Исторически прецедент беляза триумфа на Карлос Алкарас

Карлос Алкарас записа името си в историята на Australian Open не само с титлата си, но и като част от напълно нова традиция в мъжкия тенис. На централния корт Род Лейвър Арена организаторите решиха за първи път да отличат официално и наставника на шампиона по време на самата церемония по награждаването, което бе прецедент за финал при мъжете.

В изключително оспорван сблъсък за трофея испанецът пречупи съпротивата на своя опонент и показа завидна психическа устойчивост. Мачът предложи драма на високо ниво, а Алкарас демонстрира спокойствие в решителните моменти. Той наложи волята си със своята агресивна игра, което му донесе пореден триумф от Големия шлем и затвърди водещата му позиция в световната ранглиста.

Историческият момент настъпи, когато Самуел Лопес бе поканен да излезе на корта. За първи път в историята на мъжките финали от Шлема треньорът на победителя получи официален трофей под формата на сребърен поднос. Ситуацията предизвика сериозен интерес, тъй като това бе първият голям успех за испанеца след раздялата с неговия дългогодишен наставник Хуан Карлос Фереро. Новата конфигурация в екипа му даде резултат веднага, като Лопес изведе тенисиста до върха в Мелбърн.

Самият Алкарас потвърди, че пътят до този момент е бил съпътстван от напрежение в щаба му. По време на своята реч той заяви краткото: „имахме много неща, които се случваха“. Тези думи бяха разчетени като признание за трудностите след края на сътрудничеството му с Фереро. Така тазгодишното издание на турнира ще остане в летописите с официалното признание на треньорската професия на най-голямата сцена при мъжете. Остава да разберем дали този протокол ще се превърне в постоянна практика и при останалите три турнира от Големия шлем до края на сезона.