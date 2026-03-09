Новини
Български джудисти с нови отличия от Европейските купи: Стоева и Димитров грабнаха бронз

9 Март, 2026 12:22 365 1

Това са първи отличия от турнири от подобен висок ранг за двамата състезатели

Български джудисти с нови отличия от Европейските купи: Стоева и Димитров грабнаха бронз - 1
Снимка: БФ Джудо
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските млади таланти в джудото продължават да впечатляват на международната сцена, като този уикенд донесоха още две престижни отличия от Европейските купи. Силните изяви на Андреа Стоева и Антон Димитров затвърдиха позициите на България сред водещите сили в този спорт.

В турския град Анталия, където се проведе надпреварата за кадетки, Андреа Стоева демонстрира изключителна воля и майсторство. В категория до 63 килограма тя изигра цели шест срещи, като постигна пет категорични победи и допусна само едно поражение. В решаващата битка за бронза Стоева надделя над представителката на домакините Селин Бестав, като спечели с вадзари – техника, която ѝ донесе заслуженото отличие.

В същата надпревара Цветомир Вълков се класира на седмо място в категория над 90 килограма, показвайки потенциал за бъдещи успехи.

Междувременно, в португалския град Портимео, Антон Димитров също се окичи с бронзов медал при младежите до 90 килограма. След серия от шест оспорвани срещи, в които записа пет победи и само една загуба, Димитров се изправи в малкия финал срещу Акаки Целишвили – грузинец, състезаващ се за Испания. Българинът излезе победител и заслужено се качи на почетната стълбичка.

За Стоева и Димитров това са първи отличия от турнири от подобен висок ранг, което е сериозен успех и стимул за бъдещото им развитие.

Ден по-рано младите ни джудисти завоюваха още пет медала на европейски състезания, което е ясен знак за възхода на българското джудо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Като студент тренирах карате. И автомобилизъм в клуб "Академика"при Бончо Дунев, и плуване на "Октомври". От каратето своевременно се отказах, а бях много добър. Биех се само из пивниците, но да трепеш пиянките е дреболия в сравнение с пердаха в залата.

    12:29 09.03.2026

