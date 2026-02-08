Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ас на Левски под въпрос за Лудогорец

Ас на Левски под въпрос за Лудогорец

8 Февруари, 2026 12:29 638 0

  • кристиан макун-
  • левски-
  • футбол

Макун се чувстваше добре преди последната тренировка преди мача с Ботев Враца

Ас на Левски под въпрос за Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиан Макун не попадна в групата на Левски за мача с Ботев Враца, спечелен с 3:1. Наставникът на „сините“ Хулио Веласкес разкри, че на последната тренировка преди двубоя защитникът е получил мускулна травма.

„Макун се чувстваше добре преди последната тренировка преди мача с Ботев Враца. По време на заниманието получи мускулна травма, което му попречи да е в групата. Трябва да видим какво се случва с него, дали е нещо сериозно и да видим дали ще може да е част от отбора за следващите мачове.

Фабиен навлиза в нормалната динамика на съотборниците си. Тъй като загубихме Макун, а Фабиен тренира добре, го включихме в групата. Това е съгласувано и с медицинския щаб“, каза Веласкес.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове