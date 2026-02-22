Вижте кои са най-здравите тригодишни коли

Търсенето на автомобил втора употреба често прилича на игра на руска рулетка, но най-новият доклад на JD Power хвърля светлина върху това кои машини на възраст до три години заслужават вашето доверие. Резултатите от тазгодишното проучване са меко казано стряскащи – качеството на съвременните автомобили трайно бележи спад, а средният брой на дефектите е достигнал своя връх за последните четири години.

В мащабното изследване са взели участие над 33 000 собственици, чиито превозни средства са преминали през „цедката“ на техническите прегледи и реалната експлоатация. Статистиката е безпощадна: средно по 204 повреди на всеки 100 автомобила. Оказва се, че лъскавите премиум марки далеч не са имунизирани срещу слабости, като при тях се отчитат средно 217 проблема, докато масовите модели се справят сравнително по-добре с 200 неизправности.

Електрификацията, която мнозина приемат за бъдещето, се оказва истински препъни камък по отношение на безпроблемната работа. Докато класическите бензинови двигатели остават еталон за здравина със 198 проблема, хибридите регистрират 213, а плъгин хибридите буквално „дефектират“ с 281 повреди на 100 автомобила. Изцяло електрическите машини също не блестят, с резултат от 237 неизправности.

Основният враг на модерния шофьор днес не е двигателят, а сложният софтуер. Електрониката и инфотейнмънт системите са истински кошмар, генериращ 57 от всеки 100 проблема. Собствениците масово недоволстват от капризни актуализации на софтуера, нежеланието на системите да се свързват с Bluetooth, Android Auto или Apple CarPlay, както и от прекалено сложните менюта, които изискват диплома по кибернетика, за да бъдат разбрани.

В тази технологична джунгла японските производители остават верни на традициите си, доминирайки класацията за надеждност. Lexus категорично оглавява списъка със само 151 дефекта, следван изненадващо от Buick. В дъното на таблицата обаче откриваме някои европейски имена – Volkswagen и Volvo показват обезпокоителни резултати с над 290 повреди на 100 автомобила. Lexus IS се изкачва на върха като най-надеждният модел на пазара, затвърждавайки лидерските позиции на Toyota, чиито марки окупират цели 8 от топ местата в различните класове.

Ето и кои са победителите в сегментите, които доказват, че все още има автомобили, на които човек може да се довери за дълъг път:

При компактните градски коли лидери са Toyota Corolla, Honda Civic и KIA Forte. В премиум сегмента сред компактните модели доминират Lexus IS и BMW Серия 3 и 4. Любителите на средния клас могат да разчитат на Toyota Camry.

При кросоувърите изборът е огромен. В субкомпактния клас се отличават Subaru Crosstrek, MINI Countryman, Buick Encore и Hyundai Venue, докато при премиум предложенията тук са Lexus UX, Mercedes-Benz GLA и Audi Q3. Компактните SUV модели с най-малко оплаквания са Chevrolet Equinox, Buick Envision и Subaru Forester. За почитателите на по-луксозните кросоувъри фаворити са BMW X4, Cadillac XT4 и Genesis GV70.

В средноразмерния клас на кросоувърите челната тройка включва Nissan Murano, Chevrolet Blazer и Hyundai Santa Fe. При премиум сегмента тук царуват Lexus GX, Cadillac XT5 и Lexus RX. Пълноразмерните гиганти като Buick Enclave, Toyota 4Runner и Chevrolet Traverse също запазват своето достойнство. Сред големите премиум кросоувъри се открояват Cadillac XT6, BMW X6 и Porsche Cayenne.

Накрая, за феновете на мощните машини и практичността – най-надеждният голям SUV е Chevrolet Tahoe, при минивановете абсолютен фаворит е Toyota Sienna, а в света на пикапите Toyota Tacoma, Hyundai Santa Cruz, Ford F-150, RAM 1500 и GMC Sierra доказват, че здравината все още съществува. А какви тригодишни коли се продават у нас, вижте ТУК.