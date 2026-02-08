Борислав Сандов: Познавах хората от хижа "Петрохан". Не предполагам, че биха извършили злодеяние

Не бих предположил, че хората от "Петрохан" биха извършили някакво злодеяние. Не съм виждал оръжия и не знаех, че тези хора разполагат с такива. Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

"Познавах хората от хижа "Петрохан". Може би не всички, защото част от тях съм срещал само веднъж. Но Ивайло Иванов (бел. ред. единия от убитите край Петрохан") съм виждал няколко пъти - веднъж в министерството, веднъж на събитие и последно - преди месец и половина, на големите протести. Случайно се засякохме", подчерта той.

И уточни, че "тези хора не ги е познавал преди 2022 година". "Тогава чисто професионално Ивайло Иванов дойде в Министерството с покана да осъществим среща. Той предложи сътрудничество, тъй като вече бяха организирали своя база като организация и разполагаха с техника, която можеше да допринесе за опазването на околната среда в този район. Никой не ми го е препоръчвал. Срещата се осъществи по каналния ред", подчерта Сандов.

По думите на бившия екоминистър той не е отказвал срещи с НПО-та, работещи за опазване на околната среда.

"Отказвал съм срещи на лобисти", обясни той. И подчерта, че от самото начало е знаел, че става дума за неправителствена организация и че по никакъв начин не изпълнява държавни функции. "Нямах никакви илюзии. Съдът е този, който регистрира организациите и няма право да отказва, освен в изрично определени случаи", уточни той.

По отношение на споразумението, сключено с „Националната агенция за контрол на защитените територии“ той изрично подчерта, че е било „стискане на ръце“ за обща идея - да се опазва природата. "Това е един лист хартия, без права, без задължения, без финансов елемент. Не можеше да се използва за кандидатстване за финансиране. Категорично казвам: държавата не е била нито ощетена, нито въвлечена в неправомерна дейност", подчерта той.

По думите на Сандов "той не вярва хората в "Петрохан" да са извършили някакво злодеяние".

"Споменавали са ми, че има опити за прекратяване на споразумението и че са заливани с проверки. Подавали са сигнали - за сметища, незаконна сеч, пожари, бракониерство. Участвали са в гасене на пожари. За заплахи съм чул от техни близки, не лично от тях. Ако са заснели нещо с дрон, това може да е мотив", обясни той.