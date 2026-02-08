Новини
БФС отговори на Домусчиев: Всеки клуб има право да подава официални сигнали

8 Февруари, 2026 11:59 752 3

Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи

БФС излезе с официална позиция, в която обяви, че всеки клуб има право да подава сигнали по установения ред.

"Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи.

Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове.

Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.

Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове", написаха от "Бояна".


  • 1 Май

    3 2 Отговор
    затапиха Гела !

    12:04 08.02.2026

  • 2 Поредното

    1 4 Отговор
    Доказателство, че са неадекватни и гьонсуратлии

    12:16 08.02.2026

  • 3 Ха ха

    2 1 Отговор
    Само така на този не трябва повече да му се дава трибуна да се прави на голямия разбирач.Като не му харесва да ходи във Турция да играе,без това от оня край повечето са Турскоговорящи.Но там номерата му няма да вървят .

    14:29 08.02.2026

