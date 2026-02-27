Продадоха картичка на баскетболист за рекордните 120 000 долара

Колекционерска картичка Panini от 2013 г. с автограф от известния баскетболист Стефън Къри беше продадена за рекордните 120 000 долара. Картата е била продадена за последно в Goldin през октомври 2023 г. почти десет пъти по-малко - 14 667 долара.

В настоящия сезон на НБА на САЩ и Канада Къри към момента изигра общо 39 мача към момента, в които има като е записа средно по 27,2 точки, 4,8 асистенции и 3,5 борби, прекарвайки 31,3 минути на игрището.

Към момента Къри в момента е контузен и няма да се завърне на паркета не по-рано от месец март.