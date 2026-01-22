Кирил Десподов поигра в края при победата на ПАОК срещу Бетис

ПАОК надви испанския Бетис с категоричното 2:0 в седмия кръг от груповата фаза на Лига Европа.

Домакините демонстрираха отлична форма и дисциплина, като първият гол падна в 67-ата минута. Капитанът Андрия Живкович се възползва от прецизно центриране на Йоргос Якумакис и с майсторски удар с глава откри резултата, изпращайки трибуните в екстаз.

Кирил Десподов се появи на терена в 83-ата минута, след като пропусна последните две срещи на ПАОК поради вирусно заболяване.

Само четири минути след влизането му, "черно-белите" удвоиха преднината си – Якумакис бе точен от бялата точка, с което сложи точка на спора.

С този успех ПАОК се изкачи на 12-о място във временното класиране с актив от 12 точки, докато Бетис заема петата позиция с 14 пункта.