Ханзи Флик може да напусне Барселона в края на сезона

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик може да напусне клуба в края на сезона. Решението ще зависи от резултата от президентските избори, които ще се проведат на 15 март, съобщава Marca.

Германският треньор се смята за част от отбора на настоящия президент Жоан Лапорта. Флик е готов да подпише нов договор само ако Лапорта бъде преизбран. Няма да бъдат предприети стъпки за продължаване на споразумението преди 1 юли.

Отбелязва се, че един от кандидатите за президент, Виктор Фонт, е заявил желанието си да задържи Флик в клуба, ако спечели изборите.

Флик е начело на Барселона от май 2024 г. В първия си сезон отборът спечели испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания.