Александра Фейгин тренира в мразовити условия преди Олимпиадата - ВИДЕО

В навечерието на Олимпийските игри в Милано-Кортина, българската надежда във фигурното пързаляне Александра Фейгин се сблъсква с големи трудности, които разтърсиха спортната общност у нас.

Вместо да се подготвя в комфортна и модерна зала, младата състезателка е принудена да провежда тренировките си в истински полярни условия – облечена с дебело зимно яке и ръкавици, докато дъхът ѝ се превръща в пара в ледената атмосфера на Зимния дворец. Причината за тази абсурдна ситуация е заетостта на голямата пързалка от Световното първенство по хокей на лед за юноши, което изтласка Фейгин и останалите фигуристи към малката, неподходяща за професионални тренировки ледена площ.

Разпространено видео от федерацията по кънки ясно показва колко сурови са условията – Александра буквално се бори със студа, вместо да усъвършенства сложните си елементи.

„В тези условия Александра не може да изпълнява тройни скокове, а това е ключово в последните дни преди Олимпиадата“, алармира Христо Турлаков, президент на Българската федерация по кънки.

Той подчертава, че подготовката трябва да се провежда при температури и размери на пързалката, максимално близки до олимпийските стандарти, за да има шанс за достойно представяне.

Още по-тежка е ситуацията за националния отбор по шорттрек, който изобщо не е получил достъп до залата заради специфичните изисквания на спорта. Това поставя под въпрос дори участието на България в олимпийската надпревара по тази дисциплина.

Състоянието на Зимния дворец е критично – съоръжението се нуждае от спешна и цялостна модернизация.

По оценки на федерацията, за основен ремонт и обновяване на залата са необходими около 1,5 милиона евро, като идеята е дейностите да се извършат през летния период. Освен това, БФ Кънки е подала проект за изграждане на нова ледена пързалка с балон, чиято стойност възлиза на 3,5 милиона лева, плюс допълнителни средства за покривната конструкция.

Въпреки доброто сътрудничество с министъра на спорта Иван Пешев, неговата оставка е блокирала всички проекти и надеждите за финансиране са поставени на пауза.

„Бяхме на крачка от подписване на договор, но сега всичко зависи от новия финансов министър“, споделя с разочарование Турлаков.

Сагата около подготовката на Александра Фейгин и националните ни отбори по зимни спортове отново извади наяве острия недостиг на адекватна спортна инфраструктура в България.