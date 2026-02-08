Новини
България »
Всички градове »
Борислав Сандов: Познавах хората от хижа "Петрохан". Не предполагам, че биха извършили злодеяние

Борислав Сандов: Познавах хората от хижа "Петрохан". Не предполагам, че биха извършили злодеяние

8 Февруари, 2026 20:20 5 363 261

  • борислав сандов-
  • хора-
  • хижа петрохан-
  • злодеяние-
  • оръжие

Не съм виждал оръжия и не знаех, че тези хора разполагат с такива, коментира бившият министър на околната среда и водите

Борислав Сандов: Познавах хората от хижа "Петрохан". Не предполагам, че биха извършили злодеяние - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не бих предположил, че хората от "Петрохан" биха извършили някакво злодеяние. Не съм виждал оръжия и не знаех, че тези хора разполагат с такива. Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.
"Познавах хората от хижа "Петрохан". Може би не всички, защото част от тях съм срещал само веднъж. Но Ивайло Иванов (бел. ред. единия от убитите край Петрохан") съм виждал няколко пъти - веднъж в министерството, веднъж на събитие и последно - преди месец и половина, на големите протести. Случайно се засякохме", подчерта той.

И уточни, че "тези хора не ги е познавал преди 2022 година". "Тогава чисто професионално Ивайло Иванов дойде в Министерството с покана да осъществим среща. Той предложи сътрудничество, тъй като вече бяха организирали своя база като организация и разполагаха с техника, която можеше да допринесе за опазването на околната среда в този район. Никой не ми го е препоръчвал. Срещата се осъществи по каналния ред", подчерта Сандов.
По думите на бившия екоминистър той не е отказвал срещи с НПО-та, работещи за опазване на околната среда.

"Отказвал съм срещи на лобисти", обясни той. И подчерта, че от самото начало е знаел, че става дума за неправителствена организация и че по никакъв начин не изпълнява държавни функции. "Нямах никакви илюзии. Съдът е този, който регистрира организациите и няма право да отказва, освен в изрично определени случаи", уточни той.

По отношение на споразумението, сключено с „Националната агенция за контрол на защитените територии“ той изрично подчерта, че е било „стискане на ръце“ за обща идея - да се опазва природата. "Това е един лист хартия, без права, без задължения, без финансов елемент. Не можеше да се използва за кандидатстване за финансиране. Категорично казвам: държавата не е била нито ощетена, нито въвлечена в неправомерна дейност", подчерта той.
По думите на Сандов "той не вярва хората в "Петрохан" да са извършили някакво злодеяние".

"Споменавали са ми, че има опити за прекратяване на споразумението и че са заливани с проверки. Подавали са сигнали - за сметища, незаконна сеч, пожари, бракониерство. Участвали са в гасене на пожари. За заплахи съм чул от техни близки, не лично от тях. Ако са заснели нещо с дрон, това може да е мотив", обясни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    37 12 Отговор
    кой уби лаура палмър ?
    кой не сложи колан на сияна ?
    кой загуби сашко ?

    огьн следвай ме...

    Коментиран от #97

    20:21 08.02.2026

  • 2 Гузен

    135 7 Отговор
    гузен!Много му шареха очичките!

    Коментиран от #115, #256

    20:22 08.02.2026

  • 3 И този сега

    118 6 Отговор
    ни лук ял, ни лук мирисал...

    20:22 08.02.2026

  • 4 тоя трябва да е задържан

    128 8 Отговор
    и да пее като славейче

    Коментиран от #16

    20:22 08.02.2026

  • 5 Съвет от дедо

    67 6 Отговор
    Бегай!!!

    20:22 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да,бе

    67 6 Отговор
    Що не гръмнаха и това недоразумение,а и други има и не са чак толкова много,няма да стигнат и "елита" от народният съд и България рязко ще дръпне,ама тоя път напред...

    20:24 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    28 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Незнаят какво вършат някои около тях! Разбира се, и аз не знам дали случая е такъв, или са били наясно! Всъщност , никога всички не са наясно!!!

    20:25 08.02.2026

  • 11 Ако съм

    86 8 Отговор
    подписвал договори с 6 трупа,изобщо няма да съм спокоен!

    20:25 08.02.2026

  • 12 Те затова тези

    57 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    от данс са били първи на местопроизшествието...

    20:26 08.02.2026

  • 13 хаха

    63 7 Отговор
    Много ясно! Все едно да си признаеш, че и ти си престъпник!

    "По всички данни и свидетелства на хората от Гинци, както и на туристи и ловджии, охраната се е осъществявала с автоматични оръжия. Такива са намерени и в сградата."

    "У нас е забранено притежаването на автоматични оръжия, включително и от охранителни фирми. Те са привилегия само на армията и специалните части.

    Е, защо властта не е реагирала при толкова служебни правителства, сглобки и несглобки досега?

    Възможно е само обяснение – независимо от партийните бои тази организация, тези хора са били протежирани. Един застъпил за малко време служебен министър не е бил посветен в тайната и затова си е позволил да надникне по-навътре. И после е спрял или са го спрели."

    Коментиран от #129

    20:26 08.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    22 5 Отговор
    Хипотези всякакви.

    20:26 08.02.2026

  • 15 врът, врът

    26 2 Отговор
    врът, врът!

    20:26 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сандо

    40 5 Отговор
    бегай и назад не поглеждай!

    20:27 08.02.2026

  • 18 противоречиво звучи

    88 4 Отговор
    Не ги познавал преди 2022г и идва някой си непознат Иван Иванов за среща с министър Сандов, който приема всеки желаещ непознат, а само на лобисти познати и лобисти непознати, а после професионално си симпатизирали за природозащитната дейност..

    20:27 08.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 С елените

    44 0 Отговор
    какво стана?

    20:29 08.02.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 11 Отговор
    ДОБЪР УРОК ЗА КРАДЦИТЕ НА ДРОГА ОТ ДАНС
    .....
    САМО ФПВ ДРОНА НА ОПТИЧЕСКО ВЛАКНО
    МОЖЕ ДА ИЗЧИСТИ ДЪШАТА НА МУТРАТА:)

    20:30 08.02.2026

  • 22 Ако съм ДАНС

    22 6 Отговор
    ще го следя изкъсо!

    20:31 08.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    79 3 Отговор
    Изговори се какво ли не. Само никой не каза от къде идват огромните финансови потоци. За недвижимо имущество, за оборудване, за Мексико, за издръжка на базата.

    Коментиран от #80, #85, #98

    20:31 08.02.2026

  • 24 САНДЕ САНДЕ

    58 7 Отговор
    АКО БЕШИ НА ВЛАС ПАРТИЯТА МАЙКА/БКП/ ЩЕШИ ДА ИЗГНИЕШ В БЕЛЕНЕ .ВЕРНО СЪДЕШЕ ФАШИСТИ ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО НО ИМАШЕ РЕД САНДЕ.

    20:31 08.02.2026

  • 25 тук плува ли корабче

    51 4 Отговор
    -----За заплахи съм чул от техни близки, не лично от тях.----
    Не само че не ги познавах до 2022г, приех ги дадох лист хартия без нищо върху него, но после си общувах с техни близки, та така разбрах за заплахите.

    20:32 08.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    26 3 Отговор
    убиец

    Коментиран от #114

    20:35 08.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    43 3 Отговор
    Той и кмета ги е познавал.

    20:36 08.02.2026

  • 29 ОХ ПОЗНА

    16 17 Отговор

    До коментар #26 от "Скапаняко":

    УМРЯЛАТА БАНКЕНСКИ ЛИСИЦА

    20:36 08.02.2026

  • 30 В завладяната

    27 15 Отговор
    държава няма разкрито престъпление, няма и да има, докато двамата мафиоти са на свобода

    Коментиран от #32

    20:36 08.02.2026

  • 31 Ддд

    71 6 Отговор
    Сандов, поредния престъпник от ПП-ДБ. Били сключили споразумение със стискане на ръце. Това си е буквално МАФИОТСКО сключване на сделка.

    20:36 08.02.2026

  • 32 Ддд

    29 4 Отговор

    До коментар #30 от "В завладяната":

    Асен и Киро ли?

    20:37 08.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хам Ас Ец

    20 4 Отговор
    Не случиха на мигранти....

    20:37 08.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БгРеалност

    24 4 Отговор
    уууууууу, пп креатура на старото ДС и БКП !!!!

    20:39 08.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ШЕФА

    48 5 Отговор
    Вижте му физиономията и формата на главата на тоя ..род,това е 100% педо..... и най лошото е че не бил и той в хижата на татко Фидос в за да си го получи.

    20:39 08.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дедо ви...

    35 5 Отговор
    Да бе.....?!?!! Итересно как килърите са намерили Калушев преди ДАНС и МВР?

    Коментиран от #46

    20:40 08.02.2026

  • 41 Пешо

    23 0 Отговор
    Далаверите на ПП нямат край.

    20:40 08.02.2026

  • 42 Уинстън

    25 1 Отговор
    Когато не става дума за рейтинги,става дума за големи рейтинги!

    20:40 08.02.2026

  • 43 дцоясед

    70 5 Отговор
    Тоя ПП и ДБ мухльо, защо не е вече в затвора??? Подписал тоя пръдльо със НПО щото му казали че са хубави??? И тоя боклук подписал??? Защо подписа бре негодник??? Не било ангажиращо??? Ами като не е ангажиращо, защо тогава подписваш от името на България??? Боклук със боклук, цялата ви секта ПП и ДБ педофили, всичките сте такива. Боклук до боклука и все в някакви лъжи и сглобки с крадците от ГЕРБ а все друг е виновен. Защо не си в затвора калпаазанин???

    20:41 08.02.2026

  • 44 противоречиво звучи

    33 5 Отговор
    -----Ако са заснели нещо с дрон, това може да е мотив", обясни той----
    Удавник за сламка се хваща. Полицията уж търси с или без дрон един кемпер и накрая овчар ги насочва, а Националната Агенция КЗТ може с дрон да е заснела ланския сняг в планината или шейната на дядо мраз с ядрено торпедо за износ! :) може би НЛО и плутонците са ги отстранили...

    Коментиран от #175

    20:41 08.02.2026

  • 45 Пешо

    45 5 Отговор
    Далаверите на ПП нямат край.

    20:41 08.02.2026

  • 46 Дедо

    8 3 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо ви...":

    ти ли ги намери,с уфтсите?

    20:41 08.02.2026

  • 47 Гробар

    58 5 Отговор
    А бе тоя розов пингвин осъзнава ли че е подписал договор със секта?

    20:43 08.02.2026

  • 48 Христо

    46 4 Отговор
    "Не му е чист косъма" на този. Само дано не изкарат овчаря с летните зайчарници, пардон овчарници, троен убиец и "горски човек", като един друг отпреди няколко години..

    Коментиран от #63

    20:43 08.02.2026

  • 49 Ото фон Бломберг

    41 5 Отговор
    Отричаш 6 трупа ли бе палячо?!

    20:44 08.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мера

    11 10 Отговор
    Льотчика изелтя до небето!

    20:45 08.02.2026

  • 52 Данко Харсъзина

    36 9 Отговор
    Една от версиите е, че Ивайло ги е изтрепал всичките и после е убил себе си. Но нещо няма логика.

    20:46 08.02.2026

  • 53 Умен по цялата глава

    48 5 Отговор
    И защо се познаваш с педофили бе министър че?Да не излезе че си ходил в хижата?

    20:47 08.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Терзиев

    60 4 Отговор
    Само веднъж съм ги виждал и им дадох пари че да си купят автомати и патрони...

    20:48 08.02.2026

  • 57 Случайно

    43 2 Отговор
    Надушвате се като магарета през девет баира, шаренките...

    20:49 08.02.2026

  • 58 Хмм

    41 2 Отговор
    в криминалните книги обикновено престъпниците са с добро име в обществото, никой дори не подозира, че зад добрите маниери се крие престъпник, а щом е познавал Ивайло Иванов и при този външен вид му е дал такива пълномощия, накрая сам се издава - приятелчета по протестърска линия

    20:49 08.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 противоречиво звучи

    40 2 Отговор
    ----на големите протести. Случайно се засякохме----
    Сред множеството от десетки хиляди случайно си срещнахме погледите и се разпознахме.
    То и печалбите от тотото са на случаен принцип, но се случват на случайни (а не на познати) хора.

    20:50 08.02.2026

  • 62 Артелерист

    25 1 Отговор
    А ти боцкаш ли се с млечната инжекция ?

    20:50 08.02.2026

  • 63 Ал Бънди

    17 1 Отговор

    До коментар #48 от "Христо":

    Затова и да видя нещо, ще подмина и ще си замълча. По закон не е престъпление това да си замълчиш, за да не се окаже, че си извършил нещо което не си. Задължен съм единствено да окажа съдействие и помощ при ПТП, там свършва отговорността ми като редови гражданин и данъкоплатец!

    20:51 08.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Кога започва

    17 1 Отговор
    предизборната употреба?Или е започнала?

    20:52 08.02.2026

  • 66 Зелен Чу

    49 2 Отговор
    Този иска да повярваме че всеки който иска да се въоръжи и да се пише рейнджър получава подписа на министерството.Е не ядем доматите с колците...

    20:53 08.02.2026

  • 67 Хмм

    45 1 Отговор

    До коментар #64 от "Данко Харсъзина":

    до 5-ти клас са забранени екскурзии за повече от един ден, но тук се отнася за родители будисти,дават деата си да ги науччели на "духовни практики", дори си плащат, много щедро

    20:53 08.02.2026

  • 68 Винкел

    36 1 Отговор
    Бягай бе, наркоман и измекяр. Защо още си на свобода, контрапичага?

    20:54 08.02.2026

  • 69 ТО ТОЯ Е ЯСЕН.

    31 6 Отговор
    ппдб са мафиотска организация. Интересно защо сегашните пордоти управленци мълчат кът риби. Започва изчакване рекет изнудване срещи по тъмни доби облагодетелствуване. Те една година и кусур не знаеха ли за това място сигнали имало Министерство на води гори вътрешната министърка главен секретар шиш ТУУПА мълчат. ГОЛЯМ СИ ГО ВКАРАХА У ОБРАСЛАТА ИМ ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ. ВРЕМЕ Е НАРОДА ДА ХВАНЕ ЮЗДИТЕ. СТИГА СМЕ СПАЛИ И МЪЛЧАЛИ. ПРОБУТВАТ НИ РАЗНИ САПУНКИ В КОИТО И ТЕ УЧАСТВАТ НИЕ СЕ ДЪРЛИМ И СЛЕД ДЕН СЕДМИЦА ВСИЧКО НАГЛАСЕНО ПОТУЛЕНО КОЙ БАЛ БАЛ И МИШОЦИТЕ ПАК НИ ГРАБВАТ СЪС 200.

    20:55 08.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 противоречиво звучи

    35 1 Отговор
    --- Ако са заснели нещо с дрон, това може да е мотив---
    Тогава се пита защо не са го докладвали най-съвестно на толкова безкористен и влиятелен техен съратник Б.Сандов?

    20:56 08.02.2026

  • 72 долу сащ

    34 3 Отговор
    бащата на момчето го е лродал, на полиграфа ще си каже всичко!!! епщайн, мосад цру ппдб посолството Америка стещу България, кмета безуханова... затова нишо не се знае и няма да се узнае

    20:57 08.02.2026

  • 73 Лама от ПП

    53 4 Отговор
    Сандов им подписал, Терзиев им дал пари...и всичко е случайно.Само да не излезе че по времето на Рашков са им разрешили да носят автоматично оръжие

    20:57 08.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Демократичната общност

    32 3 Отговор
    Педофилската ни схема се пукнат като гнойна пъпка

    21:00 08.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Много ме кефир как те тровка

    4 2 Отговор
    Много се тровкаш, кеф.

    21:07 08.02.2026

  • 80 Наблюдател

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Ами кой ? Който е длъжен по закон . До колкото схващам , твоите хора управляват , т.е. са длъжни по закон. На ударен ли се правиш ?

    21:07 08.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ДАНЗ

    34 1 Отговор
    Всички лъжат и мажат. Никога няма да научим истината. Всичко ще се потули и забрави. Трябва да се ликвидират всички НПО та веднага.

    21:10 08.02.2026

  • 83 Тоя напушен Сандю

    25 1 Отговор
    да не го намерят скоро удавен в басейн

    21:12 08.02.2026

  • 84 Сандо кан

    28 0 Отговор
    На този политическата кариера приключи!

    21:12 08.02.2026

  • 85 родителите давали..........

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Казаха даже повториха..........Родителите давали...........по 100000$ ,как па точно по 100000 ,но това е версията!

    21:14 08.02.2026

  • 86 противоречиво звучи

    29 0 Отговор
    Познавал е хората от хижата, общувал е с техни близки, от които е научил за заплахи и око не му е мигнало да се опита да изясни заплахите. Интересно дали им е ходил на гости в хижата?

    21:17 08.02.2026

  • 87 Тити на Кака

    38 3 Отговор
    Поредна изява на човека, който абсолютно незаконно е подарил за четири години 1% от защитения горски фонд на България на една незаконно присвоила си име на национална агенция за защита и контрол паравоенна организация.
    Разбира се - нито дума по тази поредица от скандални закононарушения, довели до трагедията през последната седмица.
    В чие правителство е бил министър този човек?
    В правителството на конституционния престъпник Киро Харвардо, разбира се!
    Сега поскачайте за да не сте дебели и после пак гласувайте за тия мошеници!

    Коментиран от #118

    21:20 08.02.2026

  • 88 Този

    23 0 Отговор
    И той ли е гей?

    21:25 08.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Шифър

    16 3 Отговор
    Е явно е ,че са се самоубили защото Радев подаде оставка като Президент!Дано успее скоро да прецака Кацамуна и Румен Петков ,че иначе ще станем като секта с масови самоубийства от култ към личността !

    21:27 08.02.2026

  • 91 а този нпушения се появи,

    33 0 Отговор
    как си министър и не проверяваш с кого подписваш споразумение, ама и на протестите случано сте се засекли и на гости в хижата си ходил, трябва да си понесеш с цялата отговорност това беззаконие, за което си знаел и участвал

    Коментиран от #119

    21:27 08.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ВКК 531

    25 0 Отговор
    Пълен боклук мазен

    21:29 08.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 който не скача

    19 1 Отговор
    не е г-й, май това е новото мото за протестите им

    21:33 08.02.2026

  • 96 Помни

    20 2 Отговор
    Да не забравяме , че про100 Киро и аверите му ги докараха на власт с парите си Иво Прокопиев и хората му с активното съдействие на Румен Радев.

    21:34 08.02.2026

  • 97 Коментар до 1

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    млад си и не си чувал за

    СЪВЕСТИН

    Заметено

    Молете се да не ви се случи

    Коментиран от #104

    21:34 08.02.2026

  • 98 Пампаец

    23 1 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    И мисирките в наше село научиха , че парите на ПП о НПОто ги дават Иво Прокопиев и хората му.

    21:36 08.02.2026

  • 99 Да ама не

    37 1 Отговор
    В лъжите на Сандо няма да повярва и дете... Първо - преди да подпише договор с каквато и да е организация, всеки министър е длъжен да я подложи на пълна проверка - има и ресурс и задължение да го направи. А и да сме наясно - ръкостискането не е като подписване на официален договор. Непозната била организацията, ама хората ги познавал, ама някои ги бил виждал само въднъж, а други по-често... Смешен, жалък, неадекватен...

    Коментиран от #122

    21:38 08.02.2026

  • 100 Как

    22 1 Отговор
    смееш да показваш! Трябва да му се търси отговорност. Тези нагледци съсипаха страната ни! Не ги допущайте във властта!

    21:38 08.02.2026

  • 101 противоречиво звучи

    22 1 Отговор
    Някой прокурор или разследващ полицай би трябвало да се самосезира и добре да изясни случайностите и нелогичните противоречия в това някак гузно изказване на екоминистъра.

    21:38 08.02.2026

  • 102 И тоя е от тия

    20 1 Отговор
    Ни чул, ни видял!

    21:39 08.02.2026

  • 103 Факти

    12 7 Отговор
    "Споменавали са ми, че има опити за прекратяване на споразумението и че са заливани с проверки. Подавали са сигнали - за сметища, незаконна сеч, пожари, бракониерство. Участвали са в гасене на пожари. За заплахи съм чул от техни близки, не лично от тях. Ако са заснели нещо с дрон, това може да е мотив".
    Това звучи хиляда пъти по-достоверно от ритуално самоубийство на шестима природозащитници или един природозащитник, убил петимата си приятели и после се самоубил.

    Коментиран от #107

    21:40 08.02.2026

  • 104 на този дето

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Коментар до 1":

    "кой му дреме" в 1. няма смисъл дори да се отделя с минуси внимание, нека да си бръщолеви с пействане, за са се види първи в коментарите.

    21:45 08.02.2026

  • 105 Иван Гешев

    11 4 Отговор
    Във всяка една Европейска държава МВР не чака да напасне случай с убийство ,а да не говорим за такива с по 6 шест трупа! Тук обаче е явно ,че се прикрива и мъчи да се извади оправдателна теза за Петрохан ! Проточват и вероятно още трябва да има убити ,за да си подаде министър Митов оставката ,а всички началници да го последват барабар с главният секретар !

    Коментиран от #110, #112

    21:48 08.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 противоречиво звучи

    17 0 Отговор

    До коментар #103 от "Факти":

    така е , но се пита след толкова сериозни заплахи, щом уж ги е научил Б.Сандов, какво е предприел в защита на съратниците си, както и в защита на природата? Какво те са му докладвали и защо не са? Или думите му са поредните партенки?

    Коментиран от #121

    21:50 08.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 този с чорапи пчелички,

    15 0 Отговор
    калинки, според настроението си обуваше такива , да се разследва и търси законност за всичко, което е свършил, да му се направи одит за времето за което е бил неадекватен министър, най-наадекватния за който се сещам!

    21:53 08.02.2026

  • 110 Шоп

    3 0 Отговор

    До коментар #105 от "Иван Гешев":

    Явно ги разбираш нещата! И ква точно е оправдателната теза???

    Коментиран от #120

    21:54 08.02.2026

  • 111 Ти да видиш

    16 0 Отговор
    Малко, зелено октоподче, носът ти расте, краката ти се скъсяват. ;)

    21:54 08.02.2026

  • 112 оставката

    6 5 Отговор

    До коментар #105 от "Иван Гешев":

    Иване само ти не си разбрал , че министъра вече е в оставка, ама президента и президентката протакат с изборите, та не назначават служебен премиер.

    21:54 08.02.2026

  • 113 зловещо е

    21 0 Отговор
    Така започва новата 2026 година на фронтовата територия. Кой допусна това ? Защо се случи ? Кой ги закриляше, Кой ги създаде, Кой ги финансира? Кой ги въоръжи ? Каква е тайната ,какво наложи тази екзекуция ,Защо ? Защо това не се предотврати ? Къде са останалите "рейнджъри"? Чакат ли се още трупове ? Има ли пилот в самолета ?

    Коментиран от #116, #143

    21:58 08.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Европеец

    31 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гузен":

    И това недоразумение е било министър, па било то и на екологията..... Срам, голям срам за българския народ.....

    22:00 08.02.2026

  • 116 Смърфиета

    16 0 Отговор

    До коментар #113 от "зловещо е":

    Ще ти кажа само едно нещо. Неговото поведение и защитни тези са типични именно за пандизчиите. Откъде съм категорична, това ще премълча.

    22:00 08.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Смърфиета

    7 0 Отговор

    До коментар #87 от "Тити на Кака":

    И да си направят лазарна епилация, за да се оспукоят, че не са космати като горили.

    22:02 08.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Шоп":

    Аз съм ти го написъла вместо него, ако си още на форома.

    22:04 08.02.2026

  • 121 Факти

    3 18 Отговор

    До коментар #107 от "противоречиво звучи":

    Сандов е бил министър 7 месеца. Влязъл е в една кал и скоро след това правителството беше свалено от мафията. Какво очакваш да успее да свърши за няколко месеца в министерство, превзето от десетилетия? Защо природозащитниците не търсели помощ от държавата... Ами защото държавата е с мафията. Между 2022 г. и 2025 г. са ги пукнали от проверки и не са намерили нищо против тях. Според мен те са взели нещата в свои ръце и точно заради това са ликвидирани. Пречили са на мафията в района. Шестима природозащитници самоубили себе си и кучетата си. Стига глупости. Присъствието им там е било неудобно за мафията, а може и да са видяли/заснели нещо голямо.

    Коментиран от #125, #126, #127, #135

    22:05 08.02.2026

  • 122 Смърфиета

    10 1 Отговор

    До коментар #99 от "Да ама не":

    ...и престъпник. Тук не говорим за публичен образ, при по-развинтено въображение, е престъпление срещу държавата, при по-консервативна оценка е престъпно бездействие.

    22:08 08.02.2026

  • 123 Лъжец

    21 2 Отговор
    Лъжец. Тези хора са ходили в министерството и са били въоръжени там !!!!! Държали са се нагло. Този долно лъже.
    Това им поведение говори че някой стои зад тях....сега разчиства.

    22:09 08.02.2026

  • 124 Сандов

    25 0 Отговор
    Не ги познавах, но парите ни идваха от едни и същи спонсори, та реших да им дам възможност да си правят каквото си поискат

    22:10 08.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Уау

    19 1 Отговор

    До коментар #121 от "Факти":

    ти да не си филмов режисьор-всички виждат какви глупости говори този некадърник, ще отданаш беззаконно държавни територии в близост до 2 граници, ще има замесени деца , ще подписваш без съгласуване с првна дирекция в МОСВ споразумение, ще прескочиш одобрение от други задължителни държавни институции това, хайде да покаже отчети по месеци за свършена работа от тези екземпляри, това също е задължително

    Коментиран от #131

    22:11 08.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Дааа

    14 4 Отговор
    Тоя е голям лицемер и некадърник.Тоя е отговорен за много загинали хора по пътищатата,особенно по кресненското дефиле.Тия заедно с радевия некадърник съсипаха България.

    Коментиран от #132

    22:18 08.02.2026

  • 129 Смърфиета

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    По-скоро полуавтоматични. Другото е абсурд. Има, от войната в Югославия, но трябва да си много прозд, за да се опиташ да си ги набавиш. Обвързваш се с други "ренджъри" един вид. Без пор, но графиня, и нърконтици, едва ли. Аз обаче мисля, че ламите са се изживявали като рейнджъри, за да впечатлят мунченцата, после чичкото прави сфирчок и после мунченцето е нанизано и става мъш, като му се дава и дрога, и да постреля на воля. Но освен това, чичкото е склонил мунченцата към съочастие, без те да знаят, че нема да останат живи. Ете тава е

    22:18 08.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Факти

    5 13 Отговор

    До коментар #126 от "Уау":

    Обясни тогава защо след като правителството е свалено лятото на 2022 г. ги налазват и ги съсипват от системни проверки в продължение на 3,5 години и не откриват нищо нередно в дейността им? Щом ГЕРБ-ДПС пуснаха тролове по сайтовете да защитават мафията им и да сочат с пръст към ПП-ДБ значи работата е дебела. Досега имаше само руски тролове, а изведнъж изскочиха такива на ГЕРБ-ДПС.

    Коментиран от #136, #137, #145, #147

    22:19 08.02.2026

  • 132 Смърфиета

    13 2 Отговор

    До коментар #128 от "Дааа":

    Ами Тиквата му клякаше за Кресненското дефиле. Или ще строиш пътища и няма да се лигавиш, или няма да строиш. Но в случая, предстъпникът не е Тиквата, а е Сандов.

    22:20 08.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Хмм

    10 0 Отговор
    сещам се, че в Уейко също бяха въоръжени, с по-добро оръжие от полицията и ги отблъснаха, после военна операция на ФБР, обсада 51 дни, избухва пожар в който загиват 80 души, 20 от които деца, така че сектите не са нещо невинно

    22:22 08.02.2026

  • 135 противоречиво звучи

    15 0 Отговор

    До коментар #121 от "Факти":

    Сам си противоречиш също. Защото съвестен природозащитник, когато не намери подкрепа от добър и влиятелен познат като Б.Сандов (- ексминистър търсен за интервюта), се обръща към разследващ журналист, а най-накрая търси разобличаване дори само в социалните мрежи (подобно на твоя коментар), но нищо подобно не са направили нито той, нито те - рейнджърите.
    Думите на Сандов звучат като обяснителни оплетени нелогични "партенки".

    Коментиран от #154

    22:22 08.02.2026

  • 136 Смърфиета

    9 2 Отговор

    До коментар #131 от "Факти":

    Ай ся всички ударени с мокър пърцал

    22:22 08.02.2026

  • 137 ама ти вярно си

    6 1 Отговор

    До коментар #131 от "Факти":

    мечтаеш , да си филчов режисьор-Терзиев и дружинка да ти отговорят на въпросите, те са ходили в хижата, а ти дали не си ходил също?!

    Коментиран от #146

    22:22 08.02.2026

  • 138 гузният Сандов е за кауша

    22 1 Отговор
    Сандов е гузен, той им е дал картбланш за създаване на частна милиция. Каква е тая "организация" за опазване на природната среда? Нали това е задължение на държавните органи. И на този не му е чист косъмът, би трябвало да го арестуват.

    22:24 08.02.2026

  • 139 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Тити на Кака":

    Има си хас да не харесва.

    22:24 08.02.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Мда

    22 0 Отговор
    Лошо, Сандов, лошо... Мирише ми на централния Софийски затвор... Но вие сте млад, ще излезете още запазен (последното не е много сигурно)

    Коментиран от #261

    22:25 08.02.2026

  • 142 Гост

    19 0 Отговор
    Тоя тУпан що е в студиото, а не в следствения арест да дава показания за познанството си и договорите с гей/педофилната лама секта...

    22:25 08.02.2026

  • 143 ИМА ПИЛОТ

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "зловещо е":

    ...НО ХИЧ НЯМА ДА ТИ ХАРЕСА,АКО ТИ КАЖА КОЙ ЕТОЙ...

    22:26 08.02.2026

  • 144 Туин Пийкс-НАИСТИНА

    17 1 Отговор
    Тия от тая секта са ползвали благовиден мотив, за да им дадат хижа, да сключат договор с министерството и да вършат психарщини, извращения, содомия, гей сборища, педофилия в хижата.ОТВРАТИТЕЛНО!

    22:26 08.02.2026

  • 145 Попитай

    7 0 Отговор

    До коментар #131 от "Факти":

    дядото на 8 годишния Леон да ти отговори на въпроса защо имат проверки? "съсипани" от проверки и клиентите им се отдръпват?.
    Каква им е дейността та проверките са им попречили да си заработят заплащането ли?

    Коментиран от #148

    22:27 08.02.2026

  • 146 Смърфиета

    8 1 Отговор

    До коментар #137 от "ама ти вярно си":

    Когато в до5то на всеки ренджър има патката на друг ренджър и така достатъчно, че да се оформи кръг, това е "Орловият кръг." Казва се орловия кръг, защото едно време пелерасите се щибъха под моста долу. Сега не знам, клошари слизат ли, но не е изключено.

    22:27 08.02.2026

  • 147 този го

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Факти":

    щипят раците по главата

    Коментиран от #151

    22:28 08.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Сандо Каушев

    10 0 Отговор
    Този бивш министър- и то вицепремиер!- трябва да бъде с ново жилище- бул.Столетов 21, ет.2.

    Коментиран от #153

    22:29 08.02.2026

  • 150 Тиквеник

    2 3 Отговор
    Троловете на Тиквата са навсякъде

    22:29 08.02.2026

  • 151 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #147 от "този го":

    Факт. Ама ти що се връзваш.

    22:30 08.02.2026

  • 152 Шах мат

    18 0 Отговор
    Чудя се такива като този бивш министър имат ли въобще елевентарен административен опит, че говори такива наивности!? Без да си министър трябва нещо да ти светне в главата, че НПО да се казва по такъв начин е неправомерно.И като няма никаква правна стойност т.нар.споразумение, за какво въобще министър ще се занимава да го сключва.В нормална държава до сега да е поискана и оставката на шефката на Агенцията по вписванията, че е допуснато в нарушение на закона да се впише НПО с наименование, имитиращо държавен орган.Но..както се казва дяволът е в детайлите

    22:30 08.02.2026

  • 153 Бай Ставри

    5 0 Отговор

    До коментар #149 от "Сандо Каушев":

    У ж.к. "Света Банишора".

    22:31 08.02.2026

  • 154 Факти

    3 9 Отговор

    До коментар #135 от "противоречиво звучи":

    Ама те са намерили подкрепа от него. Нали е сключил споразумение с тях. После правителството пада и започват да им пречат. Постоянно ги проверяват. Не откриват нищо срещу тях. Те подават сигнали за проблеми в гората, но реакция няма. Накрая министерството едностранно прекратява споразумението. Мафията не харесва природозащитниците. В ПП има доста такива. Тази формация е крайно неудобна за мафията.

    Коментиран от #161, #171, #174

    22:31 08.02.2026

  • 155 Буха ха

    7 3 Отговор
    Идиот се опитва да се изкара по-голям идиот отколкото е. Това са управляващите, като оная гъска, която е готова за премиер, но не знае значението на мнозинство и малцинство. Или онзи главен с физиономия на продавач на захарен памук по съборите, който каза че родителите на децата саботират и провалят разследването.

    Коментиран от #160

    22:32 08.02.2026

  • 156 Смърфиета

    9 1 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    Това не е никакво оправдание за престъпна и хипотетично противодържавна дейност. Жълто му е около устата на Зелен Сандо.

    22:33 08.02.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Нормален

    4 9 Отговор
    Колко удобно убийство точно в навечерието на изборите за очерняне на политическия противник. Точно като по учебник на НКВД.

    22:36 08.02.2026

  • 163 Попитай

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Смърфиета":

    Проверки да пречат на дейността на неправителствена организация е прекалено претенциозно оплакване.
    Но ако са с търговска дейност, може клиентите им да се оттеглят и тогава биха били пречка за търговията.

    Коментиран от #168

    22:36 08.02.2026

  • 164 Сарандов

    15 0 Отговор
    Откъде ги намират тия министри? И той прилича на сектант.

    22:38 08.02.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Опа

    10 1 Отговор
    И този от Нова телевизия се опитват да го изперат.

    22:42 08.02.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Смърфиета

    8 1 Отговор

    До коментар #163 от "Попитай":

    Ай стига се прай на интересен. Ясно е, че си ренджър.
    Харесваш ли мунченца?

    Коментиран от #178

    22:43 08.02.2026

  • 169 Удри

    12 0 Отговор
    И Сандов и Васил Терзиев побързаха да си признаят сами защото знаеха, че ще ги свържат с педофилите.

    22:43 08.02.2026

  • 170 Опа

    9 1 Отговор
    Нищо чудно и Сандов да е бил част от педофилската мрежа.

    Коментиран от #177

    22:45 08.02.2026

  • 171 противоречиво звучи

    8 1 Отговор

    До коментар #154 от "Факти":

    Добре, тогава някой чу ли изявление през годините от Сандов, че има подадени сигнали от НАКЗТ, но държавните институции респ. МВР не им е обърнало внимание. Впрочем, мин на МВР Б.Рашков закрива (в този момент на издаване на разрешителното за дейност) , местното районно управление на МВР , поради отпаднала необходимост.
    А хипотези могат да се предлагат, но не всички хипотези са вероятни (състоятелни)

    22:45 08.02.2026

  • 172 епстейн

    14 0 Отговор
    ПП означава „Поддържаме перверзиите“

    Коментиран от #249

    22:45 08.02.2026

  • 173 Смърфиета

    9 1 Отговор

    До коментар #167 от "Факти":

    Защо, да не би да няма педофилия там? Ти така както ги защищаваш ставаш неразличим от поведението на пандиза. Даже имаш блестящ пандизчийски етикет. Затворът е пълен с невинни. Там няма как да си виновен, защото това не се толерира от възмутените колеги, където сред тях има педофил.

    22:45 08.02.2026

  • 174 дай Факти, ако имаш такива

    4 0 Отговор

    До коментар #154 от "Факти":

    факти,като сигнали , отчети свършена работа, приемо предавателни протоколи за свършена работа, съгласуване , то не е просто отдавам ви, все пак е институцияя това, не става така с бърборене и безвременно каканижене в публичното пространство, хайде не си интересен

    22:47 08.02.2026

  • 175 така де

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "противоречиво звучи":

    ТАКА както каза овчаря на стъклото е имало лице т,е жив човек е бил, Ако е бил гръмнат е лежал на пода СЛЕД това овчаря е звъннал на полицията и са дошли убийците та са ги застреляли .Горе долу така овчар е предал и БЕНКОВСКИ

    Коментиран от #184, #189

    22:48 08.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Смешник

    5 0 Отговор

    До коментар #170 от "Опа":

    Те повечето от ппдб са такива

    22:51 08.02.2026

  • 178 Попитай

    4 1 Отговор

    До коментар #168 от "Смърфиета":

    Малко неадекватна възмутена реакция, но си е емоционална реакция.
    Необяснимо е защо НПО се оплакват от институционални проверки, когато те не са търговци по смисъла на търговския закон и не губят клиенти в следствие на проверки.
    но пък НАКЗТ може да са вършили търговска дейност.

    Коментиран от #182

    22:52 08.02.2026

  • 179 манекен на винпром

    8 4 Отговор
    Никой не е твърдил, че са извършили злодеяние! Прсто са знаели неща дето не трябвало да знаят. А и избори предстоят. По добре всички потенциални избиратели да обсъждаме убийства, за които нямаме никаква информация, отколкото да обсъждаме добре познатите ни политици с новите им кандидатури, за някои от които може да вземем да кажем неща които не всички знаят и не трябва да знаят. Както и вече мъртвите, които явно са знаели неща за емблематични политици, които не е трябвало да знаят.

    22:52 08.02.2026

  • 180 Смърфиета

    8 2 Отговор

    До коментар #158 от "Тити на Кака":

    Защото битието определя съзнанието. Когато си расъл в мизерия и са те лигавили, че всичко ти е позволено, защото сте най-умни, но недооценени. Оная неуката еврейска патица – планинска водачка, от приятелския кръг на ламата, по нова днеска нарече Гинци "местното село". Това е показателно. Селяните секат гората и берат боровинки с боровинкоберачка. Мътят й водата на еврейката.

    22:53 08.02.2026

  • 181 Клоун

    18 0 Отговор
    Най-смешно е, когато хитреци като този започнат да се правят на луди... Бил им подписал договор, ама той нищо не означавал. Не знаел, че имат оръжия, не бил виждал - ами точно с този министерски подпис върху този договор, те са кандидатствали и получили разрешителни за оръжия, като защитници на защитени територии (горски).

    22:54 08.02.2026

  • 182 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Попитай":

    Два грама и половина мозък имаш ли?

    Коментиран от #185

    22:55 08.02.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 противоречиво звучи

    5 1 Отговор

    До коментар #175 от "така де":

    Как бе, овчаря си е поговорил с шофьора на кемпера :):), но пък тогава защо се е обадил на 112?
    па кемпера защо е под вола, ама щом се търси под вола теле, всичко може да се пише...

    22:58 08.02.2026

  • 185 Попитай

    0 1 Отговор

    До коментар #182 от "Смърфиета":

    Мерси, подобно! :)

    23:01 08.02.2026

  • 186 заучени фрази

    6 0 Отговор

    До коментар #183 от "Факти":

    от "умнокрасиви", не стават, щом си се и кръстил факти, хайде давай ги!

    23:02 08.02.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 ГЬОН СУРАТ

    8 0 Отговор
    6 БРОЯ, НЯМА ЛИ ДА МУ ТЕЖАТ НА СЪВЕСТТА?

    Коментиран от #192

    23:05 08.02.2026

  • 189 Тити на Кака

    10 2 Отговор

    До коментар #175 от "така де":

    Живите хора имали навика да си лепват лицата на автомобилните стъкла? Посред зима? За разхлаждане?
    Гениално твърдение, гений😂😂😂

    23:07 08.02.2026

  • 190 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #187 от "Тити на Кака":

    Беззаконие е да убиеш 6 души и кучетата им. Това вършат ГЕРБ-ДПС и дървената им мафия.

    Коментиран от #193

    23:10 08.02.2026

  • 191 Факти

    3 3 Отговор
    Гледайте в ютюб видеото "Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят".

    Коментиран от #194, #203

    23:11 08.02.2026

  • 192 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #188 от "ГЬОН СУРАТ":

    6 парчета, а броя какъв е, зависи презареждал ли е пълнителя.

    23:11 08.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 я не ни препращай

    4 1 Отговор

    До коментар #191 от "Факти":

    към някакви канали, където сте си изфабрикували и публикували нещо, като си се кръстил Факти, давай сигнали и отчети от свършена работа от прослувутата "организация,", която усърдно защитаваш, това са факти, не размивай и темата с отговорността на Сандов, не трябва да се подценява това,, ще ни занимаваш с нещо записано в канал, хайде стига!

    Коментиран от #199

    23:18 08.02.2026

  • 195 Факти

    5 5 Отговор

    До коментар #193 от "Тити на Кака":

    Защо подкрепяш незаконните действия на мафията, която уби и прогони милиони българи? Шестимата пещерняци и кучетата им са убити от мафията. Кой уби Алексей Петров, който знаеше много за мафията?

    Коментиран от #196, #198, #201, #207

    23:18 08.02.2026

  • 196 Тити на Кака

    4 3 Отговор

    До коментар #195 от "Факти":

    Шестимата са убити от един човек, Иво Калушев.
    А той и останалите уроди от компанията, са хора на Киро и Кокорко.
    Пак не отговори защо оправдаваш противозаконните действия и на министъра, и на уродите!
    Та?

    Коментиран от #202

    23:20 08.02.2026

  • 197 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    През 90-те труповете се свързваха с групировките днес с ППДБ...

    23:21 08.02.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #194 от "я не ни препращай":

    Дечо Василев е казал на най-близкия си приятел, с който се познават от 40 години (от първи клас), че инвестират спестяванията си в дрон за 80 000 лева, който има голяма батерия, може да се издига много високо и да наблюдава голям периметър. Похвалил се е на своя приятел, че са успели да спрат незаконната сеч и дори животните са почнали да се завръщат. Казал му е, че са получавали многократно заплахи, включително, че ще ги разстрелят. Работата е ясна. Дървената мафия ги ликвидира. Затова първи на място бяха ДАНС на Пеевски.

    Коментиран от #200, #205

    23:23 08.02.2026

  • 200 да, добре

    3 0 Отговор

    До коментар #199 от "Факти":

    каза по счупения телефон, да предам натам, нали?

    23:24 08.02.2026

  • 201 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #195 от "Факти":

    Мафията е убила милиони българи?
    И аз я подкрепям?
    Къде и как я подкрепям, ако не е някаква обратна тайна, огледално отговаряший?

    Коментиран от #204

    23:25 08.02.2026

  • 202 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #196 от "Тити на Кака":

    Уби ги мафията на Борисов и Пеевски. Пречили са на незаконната сеч. Работата е ясна като бял ден.

    23:26 08.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #201 от "Тити на Кака":

    Мафията уби И ПРОГОНИ милиони българи. Научи се да четеш. Защо подкрепяш мафията? Колко ти плащат? Доскоро тук имаше само руски mpoлове, а сега се напълни и с такива, които подкрепят Борисов и Пеевски. Избори идват...

    Коментиран от #214

    23:28 08.02.2026

  • 205 Тити на Кака

    6 4 Отговор

    До коментар #199 от "Факти":

    Във високата планина над Петрохан няма незаконна сеч, експерте. Няма далавера да сваляш дървени трупи от Тодорини кукли и това го знае всеки в района.
    Сече се в ниското. Но там рейнджърите не са припарвали, защото ромджър на рейнджър вяра няма и секирите са силен аргумент в това недоверие.
    Спри да лъжеш. Няма нито един доказан акт на героично поведение в реална среда.
    Гоненията срещу бабите боровинкарки и страховитите табели "Стреля се без предупреждение!!" пред Клуба на педофила не се броят за природозащитна дейност.

    Коментиран от #208, #212

    23:32 08.02.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 смехурко

    4 0 Отговор

    До коментар #195 от "Факти":

    А кой уби Георги Илиев, който знаеше много за мафията?
    Най-често мафиотите се отстраняват взаимно, когато не се споразумеят.

    Коментиран от #211

    23:34 08.02.2026

  • 208 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #205 от "Тити на Кака":

    няма да го разбере това за педоф-ла, напразно е даму се пише и отговаря

    23:35 08.02.2026

  • 209 Миличкият той!

    10 0 Отговор
    Наивник на средна възраст. Хич не забелязал, че подписва с Национална агенция по ... По нахално от това беше Първа частна милиция по морето през 90-те.

    23:35 08.02.2026

  • 210 Е не

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Толкова дълъг коментар няма да ти го чета.

    23:37 08.02.2026

  • 211 съвременник

    4 0 Отговор

    До коментар #207 от "смехурко":

    Георги Илиев го поръча СИК. Заедно с ВИС те бяха конкуриращите се мафиотски структури в България.

    Коментиран от #224

    23:37 08.02.2026

  • 212 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #205 от "Тити на Кака":

    В Петрохан имаше дива незаконна сеч преди да дойдат рейнджърите. Те със специален дрон са наблюдавали много отвисоко голям периметър. Можеш да намериш в нета документалното филмче на Патрик Смитьойс с бруталната сеч в Петрохан. Снимано е пролетта на 2016 г. Тогава стреляха по джипа му. СЛУЧАЯТ Е ЯСЕН. ДЪРВЕНАТА МАФИЯ НА ГЕРБ-ДПС ГИ ОЧИСТИ, защото им спъваха далаверата.

    Коментиран от #217, #218, #219

    23:39 08.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #204 от "Факти":

    Къде и как съм подкрепил който и да е криминален убиец дори на един невинен българин / та дори на виновен за нещо в ситуация на превишаване на границите на законна отбрана/?
    Та?

    Коментиран от #220

    23:40 08.02.2026

  • 215 противоречиво звучи

    5 2 Отговор

    До коментар #206 от "Факти":

    Сам Васил Терзиев обяви , че ги познава и ги е спонсорирал за безшумни електрически скутери за придвижване незабелязано из планината.

    Коментиран от #222

    23:41 08.02.2026

  • 216 Хмм

    5 0 Отговор
    познава ги от протестите, как да им откаже

    23:43 08.02.2026

  • 217 Тити на Кака

    4 3 Отговор

    До коментар #212 от "Факти":

    Посочи точно къде, след като познаваш района. Топоними, отстояния до Клуба на педофилите.
    Аз бях кристално ясен - по пътя към водосбора , който е към Тодорини кукли / там е клубът/ никога не е имало масова незаконна сеч!
    Та? Давай конкретно, аман от педалните ти лозунги!

    Коментиран от #226

    23:45 08.02.2026

  • 218 Този интелект

    5 0 Отговор

    До коментар #212 от "Факти":

    "бърза и ясна мисъл", със сигурност е на един напушен бивш министър, от снимката

    23:45 08.02.2026

  • 219 противоречиво звучи

    4 1 Отговор

    До коментар #212 от "Факти":

    Ясен случай за теб, но заплетен за разследващите полицаи и журналисти.

    23:45 08.02.2026

  • 220 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #214 от "Тити на Кака":

    Във всичките си постове защитаваш дървената мафия на българоубийците от ГЕРБ-ДПС и говориш врели некипели за педофили, секти и всякакви подобни нелепи опорки, които очевидно са ти снесли от мафията. Повекът е бил природозащитник, спасител, пещерняк и будист, а вие го изкарахте, че е убил петимата си приятели и кучетата, а после се е самоубил. КОЙ ЩЕ ПОВЯРВА НА ТАЗИ ГЛУПОСТ??? Жали сте вие от мафията...

    Коментиран от #221, #225, #234

    23:46 08.02.2026

  • 221 а ти си розов и

    4 2 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    девствен и скачаш, че не си дебел,, по-скоро се издаде, че ти си от МАФИЯТА, ПРИ ТАКАВА ПЕДОФИЛСКА СХЕМА

    23:50 08.02.2026

  • 222 Тити на Кака

    6 3 Отговор

    До коментар #215 от "противоречиво звучи":

    За протокола - само отоплението и климатизацията в Клуба на педофила / 1117 кв.м. на два етажа, 1600 метра н.в./ струва на веселяка Ивчо над 300 000 годишно.
    Оказват се дребна сума за човек, който не декларира никакви доходи пред НАП.
    Найс, а?

    23:51 08.02.2026

  • 223 Дрънголников

    5 0 Отговор
    При всички случаи, поведението и действията на Сандов издават неправомерност, договаряне в ущърб на държавата, съмнителни връзки с лица, които нямат право и лиценз да "опазват" природата. А дали има участие в другите извращения?

    23:51 08.02.2026

  • 224 смехурко

    4 0 Отговор

    До коментар #211 от "съвременник":

    Точно така, когато си съперничат мафиотите ползват оръжие, но ... Откъде са парите за имота с пещера в Мексико на Калушев? Ами за тези в страната на двете граници, сякаш дървената мафия не сече във вътрешността по планините?

    23:52 08.02.2026

  • 225 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    Цитирай и една моя дума в защита на убийци, крадци или мафиоти!
    Та?

    Коментиран от #227, #228

    23:53 08.02.2026

  • 226 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #217 от "Тити на Кака":

    Гледай видеото на Patrick Smithuis и ще видиш всичко с очите си! Отвори страницата му във Фейсбук - той го качи отново преди няколко дни. Има цели оголени участъци. Щом познаваш района ще се ориентираш къде са. Прочети и коментарите отдолу как са стреляли по джипа им, счупили са им камерата и т.н.

    Коментиран от #231

    23:54 08.02.2026

  • 227 вижда се че

    3 0 Отговор

    До коментар #225 от "Тити на Кака":

    Изопачава думите ти, както изопачава и фактите.

    23:54 08.02.2026

  • 228 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #225 от "Тити на Кака":

    Всички твои думи са в защита на мафията. Ти я оправдаваш и обвиняваш жертвите. Очевидно си на хранилката.

    Коментиран от #229, #230, #232

    23:55 08.02.2026

  • 229 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #228 от "Факти":

    Кои са жертвите и кой - убиецът в тази гнусна история. Аз броя 5 жертви и техният убиец, шестият от компанията, Иво Калушев.
    Ти как броиш нещата?

    Коментиран от #233

    23:59 08.02.2026

  • 230 АЗ ЛИЧНО БИХ СПРЕТНАЛА ОБВИНЕНИЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #228 от "Факти":

    ЗА ПОДОБНИ КРАЙНИ ОБВИНЕНИЯ, НО ВСЕКИ СИ РЕШАВА

    00:00 09.02.2026

  • 231 Тити на Кака

    4 3 Отговор

    До коментар #226 от "Факти":

    Не ме пращай по сваляни/качвани чужди карти, назови местата, нали си експерт, бърборко !
    Та?

    Коментиран от #235

    00:02 09.02.2026

  • 232 вижда се че

    2 1 Отговор

    До коментар #228 от "Факти":

    Обсебен си от понятието мафия , фиксирайки се с разсъждения и предположения върху реални или въображаеми факти. А нещата не се свеждат само до скандиране: мафия.

    00:03 09.02.2026

  • 233 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #229 от "Тити на Кака":

    Това престъпление може да бъде извършено по този начин само от ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛНИ УБИЙЦИ, а не от един пещерняк, гмуркач, спасител, рейнджър... който никога не е убивал в живота си. Защо не е убил всички и себе си на едно място? Защо е убил кучетата? Само uguom или платен от мафията писач може да цъка тази версия.

    Коментиран от #236, #251

    00:05 09.02.2026

  • 234 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #220 от "Факти":

    Болни мозъци сте шарлатанията извратени сте ти наясно ли си че си циник Едни се избили един друг били подкрепяни отТерзиев Безуханова Рашков закрил полицията в ГОДЕЧ Кировото правителство дало п.равомощия на частно НПО въоръжени до зъби стрелят на месо приватизирали площ деца влачат със себе си 220 болен мозък си тези гнусотиишарлатански са явни СЪД затвор за шарлатанията

    Коментиран от #237

    00:08 09.02.2026

  • 235 Факти

    3 6 Отговор

    До коментар #231 от "Тити на Кака":

    Май ти е неудобно да гледаш видеото, а? Да, ама другите хора тук, които облъчваш с пропагандата си в полза на мафията, ще го видят. Там се е секло и рейнджърите са спрели тази сеч. Затова мафията ги е очистила, професионално. Сега залива народа с пропаганда и фантазии за секти, педофилия, ритуални самобийства и всякакви други измишльотини. РАБОТАТА Е ЯСНА. Мафията ги уби и нареди нещата така, че да натопи Калушев.

    Коментиран от #238, #239

    00:08 09.02.2026

  • 236 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #233 от "Факти":

    Че по голяма мафия от шарлатанската няма циник спри вече кой нормален влачи малки момчета дървената мафия ли що не сте по затворите гнусни шарлатани кой ви държи все още

    Коментиран от #240

    00:11 09.02.2026

  • 237 Факти

    5 4 Отговор

    До коментар #234 от "Анонимен":

    Луд ли си, никога не са стреляли по никой. Такъв случай няма. Едно дете има с тях и баща му излезе и каза - аз съм им го дал, защото така съм преценил. Няма нито едно доказателство, че са правили нещо нередно. Нито едно. Убийството е показно с професионален почерк. Очевидно е дело на мафията. ДАНС на Пеевски са първи на място. МВР на Борисов говори само за секти и педофили, а веднъж не спомена дървената мафия. Работата е ясна.

    Коментиран от #242, #250

    00:13 09.02.2026

  • 238 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #235 от "Факти":

    Циник си болен мозък си кой нормален ще влачи малки момчета кой нормален ще се въоръжава в планината вън шарлатанията мафиотска ограби държавата ни и сте безнаказани защо

    00:13 09.02.2026

  • 239 НАРКОЗАВИСИМ

    5 2 Отговор

    До коментар #235 от "Факти":

    АЛКОХОЛИК, ПЕДОФИЛ, СЕКТАНТ-ВИНАГИ ОТРИЧАТ, ВИНАТА Е В ДРУГИТЕ, ТЕ НА СА ТАКИВА!
    В този случай другите са МАФИЯТА, боже поне от цялото си дрънкане не обвини директно с имена, каквато е "мантрата на умно красивите"

    Коментиран от #241

    00:14 09.02.2026

  • 240 Факти

    6 2 Отговор

    До коментар #236 от "Анонимен":

    Влачи ги този, на който родителите са му поверили детето и излизат и го казват открито пред медиите. Кой нормален убива шестима човека защото пазят гората от незаконна сеч?

    Коментиран от #247

    00:14 09.02.2026

  • 241 Факти

    7 4 Отговор

    До коментар #239 от "НАРКОЗАВИСИМ":

    Имената са две и ги казах сто пъти - Борисов и Пеевски. Това са покровители на мафията в България. Убитите нищо не могат да отрекат, защото са мъртви.

    Коментиран от #243, #246, #253

    00:15 09.02.2026

  • 242 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #237 от "Факти":

    Кой нормален си харизва момчето и това с момчета е продължавало години жалки извратеняци шарлатански а този сандов вместо в затвора се влачи по нова Вън шарлатанската мафия вън кога ще ви приберат Те се избили едни други Циници

    Коментиран от #244

    00:16 09.02.2026

  • 243 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #241 от "Факти":

    А ти защо обвиняваш постоянно двама политици ти за какъв се имаш шарлатанин безнаказан си но мръсотията ви излиза наявемутри шарлатански

    00:17 09.02.2026

  • 244 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #242 от "Анонимен":

    Пишеш с няколко ника и много си личи. Жалък си. Колко ти плаща мафията?

    Коментиран от #248

    00:17 09.02.2026

  • 245 Гечко

    7 0 Отговор
    Толкова “невинно” споразумение а толкова опити за прекратяването му и проверки… Тоя е изплетен от лъжи! Като бащицата си.

    00:19 09.02.2026

  • 246 ужас,

    5 0 Отговор

    До коментар #241 от "Факти":

    ти нищо не казваш за ценностна система, за семейство, само репетираш мафия и си умопомрачен защитник на някакви 50 годишни хора, отговаряли за 15 годишно дете, всичко много надминава простичката ви измислена теория за мафия, сеч, извратеняшка работа

    00:19 09.02.2026

  • 247 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #240 от "Факти":

    Там няма гора бе айде стига гнус тези за какви се имат собственици на държавната планина ли ненормалници болни Циници гнусни сте и сте ил

    00:20 09.02.2026

  • 248 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #244 от "Факти":

    Болен мозък си а ти си извратеняк шарлатански циник едни се избили едни други

    00:21 09.02.2026

  • 249 чичо Джеф

    7 0 Отговор

    До коментар #172 от "епстейн":

    ПП означава Практикуващи Пeдo-фили

    00:23 09.02.2026

  • 250 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #237 от "Факти":

    Тоя баща първо е за освидетелстване как така ще харизваш дете това да не ти е предмет МАФИЯТА шарратанска е всичко излиза наяве вече избиват се едни други за пари сигурно незнам Покровителствани от шарлатаните мафиотите овладели държавата ни от 5 години насам а

    00:25 09.02.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Тити на Кака

    2 3 Отговор
    Умниче , пътят от отбивката над Гинци до клуба на парафилите е 100% видеоконтролиран. И в деня около убийството нито един автомобил, освен този на Калушев, не е влизал в Клуба.
    Геолокацията на активни телефони в района на педофилариума е категорична - само екотелефони са там.
    Как се е добрал групата от зловещи професионални убийци на мафията посред нощ там? Защо е убила първите трима в Клуба, а е оставила втората тройка / Калушев и съпругите му/ да се качат спокойно на колата си, та да ги гонят после чак из Врачанския балкан?
    Развинти фантазия, да се посмеем!

    Коментиран от #258

    00:27 09.02.2026

  • 253 На Дедо

    7 2 Отговор

    До коментар #241 от "Факти":

    Мирчев! Ти ли си?

    00:30 09.02.2026

  • 254 Гого

    4 0 Отговор
    Бог да прости убитите и да утеши близките им да се помолим! Защо властите казаха, че на камерите на АПИ се вижда как Калушев пътува с кола "към морето" в деня след убийствата и изведнъж кемперът му се оказа до Враца с 3 трупа ? Как младежът снощи е изтрил профила си в инстаграм, както писаха някои медии? В началото кметът на селото каза, че единият труп е обгорял и по очи тоест тялото е било вътре при пожара и след това извадено от сградата. Според кмета Данс първи са пристигнали в хижата-правили ли са нещо, премествали ли са, вземали ли са, нагласяли ?

    00:32 09.02.2026

  • 255 Ало, пиянки

    0 1 Отговор
    разбрахте ли кой е убиеца?

    00:38 09.02.2026

  • 256 SDEЧЕВ

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гузен":

    Лора Крумова попита Шарлатанина от ПП -Вжда ли ли сте оръжия там ? Отговор не съм виждал оръжия там. Извод -лично този симпатяга е бил гост в хижата, както каза самия той. Нещо неясно да има? Случайно се били видяли на протестите организирани от Шарлатаните. Много случайности станаха. На ме случайно ми изглежда, че Сандов им е бил шеф . Случайно ми хрумна.

    00:44 09.02.2026

  • 257 Изкуствен интелект

    2 3 Отговор
    Отваряте Пик на Пеевски и четете заглавията - секта, педофилия, самоубийство... Нито дума за дървената мафия. Всички статии очернят жертвите. Значи истината е точно обратното.

    01:30 09.02.2026

  • 258 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #252 от "Тити на Кака":

    Килърите не ходят на поръчка с телефони в джоба, умниче. Чакай МВР-то да ти каже какво има на камерите. Те една седмица "не могат" да засекат автомобилите на човек, който уж е прекосил България от край до край два пъти. Накрая го намери един овчар.

    01:46 09.02.2026

  • 259 Уса

    3 0 Отговор
    Кой е тоя пдрс

    04:23 09.02.2026

  • 260 Боре Килията

    1 0 Отговор
    Този псевдоминистър е създал условия за правонарушения- допуснал неправителствена организация с името "Национална агенция"...Това е все едно да се наименова "министерство".И какво полезно са свършили? Нищо. Пазели били природата. Все едно пазят слънцето да може да залезе. Боби Сарафов е прав-това Т,уин Пийкс. Те затова психарите и извратеняците искат да го сменят.Трябва да се търси отговорност и от тоя Сандов.Съмнителен, с гузно изражение, нещо извратено-както и на тоя Калушев- има в този набеден министър.

    05:55 09.02.2026

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол