Днес теглят жребият за осминафиналите в Шампионска лига

Днес ще се тегли жребият за осминафиналите в Шампионска лига. Церемонията стартира в 13:00 часа в Нион.
Освен това ще станат ясни потенциалните сблъсъци за четвъртфиналите и полуфиналите.
Директно за осминафиналисте се класираха Арсенал, Байерн, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон и Манчестър Сити. През плейофи минаха Реал Мадрид, ПСЖ, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Аталанта, Галатасарай и Бодьо/Глимт.
Възможните двойки на осминафиналите:
ПСЖ — Барселона / Челси
Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм
Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С
Аталанта — Арсенал / Байерн
Нюкасъл — Челси / Барселона
Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул
Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг
Байер Л — Байерн / Арсенал
Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.
The road to Budapest 🛣️ #UCL pic.twitter.com/6mpNCYADFP— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА