Белгия отчита ръст на насилието и речта на омразата срещу ЛГБТИ общността през 2025 г., предаде агенция Белга, позовавайки се на доклад на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните, съобщи БТА.

ЛГБТИ организации съобщават за ръст на хомофобските и трансфобските атаки в сравнение с предходни години. Сред инцидентите са засади, организирани чрез приложения за запознанства, нападения на обществени места, вандализъм срещу обществени центрове, както и засилен тормоз на работното място и онлайн.

През 2025 г. съдилищата в Белгия постановиха ефективни присъди по дела, свързани с т.нар. "капани" в приложения за запознанства. В Льовен четирима непълнолетни бяха арестувани по подозрение, че са се опитали да примамят и нападнат две жертви, едната от които е била тежко ранена.

Обществени центрове също са били обект на нападения, включително многократни вандалски прояви в град Вервие. В Брюксел грузинец и неговият транссексуален приятел бяха нападнати в автобус.

Изследванията сочат влошаване на нагласите сред младите хора. Учениците във Фландрия на възраст 16-18 години са значително по-малко толерантни към гейове и лесбийки в сравнение с 2018 г. Един на всеки петима заявява, че насилието срещу гей може да бъде приемливо.

Отбелязва се и засилване на онлайн заплахите.

Въпреки ръста на насилието, докладът посочва, че Белгия продължава да има една от най-силните правни рамки за защита на ЛГБТИ хората в Европа. В същото време се предупреждава, че страната отразява по-широка западноевропейска тенденция, при която законодателният напредък съществува паралелно с нарастваща враждебност и насилие.