Официално: Хуан Переа премина в Левски

29 Януари, 2026 22:50 513 1

Футболистът подписа договор до края на 2028 година

Официално: Хуан Переа премина в Левски - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от Локомотив (Пловдив), съобщиха от клуба. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в „Индепендиенте“ (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския „Лузитания“. Година по-късно става част от друг португалски клуб – „Ковиля“, където изиграва 11 мача.

В началото на 2023 г. преминава в „Академика“ (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола.

През септември 2024 г. става част от „Локомотив“ (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.


Подобни новини


  • 1 Прекръщавайте се

    0 1 Отговор
    Как ли се тресе Левски ТАМ, като вижда, какъв зверилник се е настанил зад името му...

    22:51 29.01.2026

