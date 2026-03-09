Кирил Десподов се завърна на терена за ПАОК при нулево реми срещу Олимпиакос

Българският национал Кирил Десподов отново облече екипа на ПАОК, след като дълго отсъстваше заради травма. В напрегнатия сблъсък от 24-ия кръг на гръцката Суперлига, завършил без голове срещу Олимпиакос, капитанът на „лъвовете“ се появи на терена в 81-ата минута, заменяйки Димитриос Хацидис. След седем пропуснати срещи, Десподов се завърна с нови сили и желание за игра, но въпреки усилията на двата отбора, резултатът остана непроменен – 0:0.

Това равенство е шесто за сезона и за двата тима, които продължават да делят второто място във временното класиране с по 54 точки. Лидерът АЕК остава само на две точки пред тях, което прави битката за върха още по-оспорвана.

Това бе трети дуел между ПАОК и Олимпиакос през настоящата кампания. В предишните срещи ПАОК излезе победител – 2:1 в шампионата и 2:0 в турнира за Купата на Гърция. Сега обаче двата гранда не успяха да си отбележат гол, въпреки създадените положения и напрегнатата атмосфера на стадиона.