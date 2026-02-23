Заседнал асансьор блокира за 6 часа 1 200 души на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио

Приблизително 1 200 посетители на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио бяха блокирани там близо шест часа, след като асансьор, превозващ 20 души, заседна.
Инцидентът е станал в неделя в 20:15 ч. местно време, когато един от четирите асансьора, обслужващи наблюдателните площадки, е спрял на височина приблизително 30 метра. Първоначалните опити за придвижване на кабината са се провалили, така че съседният асансьор е бил повдигнат на същата височина. Аварийните врати на двете кабини са били отворени и между тях е построена еднометрова пътека с парапети, позволяваща на пътниците да преминат към работещия асансьор. Пътниците са били блокирани близо шест часа, до 2:02 ч. сутринта.
Междувременно, според местните медии, по време на инцидента на наблюдателните площадки е имало приблизително 1 200 души, които не са могли да слязат. Въпреки това, в рамките на приблизително три часа всички те са успели да използват други работещи асансьори.
Причината за повредата на асансьора все още е неизвестна. Операторът на кулата се извини за инцидента и обеща да извърши пълна проверка на оборудването. В резултат на това наблюдателните площадки бяха затворени в понеделник, официален празник в Япония, отбелязващ рождения ден на император Нарухито. На всички притежатели на билети е обещано възстановяване на сумите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е, за това
Коментиран от #9
05:55 23.02.2026
2 Изпонаcpaли са
05:58 23.02.2026
3 Абе
06:28 23.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе Япония и тя
Коментиран от #10
06:51 23.02.2026
6 Шперца
08:02 23.02.2026
7 Ъъъ
08:46 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Още по-добре
До коментар #1 от "Е, за това":Никой не те иска там!!! Отивай в г€рманията с чушкопека да печеш чушки и да събираш пари за БМВ.
08:53 23.02.2026
10 Защо не !?
До коментар #5 от "Абе Япония и тя":Нали пледирате навсякъде , че всичко се прави в Китай 👨🏻🔧
10:55 23.02.2026
11 Гос丁
12:31 23.02.2026