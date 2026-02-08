Новини
Белгия затвърди пълната си доминация сребу България за Купа Дейвис

8 Февруари, 2026 16:43 1 061 3

  • иван иванов-
  • купа дейвис-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • белгия-
  • спорт

Рафаел Колиньон победи младия Иван Иванов с 6:2, 6:2

Белгия затвърди пълната си доминация сребу България за Купа Дейвис - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Белгия затвърди пълната си доминация в сблъсъка за Купа Дейвис срещу България, след като Рафаел Колиньон победи младия Иван Иванов с 6:2, 6:2 в четвъртия мач от програмата. Белгиецът, който наскоро впечатли тенис света с победата си над Григор Димитров в Бризбън, демонстрира високата си класа и в пловдивската зала Колодрума.

ПЪРВИ СЕТ:

Иван Иванов стартира по превъзходен начин двубоя срещу Рафаел Колиньон. 17-годишният ни тенисист показа отлична концентрация още от самото начало и затвори първия си сервис гейм на нула

Белгиецът стартира малко по-колебливо в първото си подаване, но все пак намери ритъма си навреме. Въпреки че Иванов опита да притисне съперника, Колиньон успя да спечели гейма си и веднага изравни резултата за 1:1 в първия сет.

Иван Иванов продължи с изключително солидното си представяне на начален удар и записа нов експресен гейм на своята сметка.

Рафаел Колиньон демонстрира по-големия си опит и успя да прекърши първоначалния устрем на българския талант. Първата ракета на гостите дочака своя момент и реализира първия пробив в срещата, с което пое инициативата в първия сет.

Иван Иванов не се пречупи след загубения сервис гейм и веднага потърси обрат. Българският талант показа агресивен тенис при ретур и успя да притисне първата ракета на белгийците, като достигна до две точки за пробив в неговото подаване, но Колиньон успя да се измъкне и повежда с 4:2.

Рафаел Колиньон стигна до нов пробив в подаването на Иван Иванов. Белгиецът поведе бързо с 0:40, като си осигури три поредни възможности. Българският талант успя да спаси първата от тях, но при втората си цел първата ракета на гостите не сгреши и увеличи преднината си в резултата.

Колиньон не допусна никакви изненади в своето подаване и хладнокръвно спечели първия сет с 6:2.

ВТОРИ СЕТ:

Иван Иванов стартира втората част по превъзходен начин, след като спечели подаването си с бърз сервис гейм на нула.

Рафаел Колиньон обаче не се забави и набързо спечели своя гейм, с което изравни резултата за 1:1 в сета.

Колиньон успя да реализира пробив и нанесе първи удар във втория сет. Белгиецът се възползва от колебание в играта на Иванов и взе предимство в резултата.

Палачът на Григор затвърди пробива без сериозни затруднения и си осигури солидна преднина във втория сет.

Иванов успя да спечели подаването си и засега се задържа във втория сет. Българинът демонстрира устойчивост и не позволи на съперника да увеличи преднината си, запазвайки интригата в частта.

Колиньон записа нов мощен гейм на своята сметка и поведе с 4:2. Белгиецът не остави шансове на Иванов при своето подаване.

Колиньон реализира нов пробив, печелейки подаването на българина на 15, и по този начин си осигури възможността да сервира за спечелването на мача.

В последния гейм на мача белгиецът сервираше за крайния успех, като Иванов оказа сериозна съпротива и се стигна до 30:30. В тези решителни минути обаче първата ракета на гостите не допусна изненада, спечели следващите две точки и затвори срещата с второ 6:2.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Жени Калканджиева била потресена, тя не вярвала, че има момичета от модните агенции да предлагат услуги за пари...

    16:53 08.02.2026

  • 2 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    ГОСПОДА, МОЛЯ ВИ ПРАТЕТЕ ТОВА МОМЧЕ НА УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ. ГОВОРИ РОДНИЯ ЕЗИК НА МАЙКА СИ И БАЩА СИ КАТО АРАБСКИ СТУДЕНТ ПЪРВА ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ. МОЖЕ ДА МУ НАЗНАЧИТЕ И ПРЕВОДАЧ. МНОГО МИ ПРИЛИЧА НА ЕДНА БЪЛГАРСКА ПЕВИЦА КОЯТО СЛЕД ПРЕСТОЙ ОТ 3ГОДИНИ БЕШЕ ЗАБРАВИЛА БЪЛГАРСКИЯ.

    Коментиран от #3

    19:04 08.02.2026

  • 3 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    И какво следва след тази загуба, кои са следващите мачове???

    23:05 08.02.2026

