Реал Мадрид с отрицателен баланс срещу Бенфика

30 Януари, 2026 16:15 446 1

Първият мач ще се играе на 17 или 18 февруари на „Ещадио да Луш“, а реваншът - на 23 или 24 февруари на „Сантяго Бернабеу“

Снимка: БГНЕС
Бенфика и Реал Мадрид ще се срещнат в плейофите на Шампионската лига за място в осминафиналите.

Първият мач ще се играе на 17 или 18 февруари на „Ещадио да Луш“, а реваншът - на 23 или 24 февруари на „Сантяго Бернабеу“.

До момента „лос бланкос“ и „орлите“ са изиграли четири мача в евротурнирите, като португалците са спечелили три, включително финала от сезон 1961/62, а испанците са спечелили един.

В последния кръг на Шампионската лига за този сезон Бенфика беше домакин на Реал Мадрид и спечели с 4:2 с гол в 98-ата минута на вратаря Анатолий Трубин, което позволи на лисабонския отбор да завърши на 24-то място по голова разлика и да се класира за елиминационните фази. След поражението мадридчани отпаднаха от челната осмица и загубиха директно място на осминафиналите. Тази победа беше първата на треньора Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в кариерата му, след четири загуби и едно равенство.


  • 1 Бутрагеньо

    Този път ще ги е.ем

    16:44 30.01.2026

