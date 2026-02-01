Новини
Спорт »
Волейбол »
Цветан Соколов и Матей Казийски блестят при нов триумф на Халкбанк в Турция

Цветан Соколов и Матей Казийски блестят при нов триумф на Халкбанк в Турция

1 Февруари, 2026 22:19 403 0

  • суперлига-
  • волейбол -
  • цветан соколов -
  • матей казийски-
  • халкбанк-
  • анкара-
  • турското първенство-
  • радостин стойчев

Силното представяне на българските звезди и отличната работа на треньора Радостин Стойчев затвърждават амбициите на тима за титлата

Цветан Соколов и Матей Казийски блестят при нов триумф на Халкбанк в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двама от най-ярките представители на българския волейбол – Цветан Соколов и Матей Казийски – отново демонстрираха класата си, водейки Халкбанк (Анкара) към поредна победа в турското първенство. В оспорван мач от 17-ия кръг на Султанската лига, тимът на Радостин Стойчев се наложи като гост над Бурса с 3:1 гейма (25:23, 25:22, 23:25, 25:20).

Соколов, който заема позицията диагонал, бе истинският мотор на атаката и завърши срещата с впечатляващите 21 точки. Ветеранът Казийски, който не спира да удивлява феновете дори на 41-годишна възраст, добави още 14 точки към актива на своя отбор.

Благодарение на този успех, Халкбанк се изкачи на второ място във временното класиране, като вече има 14 победи и 3 поражения, събирайки 40 точки. Въпреки че лидерът Зираатбанк допусна изненадваща загуба от Спор Тото в този кръг, те остават на върха с 15 успеха, 2 загуби и 44 точки.

Домакините от Бурса, които се бориха до последно, заемат седмата позиция с баланс 8-9 и 25 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ