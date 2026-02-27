Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
След протестите в Иран: ООН алармира за заплаха от масови екзекуции

След протестите в Иран: ООН алармира за заплаха от масови екзекуции

27 Февруари, 2026 13:12 613 12

  • иран-
  • оон-
  • масови екзекуции

Фолкер Тюрк предупреди за нови смъртни присъди след протестите и изрази тревога от риск от военна ескалация

След протестите в Иран: ООН алармира за заплаха от масови екзекуции - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова за незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание в Иран. Той предупреди, че десетки хора са изправени пред риск от екзекуция, след като тази седмица беше произнесена първата смъртна присъда, свързана с масовите протести през януари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказване пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева Тюрк заяви, че е „ужасен“ от информацията, че най-малко осем души - сред които и две деца - вече са получили смъртни присъди заради участието си в протестите. По думите му още около 30 души са заплашени от същото наказание.

Междувременно Революционен съд в Техеран е осъдил на смърт мъж, обвинен във „враждебни действия срещу Бога“. Ако присъдата бъде потвърдена, това ще бъде първата екзекуция, пряко свързана с протестната вълна от началото на годината, посочва източник, близък до семейството му.

Правозащитни организации съобщават, че хиляди хора са били убити при потушаването на демонстрациите, определяни като най-сериозните вътрешни безредици в страната от времето на Ислямската революция през 1979 г. По време на размириците президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Техеран, че може да нареди военни действия, ако бъдат извършени екзекуции.

Тюрк изрази и силно безпокойство от нарастващия риск от военна ескалация в региона. „Изключително съм обезпокоен от възможна военна ескалация и от въздействието ѝ върху цивилното население. Надявам се гласът на разума да надделее“, заяви той.

По-рано в Женева се проведоха преговори между САЩ и Иран относно ядрената програма на Техеран. Според посредника Оман е бил постигнат напредък, но без ясен пробив, който да предотврати евентуални американски удари на фона на засиленото военно присъствие на Вашингтон в региона.

В заключение върховният комисар предупреди за тревожната тенденция използването на сила да се приема като нормален инструмент за решаване на конфликти. Според него това води до „пустош за правата на човека“ и подкопава устоите на международното хуманитарно право. „Светът не може да остане безучастен, докато тези основи се рушат пред очите ни“, подчерта Тюрк, цитиран и от Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Едва ли !!! Те са ги изпотрепали още на протеста! С хеликоптери вероятно са ги съреляли. Няма да останат много за екзекуции !!! Там Майдан няма да мине !!!

    13:15 27.02.2026

  • 2 Сталин

    12 1 Отговор
    Иран са на правилния път ,ако и в България имаше масови екзекуции нямаше сега България да е в това окаяно състояние,мизерия ,глад ,болести ,геноцид извършван от всички правителства съставени от терористи ,предатели и диверсанти от кошерни изроди

    Коментиран от #11

    13:17 27.02.2026

  • 3 Копейка

    1 11 Отговор
    А на нас ни казват да викаме за Северна Корея, Иран, Русия и Палестина

    13:21 27.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Това
    "В заключение върховният комисар предупреди за тревожната тенденция използването на сила да се приема като нормален инструмент за решаване на конфликти. "
    за САШтко ли се отнася🤔❓

    13:21 27.02.2026

  • 5 А НА МАЙДАНА

    7 1 Отговор
    Юдите бяха докарали снайперистите без резолюция на ООН-то.

    13:27 27.02.2026

  • 6 Копейка

    1 9 Отговор
    Е това искаме и ние .Диктатура, забрана на Интернет, който протестира в обновения конц.лагер Белене или екзекуция.Всичси с еднакви мин.заплати като руските.
    Ето това е руския свят, а не като в ЕС всеки си говори и пише свободно.

    Коментиран от #7, #8

    13:27 27.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТИ СИ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка":

    Типичен СОП

    13:38 27.02.2026

  • 9 шекелка

    3 0 Отговор
    За кого да врякаме, за патока Тръмп или за mъpcyла?

    13:41 27.02.2026

  • 10 демократ

    6 0 Отговор
    В roведария като разстрелват протестиращи, няма проблем!

    13:42 27.02.2026

  • 11 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Вадете гюлетините!

    14:01 27.02.2026

  • 12 Вале-каро

    0 0 Отговор
    Все пак ,ООН ли алармира или чиновник от ООН?Драги журналисти бъдете по-точни!

    14:04 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания