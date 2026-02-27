Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Днес теглят жребият за осминафиналите в Шампионска лига

27 Февруари, 2026 11:28 541 0

Днес теглят жребият за осминафиналите в Шампионска лига - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се тегли жребият за осминафиналите в Шампионска лига. Церемонията стартира в 13:00 часа в Нион.

Освен това ще станат ясни потенциалните сблъсъци за четвъртфиналите и полуфиналите.

Директно за осминафиналисте се класираха Арсенал, Байерн, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон и Манчестър Сити. През плейофи минаха Реал Мадрид, ПСЖ, Нюкасъл, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Аталанта, Галатасарай и Бодьо/Глимт.

Възможните двойки на осминафиналите:
ПСЖ — Барселона / Челси
Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм
Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С
Аталанта — Арсенал / Байерн
Нюкасъл — Челси / Барселона
Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул
Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг
Байер Л — Байерн / Арсенал

Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март. Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май 2026 г. и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.


