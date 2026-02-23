Заседнал асансьор блокира за 6 часа 1 200 души на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио

Приблизително 1 200 посетители на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио бяха блокирани там близо шест часа, след като асансьор, превозващ 20 души, заседна.

Инцидентът е станал в неделя в 20:15 ч. местно време, когато един от четирите асансьора, обслужващи наблюдателните площадки, е спрял на височина приблизително 30 метра. Първоначалните опити за придвижване на кабината са се провалили, така че съседният асансьор е бил повдигнат на същата височина. Аварийните врати на двете кабини са били отворени и между тях е построена еднометрова пътека с парапети, позволяваща на пътниците да преминат към работещия асансьор. Пътниците са били блокирани близо шест часа, до 2:02 ч. сутринта.

Междувременно, според местните медии, по време на инцидента на наблюдателните площадки е имало приблизително 1 200 души, които не са могли да слязат. Въпреки това, в рамките на приблизително три часа всички те са успели да използват други работещи асансьори.

Причината за повредата на асансьора все още е неизвестна. Операторът на кулата се извини за инцидента и обеща да извърши пълна проверка на оборудването. В резултат на това наблюдателните площадки бяха затворени в понеделник, официален празник в Япония, отбелязващ рождения ден на император Нарухито. На всички притежатели на билети е обещано възстановяване на сумите.