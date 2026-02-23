Новини
Заседнал асансьор блокира за 6 часа 1 200 души на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио

Заседнал асансьор блокира за 6 часа 1 200 души на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио

23 Февруари, 2026 05:30, обновена 23 Февруари, 2026 05:36

Инцидентът е станал в неделя в 20:15 ч. местно време

Заседнал асансьор блокира за 6 часа 1 200 души на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Приблизително 1 200 посетители на наблюдателната площадка на кулата „Скайтрий“ в Токио бяха блокирани там близо шест часа, след като асансьор, превозващ 20 души, заседна.

Инцидентът е станал в неделя в 20:15 ч. местно време, когато един от четирите асансьора, обслужващи наблюдателните площадки, е спрял на височина приблизително 30 метра. Първоначалните опити за придвижване на кабината са се провалили, така че съседният асансьор е бил повдигнат на същата височина. Аварийните врати на двете кабини са били отворени и между тях е построена еднометрова пътека с парапети, позволяваща на пътниците да преминат към работещия асансьор. Пътниците са били блокирани близо шест часа, до 2:02 ч. сутринта.

Междувременно, според местните медии, по време на инцидента на наблюдателните площадки е имало приблизително 1 200 души, които не са могли да слязат. Въпреки това, в рамките на приблизително три часа всички те са успели да използват други работещи асансьори.

Причината за повредата на асансьора все още е неизвестна. Операторът на кулата се извини за инцидента и обеща да извърши пълна проверка на оборудването. В резултат на това наблюдателните площадки бяха затворени в понеделник, официален празник в Япония, отбелязващ рождения ден на император Нарухито. На всички притежатели на билети е обещано възстановяване на сумите.


Япония


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, за това

    8 2 Отговор
    И на ръце да метносят, няма да отида в Токио!

    Коментиран от #9

    05:55 23.02.2026

  • 2 Изпонаcpaли са

    7 1 Отговор
    всичко там тези 1 200 за 6 часа.

    05:58 23.02.2026

  • 3 Абе

    1 0 Отговор
    има ли тоалетни в тези асансьори ?

    06:28 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе Япония и тя

    3 1 Отговор
    Издава багажа? Нали принадлежи и тя към ЗАПАДНАЛИТЕ.... Що не са се обадили на БРИКС, на Китай да са им изпратили един голям пътнически дрон, пробиват отвор към платформата и дронът за 1 час да ги е свалил всичките отгоре? И извинявай, ама всяка такава система нрябва да има и АВАРИЕН изход! Ами ако само един асансьор е предвиден и няма стълбище, това е недопустимо!!! Онзи ден пък руски ледоразбивач спаси замръзнали немски кораби в Северния ледовит океан. Западналите освен да лаят и хвърлят трилиони на фашистите за войни, вече не са в час, в реалния свят.

    Коментиран от #10

    06:51 23.02.2026

  • 6 Шперца

    0 0 Отговор
    Дали са си спретнали оргия

    08:02 23.02.2026

  • 7 Ъъъ

    0 0 Отговор
    2:02 часа сутринта ли е или през нощта?

    08:46 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още по-добре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е, за това":

    Никой не те иска там!!! Отивай в г€рманията с чушкопека да печеш чушки и да събираш пари за БМВ.

    08:53 23.02.2026

  • 10 Защо не !?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе Япония и тя":

    Нали пледирате навсякъде , че всичко се прави в Китай 👨🏻‍🔧

    10:55 23.02.2026

  • 11 Гос丁

    0 0 Отговор
    Специфичното при тази кула е ,че до 350m се използват асансьори на TOSHIBA , а от 350 до 450m на HITACHI .

    12:31 23.02.2026

