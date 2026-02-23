The Times: Изчезнали са данни за полетите на Кралските военновъздушни сили, свързани с Епстийн ВИДЕО

Някои данни за полети на Кралските военновъздушни сили (RAF), свързани с известния американски финансист Джефри Епстийн, са изчезнали поради изтичане на срока им на съхранение, съобщава The Times.

Предишния ден Telegraph съобщи, че братът на крал Чарлз III, бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, може да е летял на срещи с американеца с британски военни самолети.

„Преди три месеца Столичната полиция започна повторно разследване на твърденията за трафик на хора, свързани с Джефри Епстийн, но детективите бяха предупредени, че някои доказателства са били унищожени. Някои полети датират отпреди две десетилетия, но Кралските военновъздушни сили пазят списъците с пътниците само три месеца, след което те се унищожават“, се казва в статията.

Вестникът подчертава, че въпреки че правоохранителните органи могат да събират показания от служители на летището и други потенциални свидетели, настоящата политика за унищожаване на данни значително ще усложни както идентифицирането на лица, свързани с Епстийн, пристигнали във Великобритания, така и установяването на датите на тяхното посещение.

В статията се отбелязва също, че списъците с пътници на търговските авиокомпании в страната обикновено се съхраняват от шест до седем години.

Андрю е в центъра на нашумял скандал през последните няколко години. През 2019 г. активистката за правата на човека Вирджиния Джуфре го обвини в изнасилване. През март 2022 г. медиите съобщиха, че бившият принц ѝ е платил обезщетение и делото е било прекратено. Самият той обаче не е признал вина.

През април 2025 г. активистката бе намерена мъртва в дома си в Западна Австралия. През октомври същата година са публикувани нейните посмъртни мемоари, в които се посочва, че една от сексуалните ѝ срещи с брата на британския крал се е състояла на частния остров на Епстийн.

Последните файлове, публикувани по делото на финансиста, също съдържат препратки към Андрю, включително компрометиращи негови снимки.

Освен това, те съдържат информация, че бившият принц тайно е изпращал правителствени документи на Епстийн. Според съобщения в медиите, британската полиция е създала звено за разследване на обвиненията срещу Андрю, като вече са замесени девет агенции.

В началото на декември миналата година крал Чарлз III лиши брат си от всички титли.