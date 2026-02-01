Цветан Соколов и Матей Казийски блестят при нов триумф на Халкбанк в Турция

Двама от най-ярките представители на българския волейбол – Цветан Соколов и Матей Казийски – отново демонстрираха класата си, водейки Халкбанк (Анкара) към поредна победа в турското първенство. В оспорван мач от 17-ия кръг на Султанската лига, тимът на Радостин Стойчев се наложи като гост над Бурса с 3:1 гейма (25:23, 25:22, 23:25, 25:20).

Соколов, който заема позицията диагонал, бе истинският мотор на атаката и завърши срещата с впечатляващите 21 точки. Ветеранът Казийски, който не спира да удивлява феновете дори на 41-годишна възраст, добави още 14 точки към актива на своя отбор.

Благодарение на този успех, Халкбанк се изкачи на второ място във временното класиране, като вече има 14 победи и 3 поражения, събирайки 40 точки. Въпреки че лидерът Зираатбанк допусна изненадваща загуба от Спор Тото в този кръг, те остават на върха с 15 успеха, 2 загуби и 44 точки.

Домакините от Бурса, които се бориха до последно, заемат седмата позиция с баланс 8-9 и 25 точки.