Днес теглят жребият за осминафиналите в Шампионска лига

Днес ще се тегли жребият за осминафиналите в Шампионска лига. Церемонията стартира в 13:00 часа в Нион.

Освен това ще станат ясни потенциалните сблъсъци за четвъртфиналите и полуфиналите.

Директно за осминафиналисте се класираха Арсенал, Байерн, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон и Манчестър Сити. През плейофи минаха Реал Мадрид, ПСЖ, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Аталанта, Галатасарай и Бодьо/Глимт.

Възможните двойки на осминафиналите:

ПСЖ — Барселона / Челси

Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм

Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С

Аталанта — Арсенал / Байерн

Нюкасъл — Челси / Барселона

Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул

Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг

Байер Л — Байерн / Арсенал

Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.