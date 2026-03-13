ЦСКА се завърна на върха: 11 години по-късно „червените“ отново са шампиони по хокей на лед

След повече от десетилетие чакане, феновете на ЦСКА най-сетне имат повод за радост – столичният гранд триумфира с титлата в българското първенство по хокей на лед при мъжете! Във вълнуващ финален сблъсък, „армейците“ надделяха над тима на Ирбис с категоричното 7:4 и си осигуриха шампионския трофей след две поредни победи в серията.

От самото начало на срещата ЦСКА демонстрира амбиция и класа, като поведе с убедителното 3:0 в първата третина. Във втората част „червените“ затвърдиха доминацията си, добавяйки още едно попадение за комфортното 4:0. Ирбис обаче не се предаде без бой – в заключителната третина те върнаха интригата с три бързи гола, намалявайки разликата само до един гол. Въпреки напрежението, момчетата на ЦСКА показаха характер и не позволиха обрат, а в крайна сметка фиксираха крайното 7:4.

Герой на вечерта безспорно бе капитанът Иван Ходулов, който реализира впечатляващите четири гола за своя отбор. Към неговия принос се присъединиха Ангел Джоров, Алекс Стоилов и Никола Чальов, които също се разписаха във вратата на Ирбис.

За съперника точни бяха В.Диков, К.Диков, Е.Залеев и М.Василев. Този успех бележи исторически момент за „червените“, които за първи път от 11 години отново се изкачват на върха на българския хокей.