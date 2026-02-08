БФС отговори на Домусчиев: Всеки клуб има право да подава официални сигнали

БФС излезе с официална позиция, в която обяви, че всеки клуб има право да подава сигнали по установения ред.

"Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи.

Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове.

Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.

Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове", написаха от "Бояна".