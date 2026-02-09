Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спортът по ТВ в понеделни (9 февруари)

9 Февруари, 2026 06:15 426 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане за комбинация, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия - САЩ, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 2

13.05 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Япония - Италия, жени, групова фаза Евроспорт 2

13.15 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слоупстайл, жени Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

15.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слалом за комбинация, мъже Евроспорт 1

15.45 Ал Уахда – Ал Ахли Диема спорт 2

15.45 Насаф – Ал Шорта Нова спорт

17.25 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Германия - Франция, жени, групова фаза Евроспорт 1

17.55 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, жени Евроспорт 2

18.00 Ал Духаил – Ал Шарджа Нова спорт

18.00 Шабаб Ал Ахли – Ал Хилал Диема спорт 3

18.15 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 1000 метра, жени Евроспорт 1

19.00 Аталанта – Кремонезе МАХ Спорт 3

19.15 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 1000 метра, жени Евроспорт 1

19.15 Баскетбол, Ботев (Вр) – Миньор МАХ Спорт 2

19.25 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, жени Евроспорт 2

19.45 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, малка шанца, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

20.25 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2

20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

21.30 Расинг – Мирандес МАХ Спорт 2

21.45 Рома – Каляри МАХ Спорт 3

21.55 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 1

21.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швейцария - САЩ, жени, групова фаза Евроспорт 2

22.00 Виляреал – Еспаньол МАХ Спорт 4

22.00 Шефийлд Юнайтед – Мидълзбро Диема спорт 2

22.45 Порто – Спортинг Ринг

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

23.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада - Чехия, жени, групова фаза Евроспорт 1

02.30 НБА, Орландо – Милуоки Диема спорт 2

03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1


