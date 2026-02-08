Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков навършва 60 години. По този повод колегите от Sportal.bg събра изказвания на 60 световни легенди, направени през десетилетията, по адрес на най-големия български футболист.

Пеле: Този мъж има велика кариера и е пример за професионализъм. Неговият живот е посветен на футбола и хората. Той е прочут в целия свят със своята хуманност и работата за развитие на млади таланти. И аз като вас винаги съм го харесвал!

Диего Марадона: За футболиста Стоичков няма да говоря, целият свят го знае. Той е истински приятел. Това е най-важно за мен. Може да не се виждаме често, но знам, че някъде по света имам един наистина голям приятел. Имам Христо.

Йохан Кройф: Ходих отново да го гледам, преди да го привлечем в Барселона и той до днес е моята връзка с България. Христо е майстор на красивите голове, но аз не го доведох в Барса заради тях. Заради характера му. Един великолепен футболист със силен характер. Надъхан, амбициозен, гладен за победи.

Франц Бекенбауер: Със сигурност Христо Стоичков е най-големият български футболист в историята. Световна класа и признание!

Лионел Меси: Благодарение на Христо Стоичков аз съм Лионел Меси! Няма да забравя как ни учеше мен и Боян Къркич.

Роналдо: Играх с водещите футболисти от моето поколение. Мога да направя списък с най-великите, с които съм играл. Наум веднага ми идват Неста, Санети, Пирло, Малдини, Фиго, Раул, Баджо и Христо Стоичков.

Боби Чарлтън: Стоичков е типичен пример за агресивен нападател с висока скорост и точна стрелба. Той е силно емоционален, но и безспорен лидер.

Роналдиньо: Христо Стоичков е професионалист и голям шампион, пример и вдъхновение за много поколения!

Мишел Платини: Христо е футболист с характер, но и с вроден талант, способен на невероятни отигравания от най-трудни положения. Не е лесно да се намери футболист като него, защото той притежава много специфични качества. Бързина, смелост, точен мерник и непогрешим усет към гола. Спечели "Златната топка" заслужено. Дори по моя преценка той заслужаваше трофея още през 1992 г.

Луиш Фиго: Христо Стоичков е сред най-великите футболисти, с които съм играл.

Ромарио: Стоичков е един от най-великите футболисти за всички времена. Горд съм, че мога да го нарека мой приятел.

Руди Фьолер: България имаше великолепен отбор с перфектни футболисти! Но от тях се открояваше Стоичков! В него виждах такава енергия, толкова желание, просто искаше да прегази всеки по пътя си.

Майкъл Оуен: Когато бях малък, Стоичков играеше в Барселона. Аз гледах всички звезди, той беше един от онези, за които внимавах. Във всяка генерация има шепа състезатели, които са различни. Те са световна класа и всички ги гледат и се учат от тях. Стоичков беше един от тях.

Паоло Малдини: Стоичков е един голям шампион! Невероятно е как футболът и легенда като Христо карат хората да мечтаят.

Самуел Ето'о: Христо Стоичков е сред тримата най-велики на всички времена!

Игор Беланов: Стоичков е голям! Той имаше и тип "футболна наглост", без която не може да стъпиш на върха. Излизаше на игрището без да се страхува, чувстваше се като крал.

Жозе Моуриньо: Видях го на един летен турнир в Сетубал през 80-те. Бях изумен от състава на ЦСКА - Стоичков, Пенев, Костадинов... Просто разгромиха моя отбор. Разбиха ни. Той беше съвсем млад, но какво впечатление правеше! По-късно, когато бях помощник на мистър Боби Робсън в Порто, играхме полуфинал в ШЛ срещу Барселона. Христо просто ни разруши в онзи мач на "Камп Ноу". Срина ни за няколко минути.

Марио Кемпес: Стоичков е един от тези играчи, които винаги ще се помнят. Гледал съм го на световни първенства и когато играеше за Барселона. Истинска легенда с огромен хъс за победа.

Алесандро Ден Пиеро: Христо Стоичков беше гениален футболист. Същото мога да кажа и за Балъков. Бяха много силни.

Златан Ибрахимович: В Барселона са играли страхотни футболисти като Стоичков и Ромарио, които са направили невероятни неща и са оставили своя отпечатък в историята.

Андрий Шевченко: За Източна Европа и за световния футбол въобще Христо Стоичков е голяма легенда. Футболист, печелил "Златната топка"!

Луис Фернандес: Винаги съм харесвал Стоичков като футболист - имаше страхотен характер и беше голяма личност! Искаше ми се да му бъда треньор.

Рио Фърдинанд: Има петима недосегаеми относно играта с ляв крак - Диего Марадона, Меси, Христо Стоичков, Райън Гигс и Ривалдо.

Георге Хаджи: Христо положи грижи да мога да се интегрирам в Барселона, което не е лесно. Той е един добър приятел. На терена беше най-добрият. Винаги е искал това. Един изключителен играч. Нападател, който обичаше да вкарва голове и който впечатляваше и с физически, и с технически качества. Демонстрира го пред очите на света.

Паоло Роси: Много харесвам Христо Стоичков! Той е много техничен и прави всичко на момента, което означава, че е непредсказуем.

Гайска Мендиета: Стоичков е от най-големите в цялата история! Слушал съм хора, които казват, че имал само един ляв крак. Но, Господи, дано всички имат ляв крак като неговия. Стоичков беше идол за Барселона, а предполагам, че и за България. С удоволствие съм го гледал как играе не само в Барса, а и в другите му отбори.

Тиери Анри: Винаги съм казвал, че ако напусна Англия, ще бъде в посока "Камп Ноу". Като дете гонех за автографи Христо Стоичков и Ромарио, когато Барселона игра с Монако през 1994 г.

Ото Рехагел: Когато темата е български футбол, на първо място в паметта ми винаги изплува образът на великия Стоичков. Нямаше треньор, който да не е искал в състава си Стоичков или Балъков. В днешно време не мога да назова български играчи, камо ли да посоча някого, че това е новият Христо Стоичков.

Иван Саморано: Стоичков е страшно надарен физически. Скоростта и умението му да сменя ритъма са направо поразителни. Може да побърка всеки защитник, колкото и талантлив да е. Изключително комплексен футболист. Шутира с двата крака, играе достатъчно добре с глава, дава голови пасове, може да организира играта, центрира като никой друг. Малко са футболистите като Христо по света.

Джанфранко Дзола: Стоичков беше световна звезда! Безспорно неговото присъствие повиши значително качеството на Парма, а и интереса към нас. Бяхме съотборници и се уверих, че Христо е прекрасен човек и прекрасен футболист.

Ариго Саки: Стоичков е гений, който може да промени хода на всеки мач.

Кристиан Карембьо: Христо Стоичков е един от най-големите футболисти в историята на футбола. В моите очи той е много, много високо ниво.

Кевин Кийгън: Христо Стоичков е играч за пример! Той е от тези, които могат да създадат магия на терена.

Давор Шукер: Христо е един от най-добите в историята на футбола! Той имаше уникални умения на нападател, умееше да вкарва голове. Беше експлозивен на терена, темпераментен. Вкарваше много - за България и Барселона. Това го направи един от най-великите.

Фернандо Торес: Христо Стоичков е най-големият ми идол още от дете!

Деян Савичевич: Барселона имаше великолепни играчи като Стоичков, Ромарио, Куман, Гуардиола. Стоичков беше страхотен футболист и затова спечели "Златната топка".

Карлос Валдерама: И аз едно време гледах Христо Стоичков и се възхищавах какъв футболист е!

Лотар Матеус: С Христо Стоичков имаме добри отношения, приятелски. Винаги когато се видим, се прегръщаме. През последните 20 години той и Балъков са посланиците на България.

Алесандро Костакурта: Помня неговата скорост, качеството му да чете ситуацията в точния момент. Техниката му на скорост. Стоичков играеше в отбора, който заедно с Милан беше най-силният в света. Беше много опасен, много подвижен, много хитър на терена. Беше завършен футболист. Говорим за един от най-важните европейски играчи в този период. Беше един от тримата или четиримата най-добри играчи в тези години!

Йън Ръш: Христо Стоичков беше една от световните звезди. Пасовете му, ударите му... Един от най-добрите футболисти с ляв крак в историята.

Даниеле Масаро: Имах шанса да играя заедно с Ван Бастен - един страхотен футболист, но този, на когото най-много се възхищавах беше именно Христо Стоичков.

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични футболисти! Нападатели с невероятни качества, но и много силни като характери. Фактът, че и до днес хората в Испания ги помнят и ги споменават, говори достатъчно красноречиво за таланта и влиянието им.

Гари Линекер: България заслужаваше дори по-предно класиране от четвъртото място през 1994 г. Стоичков беше феноменален онова лято. С него сме приятели и се виждаме, когато времето позволи. Все пак и двамата носихме фланелката на Барселона, а и сме голмайстори на световни първенства.

Томас Бертолд: Стоичков е част от историята на българския футбол, той е един от най-великите въобще. За жалост, аз имам лоши спомени от него, заради онзи мач в Америка.

Фабио Капело: Стоичков беше невероятен играч. На финала в Атина внимавахме най-много за него и Ромарио, който също бе уникален нападател. Със сигурност Стоичков беше един от най-великите играчи на своето време.

Давид Трезеге: През 1994 г. Стоичков беше най-известният и емблематичен играч на цялото световно първенство. Точно в онзи момент беше много силна фигура за целия световен футбол и ние го следяхме с голям интерес.

Уго Санчес: И двамата получихме "Златна обувка". После Стоичков премина в Барселона и с характера си защити интересите на отбора, както аз - на Реал Мадрид. Това съперничество не навреди на приятелството ни, все още сме приятели и се чуваме. Много заслужено Христо има своето място в Залата на славата, като признание за най-добрия български футболист за всички времена.

Вини Джоунс: Стоичков беше прекалено бърз. Той спечели "Златната топка" и аз исках да му оставя спомен от мен. Гонихме се по терена, спомня си как ми се смееше, че не мога да го стигна. Фланелката му виси на стената у нас.

Марко Матераци: С Христо сме приятели, той е "Златна топка", велик футболист!

Емилио Бутрагеньо: Голям съперник! Много пъти сме се сблъсквали със Стоичков. Много опасен, бърз, мощен, с голов нюх, много хитър. Винаги, когато играехме срещу Барса, той беше от основните играчи, които трябваше да пазим. Беше най-опасният. Помогна много на Барселона да се превърне в гранд.

Джанлуиджи Буфон: В Парма започнах кариерата си с Христо Стоичков. Той дойде от Барселона като носител на "Златната топка". Велик футболист!

Йохан Неескенс: За мен Стоичков е невероятен футболист, какъвто рядко се среща. Характерът, силата и темпераментът го направиха един от най-добрите в света.

Хорхе Валдано: Стоичков е голям хищник във футбола. Звярът се успокоява само с месото на жертвата си. Стоичков - с победите и головете. Когато той води топката, може да се случи всичко. Притежава удар, скорост, способност да решава светкавично. За Стоичков има специално място сред най-талантливите нападатели в света.

Луис Суарес: За мен е привилегия и се гордея, че ме сравняват със Стоичков. Той е "Златна топка", топ класа, признат от света. Но аз ще го уважавам до гроб за това, че ме защити, когато най-много имах нужда от приятели. Да, по характер с него си приличаме - и аз горя в играта, и аз вкарвам голове. И се надявам някога да го настигна и по успехи.

Звонимир Бобан: Помня повечето български играчи, но над всички беше Стоичков. Той е друга величина. Аз много харесвах Лечков, защото беше интелигентен футболист, комплексен, разбираше играта. Но Христо беше друга работа, имаше огромен талант. Беше невероятно бърз, дързък, решителен.

Свен-Йоран Ериксон: Футболисти като Роналдо, Меси, Стоичков и Ибрахимович не се раждат всеки ден. Такъв играч беше и Уго Санчес. Трябва ви някой такъв, за да имате добър отбор.

Михаел Лаудруп: Като състезател Стоичков е супернадарен. Той и Чики Бегиристайн бяха двамата, с които най-добре се разбирах на терена. Просто се усещахме кой къде е. Аз се приготвях да пусна пас, а Христо вече тичаше в празната зона.

Олег Блохин: Когато говорим за български футбол, трябва да почваме винаги от Стоичков. Никой друг не е печелил "Златната топка". Стоичков е един от най-големите, които футболът е виждал.

Карл-Хайнц Румениге: Най-големият футболист на България е Христо... Христо Стоичков. Помня една среща, когато с Байерн играехме срещу Барселона на "Камп Ноу" и с голям късмет победихме. Тогава Христо ми направи много силно впечатление като страхотен футболист, а също така смятам, че е добър човек!

Франко Барези: Стоичков е човек, когото уважавам. Имаше невероятна кариера, игра на най-високо ниво, в големи отбори в различни първенства. Беше лидер на националния отбор на България. "Златна топка" - говорим за един от най-добрите в историята!