Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кирил Десподов поигра в края при победата на ПАОК срещу Бетис

Кирил Десподов поигра в края при победата на ПАОК срещу Бетис

22 Януари, 2026 21:43 427 2

  • паок -
  • бетис -
  • лига европа-
  • кирил десподов

С този успех тимът от Солун се изкачи на 12-о място във временното класиране

Кирил Десподов поигра в края при победата на ПАОК срещу Бетис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПАОК надви испанския Бетис с категоричното 2:0 в седмия кръг от груповата фаза на Лига Европа.

Домакините демонстрираха отлична форма и дисциплина, като първият гол падна в 67-ата минута. Капитанът Андрия Живкович се възползва от прецизно центриране на Йоргос Якумакис и с майсторски удар с глава откри резултата, изпращайки трибуните в екстаз.

Кирил Десподов се появи на терена в 83-ата минута, след като пропусна последните две срещи на ПАОК поради вирусно заболяване.

Само четири минути след влизането му, "черно-белите" удвоиха преднината си – Якумакис бе точен от бялата точка, с което сложи точка на спора.

С този успех ПАОК се изкачи на 12-о място във временното класиране с актив от 12 точки, докато Бетис заема петата позиция с 14 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирчооо

    0 0 Отговор
    Загорец ( НЗ ) те очаква, да си направиш бенефиса ТАМ!
    За такъв играч - такъв отбор!

    21:47 22.01.2026

  • 2 Кирчооо

    0 0 Отговор
    Загорец ( НЗ ) те очаква, да си направиш бенефиса ТАМ!
    За такъв играч - такъв отбор!

    21:47 22.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ