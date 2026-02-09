ISW: Кремъл преувеличава трансгранични атаки, за да внуши неизбежна победа

Руските въоръжени сили продължават да водят кампания за когнитивно въздействие чрез ограничени трансгранични операции в Северна Украйна, целящи да създадат впечатление пред Запада, че украинските фронтови линии се разпадат. На 8 февруари Руското министерство на отбраната обяви, че негови подразделения са поели контрол над селището Сидоровка, разположено северозападно от град Суми, в непосредствена близост до международната граница, предава News.bg.

Тази информация беше разпространена от „Института за изследване на войната“ (ISW), който подчертава, че към момента не разполага с доказателства, потвърждаващи твърдението на Руското министерство. Сидоровка се намира източно от Комаровка - район, който дълго време не беше активен фронтови сектор, докато руските сили не започнаха трансгранични атаки там през декември 2025 г.

Още новини от Украйна

Според анализа на ISW, в края на декември Кремъл е използвал подобни операции в северните части на Сумска и Харковска област с цел да окаже влияние върху водените тогава преговори за прекратяване на войната. Завземането на Храбовско, както и твърденията за контрол над Комаровка, Била Береза и Попивка, заедно с настъплението към Сотницки Козачок, вероятно са част от тази стратегия.

Въпреки това руските сили не са провели мащабна и продължителна кампания за въздушно пресичане на бойното поле, която да отслаби украинската логистика и да подготви условия за сухопътни настъпления в северните гранични райони - подход, използван по-рано в направленията Покровск и Гуляйполе.

ISW продължава да оценява, че Москва се стреми да представи тези ограничени действия като началото на нова, голяма офанзива. Целта е да се засили основният наратив на Кремъл за неизбежна руска победа и така да се принудят Украйна и западните ѝ партньори да приемат руските условия от страх от бъдеща ескалация.

Паралелно с това руски военни блогъри съобщават за сериозни затруднения в комуникацията на руските части след блокирането на нерегистрирани терминали Starlink от SpaceX в Украйна. На 8 февруари един от тях заяви, че подразделения в различни, неуточнени сектори на фронта изпитват комуникационни проблеми и разчитат на дарения на радио- и сателитна техника.

Друг блогър отбелязва, че част от руските командири отдавна са осъзнали рисковете от зависимостта от Starlink и са изградили алтернативни канали за връзка. Въпреки това блокирането продължава да оказва негативно влияние, тъй като засега Русия не разполага с пълноценен заместител на системата. Според него комуникацията се осъществява основно „на място“, което ограничава ефективността на операциите.

Руски милблогъри все по-често се оплакват от проблеми при наземните действия и тактическите удари, откакто на 5 февруари SpaceX, в координация с украинските власти, прекрати достъпа на руските сили до Starlink. По-рано ISW оцени, че без заобикаляне на блокажите или внедряване на нови технологични решения Русия ще срещне сериозни трудности да поддържа въздушната си кампания на досегашното ниво на интензивност в краткосрочен план.