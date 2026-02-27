Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Белгия отчита ръст на насилието и речта на омразата срещу ЛГБТИ общността

Белгия отчита ръст на насилието и речта на омразата срещу ЛГБТИ общността

27 Февруари, 2026 13:36 595 31

Обществени центрове също са били обект на нападения, включително многократни вандалски прояви в град Вервие

Белгия отчита ръст на насилието и речта на омразата срещу ЛГБТИ общността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия отчита ръст на насилието и речта на омразата срещу ЛГБТИ общността през 2025 г., предаде агенция Белга, позовавайки се на доклад на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните, съобщи БТА.

ЛГБТИ организации съобщават за ръст на хомофобските и трансфобските атаки в сравнение с предходни години. Сред инцидентите са засади, организирани чрез приложения за запознанства, нападения на обществени места, вандализъм срещу обществени центрове, както и засилен тормоз на работното място и онлайн.

През 2025 г. съдилищата в Белгия постановиха ефективни присъди по дела, свързани с т.нар. "капани" в приложения за запознанства. В Льовен четирима непълнолетни бяха арестувани по подозрение, че са се опитали да примамят и нападнат две жертви, едната от които е била тежко ранена.

Обществени центрове също са били обект на нападения, включително многократни вандалски прояви в град Вервие. В Брюксел грузинец и неговият транссексуален приятел бяха нападнати в автобус.

Изследванията сочат влошаване на нагласите сред младите хора. Учениците във Фландрия на възраст 16-18 години са значително по-малко толерантни към гейове и лесбийки в сравнение с 2018 г. Един на всеки петима заявява, че насилието срещу гей може да бъде приемливо.

Отбелязва се и засилване на онлайн заплахите.

Въпреки ръста на насилието, докладът посочва, че Белгия продължава да има една от най-силните правни рамки за защита на ЛГБТИ хората в Европа. В същото време се предупреждава, че страната отразява по-широка западноевропейска тенденция, при която законодателният напредък съществува паралелно с нарастваща враждебност и насилие.


Белгия
  • 1 ООрана държава

    33 3 Отговор
    Само това пройзвежда европейският съюз в момента сбърк@няци

    Коментиран от #14

    13:38 27.02.2026

  • 2 Либел

    22 0 Отговор
    Когнитивен дисонанс: как едновременно да имат мощно ЛГБТ и мощно присъствие на мюслита.

    13:41 27.02.2026

  • 3 БАРС

    9 1 Отговор
    ВСЁ ПРАВИЛЬНО.

    13:41 27.02.2026

  • 4 Варна 3

    4 19 Отговор
    Особено в София също стават прайдове, но трябва уважение на тях, защото и те са хора. Без значение който и да е, дори и транссексуален.

    Коментиран от #8

    13:42 27.02.2026

  • 5 ужасен

    27 1 Отговор
    За първи път като отидох в Амстердам преди 30 г. , щеше да припадна !! Та там всяка втота двойка млади хора от един пол се държаха за ръцете и се целуваха по улиците ! И тази нация ще защитава държавата си от Русия ако я нападне !

    13:43 27.02.2026

  • 6 провинциалист

    10 0 Отговор
    Олее, това отляво пускат ли го да обикаля по тъмно?

    13:43 27.02.2026

  • 7 Тома

    11 1 Отговор
    Белгия се напълни с а.м.уджи.Много ясно е че ще излязат с шибалката

    13:43 27.02.2026

  • 8 провинциалист

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    "Особено в София също стават прайдове" - на български се чете "прЪд" и не е особен повод за гордост.

    13:44 27.02.2026

  • 9 Сталин

    13 0 Отговор
    Насилието и речта на омразата срещу ЛГТБ е задължително

    13:45 27.02.2026

  • 10 Сталин

    16 0 Отговор
    "Толерантността ще достигне такова ниво ,че на интелигентните хора ще им се забрани да мислят,за да не обиждат малоумниците."

    -Фьодор Михайлович Достоевски

    13:45 27.02.2026

  • 11 Сталин

    14 0 Отговор
    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    13:46 27.02.2026

  • 12 Хормони

    3 0 Отговор
    Да бе, да си правят квото искат, само да не занимават обществото.

    13:47 27.02.2026

  • 13 по света и у нас

    7 0 Отговор
    В България има розови понита и лами, покажете им какво мислите за тях на предстоящите избори! 👎 !

    13:47 27.02.2026

  • 14 В Русия има

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    12 пъти повече ЛГБТИ от Белгия, но за тях нищо не казвате.

    Коментиран от #24, #26, #27

    13:47 27.02.2026

  • 15 Капитан Крийч

    8 0 Отговор
    Кви са тия диви гейзери? Марш веднага на фронта!

    Коментиран от #16

    13:49 27.02.2026

  • 16 1234

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Капитан Крийч":

    вдясно с черната коса е синът на Соловьов.

    Коментиран от #17

    13:50 27.02.2026

  • 17 Капитан Крийч

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "1234":

    А тоя отлево е гадже на Гюров.

    13:51 27.02.2026

  • 18 Иф Иф

    10 0 Отговор
    Ако не се натрапваха на обществото нямаше да има омраза.

    Иначе на никой му пука за техните сксуални особености

    13:52 27.02.2026

  • 19 Белгия отчита ръст на насилието

    4 2 Отговор
    a лошите насилници пак ли са от кафявите
    не казвате както винаги

    13:52 27.02.2026

  • 20 Да, бе, да

    7 1 Отговор
    кого го интересуват пък тези още? Има ли ги или не, ако не наглеят и не се натискат, да ги отчитаме, че ги има, е все тая, дали ги има или не!

    13:52 27.02.2026

  • 21 бАЙО

    4 1 Отговор
    По традиция белгийците са си отявлени едали.Като са се напълнили с брадати и 4ерни мъже,какво искат?да не рИват.Щото бития и ембания никога не си признавали,а се оплакват...

    13:57 27.02.2026

  • 22 123456

    2 1 Отговор
    Само арабите ще ги излекуат Джи Би Ти тата

    13:59 27.02.2026

  • 23 Жмръц

    3 0 Отговор
    Е а кажете ми,тези двамата от снимката,какво заслужават?Ми за б0й си плачат...

    13:59 27.02.2026

  • 24 Математиката го обяснява

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "В Русия има":

    Русия с население почти 147 милиона към Белгия с населениепочти 12 милиона са равнопоставени в количеството на ЛГБТИ общността.

    Коментиран от #25

    14:00 27.02.2026

  • 25 Именно

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Математиката го обяснява":

    колкото е повече населението на една държава, толкова е по-голям броят на ЛГБТИ. Всичко останало са опорки и безсмислени дъвки за обществото.

    Коментиран от #31

    14:07 27.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В сащ, укрия и есср

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "В Русия има":

    има най-много болни от спин!

    Коментиран от #29

    14:09 27.02.2026

  • 28 евроreйски политик

    1 1 Отговор
    Ние си пазим и обичаме нашите хора.

    14:11 27.02.2026

  • 29 наташко

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "В сащ, укрия и есср":

    лажаш кат дрът русямил.на първо място в евразия сте спинаджии

    14:14 27.02.2026

  • 30 🤣🤣😁

    1 0 Отговор
    От ляво е зеленски, отдясно микрон, дегезирани в любимото си облекло.

    14:15 27.02.2026

  • 31 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Именно":

    Тогава защо в кравария са най-много обратните, повече от Китай и Индия взети заедно!

    14:20 27.02.2026

