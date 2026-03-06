Новини
Ливърпул триумфира над Уулвърхемптън и си осигури място на четвъртфиналите за ФА Къп

6 Март, 2026 23:57 448 0

Всички попадения паднаха през втората част

Ливърпул триумфира над Уулвърхемптън и си осигури място на четвъртфиналите за ФА Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул постигна категорична победа с 3:1 над Уулвърхемптън на стадион „Молиню“ и си проправи път към четвъртфиналите на турнира за ФА Къп в Англия.

След разочароващото поражение от „вълците“ само преди няколко дни в мач от Висшата лига, този път „червените“ излязоха на терена с нова енергия и жажда за реванш.

Срещата започна равностойно, но след почивката Ливърпул пое инициативата и не остави съмнения в превъзходството си. Герой за гостите стана Анди Робъртсън, който откри резултата в 51-ата минута след прецизна атака. Само две минути по-късно египетската звезда Мохамед Салах удвои преднината на мърсисайдци, а Къртис Джоунс сложи точка на спора с трети гол в 74-ата минута.

Домакините от Уулвърхемптън успяха да върнат едно попадение чрез Хи-Чан Хуан в добавеното време, но това се оказа твърде малко и твърде късно.

Междувременно, гол на Райън Гравенберх за Ливърпул бе отменен заради засада, но това не попречи на гостите да празнуват заслужения си успех.

С този убедителен резултат Ливърпул продължава напред в турнира и ще се бори за място на полуфиналите на ФА Къп.


