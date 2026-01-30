Левски подписа професионален договор със сина на Бабангида

Юношата на Левски - Ернан Ангелов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, обявиха "сините". Талантът е син на Емил Ангелов-Бабангида, който бе един от основните футболисти на Левски, който направи пробив в турнира за Купата на УЕФА и в Шампионската лига в началото на XX век.

Ернан Ангелов е роден на 20 януари 2009 година и е част от Академия Левски от 2022 година. Записва 92 мача и вкарва 85 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години, и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят играе за отбора на Левски до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола. През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с „Левски“. Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г.

„ПФК Левски пожелава на Ернан Ангелов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написа официалният сайт на клуба.