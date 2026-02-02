Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Барселона остава без Рафиня за два ключови двубоя

2 Февруари, 2026 16:19 510 0

29-годишният национал е получил контузия в аддукторите

Барселона остава без Рафиня за два ключови двубоя - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона ще трябва да се справя без един от основните си играчи – Рафиня, в следващите две срещи. Бразилското крило отпада от състава заради мускулна травма, която го извади от строя точно преди важните сблъсъци с Албасете и Майорка.

Официално съобщение от клуба потвърди, че 29-годишният национал е получил контузия в аддукторите на десния крак по време на последния шампионатен мач срещу Елче, където бе заменен още на полувремето. Медицинският щаб на „блаугранас“ препоръча поне седем дни почивка, за да се избегнат по-сериозни усложнения. Така Рафиня ще пропусне четвъртфиналния двубой за Купата на Краля срещу Албасете, който ще се играе във вторник, както и домакинството на Майорка от Ла Лига през уикенда.

Липсата му със сигурност ще се усети, тъй като от началото на сезона южноамериканецът има 22 изиграни мача и е реализирал впечатляващите 13 попадения във всички турнири.


