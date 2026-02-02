Новини
Александър Николов е №1 при реализаторите в италианската Суперлига

2 Февруари, 2026 14:30

Николов изпревари белгийския национал на Милано Фере Регерс

Александър Николов е №1 при реализаторите в италианската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национал Александър Николов е на първо място при реализаторите в италианската волейболна Суперлига след успеха на тима му Кучине Лубе Чивитанова срещу Рана Верона с 3:0 в неделя.

Големият син на Владимир Николов отбеляза 20 точки за успеха и вече има общо 378 точки от началото на първенството, от които 305 са от атака при забележителния среден коефициент от 51,7% успеваемост, 53 аса от сервис и 20 успешни блокади.

Николов изпревари белгийския национал на Милано Фере Регерс, който има 373 точки, а далеч по-назад е сърбинът на Падуа Велько Машулович с 316 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    2 4 Отговор
    Той си играе за чужд клуб и държава, какво ни интересува успехите му там, това си е частен бизнес!

    14:34 02.02.2026

  • 2 Любо

    1 0 Отговор
    Тоя не беше ли синчето на един гербаджия ?

    15:17 02.02.2026

