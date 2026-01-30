Новини
Спорт »
Световен футбол »
Все повече се доближават до раздяла Бензема и Ал Итихад

30 Януари, 2026 07:23 379 0

  • карим бензема-
  • ал итихад -
  • нападател -
  • реал мадрид

Французинът не е доволен от предложението за подновяване

Все повече се доближават до раздяла Бензема и Ал Итихад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Приключението на Карим Бензема в Ал Итихад може да завърши по-рано от очакваното. Според “L’Équipe” и “Foot Mercato” бившият нападател на Реал Мадрид е отхвърлил последното предложение за подновяване на договора си, като го е определил дори като „обидно“.

Настоящият контракт на френската звезда с клуба изтича на 30 юни, а след последните преговори изглежда все по-вероятно пътищата на Бензема и „тигрите“ да се разделят.

Към този момент позициите на двете страни остават далеч една от друга, което засилва спекулациите за предстоящ развод между нападателя и Ал Итихад.


