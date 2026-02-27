Авторитетно здание похвали Хулио Веласкес: Превърна Левски в лидер с рекордна ефективност

Испанският наставник на Левски Хулио Веласкес получи поредно признание от родината си. Авторитетният AS изрази възхищение от успехите му начело на "сините".

„Под ръководството на испанския треньор Хулио Веласкес Левски преживява един от най-силните си сезони през последното десетилетие. Със 17 победи в първите 22 кръга на шампионата, столичният тим демонстрира забележителна ефективност, достигайки 77,27% успеваемост в мачовете и спечелвайки над 80% от възможните точки. Тези впечатляващи цифри поставят испанеца в елитната историческа група на клуба“, пише изданието.

Публикацията продължава с припомняне на успеха на тима като гост на ЦСКА 1948, която позволи на Веласкес да изравни постижение, което досега бе дело само на един чуждестранен треньор в клуба - италианеца Делио Роси.

„Ключовият нюанс обаче е изключително важен: Роси постигна 17 шампионатни победи през сезон 2017/18, но за това му бяха необходими 33 мача, докато испанският му колега достигна тази бройка само в 22 срещи. В абсолютен израз, Веласкес вече дели първото място сред чуждестранните треньори с най-много шампионатни успехи в един сезон на Левски, като се очаква скоро да подобри този рекорд, с което ще стане едноличен лидер в тази престижна класация“, пише още AS.

Сърбинът Люпко Петрович записа 16 победи през сезон 2000/01 само в 19 кръга, с ефективност над 84%. По-назад във времето, чехът Рудолф Витлачил постигна един от най-високите проценти на победи през 1970 г., като спечели шест поредни мача в края на сезона. Въпреки тези ярки постижения, рекордът на Хулио Веласкес се отличава със своята забележителна последователност в по-дълъг и ключов период от шампионата.

От изданието пишат още, че отличната форма на Левски обяснява до голяма степен мащаба на работата на Хулио Веласкес. „Сините“, които не са печелили първенството на България от 2009 година в момента са лидери в класирането с 10 точки преднина пред Лудогорец.

„Тази лидерска позиция не е случайна, тя е резултат от стабилността в съблекалнята, дефанзивната последователност и забележителната ефективност в двете наказателни полета. Левски е най-резултатният отбор и същевременно с най-малко допуснати голове, което го превърна в основен кандидат за шампионската титла и върна клуба в позиция на сила, която отдавна не е заемал“, пише още AS.