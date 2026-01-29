Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новак Джокович: Вавринка е подценен, направил е повече от 90% от играчите

29 Януари, 2026 11:30 412 1

Легендарният швейцарец ще се сбогува с тениса в края на този сезон

Новак Джокович: Вавринка е подценен, направил е повече от 90% от играчите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стан Вавринка изигра последния си Открито първенство на Австралия в кариерата. Легендарният швейцарец ще се сбогува с тениса в края на този сезон, а Новак Джокович се изказа изключително ласкаво за него в Мелбърн.

"Стан е много подценен и недооценен. Той е трикратен шампион от Големия шлем. Хората често забравят всичко, което е постигнал, а това е повече от 90% от всички играчи в историята", заяви Джокович.

Междувпрочем, великият сърбин по-рано по време на турнира, след триумфа над Ботик ван де Зандсхулп, също говори за швейцареца:

"Стан е голямо вдъхновение за мен. Той е някой, когото мога да нарека приятел и съперник. Познаваме се от юношеските години, той е две години по-голям, играли сме още тогава. Играхме в квалификациите за Australian Open през 2005 г., след 21 години все още сме тук, борим се на най-високо ниво. Страхотен играч, оставил е голяма следа, всички го обичат. Заслужил е всеки аплодисмент, който е получил в кариерата си, особено в Мелбърн", добави Ноле.

40-годишният Вавринка на старта направи обрат след загубен първи сет и отстрани сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4), записвайки първата си победа на Australian Open от цели 5 години насам. Във втория кръг неостаряващият швейцарец подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа над френския квалификант Артюр Геа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(3). Краят за него настъпи в третия кръг, но не и преди да даде здрава битка на Тейлър Фриц в четири сета. Американецът победи Вавринка със 7:6(5), 2:6, 6:4, 6:4 в кипящата от емоции "Джон Кейн арена", след което наблюдава как съперникът му получава незабравимо изпращане от публиката.

"Един мечтан сценарий за него да се сбогува с Australian Open", сподели още Новак Джокович


  • 1 въпросче

    0 0 Отговор
    Какво е "кик-сервис срещу сервис"? Това го изръси коментиращият срещата между Арина Сабаленка и Елена Свитолина.

    11:35 29.01.2026

