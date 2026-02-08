Реал Мадрид си хареса звезда на Манчестър Сити

Реал Мадрид е засилил интереса си към халфа на Манчестър Сити Родри и е готов да направи сериозни стъпки, за да го привлече, според британското издание TEAMtalk.

Ръководството на „белия балет“ е обезпокоено от липсата на силни лидери в отбора през последните сезони. В Реал виждат 29-годишния испанец като идеалния кандидат за тази роля - играч, способен да води отбора на терена и да го укрепва в защита.

Усложнява ситуацията фактът, че Родри и Манчестър Сити планират да обсъдят през следващите месеци продължаване на настоящия му договор, който изтича през лятото на 2027 г. Източникът обаче отбелязва, че играчът обмисля завръщане в родния си Мадрид.

През този сезон Родри е записал 18 участия за Сити във всички състезания, като е отбелязал един гол.

Пазарната стойност на халфа, според Transfermarkt, се оценява на 75 милиона евро.