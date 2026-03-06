Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Американската мечта на Антоан Гризман се отлага

Американската мечта на Антоан Гризман се отлага

6 Март, 2026 22:12 486 0

  • антоан гризман-
  • атлетико мадрид-
  • трансфер-
  • орландо сити-
  • млс-
  • шампионска лига-
  • купа на испания-
  • интер маями-
  • фк монреал-
  • футболни новини

Французинът засега остава в Атлетико Мадрид

Американската мечта на Антоан Гризман се отлага - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френската футболна звезда Антоан Гризман взе категорично решение да продължи да носи екипа на Атлетико Мадрид поне до края на настоящия сезон, въпреки усилените спекулации за трансфер зад Океана. Според авторитетното издание „Екип“, нападателят е провел сериозни разговори с ръководството на Орландо Сити, но в крайна сметка е предпочел да остане верен на „дюшекчиите“ в този ключов момент.

Желанието на 34-годишния Гризман да опита късмета си в Мейджър Лийг Сокър е добре известно, но той не иска да напуска Атлетико по средата на сезона, когато залозите са толкова високи. След като мадридчани си осигуриха място на финала за Купата на Испания, а също така продължават битката в Шампионската лига, където ги очаква сблъсък с Тотнъм на осминафиналите, Гризман е решен да даде всичко от себе си за нови трофеи.

С внушителните 210 гола на сметката си, Гризман е абсолютен голмайстор №1 в историята на Атлетико Мадрид.

Макар че интерес към него проявяват не само Орландо Сити, но и други американски клубове като Интер Маями и ФК Монреал, бъдещето на световния шампион от 2018 г. остава обвито в мистерия.


