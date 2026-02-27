След протестите в Иран: ООН алармира за заплаха от масови екзекуции

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова за незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание в Иран. Той предупреди, че десетки хора са изправени пред риск от екзекуция, след като тази седмица беше произнесена първата смъртна присъда, свързана с масовите протести през януари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказване пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева Тюрк заяви, че е „ужасен“ от информацията, че най-малко осем души - сред които и две деца - вече са получили смъртни присъди заради участието си в протестите. По думите му още около 30 души са заплашени от същото наказание.

Междувременно Революционен съд в Техеран е осъдил на смърт мъж, обвинен във „враждебни действия срещу Бога“. Ако присъдата бъде потвърдена, това ще бъде първата екзекуция, пряко свързана с протестната вълна от началото на годината, посочва източник, близък до семейството му.

Правозащитни организации съобщават, че хиляди хора са били убити при потушаването на демонстрациите, определяни като най-сериозните вътрешни безредици в страната от времето на Ислямската революция през 1979 г. По време на размириците президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Техеран, че може да нареди военни действия, ако бъдат извършени екзекуции.

Тюрк изрази и силно безпокойство от нарастващия риск от военна ескалация в региона. „Изключително съм обезпокоен от възможна военна ескалация и от въздействието ѝ върху цивилното население. Надявам се гласът на разума да надделее“, заяви той.

По-рано в Женева се проведоха преговори между САЩ и Иран относно ядрената програма на Техеран. Според посредника Оман е бил постигнат напредък, но без ясен пробив, който да предотврати евентуални американски удари на фона на засиленото военно присъствие на Вашингтон в региона.

В заключение върховният комисар предупреди за тревожната тенденция използването на сила да се приема като нормален инструмент за решаване на конфликти. Според него това води до „пустош за правата на човека“ и подкопава устоите на международното хуманитарно право. „Светът не може да остане безучастен, докато тези основи се рушат пред очите ни“, подчерта Тюрк, цитиран и от Франс прес.