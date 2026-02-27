Неймар се разписа и повтори скандалните танци на Винисиус

Бразилската звезда Неймар се разписа при победата на клубния си Сантос с 2:1 срещу тима на Васко да Гама в среща от редовния сезон на Бразилейро Betano. При празнуването на попадението бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен повтори скандалните жестове на нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор в мача срещу Бенфика от Шампионската лига, които предизвикаха расистки раздор.

В първия мач от плейофите на Шампионската лига срещу Бенфика, Винисиус отбеляза в 50-ата минута и след това отпразнува, танцувайки близо до корнер флага, което предизвика недоволство у феновете на лисабонския отбор. Нападателят получи жълт картон след празнуването си.

По-късно Винисиус се затича към съдията Франсоа Летексие и посочи към халфа Джанлука Престиани, с когото по-рано се беше сблъскал. След това съдията направи жест, сигнализиращ за евентуален акт на расизъм.

Впоследствие УЕФА временно дисквалифицира аржентинския халф за предполагаема обида на крило на Реал Мадрид на расова основа.