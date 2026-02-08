Борислав Сандов: Познавах хората от хижа "Петрохан". Не предполагам, че биха извършили злодеяние

Не бих предположил, че хората от "Петрохан" биха извършили някакво злодеяние. Не съм виждал оръжия и не знаех, че тези хора разполагат с такива. Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.
"Познавах хората от хижа "Петрохан". Може би не всички, защото част от тях съм срещал само веднъж. Но Ивайло Иванов (бел. ред. единия от убитите край Петрохан") съм виждал няколко пъти - веднъж в министерството, веднъж на събитие и последно - преди месец и половина, на големите протести. Случайно се засякохме", подчерта той.
И уточни, че "тези хора не ги е познавал преди 2022 година". "Тогава чисто професионално Ивайло Иванов дойде в Министерството с покана да осъществим среща. Той предложи сътрудничество, тъй като вече бяха организирали своя база като организация и разполагаха с техника, която можеше да допринесе за опазването на околната среда в този район. Никой не ми го е препоръчвал. Срещата се осъществи по каналния ред", подчерта Сандов.
По думите на бившия екоминистър той не е отказвал срещи с НПО-та, работещи за опазване на околната среда.
"Отказвал съм срещи на лобисти", обясни той. И подчерта, че от самото начало е знаел, че става дума за неправителствена организация и че по никакъв начин не изпълнява държавни функции. "Нямах никакви илюзии. Съдът е този, който регистрира организациите и няма право да отказва, освен в изрично определени случаи", уточни той.
По отношение на споразумението, сключено с „Националната агенция за контрол на защитените територии“ той изрично подчерта, че е било „стискане на ръце“ за обща идея - да се опазва природата. "Това е един лист хартия, без права, без задължения, без финансов елемент. Не можеше да се използва за кандидатстване за финансиране. Категорично казвам: държавата не е била нито ощетена, нито въвлечена в неправомерна дейност", подчерта той.
По думите на Сандов "той не вярва хората в "Петрохан" да са извършили някакво злодеяние".
"Споменавали са ми, че има опити за прекратяване на споразумението и че са заливани с проверки. Подавали са сигнали - за сметища, незаконна сеч, пожари, бракониерство. Участвали са в гасене на пожари. За заплахи съм чул от техни близки, не лично от тях. Ако са заснели нещо с дрон, това може да е мотив", обясни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
кой не сложи колан на сияна ?
кой загуби сашко ?
огьн следвай ме...
Коментиран от #97
20:21 08.02.2026
2 Гузен
Коментиран от #115, #256
20:22 08.02.2026
3 И този сега
20:22 08.02.2026
4 тоя трябва да е задържан
Коментиран от #16
20:22 08.02.2026
5 Съвет от дедо
20:22 08.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да,бе
20:24 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
До коментар #7 от "Пич":Незнаят какво вършат някои около тях! Разбира се, и аз не знам дали случая е такъв, или са били наясно! Всъщност , никога всички не са наясно!!!
20:25 08.02.2026
11 Ако съм
20:25 08.02.2026
12 Те затова тези
До коментар #7 от "Пич":от данс са били първи на местопроизшествието...
20:26 08.02.2026
13 хаха
"По всички данни и свидетелства на хората от Гинци, както и на туристи и ловджии, охраната се е осъществявала с автоматични оръжия. Такива са намерени и в сградата."
"У нас е забранено притежаването на автоматични оръжия, включително и от охранителни фирми. Те са привилегия само на армията и специалните части.
Е, защо властта не е реагирала при толкова служебни правителства, сглобки и несглобки досега?
Възможно е само обяснение – независимо от партийните бои тази организация, тези хора са били протежирани. Един застъпил за малко време служебен министър не е бил посветен в тайната и затова си е позволил да надникне по-навътре. И после е спрял или са го спрели."
Коментиран от #129
20:26 08.02.2026
14 Данко Харсъзина
20:26 08.02.2026
15 врът, врът
20:26 08.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сандо
20:27 08.02.2026
18 противоречиво звучи
20:27 08.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 С елените
20:29 08.02.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
САМО ФПВ ДРОНА НА ОПТИЧЕСКО ВЛАКНО
МОЖЕ ДА ИЗЧИСТИ ДЪШАТА НА МУТРАТА:)
20:30 08.02.2026
22 Ако съм ДАНС
20:31 08.02.2026
23 Данко Харсъзина
Коментиран от #80, #85, #98
20:31 08.02.2026
24 САНДЕ САНДЕ
20:31 08.02.2026
25 тук плува ли корабче
Не само че не ги познавах до 2022г, приех ги дадох лист хартия без нищо върху него, но после си общувах с техни близки, та така разбрах за заплахите.
20:32 08.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хмм
Коментиран от #114
20:35 08.02.2026
28 Данко Харсъзина
20:36 08.02.2026
29 ОХ ПОЗНА
До коментар #26 от "Скапаняко":УМРЯЛАТА БАНКЕНСКИ ЛИСИЦА
20:36 08.02.2026
30 В завладяната
Коментиран от #32
20:36 08.02.2026
31 Ддд
20:36 08.02.2026
32 Ддд
До коментар #30 от "В завладяната":Асен и Киро ли?
20:37 08.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хам Ас Ец
20:37 08.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БгРеалност
20:39 08.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ШЕФА
20:39 08.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дедо ви...
Коментиран от #46
20:40 08.02.2026
41 Пешо
20:40 08.02.2026
42 Уинстън
20:40 08.02.2026
43 дцоясед
20:41 08.02.2026
44 противоречиво звучи
Удавник за сламка се хваща. Полицията уж търси с или без дрон един кемпер и накрая овчар ги насочва, а Националната Агенция КЗТ може с дрон да е заснела ланския сняг в планината или шейната на дядо мраз с ядрено торпедо за износ! :) може би НЛО и плутонците са ги отстранили...
Коментиран от #175
20:41 08.02.2026
45 Пешо
20:41 08.02.2026
46 Дедо
До коментар #40 от "Дедо ви...":ти ли ги намери,с уфтсите?
20:41 08.02.2026
47 Гробар
20:43 08.02.2026
48 Христо
Коментиран от #63
20:43 08.02.2026
49 Ото фон Бломберг
20:44 08.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мера
20:45 08.02.2026
52 Данко Харсъзина
20:46 08.02.2026
53 Умен по цялата глава
20:47 08.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Терзиев
20:48 08.02.2026
57 Случайно
20:49 08.02.2026
58 Хмм
20:49 08.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 противоречиво звучи
Сред множеството от десетки хиляди случайно си срещнахме погледите и се разпознахме.
То и печалбите от тотото са на случаен принцип, но се случват на случайни (а не на познати) хора.
20:50 08.02.2026
62 Артелерист
20:50 08.02.2026
63 Ал Бънди
До коментар #48 от "Христо":Затова и да видя нещо, ще подмина и ще си замълча. По закон не е престъпление това да си замълчиш, за да не се окаже, че си извършил нещо което не си. Задължен съм единствено да окажа съдействие и помощ при ПТП, там свършва отговорността ми като редови гражданин и данъкоплатец!
20:51 08.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Кога започва
20:52 08.02.2026
66 Зелен Чу
20:53 08.02.2026
67 Хмм
До коментар #64 от "Данко Харсъзина":до 5-ти клас са забранени екскурзии за повече от един ден, но тук се отнася за родители будисти,дават деата си да ги науччели на "духовни практики", дори си плащат, много щедро
20:53 08.02.2026
68 Винкел
20:54 08.02.2026
69 ТО ТОЯ Е ЯСЕН.
20:55 08.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 противоречиво звучи
Тогава се пита защо не са го докладвали най-съвестно на толкова безкористен и влиятелен техен съратник Б.Сандов?
20:56 08.02.2026
72 долу сащ
20:57 08.02.2026
73 Лама от ПП
20:57 08.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Демократичната общност
21:00 08.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Много ме кефир как те тровка
21:07 08.02.2026
80 Наблюдател
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Ами кой ? Който е длъжен по закон . До колкото схващам , твоите хора управляват , т.е. са длъжни по закон. На ударен ли се правиш ?
21:07 08.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ДАНЗ
21:10 08.02.2026
83 Тоя напушен Сандю
21:12 08.02.2026
84 Сандо кан
21:12 08.02.2026
85 родителите давали..........
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Казаха даже повториха..........Родителите давали...........по 100000$ ,как па точно по 100000 ,но това е версията!
21:14 08.02.2026
86 противоречиво звучи
21:17 08.02.2026
87 Тити на Кака
Разбира се - нито дума по тази поредица от скандални закононарушения, довели до трагедията през последната седмица.
В чие правителство е бил министър този човек?
В правителството на конституционния престъпник Киро Харвардо, разбира се!
Сега поскачайте за да не сте дебели и после пак гласувайте за тия мошеници!
Коментиран от #118
21:20 08.02.2026
88 Този
21:25 08.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Шифър
21:27 08.02.2026
91 а този нпушения се появи,
Коментиран от #119
21:27 08.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 ВКК 531
21:29 08.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 който не скача
21:33 08.02.2026
96 Помни
21:34 08.02.2026
97 Коментар до 1
До коментар #1 от "кой му дреме":млад си и не си чувал за
СЪВЕСТИН
Заметено
Молете се да не ви се случи
Коментиран от #104
21:34 08.02.2026
98 Пампаец
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":И мисирките в наше село научиха , че парите на ПП о НПОто ги дават Иво Прокопиев и хората му.
21:36 08.02.2026
99 Да ама не
Коментиран от #122
21:38 08.02.2026
100 Как
21:38 08.02.2026
101 противоречиво звучи
21:38 08.02.2026
102 И тоя е от тия
21:39 08.02.2026
103 Факти
Това звучи хиляда пъти по-достоверно от ритуално самоубийство на шестима природозащитници или един природозащитник, убил петимата си приятели и после се самоубил.
Коментиран от #107
21:40 08.02.2026
104 на този дето
До коментар #97 от "Коментар до 1":"кой му дреме" в 1. няма смисъл дори да се отделя с минуси внимание, нека да си бръщолеви с пействане, за са се види първи в коментарите.
21:45 08.02.2026
105 Иван Гешев
Коментиран от #110, #112
21:48 08.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 противоречиво звучи
До коментар #103 от "Факти":така е , но се пита след толкова сериозни заплахи, щом уж ги е научил Б.Сандов, какво е предприел в защита на съратниците си, както и в защита на природата? Какво те са му докладвали и защо не са? Или думите му са поредните партенки?
Коментиран от #121
21:50 08.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 този с чорапи пчелички,
21:53 08.02.2026
110 Шоп
До коментар #105 от "Иван Гешев":Явно ги разбираш нещата! И ква точно е оправдателната теза???
Коментиран от #120
21:54 08.02.2026
111 Ти да видиш
21:54 08.02.2026
112 оставката
До коментар #105 от "Иван Гешев":Иване само ти не си разбрал , че министъра вече е в оставка, ама президента и президентката протакат с изборите, та не назначават служебен премиер.
21:54 08.02.2026
113 зловещо е
Коментиран от #116, #143
21:58 08.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Европеец
До коментар #2 от "Гузен":И това недоразумение е било министър, па било то и на екологията..... Срам, голям срам за българския народ.....
22:00 08.02.2026
116 Смърфиета
До коментар #113 от "зловещо е":Ще ти кажа само едно нещо. Неговото поведение и защитни тези са типични именно за пандизчиите. Откъде съм категорична, това ще премълча.
22:00 08.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Смърфиета
До коментар #87 от "Тити на Кака":И да си направят лазарна епилация, за да се оспукоят, че не са космати като горили.
22:02 08.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Смърфиета
До коментар #110 от "Шоп":Аз съм ти го написъла вместо него, ако си още на форома.
22:04 08.02.2026
121 Факти
До коментар #107 от "противоречиво звучи":Сандов е бил министър 7 месеца. Влязъл е в една кал и скоро след това правителството беше свалено от мафията. Какво очакваш да успее да свърши за няколко месеца в министерство, превзето от десетилетия? Защо природозащитниците не търсели помощ от държавата... Ами защото държавата е с мафията. Между 2022 г. и 2025 г. са ги пукнали от проверки и не са намерили нищо против тях. Според мен те са взели нещата в свои ръце и точно заради това са ликвидирани. Пречили са на мафията в района. Шестима природозащитници самоубили себе си и кучетата си. Стига глупости. Присъствието им там е било неудобно за мафията, а може и да са видяли/заснели нещо голямо.
Коментиран от #125, #126, #127, #135
22:05 08.02.2026
122 Смърфиета
До коментар #99 от "Да ама не":...и престъпник. Тук не говорим за публичен образ, при по-развинтено въображение, е престъпление срещу държавата, при по-консервативна оценка е престъпно бездействие.
22:08 08.02.2026
123 Лъжец
Това им поведение говори че някой стои зад тях....сега разчиства.
22:09 08.02.2026
124 Сандов
22:10 08.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Уау
До коментар #121 от "Факти":ти да не си филмов режисьор-всички виждат какви глупости говори този некадърник, ще отданаш беззаконно държавни територии в близост до 2 граници, ще има замесени деца , ще подписваш без съгласуване с првна дирекция в МОСВ споразумение, ще прескочиш одобрение от други задължителни държавни институции това, хайде да покаже отчети по месеци за свършена работа от тези екземпляри, това също е задължително
Коментиран от #131
22:11 08.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Дааа
Коментиран от #132
22:18 08.02.2026
129 Смърфиета
До коментар #13 от "хаха":По-скоро полуавтоматични. Другото е абсурд. Има, от войната в Югославия, но трябва да си много прозд, за да се опиташ да си ги набавиш. Обвързваш се с други "ренджъри" един вид. Без пор, но графиня, и нърконтици, едва ли. Аз обаче мисля, че ламите са се изживявали като рейнджъри, за да впечатлят мунченцата, после чичкото прави сфирчок и после мунченцето е нанизано и става мъш, като му се дава и дрога, и да постреля на воля. Но освен това, чичкото е склонил мунченцата към съочастие, без те да знаят, че нема да останат живи. Ете тава е
22:18 08.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Факти
До коментар #126 от "Уау":Обясни тогава защо след като правителството е свалено лятото на 2022 г. ги налазват и ги съсипват от системни проверки в продължение на 3,5 години и не откриват нищо нередно в дейността им? Щом ГЕРБ-ДПС пуснаха тролове по сайтовете да защитават мафията им и да сочат с пръст към ПП-ДБ значи работата е дебела. Досега имаше само руски тролове, а изведнъж изскочиха такива на ГЕРБ-ДПС.
Коментиран от #136, #137, #145, #147
22:19 08.02.2026
132 Смърфиета
До коментар #128 от "Дааа":Ами Тиквата му клякаше за Кресненското дефиле. Или ще строиш пътища и няма да се лигавиш, или няма да строиш. Но в случая, предстъпникът не е Тиквата, а е Сандов.
22:20 08.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Хмм
22:22 08.02.2026
135 противоречиво звучи
До коментар #121 от "Факти":Сам си противоречиш също. Защото съвестен природозащитник, когато не намери подкрепа от добър и влиятелен познат като Б.Сандов (- ексминистър търсен за интервюта), се обръща към разследващ журналист, а най-накрая търси разобличаване дори само в социалните мрежи (подобно на твоя коментар), но нищо подобно не са направили нито той, нито те - рейнджърите.
Думите на Сандов звучат като обяснителни оплетени нелогични "партенки".
Коментиран от #154
22:22 08.02.2026
136 Смърфиета
До коментар #131 от "Факти":Ай ся всички ударени с мокър пърцал
22:22 08.02.2026
137 ама ти вярно си
До коментар #131 от "Факти":мечтаеш , да си филчов режисьор-Терзиев и дружинка да ти отговорят на въпросите, те са ходили в хижата, а ти дали не си ходил също?!
Коментиран от #146
22:22 08.02.2026
138 гузният Сандов е за кауша
22:24 08.02.2026
139 Смърфиета
До коментар #127 от "Тити на Кака":Има си хас да не харесва.
22:24 08.02.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Мда
Коментиран от #261
22:25 08.02.2026
142 Гост
22:25 08.02.2026
143 ИМА ПИЛОТ
До коментар #113 от "зловещо е":...НО ХИЧ НЯМА ДА ТИ ХАРЕСА,АКО ТИ КАЖА КОЙ ЕТОЙ...
22:26 08.02.2026
144 Туин Пийкс-НАИСТИНА
22:26 08.02.2026
145 Попитай
До коментар #131 от "Факти":дядото на 8 годишния Леон да ти отговори на въпроса защо имат проверки? "съсипани" от проверки и клиентите им се отдръпват?.
Каква им е дейността та проверките са им попречили да си заработят заплащането ли?
Коментиран от #148
22:27 08.02.2026
146 Смърфиета
До коментар #137 от "ама ти вярно си":Когато в до5то на всеки ренджър има патката на друг ренджър и така достатъчно, че да се оформи кръг, това е "Орловият кръг." Казва се орловия кръг, защото едно време пелерасите се щибъха под моста долу. Сега не знам, клошари слизат ли, но не е изключено.
22:27 08.02.2026
147 този го
До коментар #131 от "Факти":щипят раците по главата
Коментиран от #151
22:28 08.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Сандо Каушев
Коментиран от #153
22:29 08.02.2026
150 Тиквеник
22:29 08.02.2026
151 Смърфиета
До коментар #147 от "този го":Факт. Ама ти що се връзваш.
22:30 08.02.2026
152 Шах мат
22:30 08.02.2026
153 Бай Ставри
До коментар #149 от "Сандо Каушев":У ж.к. "Света Банишора".
22:31 08.02.2026
154 Факти
До коментар #135 от "противоречиво звучи":Ама те са намерили подкрепа от него. Нали е сключил споразумение с тях. После правителството пада и започват да им пречат. Постоянно ги проверяват. Не откриват нищо срещу тях. Те подават сигнали за проблеми в гората, но реакция няма. Накрая министерството едностранно прекратява споразумението. Мафията не харесва природозащитниците. В ПП има доста такива. Тази формация е крайно неудобна за мафията.
Коментиран от #161, #171, #174
22:31 08.02.2026
155 Буха ха
Коментиран от #160
22:32 08.02.2026
156 Смърфиета
До коментар #140 от "Факти":Това не е никакво оправдание за престъпна и хипотетично противодържавна дейност. Жълто му е около устата на Зелен Сандо.
22:33 08.02.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Нормален
22:36 08.02.2026
163 Попитай
До коментар #148 от "Смърфиета":Проверки да пречат на дейността на неправителствена организация е прекалено претенциозно оплакване.
Но ако са с търговска дейност, може клиентите им да се оттеглят и тогава биха били пречка за търговията.
Коментиран от #168
22:36 08.02.2026
164 Сарандов
22:38 08.02.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Опа
22:42 08.02.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Смърфиета
До коментар #163 от "Попитай":Ай стига се прай на интересен. Ясно е, че си ренджър.
Харесваш ли мунченца?
Коментиран от #178
22:43 08.02.2026
169 Удри
22:43 08.02.2026
170 Опа
Коментиран от #177
22:45 08.02.2026
171 противоречиво звучи
До коментар #154 от "Факти":Добре, тогава някой чу ли изявление през годините от Сандов, че има подадени сигнали от НАКЗТ, но държавните институции респ. МВР не им е обърнало внимание. Впрочем, мин на МВР Б.Рашков закрива (в този момент на издаване на разрешителното за дейност) , местното районно управление на МВР , поради отпаднала необходимост.
А хипотези могат да се предлагат, но не всички хипотези са вероятни (състоятелни)
22:45 08.02.2026
172 епстейн
Коментиран от #249
22:45 08.02.2026
173 Смърфиета
До коментар #167 от "Факти":Защо, да не би да няма педофилия там? Ти така както ги защищаваш ставаш неразличим от поведението на пандиза. Даже имаш блестящ пандизчийски етикет. Затворът е пълен с невинни. Там няма как да си виновен, защото това не се толерира от възмутените колеги, където сред тях има педофил.
22:45 08.02.2026
174 дай Факти, ако имаш такива
До коментар #154 от "Факти":факти,като сигнали , отчети свършена работа, приемо предавателни протоколи за свършена работа, съгласуване , то не е просто отдавам ви, все пак е институцияя това, не става така с бърборене и безвременно каканижене в публичното пространство, хайде не си интересен
22:47 08.02.2026
175 така де
До коментар #44 от "противоречиво звучи":ТАКА както каза овчаря на стъклото е имало лице т,е жив човек е бил, Ако е бил гръмнат е лежал на пода СЛЕД това овчаря е звъннал на полицията и са дошли убийците та са ги застреляли .Горе долу така овчар е предал и БЕНКОВСКИ
Коментиран от #184, #189
22:48 08.02.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Смешник
До коментар #170 от "Опа":Те повечето от ппдб са такива
22:51 08.02.2026
178 Попитай
До коментар #168 от "Смърфиета":Малко неадекватна възмутена реакция, но си е емоционална реакция.
Необяснимо е защо НПО се оплакват от институционални проверки, когато те не са търговци по смисъла на търговския закон и не губят клиенти в следствие на проверки.
но пък НАКЗТ може да са вършили търговска дейност.
Коментиран от #182
22:52 08.02.2026
179 манекен на винпром
22:52 08.02.2026
180 Смърфиета
До коментар #158 от "Тити на Кака":Защото битието определя съзнанието. Когато си расъл в мизерия и са те лигавили, че всичко ти е позволено, защото сте най-умни, но недооценени. Оная неуката еврейска патица – планинска водачка, от приятелския кръг на ламата, по нова днеска нарече Гинци "местното село". Това е показателно. Селяните секат гората и берат боровинки с боровинкоберачка. Мътят й водата на еврейката.
22:53 08.02.2026
181 Клоун
22:54 08.02.2026
182 Смърфиета
До коментар #178 от "Попитай":Два грама и половина мозък имаш ли?
Коментиран от #185
22:55 08.02.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 противоречиво звучи
До коментар #175 от "така де":Как бе, овчаря си е поговорил с шофьора на кемпера :):), но пък тогава защо се е обадил на 112?
па кемпера защо е под вола, ама щом се търси под вола теле, всичко може да се пише...
22:58 08.02.2026
185 Попитай
До коментар #182 от "Смърфиета":Мерси, подобно! :)
23:01 08.02.2026
186 заучени фрази
До коментар #183 от "Факти":от "умнокрасиви", не стават, щом си се и кръстил факти, хайде давай ги!
23:02 08.02.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 ГЬОН СУРАТ
Коментиран от #192
23:05 08.02.2026
189 Тити на Кака
До коментар #175 от "така де":Живите хора имали навика да си лепват лицата на автомобилните стъкла? Посред зима? За разхлаждане?
Гениално твърдение, гений😂😂😂
23:07 08.02.2026
190 Факти
До коментар #187 от "Тити на Кака":Беззаконие е да убиеш 6 души и кучетата им. Това вършат ГЕРБ-ДПС и дървената им мафия.
Коментиран от #193
23:10 08.02.2026
191 Факти
Коментиран от #194, #203
23:11 08.02.2026
192 Смърфиета
До коментар #188 от "ГЬОН СУРАТ":6 парчета, а броя какъв е, зависи презареждал ли е пълнителя.
23:11 08.02.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 я не ни препращай
До коментар #191 от "Факти":към някакви канали, където сте си изфабрикували и публикували нещо, като си се кръстил Факти, давай сигнали и отчети от свършена работа от прослувутата "организация,", която усърдно защитаваш, това са факти, не размивай и темата с отговорността на Сандов, не трябва да се подценява това,, ще ни занимаваш с нещо записано в канал, хайде стига!
Коментиран от #199
23:18 08.02.2026
195 Факти
До коментар #193 от "Тити на Кака":Защо подкрепяш незаконните действия на мафията, която уби и прогони милиони българи? Шестимата пещерняци и кучетата им са убити от мафията. Кой уби Алексей Петров, който знаеше много за мафията?
Коментиран от #196, #198, #201, #207
23:18 08.02.2026
196 Тити на Кака
До коментар #195 от "Факти":Шестимата са убити от един човек, Иво Калушев.
А той и останалите уроди от компанията, са хора на Киро и Кокорко.
Пак не отговори защо оправдаваш противозаконните действия и на министъра, и на уродите!
Та?
Коментиран от #202
23:20 08.02.2026
197 az СВО Победа 80
23:21 08.02.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Факти
До коментар #194 от "я не ни препращай":Дечо Василев е казал на най-близкия си приятел, с който се познават от 40 години (от първи клас), че инвестират спестяванията си в дрон за 80 000 лева, който има голяма батерия, може да се издига много високо и да наблюдава голям периметър. Похвалил се е на своя приятел, че са успели да спрат незаконната сеч и дори животните са почнали да се завръщат. Казал му е, че са получавали многократно заплахи, включително, че ще ги разстрелят. Работата е ясна. Дървената мафия ги ликвидира. Затова първи на място бяха ДАНС на Пеевски.
Коментиран от #200, #205
23:23 08.02.2026
200 да, добре
До коментар #199 от "Факти":каза по счупения телефон, да предам натам, нали?
23:24 08.02.2026
201 Тити на Кака
До коментар #195 от "Факти":Мафията е убила милиони българи?
И аз я подкрепям?
Къде и как я подкрепям, ако не е някаква обратна тайна, огледално отговаряший?
Коментиран от #204
23:25 08.02.2026
202 Факти
До коментар #196 от "Тити на Кака":Уби ги мафията на Борисов и Пеевски. Пречили са на незаконната сеч. Работата е ясна като бял ден.
23:26 08.02.2026
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Факти
До коментар #201 от "Тити на Кака":Мафията уби И ПРОГОНИ милиони българи. Научи се да четеш. Защо подкрепяш мафията? Колко ти плащат? Доскоро тук имаше само руски mpoлове, а сега се напълни и с такива, които подкрепят Борисов и Пеевски. Избори идват...
Коментиран от #214
23:28 08.02.2026
205 Тити на Кака
До коментар #199 от "Факти":Във високата планина над Петрохан няма незаконна сеч, експерте. Няма далавера да сваляш дървени трупи от Тодорини кукли и това го знае всеки в района.
Сече се в ниското. Но там рейнджърите не са припарвали, защото ромджър на рейнджър вяра няма и секирите са силен аргумент в това недоверие.
Спри да лъжеш. Няма нито един доказан акт на героично поведение в реална среда.
Гоненията срещу бабите боровинкарки и страховитите табели "Стреля се без предупреждение!!" пред Клуба на педофила не се броят за природозащитна дейност.
Коментиран от #208, #212
23:32 08.02.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 смехурко
До коментар #195 от "Факти":А кой уби Георги Илиев, който знаеше много за мафията?
Най-често мафиотите се отстраняват взаимно, когато не се споразумеят.
Коментиран от #211
23:34 08.02.2026
208 Факти
До коментар #205 от "Тити на Кака":няма да го разбере това за педоф-ла, напразно е даму се пише и отговаря
23:35 08.02.2026
209 Миличкият той!
23:35 08.02.2026
210 Е не
До коментар #7 от "Пич":Толкова дълъг коментар няма да ти го чета.
23:37 08.02.2026
211 съвременник
До коментар #207 от "смехурко":Георги Илиев го поръча СИК. Заедно с ВИС те бяха конкуриращите се мафиотски структури в България.
Коментиран от #224
23:37 08.02.2026
212 Факти
До коментар #205 от "Тити на Кака":В Петрохан имаше дива незаконна сеч преди да дойдат рейнджърите. Те със специален дрон са наблюдавали много отвисоко голям периметър. Можеш да намериш в нета документалното филмче на Патрик Смитьойс с бруталната сеч в Петрохан. Снимано е пролетта на 2016 г. Тогава стреляха по джипа му. СЛУЧАЯТ Е ЯСЕН. ДЪРВЕНАТА МАФИЯ НА ГЕРБ-ДПС ГИ ОЧИСТИ, защото им спъваха далаверата.
Коментиран от #217, #218, #219
23:39 08.02.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Тити на Кака
До коментар #204 от "Факти":Къде и как съм подкрепил който и да е криминален убиец дори на един невинен българин / та дори на виновен за нещо в ситуация на превишаване на границите на законна отбрана/?
Та?
Коментиран от #220
23:40 08.02.2026
215 противоречиво звучи
До коментар #206 от "Факти":Сам Васил Терзиев обяви , че ги познава и ги е спонсорирал за безшумни електрически скутери за придвижване незабелязано из планината.
Коментиран от #222
23:41 08.02.2026
216 Хмм
23:43 08.02.2026
217 Тити на Кака
До коментар #212 от "Факти":Посочи точно къде, след като познаваш района. Топоними, отстояния до Клуба на педофилите.
Аз бях кристално ясен - по пътя към водосбора , който е към Тодорини кукли / там е клубът/ никога не е имало масова незаконна сеч!
Та? Давай конкретно, аман от педалните ти лозунги!
Коментиран от #226
23:45 08.02.2026
218 Този интелект
До коментар #212 от "Факти":"бърза и ясна мисъл", със сигурност е на един напушен бивш министър, от снимката
23:45 08.02.2026
219 противоречиво звучи
До коментар #212 от "Факти":Ясен случай за теб, но заплетен за разследващите полицаи и журналисти.
23:45 08.02.2026
220 Факти
До коментар #214 от "Тити на Кака":Във всичките си постове защитаваш дървената мафия на българоубийците от ГЕРБ-ДПС и говориш врели некипели за педофили, секти и всякакви подобни нелепи опорки, които очевидно са ти снесли от мафията. Повекът е бил природозащитник, спасител, пещерняк и будист, а вие го изкарахте, че е убил петимата си приятели и кучетата, а после се е самоубил. КОЙ ЩЕ ПОВЯРВА НА ТАЗИ ГЛУПОСТ??? Жали сте вие от мафията...
Коментиран от #221, #225, #234
23:46 08.02.2026
221 а ти си розов и
До коментар #220 от "Факти":девствен и скачаш, че не си дебел,, по-скоро се издаде, че ти си от МАФИЯТА, ПРИ ТАКАВА ПЕДОФИЛСКА СХЕМА
23:50 08.02.2026
222 Тити на Кака
До коментар #215 от "противоречиво звучи":За протокола - само отоплението и климатизацията в Клуба на педофила / 1117 кв.м. на два етажа, 1600 метра н.в./ струва на веселяка Ивчо над 300 000 годишно.
Оказват се дребна сума за човек, който не декларира никакви доходи пред НАП.
Найс, а?
23:51 08.02.2026
223 Дрънголников
23:51 08.02.2026
224 смехурко
До коментар #211 от "съвременник":Точно така, когато си съперничат мафиотите ползват оръжие, но ... Откъде са парите за имота с пещера в Мексико на Калушев? Ами за тези в страната на двете граници, сякаш дървената мафия не сече във вътрешността по планините?
23:52 08.02.2026
225 Тити на Кака
До коментар #220 от "Факти":Цитирай и една моя дума в защита на убийци, крадци или мафиоти!
Та?
Коментиран от #227, #228
23:53 08.02.2026
226 Факти
До коментар #217 от "Тити на Кака":Гледай видеото на Patrick Smithuis и ще видиш всичко с очите си! Отвори страницата му във Фейсбук - той го качи отново преди няколко дни. Има цели оголени участъци. Щом познаваш района ще се ориентираш къде са. Прочети и коментарите отдолу как са стреляли по джипа им, счупили са им камерата и т.н.
Коментиран от #231
23:54 08.02.2026
227 вижда се че
До коментар #225 от "Тити на Кака":Изопачава думите ти, както изопачава и фактите.
23:54 08.02.2026
228 Факти
До коментар #225 от "Тити на Кака":Всички твои думи са в защита на мафията. Ти я оправдаваш и обвиняваш жертвите. Очевидно си на хранилката.
Коментиран от #229, #230, #232
23:55 08.02.2026
229 Тити на Кака
До коментар #228 от "Факти":Кои са жертвите и кой - убиецът в тази гнусна история. Аз броя 5 жертви и техният убиец, шестият от компанията, Иво Калушев.
Ти как броиш нещата?
Коментиран от #233
23:59 08.02.2026
230 АЗ ЛИЧНО БИХ СПРЕТНАЛА ОБВИНЕНИЕ
До коментар #228 от "Факти":ЗА ПОДОБНИ КРАЙНИ ОБВИНЕНИЯ, НО ВСЕКИ СИ РЕШАВА
00:00 09.02.2026
231 Тити на Кака
До коментар #226 от "Факти":Не ме пращай по сваляни/качвани чужди карти, назови местата, нали си експерт, бърборко !
Та?
Коментиран от #235
00:02 09.02.2026
232 вижда се че
До коментар #228 от "Факти":Обсебен си от понятието мафия , фиксирайки се с разсъждения и предположения върху реални или въображаеми факти. А нещата не се свеждат само до скандиране: мафия.
00:03 09.02.2026
233 Факти
До коментар #229 от "Тити на Кака":Това престъпление може да бъде извършено по този начин само от ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛНИ УБИЙЦИ, а не от един пещерняк, гмуркач, спасител, рейнджър... който никога не е убивал в живота си. Защо не е убил всички и себе си на едно място? Защо е убил кучетата? Само uguom или платен от мафията писач може да цъка тази версия.
Коментиран от #236, #251
00:05 09.02.2026
234 Анонимен
До коментар #220 от "Факти":Болни мозъци сте шарлатанията извратени сте ти наясно ли си че си циник Едни се избили един друг били подкрепяни отТерзиев Безуханова Рашков закрил полицията в ГОДЕЧ Кировото правителство дало п.равомощия на частно НПО въоръжени до зъби стрелят на месо приватизирали площ деца влачат със себе си 220 болен мозък си тези гнусотиишарлатански са явни СЪД затвор за шарлатанията
Коментиран от #237
00:08 09.02.2026
235 Факти
До коментар #231 от "Тити на Кака":Май ти е неудобно да гледаш видеото, а? Да, ама другите хора тук, които облъчваш с пропагандата си в полза на мафията, ще го видят. Там се е секло и рейнджърите са спрели тази сеч. Затова мафията ги е очистила, професионално. Сега залива народа с пропаганда и фантазии за секти, педофилия, ритуални самобийства и всякакви други измишльотини. РАБОТАТА Е ЯСНА. Мафията ги уби и нареди нещата така, че да натопи Калушев.
Коментиран от #238, #239
00:08 09.02.2026
236 Анонимен
До коментар #233 от "Факти":Че по голяма мафия от шарлатанската няма циник спри вече кой нормален влачи малки момчета дървената мафия ли що не сте по затворите гнусни шарлатани кой ви държи все още
Коментиран от #240
00:11 09.02.2026
237 Факти
До коментар #234 от "Анонимен":Луд ли си, никога не са стреляли по никой. Такъв случай няма. Едно дете има с тях и баща му излезе и каза - аз съм им го дал, защото така съм преценил. Няма нито едно доказателство, че са правили нещо нередно. Нито едно. Убийството е показно с професионален почерк. Очевидно е дело на мафията. ДАНС на Пеевски са първи на място. МВР на Борисов говори само за секти и педофили, а веднъж не спомена дървената мафия. Работата е ясна.
Коментиран от #242, #250
00:13 09.02.2026
238 Анонимен
До коментар #235 от "Факти":Циник си болен мозък си кой нормален ще влачи малки момчета кой нормален ще се въоръжава в планината вън шарлатанията мафиотска ограби държавата ни и сте безнаказани защо
00:13 09.02.2026
239 НАРКОЗАВИСИМ
До коментар #235 от "Факти":АЛКОХОЛИК, ПЕДОФИЛ, СЕКТАНТ-ВИНАГИ ОТРИЧАТ, ВИНАТА Е В ДРУГИТЕ, ТЕ НА СА ТАКИВА!
В този случай другите са МАФИЯТА, боже поне от цялото си дрънкане не обвини директно с имена, каквато е "мантрата на умно красивите"
Коментиран от #241
00:14 09.02.2026
240 Факти
До коментар #236 от "Анонимен":Влачи ги този, на който родителите са му поверили детето и излизат и го казват открито пред медиите. Кой нормален убива шестима човека защото пазят гората от незаконна сеч?
Коментиран от #247
00:14 09.02.2026
241 Факти
До коментар #239 от "НАРКОЗАВИСИМ":Имената са две и ги казах сто пъти - Борисов и Пеевски. Това са покровители на мафията в България. Убитите нищо не могат да отрекат, защото са мъртви.
Коментиран от #243, #246, #253
00:15 09.02.2026
242 Анонимен
До коментар #237 от "Факти":Кой нормален си харизва момчето и това с момчета е продължавало години жалки извратеняци шарлатански а този сандов вместо в затвора се влачи по нова Вън шарлатанската мафия вън кога ще ви приберат Те се избили едни други Циници
Коментиран от #244
00:16 09.02.2026
243 Анонимен
До коментар #241 от "Факти":А ти защо обвиняваш постоянно двама политици ти за какъв се имаш шарлатанин безнаказан си но мръсотията ви излиза наявемутри шарлатански
00:17 09.02.2026
244 Факти
До коментар #242 от "Анонимен":Пишеш с няколко ника и много си личи. Жалък си. Колко ти плаща мафията?
Коментиран от #248
00:17 09.02.2026
245 Гечко
00:19 09.02.2026
246 ужас,
До коментар #241 от "Факти":ти нищо не казваш за ценностна система, за семейство, само репетираш мафия и си умопомрачен защитник на някакви 50 годишни хора, отговаряли за 15 годишно дете, всичко много надминава простичката ви измислена теория за мафия, сеч, извратеняшка работа
00:19 09.02.2026
247 Анонимен
До коментар #240 от "Факти":Там няма гора бе айде стига гнус тези за какви се имат собственици на държавната планина ли ненормалници болни Циници гнусни сте и сте ил
00:20 09.02.2026
248 Анонимен
До коментар #244 от "Факти":Болен мозък си а ти си извратеняк шарлатански циник едни се избили едни други
00:21 09.02.2026
249 чичо Джеф
До коментар #172 от "епстейн":ПП означава Практикуващи Пeдo-фили
00:23 09.02.2026
250 Анонимен
До коментар #237 от "Факти":Тоя баща първо е за освидетелстване как така ще харизваш дете това да не ти е предмет МАФИЯТА шарратанска е всичко излиза наяве вече избиват се едни други за пари сигурно незнам Покровителствани от шарлатаните мафиотите овладели държавата ни от 5 години насам а
00:25 09.02.2026
251 Този коментар е премахнат от модератор.
252 Тити на Кака
Геолокацията на активни телефони в района на педофилариума е категорична - само екотелефони са там.
Как се е добрал групата от зловещи професионални убийци на мафията посред нощ там? Защо е убила първите трима в Клуба, а е оставила втората тройка / Калушев и съпругите му/ да се качат спокойно на колата си, та да ги гонят после чак из Врачанския балкан?
Развинти фантазия, да се посмеем!
Коментиран от #258
00:27 09.02.2026
253 На Дедо
До коментар #241 от "Факти":Мирчев! Ти ли си?
00:30 09.02.2026
254 Гого
00:32 09.02.2026
255 Ало, пиянки
00:38 09.02.2026
256 SDEЧЕВ
До коментар #2 от "Гузен":Лора Крумова попита Шарлатанина от ПП -Вжда ли ли сте оръжия там ? Отговор не съм виждал оръжия там. Извод -лично този симпатяга е бил гост в хижата, както каза самия той. Нещо неясно да има? Случайно се били видяли на протестите организирани от Шарлатаните. Много случайности станаха. На ме случайно ми изглежда, че Сандов им е бил шеф . Случайно ми хрумна.
00:44 09.02.2026
257 Изкуствен интелект
01:30 09.02.2026
258 Факти
До коментар #252 от "Тити на Кака":Килърите не ходят на поръчка с телефони в джоба, умниче. Чакай МВР-то да ти каже какво има на камерите. Те една седмица "не могат" да засекат автомобилите на човек, който уж е прекосил България от край до край два пъти. Накрая го намери един овчар.
01:46 09.02.2026
259 Уса
04:23 09.02.2026
260 Боре Килията
05:55 09.02.2026
261 Този коментар е премахнат от модератор.