Мустафа Сангаре премина през успешна операция на коляното

Нападателят на Левски - Мустафа Сангаре претърпя успешна хирургическа интервенция на дясното коляно. Процедурата бе извършена от опитния екип на д-р Василев и д-р Точков в столичната клиника „Евровита“, съобщиха официално от клуба.

Травмата, която извади Сангаре от игра, бе получена по време на драматичната победа на „сините“ с 4:3 срещу Локомотив (София) в 23-ия кръг на Първа лига – мач, който ще се помни дълго от феновете заради напрегнатите обрати и головото шоу.

Ръководството на Левски, треньорският щаб, съотборниците и всички служители на клуба изразиха своята подкрепа към Сангаре, като му пожелаха бързо и безпроблемно възстановяване.