Новини
Свят »
Великобритания »
The Times: Изчезнали са данни за полетите на Кралските военновъздушни сили, свързани с Епстийн ВИДЕО

The Times: Изчезнали са данни за полетите на Кралските военновъздушни сили, свързани с Епстийн ВИДЕО

23 Февруари, 2026 05:17, обновена 23 Февруари, 2026 05:26 1 415 8

  • епстийн-
  • принц андрю-
  • полети-
  • разследване-
  • досиета

Официалната причина за унищожаването им е "изтекъл срок на съхранение"

The Times: Изчезнали са данни за полетите на Кралските военновъздушни сили, свързани с Епстийн ВИДЕО - 1
Братът на краля, Андрю, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Някои данни за полети на Кралските военновъздушни сили (RAF), свързани с известния американски финансист Джефри Епстийн, са изчезнали поради изтичане на срока им на съхранение, съобщава The Times.

Предишния ден Telegraph съобщи, че братът на крал Чарлз III, бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, може да е летял на срещи с американеца с британски военни самолети.

„Преди три месеца Столичната полиция започна повторно разследване на твърденията за трафик на хора, свързани с Джефри Епстийн, но детективите бяха предупредени, че някои доказателства са били унищожени. Някои полети датират отпреди две десетилетия, но Кралските военновъздушни сили пазят списъците с пътниците само три месеца, след което те се унищожават“, се казва в статията.

Вестникът подчертава, че въпреки че правоохранителните органи могат да събират показания от служители на летището и други потенциални свидетели, настоящата политика за унищожаване на данни значително ще усложни както идентифицирането на лица, свързани с Епстийн, пристигнали във Великобритания, така и установяването на датите на тяхното посещение.

В статията се отбелязва също, че списъците с пътници на търговските авиокомпании в страната обикновено се съхраняват от шест до седем години.

Андрю е в центъра на нашумял скандал през последните няколко години. През 2019 г. активистката за правата на човека Вирджиния Джуфре го обвини в изнасилване. През март 2022 г. медиите съобщиха, че бившият принц ѝ е платил обезщетение и делото е било прекратено. Самият той обаче не е признал вина.
През април 2025 г. активистката бе намерена мъртва в дома си в Западна Австралия. През октомври същата година са публикувани нейните посмъртни мемоари, в които се посочва, че една от сексуалните ѝ срещи с брата на британския крал се е състояла на частния остров на Епстийн.

Последните файлове, публикувани по делото на финансиста, също съдържат препратки към Андрю, включително компрометиращи негови снимки.

Освен това, те съдържат информация, че бившият принц тайно е изпращал правителствени документи на Епстийн. Според съобщения в медиите, британската полиция е създала звено за разследване на обвиненията срещу Андрю, като вече са замесени девет агенции.

В началото на декември миналата година крал Чарлз III лиши брат си от всички титли.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин..

    24 1 Отговор
    На острова Епстайн и дружина от сатанисти и ционисти са упоявали и дрогирали малки момченца и момиченца от цял свят. Повечето от участниците в оргиите са били бивши . настоящи президенти и милиардери ..

    Коментиран от #4

    05:40 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин..":

    Такива са ги вършели от партия "Педофили" на Петрохан. И сега зорът е голем.

    05:47 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ВСИЧКИ НАВЪРЗАНИ КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА! КОЛКО ИЗВРАТЕНИ И БОЛНИ МОЗЪЦИ ИМА КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ

    06:39 23.02.2026

  • 7 име

    8 0 Отговор
    Еее, така е! В демократичните държави файл от няколко килобайта с данни за полета и пътниците е много скъпо да се съхранява, и затова трябва след 3 месеца да се освободи място за друг. Причината е, че тока стана много скъп, а както всички знаем, за това е виновен Путин!

    08:00 23.02.2026

  • 8 факуса

    6 0 Отговор
    как изобщо се допусна разкриването на таз гнусна секта,некой им е имал зъб

    08:18 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания