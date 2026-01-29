Официално: Хуан Переа премина в Левски

Левски привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от Локомотив (Пловдив), съобщиха от клуба. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в „Индепендиенте“ (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския „Лузитания“. Година по-късно става част от друг португалски клуб – „Ковиля“, където изиграва 11 мача.

В началото на 2023 г. преминава в „Академика“ (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола.

През септември 2024 г. става част от „Локомотив“ (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.