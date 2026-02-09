Новини
ПСЖ размаза безпощадно Марсилия и се върна на върха в Лига 1

9 Февруари, 2026 06:45 844 0

Парижани си отмъстиха за загубата през есента и нанесоха най-тежкото поражение на ОМ в дербито

ПСЖ размаза безпощадно Марсилия и се върна на върха в Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пари Сен Жермен разгроми големия си съперник Олимпик Марсилия с категоричното 5:0 в класическото френско дерби и се върна на първото място в класирането на Лига 1. Успехът има и силен символичен заряд за парижани, които си върнаха тъпкано за поражението в първия мач между двата тима през септември.

Победата е най-изразителната за ПСЖ в историята на съперничеството и бележи едно от най-срамните поражения за Марсилия, сравнимо единствено с 1:6 от Монако през 2017 година.

Домакините започнаха ударно и откриха резултата още в 12-ата минута. След успешно излизане от преса ПСЖ организира бърза контраатака, при която Нуно Мендеш намери Усман Дембеле, а французинът реализира в ситуация двама на един. В 37-ата минута Дембеле отново бе в центъра на събитията, когато той се възползва от груба грешка на Балерди, елиминира защитата с техничен дрибъл и удвои аванса с точен удар в близкия ъгъл.

След почивката парижани продължиха да доминират напълно. В 64-ата минута Медина си отбеляза куриозен автогол, а малко по-късно Хвича Кварацхелия направи резултата 4:0 с впечатляващ удар от въздуха. Крайния резултат оформи резервата Лий Кан, който в 74-ата минута се разписа с прецизен шут от границата на наказателното поле.

С този успех ПСЖ събра 51 точки и поведе с две пред Ланс, който има 49. Олимпик Марсилия остава четвърти с 39 точки, като запазва аванс от шест пункта пред петия Лил, но след тежък удар по самочувствието в най-голямото дерби на Франция.


