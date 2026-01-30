Все повече се доближават до раздяла Бензема и Ал Итихад

Приключението на Карим Бензема в Ал Итихад може да завърши по-рано от очакваното. Според “L’Équipe” и “Foot Mercato” бившият нападател на Реал Мадрид е отхвърлил последното предложение за подновяване на договора си, като го е определил дори като „обидно“.

Настоящият контракт на френската звезда с клуба изтича на 30 юни, а след последните преговори изглежда все по-вероятно пътищата на Бензема и „тигрите“ да се разделят.

Към този момент позициите на двете страни остават далеч една от друга, което засилва спекулациите за предстоящ развод между нападателя и Ал Итихад.