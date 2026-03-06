Никола Йокич разкри неподозирани спомени от детството си: първите уроци в кръчмата

Световноизвестният баскетболист на Денвър Нъгетс, Никола Йокич, изненада феновете си с любопитна изповед за своето детство.

В откровено интервю за предаването "X&O’s Chat" сръбският център сподели, че още на 10-годишна възраст е прекрачил прага на местните кръчми, воден от собствения си баща. Макар подобно преживяване днес да звучи необичайно, Йокич подчерта, че именно в тази атмосфера е получил ценни житейски уроци. За баща му кръчмата не била просто място за забавление, а истинска "школа по етикет и поведение". Там малкият Никола се научил как да общува с хората, как да поръчва с уважение, как да се обръща към персонала и дори как да запази самообладание в напрегнати ситуации.

"За мен най-важното на всяко събиране е компанията около масата. Още като дете посещавах кръчмата с баща ми. Днес това може да изглежда странно, но съм благодарен за тези моменти. Иска ми се повече хора да се държат в кръчмата така, както го правеше баща ми", сподели с усмивка Йокич.

Той разказа още, че именно там е научил традиционни песни, правилата на добрия тон, как да поръчва напитки и как да реагира, ако случайно счупи чаша – нещо, което му се случвало неведнъж, за разлика от баща му, който винаги бил пример за спокойствие.

Днес, на 31 години, Никола Йокич не крие, че тези ранни уроци са му помогнали да изгради характера си и да се справя с напрежението както на терена, така и извън него. Историята му е още едно доказателство, че понякога най-ценните уроци идват от най-неочакваните места.