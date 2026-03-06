Американската мечта на Антоан Гризман се отлага

Френската футболна звезда Антоан Гризман взе категорично решение да продължи да носи екипа на Атлетико Мадрид поне до края на настоящия сезон, въпреки усилените спекулации за трансфер зад Океана. Според авторитетното издание „Екип“, нападателят е провел сериозни разговори с ръководството на Орландо Сити, но в крайна сметка е предпочел да остане верен на „дюшекчиите“ в този ключов момент.

Желанието на 34-годишния Гризман да опита късмета си в Мейджър Лийг Сокър е добре известно, но той не иска да напуска Атлетико по средата на сезона, когато залозите са толкова високи. След като мадридчани си осигуриха място на финала за Купата на Испания, а също така продължават битката в Шампионската лига, където ги очаква сблъсък с Тотнъм на осминафиналите, Гризман е решен да даде всичко от себе си за нови трофеи.

С внушителните 210 гола на сметката си, Гризман е абсолютен голмайстор №1 в историята на Атлетико Мадрид.

Макар че интерес към него проявяват не само Орландо Сити, но и други американски клубове като Интер Маями и ФК Монреал, бъдещето на световния шампион от 2018 г. остава обвито в мистерия.