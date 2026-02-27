Новини
Халф на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

27 Февруари, 2026 12:28

Това твърди френската версия на Goal.com в материал, посветен на 27-годишния футболист

Халф на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на ЦСКА Мохамед Брахими може да попадне сред изненадите в разширения състав на Алжир за Мондиал 2026. Това твърди френската версия на Goal.com в материал, посветен на 27-годишния футболист.

Брахими е роден в Сент Етиен, но има алжирски корени и до момента не е играл за нито една от националните гарнитури на Франция или Алжир. Според изданието трансферът му в ЦСКА през лятото е бил стратегическа стъпка с ясна цел - да бъде забелязан и да увеличи шансовете си за повиквателна от селекционера Владимир Петкович.

От началото на сезона халфът има 13 мача в Първа лига, в които е реализирал един гол и е направил една асистенция. В турнира за Купата на България е изиграл три срещи, като също се е отчел с попадение и голов пас.

"Решението му да подпише с клуб, който се бори за водеща роля в първенството и участие в Европа, показва амбицията му да стигне до националния отбор на Алжир. Зрелостта и опитът му в трудните източноевропейски лиги го правят надежден вариант за разширяване на опциите пред селекционера", пише авторът Наим Бенедра.

Goal.com подчертава и универсалността на Брахими, който може да действа по целия фронт на атаката или като крило. Той впечатлява с работоспособност и дисциплина в дефанзивен план - качества, които биха били ценни за всеки национален селекционер.

В публикацията се прави и любопитен паралел с Райс Мболи, който преди 16 години също играеше в ЦСКА, преди да се превърне в титулярен вратар на Алжир на Мондиал 2010. Според изданието българският клуб отново може да се окаже отправна точка към голям форум, а Брахими - третият футболист с това фамилно име, който представя "пустинните лисици" след Ясин и Билал Брахими.


