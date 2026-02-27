Белгия отчита ръст на насилието и речта на омразата срещу ЛГБТИ общността през 2025 г., предаде агенция Белга, позовавайки се на доклад на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните, съобщи БТА.
ЛГБТИ организации съобщават за ръст на хомофобските и трансфобските атаки в сравнение с предходни години. Сред инцидентите са засади, организирани чрез приложения за запознанства, нападения на обществени места, вандализъм срещу обществени центрове, както и засилен тормоз на работното място и онлайн.
През 2025 г. съдилищата в Белгия постановиха ефективни присъди по дела, свързани с т.нар. "капани" в приложения за запознанства. В Льовен четирима непълнолетни бяха арестувани по подозрение, че са се опитали да примамят и нападнат две жертви, едната от които е била тежко ранена.
Обществени центрове също са били обект на нападения, включително многократни вандалски прояви в град Вервие. В Брюксел грузинец и неговият транссексуален приятел бяха нападнати в автобус.
Изследванията сочат влошаване на нагласите сред младите хора. Учениците във Фландрия на възраст 16-18 години са значително по-малко толерантни към гейове и лесбийки в сравнение с 2018 г. Един на всеки петима заявява, че насилието срещу гей може да бъде приемливо.
Отбелязва се и засилване на онлайн заплахите.
Въпреки ръста на насилието, докладът посочва, че Белгия продължава да има една от най-силните правни рамки за защита на ЛГБТИ хората в Европа. В същото време се предупреждава, че страната отразява по-широка западноевропейска тенденция, при която законодателният напредък съществува паралелно с нарастваща враждебност и насилие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #14
13:38 27.02.2026
2 Либел
13:41 27.02.2026
3 БАРС
13:41 27.02.2026
4 Варна 3
Коментиран от #8
13:42 27.02.2026
5 ужасен
13:43 27.02.2026
6 провинциалист
13:43 27.02.2026
7 Тома
13:43 27.02.2026
8 провинциалист
До коментар #4 от "Варна 3":"Особено в София също стават прайдове" - на български се чете "прЪд" и не е особен повод за гордост.
13:44 27.02.2026
9 Сталин
13:45 27.02.2026
10 Сталин
-Фьодор Михайлович Достоевски
13:45 27.02.2026
11 Сталин
13:46 27.02.2026
12 Хормони
13:47 27.02.2026
13 по света и у нас
13:47 27.02.2026
14 В Русия има
До коментар #1 от "ООрана държава":12 пъти повече ЛГБТИ от Белгия, но за тях нищо не казвате.
Коментиран от #24, #26, #27
13:47 27.02.2026
15 Капитан Крийч
Коментиран от #16
13:49 27.02.2026
16 1234
До коментар #15 от "Капитан Крийч":вдясно с черната коса е синът на Соловьов.
Коментиран от #17
13:50 27.02.2026
17 Капитан Крийч
До коментар #16 от "1234":А тоя отлево е гадже на Гюров.
13:51 27.02.2026
18 Иф Иф
Иначе на никой му пука за техните сксуални особености
13:52 27.02.2026
19 Белгия отчита ръст на насилието
не казвате както винаги
13:52 27.02.2026
20 Да, бе, да
13:52 27.02.2026
21 бАЙО
13:57 27.02.2026
22 123456
13:59 27.02.2026
23 Жмръц
13:59 27.02.2026
24 Математиката го обяснява
До коментар #14 от "В Русия има":Русия с население почти 147 милиона към Белгия с населениепочти 12 милиона са равнопоставени в количеството на ЛГБТИ общността.
Коментиран от #25
14:00 27.02.2026
25 Именно
До коментар #24 от "Математиката го обяснява":колкото е повече населението на една държава, толкова е по-голям броят на ЛГБТИ. Всичко останало са опорки и безсмислени дъвки за обществото.
Коментиран от #31
14:07 27.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В сащ, укрия и есср
До коментар #14 от "В Русия има":има най-много болни от спин!
Коментиран от #29
14:09 27.02.2026
28 евроreйски политик
14:11 27.02.2026
29 наташко
До коментар #27 от "В сащ, укрия и есср":лажаш кат дрът русямил.на първо място в евразия сте спинаджии
14:14 27.02.2026
30 🤣🤣😁
14:15 27.02.2026
31 Глупости
До коментар #25 от "Именно":Тогава защо в кравария са най-много обратните, повече от Китай и Индия взети заедно!
14:20 27.02.2026