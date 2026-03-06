Вземете 50% отстъпка за хостинг от



Мустафа Сангаре премина през успешна операция на коляното

6 Март, 2026 22:49 374 0

Травмата бе получена по време на драматичната победа срещу Локомотив (София)

Мустафа Сангаре премина през успешна операция на коляното - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски - Мустафа Сангаре претърпя успешна хирургическа интервенция на дясното коляно. Процедурата бе извършена от опитния екип на д-р Василев и д-р Точков в столичната клиника „Евровита“, съобщиха официално от клуба.

Травмата, която извади Сангаре от игра, бе получена по време на драматичната победа на „сините“ с 4:3 срещу Локомотив (София) в 23-ия кръг на Първа лига – мач, който ще се помни дълго от феновете заради напрегнатите обрати и головото шоу.

Ръководството на Левски, треньорският щаб, съотборниците и всички служители на клуба изразиха своята подкрепа към Сангаре, като му пожелаха бързо и безпроблемно възстановяване.


