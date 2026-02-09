Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ISW: Кремъл преувеличава трансгранични атаки, за да внуши неизбежна победа
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл преувеличава трансгранични атаки, за да внуши неизбежна победа

9 Февруари, 2026 07:18, обновена 9 Февруари, 2026 07:23 2 262 89

Когнитивна война по северната граница на Украйна

ISW: Кремъл преувеличава трансгранични атаки, за да внуши неизбежна победа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили продължават да водят кампания за когнитивно въздействие чрез ограничени трансгранични операции в Северна Украйна, целящи да създадат впечатление пред Запада, че украинските фронтови линии се разпадат. На 8 февруари Руското министерство на отбраната обяви, че негови подразделения са поели контрол над селището Сидоровка, разположено северозападно от град Суми, в непосредствена близост до международната граница, предава News.bg.

Тази информация беше разпространена от „Института за изследване на войната“ (ISW), който подчертава, че към момента не разполага с доказателства, потвърждаващи твърдението на Руското министерство. Сидоровка се намира източно от Комаровка - район, който дълго време не беше активен фронтови сектор, докато руските сили не започнаха трансгранични атаки там през декември 2025 г.

Още новини от Украйна

Според анализа на ISW, в края на декември Кремъл е използвал подобни операции в северните части на Сумска и Харковска област с цел да окаже влияние върху водените тогава преговори за прекратяване на войната. Завземането на Храбовско, както и твърденията за контрол над Комаровка, Била Береза и Попивка, заедно с настъплението към Сотницки Козачок, вероятно са част от тази стратегия.

Въпреки това руските сили не са провели мащабна и продължителна кампания за въздушно пресичане на бойното поле, която да отслаби украинската логистика и да подготви условия за сухопътни настъпления в северните гранични райони - подход, използван по-рано в направленията Покровск и Гуляйполе.

ISW продължава да оценява, че Москва се стреми да представи тези ограничени действия като началото на нова, голяма офанзива. Целта е да се засили основният наратив на Кремъл за неизбежна руска победа и така да се принудят Украйна и западните ѝ партньори да приемат руските условия от страх от бъдеща ескалация.

Паралелно с това руски военни блогъри съобщават за сериозни затруднения в комуникацията на руските части след блокирането на нерегистрирани терминали Starlink от SpaceX в Украйна. На 8 февруари един от тях заяви, че подразделения в различни, неуточнени сектори на фронта изпитват комуникационни проблеми и разчитат на дарения на радио- и сателитна техника.

Друг блогър отбелязва, че част от руските командири отдавна са осъзнали рисковете от зависимостта от Starlink и са изградили алтернативни канали за връзка. Въпреки това блокирането продължава да оказва негативно влияние, тъй като засега Русия не разполага с пълноценен заместител на системата. Според него комуникацията се осъществява основно „на място“, което ограничава ефективността на операциите.

Руски милблогъри все по-често се оплакват от проблеми при наземните действия и тактическите удари, откакто на 5 февруари SpaceX, в координация с украинските власти, прекрати достъпа на руските сили до Starlink. По-рано ISW оцени, че без заобикаляне на блокажите или внедряване на нови технологични решения Русия ще срещне сериозни трудности да поддържа въздушната си кампания на досегашното ниво на интензивност в краткосрочен план.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Совершенно верно

    21 66 Отговор
    Ако дявола е бащата на лъжата, в Кремъл са неговия RD отдел.

    07:24 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    61 8 Отговор
    Като нямаш какво да кажеш, по-добре да замълчиш. Ама от това НПО не го знаят този лаф. Щото обвиняват руснаците в това, в което правят те от първия дама на появата си.
    Но и без това никой не им вярва, та нека продължават да се излагат.

    Коментиран от #7, #82

    07:25 09.02.2026

  • 4 хехе

    49 7 Отговор
    и да знаете от ISW изобщо не лъжат.

    07:27 09.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пешо

    17 48 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #33

    07:31 09.02.2026

  • 8 Механик

    11 33 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    07:31 09.02.2026

  • 9 Ветеринар

    8 33 Отговор
    Днес има безплатни прегледи за всички неумни блатни подлоги, ва някои ще се прави опит за навиване на мозък щото са безобразно свръх неумни!

    07:32 09.02.2026

  • 10 САКС КАНИБАЛ

    28 6 Отговор
    Важно е Зеленски редовно да ни доставя малки окраинчета за сатанинските ни ритуали и канибалски вечери.

    07:33 09.02.2026

  • 11 Неразбрал

    34 3 Отговор
    дали е преувеличено или не ама пердаха е здрав !

    07:34 09.02.2026

  • 12 Руска Рускова, вдовица

    19 8 Отговор
    Моля не читайте коментарите !!! Мъжът ми отчаян русофиль почина. Задави се от смях 😁

    07:34 09.02.2026

  • 13 Реално вече е тъмно и студено

    32 5 Отговор
    Важен е крайният резултат, а не пропагандата на розово нпо.

    Коментиран от #19, #63, #75

    07:34 09.02.2026

  • 14 ЕПЩАЙН

    30 5 Отговор
    Има тука двама трима британски подлоги, дето навремето такива като Епщайн са им отворили задните чакри.

    07:37 09.02.2026

  • 15 Механик

    39 23 Отговор
    Когнитивна война има само в укро-пропагндата.
    Русия не тръби никакви лозунги, не се заканва като Зеленски, не проси оръжие и пари. И дори прословутото "Киев за три дня" е плод на пропагандата, която 4 години се опитва да ни втълпи, че фразата не е изказана от ген. Мили.
    Когнитивния дисонанс яко мъчи укро-троловете. А когато зациклят, почват да пействат заучени и отдавна омръзнали на всички клишета.

    Коментиран от #22, #30, #54, #83, #84

    07:37 09.02.2026

  • 16 да бе

    27 4 Отговор
    Хубавото е че IWS не са единствените военни анализатори и има нормални и безпристрастни такива, според които тактиката на руснаците е да натискат по много места по фронта и там правят пробиви с най-малко усилия там, където отбраната на бандерите е най-слаба. Казват и много други пропуски в защитата на неонацистите, ама да ги оставим да си откриват топлата вода.

    Коментиран от #69

    07:38 09.02.2026

  • 17 Клкото

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    по бавничко влиза, толкова повече боли. Така ми каза Зелчо, оплаква се момчето, ама като не слуша.

    07:38 09.02.2026

  • 18 Никой

    19 4 Отговор
    Те 1945 - "когнитивно" поеха Берлин.

    07:38 09.02.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    7 24 Отговор

    До коментар #13 от "Реално вече е тъмно и студено":

    "...Важен е крайният резултат..."

    Крайния резултат засега е 500 000 умрели и 1млн инвалида с придружител. Но това не е края.
    паБеда за нами........епта 🍌

    Коментиран от #26, #76

    07:39 09.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха Ха Ха

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "БИГ МAМА":

    лудницата пак са я отворили за уикенда

    07:44 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ТЪП УКРОТРОЛ

    14 4 Отговор
    Някой да ми обясни какво значи "кампания за когнитивно въздействие". Какви са тия сложни думи.

    07:45 09.02.2026

  • 26 Димитринчо

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Повечко са.

    07:45 09.02.2026

  • 27 ВВП

    12 9 Отговор
    Още малко остана окропитеци!!.Само малко лобут и Руссия пада

    07:45 09.02.2026

  • 28 Ма как може

    14 3 Отговор
    Да не виждаме грандиозните успехи на 0краина? Ма тя е велика сила, успешно напредва на запад

    07:45 09.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Навън леден дъжд запръска

    5 10 Отговор
    ник Механик дедовият ми изтръска.

    07:48 09.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Драскай

    15 6 Отговор

    До коментар #22 от "Повтаряй след мен":

    си за успокоение. Това обаче няма да повлияе на края на войната. Победителят всички го знаят и в мишки дупки започнаха да се крият.

    Коментиран от #39

    07:49 09.02.2026

  • 35 ВВП

    12 4 Отговор
    Обаче не бъхтят института за водене на войната .Бъхтят окропитека ..

    07:49 09.02.2026

  • 36 Омазана ватенка

    7 17 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева? Гледам още мърдат.

    Коментиран от #40, #74

    07:50 09.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе ти повтаряй

    4 12 Отговор

    До коментар #34 от "Драскай":

    Повтаряй,повтаряй🤡

    Коментиран от #47

    07:53 09.02.2026

  • 40 Копейка

    8 14 Отговор

    До коментар #36 от "Омазана ватенка":

    За Мочата се не обесих,ама за лева ша се беся!!

    07:55 09.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма изненада

    14 16 Отговор
    Рашистите и техните симпатизанти са патологични лъжци и пoдлеци .

    08:05 09.02.2026

  • 46 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "Повтаряй след мен":

    То вече само това остана да се повтаря:)))и както върви ще остане единственото постижение от опита на бандерите да преразглеждат Минските споразумения:)Симонян казала ,обаче удържали :))))Бисмарк предупредил за първите предложения на руснаците отдавна и сега пак се потвърждава ,ама поне не за 2,3 дни ,нали:))))Все е нещо:))

    08:09 09.02.2026

  • 47 Абе

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Абе ти повтаряй":

    Почнаха главно на Бисмарк думите да повтарят и по тв даже:))))

    08:11 09.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Един

    2 15 Отговор
    Много евтини номера пробутват рашките. Няма да минат.

    08:21 09.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    10 0 Отговор
    Без преувеличение, цялата енергийна система на Украйна беше разрушена.

    Коментиран от #55, #56

    08:32 09.02.2026

  • 52 а бе..

    6 1 Отговор
    Тайконавтите на сипин от тиенгун,вече насочват масковците къде да думкат бандерците,а и заря от мекасето помогает-оптиките найена са насочени в/у лiвове,кieве и одессата..оти от там влаза урсулското военное оборудваньие,а бг и влашките хакери са средноточени в измайле и всьо что придьот в порту..се дава на кремля

    08:34 09.02.2026

  • 53 маке..

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дон Корлеоне":

    А пък ние се кефиме че бгбандерците поне още една петилетка ще кушат от жлътото във weцето на пеефтьски0

    08:37 09.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ха ха ха

    1 11 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Изводът, какъв е? Руснаците са изроди. Кремълският режим - престъпен.

    08:42 09.02.2026

  • 56 Свиреп

    2 9 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Няма да се плашиш. ЕС ще възстанови енергийната система на Украйна с парите, които иначе щеше да дава на бъдещото управление на Радев, Орбан или Фицо.

    Коментиран от #59

    08:43 09.02.2026

  • 57 Зевзек

    8 0 Отговор
    "целящи да създадат впечатление пред Запада, че украинските фронтови линии се разпадат"

    Не бе то когато руснаците напредват по фронта това показва единствено силата на ВСУ - вие да не си помислите че от ISW се мъчат да правят пропаганда с казване на черното бяло.

    Коментиран от #60

    08:44 09.02.2026

  • 58 Епщейн

    2 9 Отговор

    До коментар #50 от "Дон Корлеоне":

    Джеффрий Епстейн е имал лична комуникация с Путин. Защо ли?

    Коментиран от #62

    08:46 09.02.2026

  • 59 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Свиреп":

    "ЕС ще възстанови енергийната система на Украйна"

    А ЕС кой ще възстанови не ти ли казаха - огромния външен дълг кой ще го плати - само на Франция е над 5 трилиона.

    Коментиран от #61

    08:47 09.02.2026

  • 60 Ха ха ха ха

    1 9 Отговор

    До коментар #57 от "Зевзек":

    Как е напредъкът на руснаците? Щото помня пролетта на 2022ра имаха 27% от украинската територия, а сега почти пролетта на 2026-та имат цели 20%. Това се нарича ОТРИЦАТЕЛНО НАПРЕДВАНЕ на новокремълски език.

    08:47 09.02.2026

  • 61 Свиреп

    1 9 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    Русия ще го плати.

    Коментиран от #65

    08:48 09.02.2026

  • 62 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Епщейн":

    "е имал лична комуникация с Путин"

    Не знам за Путин ама е имал лична комуникация с всички американски президенти ама да се чуди човек защо ли не го споменавате - не дават да се гледа в паницата на господаря ли?

    Коментиран от #64, #66

    08:49 09.02.2026

  • 63 Стой та гледай

    2 11 Отговор

    До коментар #13 от "Реално вече е тъмно и студено":

    Точно така... крайният резултат ще е много умрели руснаци, разпаднала се федерация, гражданска война, много бедни и тежки години напред.

    Коментиран от #68, #80

    08:50 09.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Учуден

    7 1 Отговор

    До коментар #61 от "Свиреп":

    Ами трябва да я принудите а като гледам Путин не е предложил нито един план за мир за разлика от зеления и господарите му - кой по ред е сегашния. Какво стана нали щеше да "фърчи вата" и да говорите от "позиция на силата" и то единствено след като руснаците се изтеглят "от всички временно окупирани територии".

    Защо така забравихте старите ЩЕ ЩЕ ЩЕ а сега повтаряте нови ЩЕ ЩЕ ЩЕ.

    Коментиран от #67, #70

    08:54 09.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хитър Петър

    1 9 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ е съветски приом... ЩЕ произвеждаме, ЩЕ преодолеем дефицита, ЩЕ дойде комунизъм... ЩЕ се разпадне Запада...

    Коментиран от #72

    08:56 09.02.2026

  • 68 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Стой та гледай":

    "ще е много умрели руснаци"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - нали обещавахте още 2022 година че до 3 месеца Русия "ЩЕ фалира и ЩЕ се радпадне" - и още много ЩЕ ЩЕ ЩЕ имаше

    Защо така ви налегна амнезия

    08:57 09.02.2026

  • 69 Поправих те

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "да бе":

    Хубавото е че IWS не са военни анализатори...

    08:58 09.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Института подчертава, припомня

    6 1 Отговор
    посочва, анализира, отбелязва, оценява...същите отчаяни локуми, които и вие сами можете като тях, да си набавите от УНИАН и да направите не по-лош доклад!

    09:01 09.02.2026

  • 72 Учуден

    6 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хитър Петър":

    Значи нашите козячета всчките са комуняги от СССР - така ли да разбирам. Цялата им пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - ЩЕ победим Русия, тя ЩЕ се разпадне, ЩЕ фърчи вата, ЩЕ освободим Крим, ЩЕ направим Курска република.

    Пък "ЩЕ произвеждаме, ЩЕ преодолеем дефицита" аз от нашите евроатлантици постоянно го чувам - даже казаха че "ЩЕ влезем в клуба на богатите"

    09:02 09.02.2026

  • 73 Учуден

    6 1 Отговор

    До коментар #70 от "Свиреп":

    "Ама нали Путин беше за мир?"

    Ключовата думичка е "беше" когато се подписваха Минските споразумения, когато сключваха Истамбулския договор - сега вече няма мир а само бой по главите на бандерите.

    09:05 09.02.2026

  • 74 Изчакват първо да им затрият

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Омазана ватенка":

    не само националната валута, но и националния флаг, и националния химн а после Кай Калас и Урсула да им пренапишат Историята! Разбира се, както винаги без никой да ги пита! И тогава ще ти се изпълни мерака!

    09:09 09.02.2026

  • 75 койдазнай

    1 10 Отговор

    До коментар #13 от "Реално вече е тъмно и студено":

    Краният резултат ще е този, който е планиран изначално. Разпад на Русия. Путин за това бе сложен!

    Коментиран от #77

    09:10 09.02.2026

  • 76 Не знам колко са руските жертви

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    и инвалиди! Но за руските придружители на инвалидите ще се погрижи Русия.
    А милионите украйнски инвалиди след войната ще плъпнат из Европа, без никой да посмее да ги спре- и познай кои ше ги придружават и обгрижват?

    Коментиран от #78

    09:16 09.02.2026

  • 77 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #75 от "койдазнай":

    "Краният резултат ще е този"

    Хайде още един който се мъчи да прави пропаганда със ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нали още 2022 година обещавахте до 3 месеца че "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" - сега 4 години по късно пак го повтаряте а пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна.

    Защо така нито едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ не се сбъдна - кога ЩЕ освобождавате Крим - нали беше до седмица ама едни гъсти храсти ви попречиха.

    09:20 09.02.2026

  • 78 Освен това

    7 0 Отговор

    До коментар #76 от "Не знам колко са руските жертви":

    кой ли плаща за украинските погребения и обезщетенията на семейсвата???

    А и Русия сама ще си възстановява новите територии? Но кой ли ще плаща и възстановява остатъка от Украйна?

    Коментиран от #79

    09:23 09.02.2026

  • 79 Запознат

    9 0 Отговор

    До коментар #78 от "Освен това":

    "Но кой ли ще плаща и възстановява остатъка от Украйна?"

    Никой няма и цент да даде - обещават на зеления наркоман да продължава да се бие срещу руснаците "до последния украинец" ама когато свърши войната няма никой да се сети за него и украинците - пък и Урсулите и Каите няма да са на власт - Алис Вайдел им диша във врата.

    Коментиран от #85

    09:28 09.02.2026

  • 80 И на мен така ми се иска

    9 0 Отговор

    До коментар #63 от "Стой та гледай":

    но май става обратното. Народа на Русия никога не бил по обединен от сега.
    А малкото недоволни от Путин са затова, че пипа с меки ръкавици само с доброволци,- а не прати редовната войска да изравни Украйна и окачи бандерите по стълбовете!

    09:32 09.02.2026

  • 81 Хахаххахах

    7 0 Отговор
    Хохоххохох, хихихихи, "когнитивна война по северната граница на Украйна", баце... :D

    Не, не, не, не, тези укро "умници" ще ме прекинат от смех!

    Хехехеххехееее...

    09:55 09.02.2026

  • 82 Руснаците много лъжат

    0 9 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    това е факт. Русия без пропаганда и лъжи, не може да съществува. Ще се разпадне.

    Коментиран от #89

    10:35 09.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Старшинка

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Никой не те зачита,все те прескачат.Няма радост.

    12:07 09.02.2026

  • 85 Ихууууу ганьововто

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Запознат":

    Как кой?Русия разбира се!Победителят отдавна е определил кой ще плаща!

    Коментиран от #87

    12:10 09.02.2026

  • 86 Абе не

    0 0 Отговор
    помните ли, че ИСВ е дъщерна фирма на баба Нюланд, онази с курабийките ,та института това го плямпа от 24 февруари 2022 г. в различни нюанси и анализите са все сериозни, ескпертни и научни......

    12:41 09.02.2026

  • 87 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ихууууу ганьововто":

    Русия я плати, я не, ама ти Ихууу ганювото със сигурност вече плащаш и то с тази си част от тялото дето не е за пред хората.....

    12:46 09.02.2026

  • 88 Олга

    1 0 Отговор
    Тези, които “спретнали” тази война с демонстрация на провокаторша Нюланд с бисквитките направо за завиждане за словесните им еквилибристики. Почти съм повярвах,че Русия пред пълен провал. Това е мастер-клас за журналиста как ловко без да го забележат се прави фейк. Като джебчийки в трамвая.

    12:54 09.02.2026

  • 89 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Руснаците много лъжат":

    Мда, щото евреите не лъжат. А и американците никога не лъжат. Нито пък ЕСес- ците.
    Мда...

    13:05 09.02.2026

