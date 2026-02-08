Ас на Левски под въпрос за Лудогорец

Кристиан Макун не попадна в групата на Левски за мача с Ботев Враца, спечелен с 3:1. Наставникът на „сините“ Хулио Веласкес разкри, че на последната тренировка преди двубоя защитникът е получил мускулна травма.

„Макун се чувстваше добре преди последната тренировка преди мача с Ботев Враца. По време на заниманието получи мускулна травма, което му попречи да е в групата. Трябва да видим какво се случва с него, дали е нещо сериозно и да видим дали ще може да е част от отбора за следващите мачове.

Фабиен навлиза в нормалната динамика на съотборниците си. Тъй като загубихме Макун, а Фабиен тренира добре, го включихме в групата. Това е съгласувано и с медицинския щаб“, каза Веласкес.