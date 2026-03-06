Наполи триумфира над Торино на "Диего Армандо Марадона"

Наполи надделя над гостуващия Торино с резултат 2:1 в среща от 28-ия кръг на италианската Серия "А".

От началните минути домакините демонстрираха амбиция и хъс за победа. Алисон Сантош откри резултата в 7-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в отбраната на "биковете" и изпрати топката в мрежата.

След почивката, в 68-ата минута, Елиф Елмас удвои преднината на неаполитанци с прецизен удар, който остави вратаря на Торино безпомощен.

Въпреки че гостите от Торино не се предадоха и върнаха интригата в мача чрез попадение на Чезаре Казадей в 87-ата минута, времето не бе достатъчно за пълен обрат.

Така Наполи заслужено прибави три ценни точки към актива си и затвърди позицията си в челната тройка на класирането с общо 53 точки. Торино, от своя страна, остава на 14-о място с 30 точки и ще трябва да търси реванш в следващите кръгове.