Димитър Кисимов е четвъртфиналист на двойки на Australian Open

28 Януари, 2026 18:44 445 0

Българският тенисист играе в тандем с Конър Дойг от Република Южна Африка

Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха над участващите с „уайлд кард" представители на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава със 7:5, 7:6(3). Срещата продължи час и 24 минути.


Кисимов и Дойг поведоха с 3:0, допуснаха изравняване при 3:3, но с решителен пробив в 12-ия гейм спечелиха първия сет със 7:5. Във втория сет те отново имаха аванс — 3:1, но съперниците изравниха за 3:3. Стигна се до тайбрек, в който Кисимов и Дойг бяха категорични и го спечелиха със 7:3 точки.


В спор за място на полуфиналите Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу четвъртите в схемата американци Танишк Кондури и Кийтън Ханс.


За българския талант това е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. В момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година той достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) — едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).


