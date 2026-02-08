Новини
Демерджиев за новите трупове по случая "Петрохан": Вътрешният министър и главният секретар на МВР мълчат оглушително

Демерджиев за новите трупове по случая "Петрохан": Вътрешният министър и главният секретар на МВР мълчат оглушително

8 Февруари, 2026 15:34

Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?!, коментира бившият вътрешен министър

Демерджиев за новите трупове по случая "Петрохан": Вътрешният министър и главният секретар на МВР мълчат оглушително - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Шестима мъртви. Единият - дете.
След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан”, сега трима са намерени край Враца.
Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?!
Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.
Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев , след като се разбра за намерените три тела в кемпер край Враца. Ето и още от коментара на Демерджиев:

Държава няма - това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!
Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?!


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дрътия софиянец.

    82 15 Отговор
    Гледайте ся ко става. Оня експерт последния софиянец ще пише за къщата на Фидосова, дето пере парите на Бокова и касата на ГЕРБ заминала в Турция, а неудобните при бай Петър Светията.

    Коментиран от #35

    15:40 08.02.2026

  • 4 дядото

    95 5 Отговор
    как няма да мълчат,като не знаят нищо за онези с 22-рия калибър.

    Коментиран от #20

    15:40 08.02.2026

  • 5 Най-вероятно

    48 7 Отговор
    Са взели наградата "Заслужили трупове"

    15:40 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 коуч Грег

    124 17 Отговор
    ДАНС винаги първи да заметат следите към Бойко и Дебелия.

    15:41 08.02.2026

  • 8 Макс

    135 12 Отговор
    Абсолютно прав е . Митов съществува ли ?

    15:41 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БОЛШЕВИК

    125 10 Отговор
    Толкова жертви няма и в Украйна и от двете страни за един ден. Тука в скотобойната България положението става от ден на ден все по-ужасяващо и неконтролируемо.

    Коментиран от #139

    15:41 08.02.2026

  • 11 Хипотетично

    108 26 Отговор
    Вътрешния министър мълчи оглушително, докато гузните от ПП многословно празнословят по мистерията.

    15:42 08.02.2026

  • 12 Ами имат причина да мълчат

    88 10 Отговор
    Ясно е, че имат причина да си мълчат. Май и те , и техните шефове са от същата дружинка. Как е какво да говорят, трайчо мълчанов е спасителя. Пълна пропадация е тази държава, как я има още....

    Коментиран от #14, #30, #77

    15:43 08.02.2026

  • 13 Петър

    116 10 Отговор
    Оставки в ДАНС, МВР и Прокуратура и чистка зо дъно на калинките ню ГЕРБ и ДПС.

    15:44 08.02.2026

  • 14 БОЛШЕВИК

    116 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ами имат причина да мълчат":

    То държавата я няма от 36 години. Това е територия на мафията и престъпниците сега.

    15:45 08.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сменят

    38 4 Отговор
    памперси !

    15:45 08.02.2026

  • 19 Майна

    41 70 Отговор
    Нещо да каже Радев?
    Ти каза за парите- " всичко е точно"
    Кой създаде ПП
    Кой доведе всички? - всички пепедерасти
    Кой изпра Борисов?
    Всички и ти сте едно котило.., адвокатче
    Адвокатчето, което беше на вътрешните...служби

    15:46 08.02.2026

  • 20 БабаВанга

    26 30 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    от ПП-то знаят !!!

    15:47 08.02.2026

  • 21 Да се готви

    74 13 Отговор
    Разбойко от банкя

    15:48 08.02.2026

  • 22 Петер Брьогел

    71 12 Отговор
    Притеснява ме , че Бойко и Дидко мълчат ! Може би , защото са доволни ли ? Дано не е така , че.......

    15:48 08.02.2026

  • 23 Майна

    65 10 Отговор
    ДАНС е бил съзирам от Боец
    2022
    Защо не се е взело отношение?

    15:48 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тома

    77 6 Отговор
    Италианската мафия винаги е завиждала на българската защото е неуловима

    Коментиран от #36

    15:49 08.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Майна

    48 30 Отговор
    Кой закри близкото МВР?
    Месец преди това- Рашков.

    Коментиран от #104

    15:50 08.02.2026

  • 28 наивник

    124 4 Отговор
    Колкото се разбра за Нотариуса ,Къро ,Ал.Петров и др . , толкова ще се разбере и за тази трагедия с 6 жертви ! Как са се придвижили с кемпера без да са засечени от ТОЛ системата ?

    Коментиран от #121

    15:50 08.02.2026

  • 29 Демерджиев трай

    26 49 Отговор
    Бе Тулуп.

    15:51 08.02.2026

  • 30 Хипотетично

    26 49 Отговор

    До коментар #12 от "Ами имат причина да мълчат":

    Разследване без информация от свидетели (дори от потърпевши родители) за една седмица не се приключва, което за професионалисти е ясно, но Демерджиев е професионален лаик.
    Откъде Демерджиев знае кога са убити втората тройка, та укорява държавата, че не им е спасила живота. Те звъняли ли са на 112 да поискат помощ от държавата? Уж загрижен, но загрижен предизборен дремер.джийски пост.

    15:51 08.02.2026

  • 31 1234

    52 6 Отговор
    Демерджиев не гледай назад хищо хубаво няма да видиш!!
    Дай визия за 20 години напред

    15:51 08.02.2026

  • 32 НИЯ

    88 3 Отговор
    Това не е нормално.Ние нямаме Държава,да не говорим за институции.Как за толкова дни не можаха да открият последните трима ,и да ги спасят.Аз смятам,че и шестимата са свидетели на нещо грандиозно и е трябвало да замълчат завинаги.Това.е.

    Коментиран от #38, #60

    15:51 08.02.2026

  • 33 Майна

    33 44 Отговор
    Кой назначи Дерменджиев за ..службите
    Той е един невзрачен пловдивски адвокат?
    Обяснение?
    Защо?

    Коментиран от #37, #111

    15:52 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 3 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Ами в Италия държавата си има мафия,
    а в България мафията си има държава❗

    Коментиран от #55

    15:55 08.02.2026

  • 37 Защото!

    37 6 Отговор

    До коментар #33 от "Майна":

    Е Професионалист,а не дърдорко,като тебе...!

    Коментиран от #41

    15:56 08.02.2026

  • 38 мнение на спайдърмен

    44 8 Отговор

    До коментар #32 от "НИЯ":

    ----Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари.----
    Иван Кристоф - спайдърмен обявява награда от 100 хиляди долара за информация за Калушев.

    15:56 08.02.2026

  • 39 си дзън

    23 47 Отговор
    При убийство винаги търси руската връзка - аксиома в криминалистиката.

    Коментиран от #40

    15:56 08.02.2026

  • 40 връзките

    26 7 Отговор

    До коментар #39 от "си дзън":

    Така е , ако убийството е мафиотско или политическо.

    16:00 08.02.2026

  • 41 Майна

    14 15 Отговор

    До коментар #37 от "Защото!":

    Защо си така разпален?
    Какъв професионалист?
    От на Гергов ложата ли?
    Питам , бе, търся обяснение на..необяснимото

    16:00 08.02.2026

  • 42 непротестиращ

    35 35 Отговор
    Демерджиев, ти сигурно знаеш повече, беше министър - служебен на Рундьо! Онази дружинка НПО се е заформила 2022 г., когато ППДБ бяха на власт и министър Сандов, близък на ламата! Ти беше министър на вътрешните работи 2023 г. Как така нищо не си разбрал?! Много е удобно сега да задаваш въпроси!

    16:01 08.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Къдравата

    43 5 Отговор
    Дани преди дни се покъса да прави големи гимнастики по най - високите нива на МВР . Дори понижаван и преназначаван вече , го назначи за заместник главен секретар на МВР , дефакто втори по важност и правомощия в Министерството на вътрешните работи .

    16:03 08.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бойко

    55 7 Отговор
    Преди време заяви България е най спокойното място за живеене в Европа сега какво ще каже

    16:07 08.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мишо

    17 24 Отговор
    Този тъпак "Точния с парите" създава само интриги

    16:08 08.02.2026

  • 49 нннн

    25 1 Отговор
    Ако някой е замесен.в убийства, ще излезе ли да говори?

    16:09 08.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Майна

    23 29 Отговор
    Дерменджиев е един обикновен адвокат
    Завършил ПУ, Пловдив
    Дори не и СУ
    Изведнъж - министър на вътрешните работи на Стефан Янев..( Гергьовски.. и Радев)
    Ох, майко...

    Коментиран от #58

    16:10 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Естет

    62 3 Отговор
    Нали кемпера се движеше към морето? Апи го засекли с камерите? Как се озова на Околчица?

    Коментиран от #61, #70

    16:11 08.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 търговище

    36 2 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ТЪРГОВИЩЕ от години на демокрация има един недосегаем със прякор на известен боксиор ТАИСАНА, ти откраднат автомобила ,обаждашсе на тази мутра и колата се намира ,имаш даси отмастиш на едиси кого ,решението е даму се обадиш ,това го знаят и полицаите но до кога щего търпим

    16:11 08.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Анонимен

    36 10 Отговор
    Това са хора покровителствани от шарлатанията Те са кажат Терзиев спонсор кауза добри момчета Рашков закрил РПУ ГОДЕЧ легитимирал ги Сандов и Кировото правителство НЕКА тези които ги спонсорират да кажат

    16:12 08.02.2026

  • 58 Славист

    12 7 Отговор

    До коментар #51 от "Майна":

    Да де,ама прибира конспиративния апартамент на Орлов мост...Това да му е кяра досега,стига.

    16:13 08.02.2026

  • 59 Зараустра

    34 2 Отговор
    Републиката на Мафията.На всички нива.

    16:13 08.02.2026

  • 60 Беден и окъсан

    34 1 Отговор

    До коментар #32 от "НИЯ":

    Не е вярно че няма държава.Има такава обаче плаща за нищоправене,на измамници и мошеници от висок клас двоино по-високи заплати и ги татнтурка до пенсия.Ако говориш за някъде другаде по Света ,наистина няма такава държава.

    16:14 08.02.2026

  • 61 точо наопъки

    16 6 Отговор

    До коментар #53 от "Естет":

    Ами чети внимателно, обявиха че от бургаско към софия е засечено движение на кемпера.

    16:15 08.02.2026

  • 62 Данка

    33 3 Отговор
    няма ли да обявява Национален траур ? Защо още се почесва ? Става въпрос за екзекуция на шест жертви , включително и дете сред тях !

    16:15 08.02.2026

  • 63 Промяна

    27 13 Отговор

    До коментар #52 от "Откачалки":

    Шарлатания овладяване на държавата от 5 години насам разруха кражби А тези убийства това са хора на шарлатаните метежниците дето палят София Киро ги предвожда

    16:16 08.02.2026

  • 64 Държавата

    21 4 Отговор
    Е ДС.

    16:17 08.02.2026

  • 65 Факт

    28 8 Отговор
    Много точен Демерджиев!

    Коментиран от #73

    16:18 08.02.2026

  • 66 непротестиращ

    32 22 Отговор
    Много искате ББ да е виновен за всичко! Не, не го защитавам, но се видя връзката на ламата Калушев с ППДБ и кои министри са го пуснали на Петрохан де се вихри! Кой министър е закрил РПУ Годеч, да му осигури спокойствие и кои са го финансирали! А Демерджиев, министъра на Рундьо сега се пъчи, за да изпъкне!

    16:19 08.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хехе

    39 7 Отговор
    Митов и главсекрета оставка. Ама да си тръгва, не да стои и заема поста макар в оставка.

    16:20 08.02.2026

  • 69 така е

    12 24 Отговор
    Избори идват. Нов играч се появи на политическата сцена. Не може да допусне грешки, някой да му знае кирливите ризи.

    16:21 08.02.2026

  • 70 АПИ само хапи(от парите на данакоплатце)

    27 1 Отговор

    До коментар #53 от "Естет":

    Че те тия са отдавна само за заплати .То и на другаде е така,при побратимените крими тюфлеци.БОГ да пази България,че Народа е углопял до безсъзнание и търпелив до смърт.

    16:21 08.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Здрасти

    44 2 Отговор
    Мене тези мутри не ме интересуват. Но ме вълнува въпроса: Кой през последните 4 години направи Държава в Държавата? С какви пари и кой затвори очите на държавните служби за сигурност?

    Коментиран от #133

    16:22 08.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ехаа

    6 6 Отговор
    Е да не са като теб на всеослушание да казваш че си бил точен с парите

    16:27 08.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 И не само те

    39 8 Отговор
    Оня от зайчарника притихна след вряскането в последното си поръчково интервю. Другия толуп се би камшика за Дубай. Само ортаците им от ППДБ са достатъчно кухи и влезнаха в обяснителен режим - кой ни с... в гащите.

    16:28 08.02.2026

  • 77 ЧЕРНАТА ПАНТЕРА.ЩЕ СЕ ПОЯВИ, НАЛИ СЮ?

    36 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ами имат причина да мълчат":

    КЪДРЕВАТА СЮ ВЕКЕ Е СПОКОЕН И БОЙКО И ПЕЕВСКИ СА СПОКОЙНИ. СВИДЕТЕЛИТЕ СА УБИТИ! КЪДРАВАТА СЮ ДА ОДИ ДА ТЪРСИ ЧЕРНАТА ПАНТЕРА, ЧЕ НЕЩО Я ПОЗАБРАВИХА ТАЯ СЛЕДА ЗА БАЛАМОСВАНЕ НА НАРОДА.

    16:32 08.02.2026

  • 78 Данчо

    25 4 Отговор
    А бай Фидос разпитаха ли?

    Коментиран от #80

    16:33 08.02.2026

  • 79 Майора

    14 19 Отговор
    Има ли държава в която адвокат е “Бях точен с парите..”!Защо не зададеш въпроса на гуруто си Радев , узаконил Партията на кеша и пудела с пачките и министрите подписали за закриване участъка в Годеч и подписали за НПО със странно наименование , паравоенна организация с оръжия и незаконна охрана ! А ти като шеф на МВР какво направи като министър -нищо!

    16:34 08.02.2026

  • 80 абе обадили са му се

    10 4 Отговор

    До коментар #78 от "Данчо":

    и са му казали, че ППДС ще му върне хижата поради отпаднала необходимост.

    16:34 08.02.2026

  • 81 Макробиолог

    13 1 Отговор
    Там е работата,че има огромно значение какви са били.

    16:38 08.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Служители

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    На службите, разбирай най-често ДАНС, има в София, където са до голяма степен анонимни, понеже са сред около 1.5млн други хора. Обаче такива служители има и в разни областни градове с населението на Люлин 5 и 6 общо. Та в такива градове всеки познава всеки една-двама до трима човека, с оглед "дискретността" на нашето общество и пълната "липса" на интерес към околните - какво и защо правят, колко получават и т.н. почти всичко се знае. Та тези в ДАНС масово са такива нищоправци, че даже разни лелки по разни администрации, дето свалят папките от втория на първия етаж, изглеждат супер заети спрямо тях. Получават и според зависи ранга им суми от порядъка на от 6-7К до над 10К лева, а огромната част не вършат нищо. Та ако ги разформироват днес и не създадат нищо цяла година - никой няма да разбере, най-много някоя чужда служба след изпратения за трети път сигнал да почне да търси някой посланик да проверява какво става с нашите български партньори.

    16:48 08.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами вече

    33 4 Отговор
    ги очистиха и спокойно могат да изпълзят от дупките си.
    Утре чакам изявления от тях ( от двата шопара).

    16:51 08.02.2026

  • 87 ДС работи

    35 1 Отговор
    Най - изгодна версия " разширено ритуално самоубийство", ще бъде пусната в 17.

    16:52 08.02.2026

  • 88 Поп Кръстьо

    14 4 Отговор
    Виж бе г-н Дерменджиев ,вижте скъпи ми сънародници и бивши Президенти ! Отдавна ли да смятаме ,че времето на “лошият и добрият “ е от имало или да наблюдаваме фактите ! Лошото е ,ако наблюдавайки фактите пак очакваме да сме сред облагодетелстваните от властта! Виждаме ли някой от инстуционално ръководещите лица да подава оставка,ами не виждаме ! Значи театъра на лошият и добрият отново ще завърши с провал на нас “обикновените “ гласоподаватели ! Защото логиката е когато ще има очаквани промени ,първи да си подадат оставките хора издигнали се чрез статуквото ! Да ама не ,статуквото мълчаливо ни подготвя за Радева реформа която е повече от същото ?но не и в името на нацията и хората нещо ново и доказващо желание за просперитета и успехите ни! Всичко е ясно и нека бъдем разумни ,президент назначил 8 служебни правителства извън домовите книги на Шиндлер е нещо което е част от статуквото ! А другото него го кажат Р.Петков ,Доган ,Кацамунски ,Първанов или Добрев ! Да живее ДС

    16:54 08.02.2026

  • 89 Бай Данчо

    15 2 Отговор
    При положение че и те са имали оръжие, как няма един ранен от килърите!!!!

    Коментиран от #101

    16:54 08.02.2026

  • 90 Левски

    18 2 Отговор
    Нали им увеличиха двойно заплатите. Сега си ги харчат, защо да се преработват. Пардон, те служат, не работят.

    16:59 08.02.2026

  • 91 Ники

    24 9 Отговор
    Тук има твърде много платени които точно това им е работата да оплюват някого.В случая Дерменджиев.Само че аз видях интервюто на една жена която е роднина на един от убитите.Те са спирали канал за наркотици стотици пъти.А един от каналджиите им е казал,че не трябва да ги спират,защото това е канал на висш служител в власта,и така подписват смъртната си присъда.Тази жена е разпитана от органите на МВР и скриха разпита и за да не се знае че рейджърите,са оказвали натиск върху каналджиите на дрога,да не се внася дрога в България.Защото канала е бил собственост на висш държавен служител който можел да очисти рейнджърите.

    Коментиран от #132

    16:59 08.02.2026

  • 92 някой

    28 0 Отговор
    Историята мирише като 100 умрели лисици. Огнестрелно оръжие , не се дава, не се носи , и не се съхранява току така, под благосклонният поглед на службите . Един "Бай Петко" беше атакуван от барети защото му изтече разрешителното от служба КОС , и той отказваше да предаде своето оръжие - ловен полу-автомат . Един друг го атакуваха с гранатомет в горски район , в неговото местообитание , подобно на кошара . Аз лично намирам някаква връзка между днешните , и тези този случай , макар да има 20 годишна давност. Подобен боен арсенал кой го разреши ? Само човек с много власт , който сега го крият от СМО . Труповете станаха прекалено много . Чистача работи неуморно .

    17:01 08.02.2026

  • 93 Експерт

    37 1 Отговор
    Кой може да намери издирвани по-бързо от спец частите!? Само заблуден овчар!

    Коментиран от #140, #149

    17:01 08.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Боко (неуловимия) тайния крадец

    17 4 Отговор
    Абе Дермержиев не говори така лошо за некадърниците от мвр , данс ........те добре си вземат заплатите и чакат новото увеличение със нетърпение. !!!!!!! Мога да кажа само туууу тууууу да живее държавата която я няма !!!!!!!

    17:06 08.02.2026

  • 96 Домашен любимец

    11 12 Отговор
    Правителството е в оставка, поискана от самите вас, коментиращите! Какво искате от него!? Разглезен народ станахте! Като сте искали държава, ред, здравеопазване, морал и образование, да сте си запазили социализма! Но, вие - не! Отказахте се от от държавата на народа със скачане по площадите, сетне обвинявате някакъв Радев, че бил разединител! Капитализма е разединение по всички направления - прави бизнес, излъжи другите, осигури печалба за себе си!

    Коментиран от #148

    17:07 08.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Дориана

    23 7 Отговор
    Много ясно, Даниел Митов е бездарен и патерица на Борисов и Пеевски, нищо добро не може да се очаква от този нагъл човек. Борисов и Пеевски унищожиха България и я вкараха в най- мафиотската, корумпирана олигархична държава със зависими и не работещи институции. Тези хора са катрана в държавата.

    17:07 08.02.2026

  • 99 Главния прокурор е за бай Ставри !!!!!!

    13 6 Отговор
    А защо тиквата толкова много го защитава ????

    17:08 08.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 А ти

    13 0 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Данчо":

    откъде знаеш, че няма и някой убит от килърите? А дали ще го оставят да лежи там до жертвите?

    17:10 08.02.2026

  • 102 Българин

    13 5 Отговор
    Винаги когато няма редовно правителство стават убийства и то зрелищни!

    17:11 08.02.2026

  • 103 Данев

    18 7 Отговор
    Ако Борисов и Пеевски бяха вкарани навреме в затвора, това имаше да се случи.

    17:12 08.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 А Дамаджан

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "Ахаааа":

    какъв е в случая? Министър ли е, шеф на дирекция ли е, какво е?

    17:12 08.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Ддд

    8 6 Отговор
    Ами работят, не обикалят като тебе от медия в медия, като минд,ил!

    Коментиран от #114

    17:14 08.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Малко ОПГ Герб - Възраждане

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Майна":

    Успокой се бе, не го назначи менторът ви Тиквун Първи Банкяснки.

    17:19 08.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Данъкоплатец

    13 8 Отговор

    До коментар #83 от "Ахаааа":

    Гешев, Борисов и сарафов са скачени съдове.

    Вече са спокойни.
    Копоите на бандита Борисов ликвидирали край морето
    и захвърлили труповете им във Врачанския Балкан.
    на Ивайло Калушев и двете момчета-
    последните свидетели за случайно открития наркоканал край Петрохан на наркобарона Борисов.

    Има ли толкова глупав българин да вярва,
    че при толкова камери по села, градове и по пътищата,
    нито една не е засякла от морето, до врачанския балкан???
    Последните свидетели за наркоканала на Борисов!!!

    Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера на мафиота Борисов.

    Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
    Настояваме партньорските служби да разследват "мистериозните" убийства
    на хижарите от Петрохан.

    Коментиран от #117

    17:19 08.02.2026

  • 114 Работа, работа, работа...

    17 4 Отговор

    До коментар #107 от "Ддд":

    Единия тулуп се скрил в бункера под зайчарника, а другия по спешност на почивка в Дубайските си сараи.

    17:20 08.02.2026

  • 115 Питар

    12 7 Отговор
    Тоя мирише на мръсник

    17:21 08.02.2026

  • 116 Баба Яга

    22 1 Отговор
    Кой беше заявил, че видяли въпросния кемпер в Странджанските села край морето?! - Веднага вендета.

    17:21 08.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Иииииииииииии/Топан си.

    3 3 Отговор
    Същия топан си си . Брашнен човал .

    17:27 08.02.2026

  • 120 Питар

    5 9 Отговор
    Голям автогол ще си вкара Боташа ако включи в листите си този службогонец.

    17:29 08.02.2026

  • 121 Изглежда

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "наивник":

    Точно че са засечени от тол системата за това сега са така.

    17:31 08.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ

    9 1 Отговор
    Разбра се, че са имали карта с пещерата в която са пренесени и скрити, изнесените от Гробницата на Богинята Бастет - артефакти, може би дори и саркофагът й. Предвид това, колко много хора бяха избити преди години по тоя повод, включително и Людмила, а Кръстю Мутафчиев хвърлен в лудница и затвор, където са издевателствали над него, едва ли има изненадани, че всички замесени и този път са ликвидирани.
    Хора, не оставяйте това да се потули и този път!

    17:35 08.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Нечистоплътно

    5 8 Отговор
    Изцяло политическо говорене,явно радев ще го прави пак вътрешен министър.

    17:42 08.02.2026

  • 127 Горски

    10 5 Отговор
    Сега разследване на министъра сандов, който е разрешил превръщането на планината в частна зона с верига на пътя и табела "Стреля се без предупреждение". Всичко ще се потули! Жалко за младите хора! Другите са си били стари откаченяци! С дълбоко пропит мозък от сектите! Без семейство. Без деца! Водили са ненормален живот. Къде бяха службите, които бяха съзирани за..окупацията ,загражденията от 2022 г ? Чадърът е от цялото управление. Бащата на детето на 15 г. още ли му има доверие на Калушев и смята, че щом детето му е с него няма проблем и всичко е ОК? Калушев убиец на всички и накрая самоубийство. Типично за МВР. Очакваше се такава ужасна развръзка. Само бащата на момчето беше много спокоен и уверен, че всичко е наред. И няколко други приятели на убитите също така бяха спокойни, а какво излезе! Сега изникват още въпроси - кой е убил издирваните и другите трима, защо се е стигнало до това и много други подобни. Още отначало много смърдеше тази история! Жалко за младежите.

    17:45 08.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Емигрант

    10 3 Отговор
    Ха ха ха продължава полицейската простащина по БНТ-1, сега някакъв полицейски шеф не се усеща, че говори пълни глупости ! Ха ха ха полицията ви пази яко ха ха ха ....

    17:55 08.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Къде е държавата

    16 1 Отговор
    България е една от страните с най-голям брой полицейски служители на глава от населението в Европа и с (най-висок дял на разходите за „обществен ред и безопасност“, най-нисък в Дания и Люксембург). В същото време с най-ниска ефективност и доверие.

    България има един от най-високите брой охранители на глава от населението в Европа, често наети от частни фирми за управление на сигурността в търговски, промишлени и жилищни условия.

    18:00 08.02.2026

  • 132 Пени

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ники":

    Хептен за балъци ни имаш

    18:13 08.02.2026

  • 133 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 6 Отговор

    До коментар #72 от "Здрасти":

    9 ход ЧОРАПА РАZPУШАВА БЪЛГАРИЯ ......................... РУМЕН РАДЕВ БЪЛГАРОУБИЕЦ ........................ ФАКТ !

    18:28 08.02.2026

  • 134 От Варна

    8 2 Отговор
    Никога няма да излезе истината! Никой няма да понесе последствие. В държава, където “свестните считат за луди” е така! Мир на душите на убитите! Дано един ден Господ даде възмездието на виновните! Вярвам, че той не забравя! И се връща чрез най-голяма болка, за най-милото….. Простено да ми е, че споменавам тук, в тази мръсна история Божието име…

    18:29 08.02.2026

  • 135 То държава

    5 0 Отговор
    отдавна няма. Това го знаят обикновените хора.

    18:33 08.02.2026

  • 136 Григор

    7 2 Отговор
    Всичко което казва Демерджиев е вярно. И много тъжно! Били сме в Европейския съюз, вече сме в евро зоната; радостни възгласи, фанфари! Е, и? Вече е очевадно, че държавността липсва. Ние сме една шепа държава и издържаме огромен апарат, който не би следвало да допускат подобни неща. Къде са МВР, ДАНС, Прокуратура? За какво им се плаща, при това не символично? Защо службите не си вършат работата? Защо съдиите издават скандални присъди за тежки престъпления?Всички тия служби струват много скъпо на държавния бюджет, защото там заплатите са сериозни. Не е ли вече време да се мете и то сериозно?За какво ни е всичко това щом не върши работа?

    18:35 08.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Докато

    5 1 Отговор
    двамата мафиоти са на свобода ще е още и още от същото

    18:37 08.02.2026

  • 139 дядо Петър

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Тъй е дедовото, ама иначе сме в Европейския съюз. Кого го боли шапката къде е, когато могат да го очеткат на улицата!

    18:37 08.02.2026

  • 140 дядо Петър

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Експерт":

    Браво, деди! Поставям ти 100 плюса!

    18:40 08.02.2026

  • 141 Демерджиев

    1 3 Отговор
    предполагам няма никакви информатори....

    18:43 08.02.2026

  • 142 Оффф

    4 1 Отговор
    Вторите трима,са преди първите трима!Елементарно!

    18:47 08.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 9999

    4 6 Отговор
    Всичко е започнало 2022 когато Демерджиев е бил Шеф на МВР , какво се прави

    18:58 08.02.2026

  • 145 Стига с тези коментарии за МВР

    2 2 Отговор
    то да пази АЕЦ Козлодуй,че какво ще правим без ток посред зима.Без ток останаха дори 45000 в Германия.

    19:14 08.02.2026

  • 146 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Къде е Данко ? Без него пространството остана без цветни миризми. Голяма скука.

    19:26 08.02.2026

  • 147 Ако Демерджиев беше министър

    2 2 Отговор
    Щеше да се дуе, да си продава важност, да коментира иносказателно, да обвинява кого ли не, а бе голямо вихрене щеше да е. В неговите представи това е адекватното поведение. Затова не е министър.

    23:16 08.02.2026

  • 148 Къде е държавата

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Домашен любимец":

    Правителството е в оставка - защото не си върши работата!
    Две три държави се опитват да запазаят социализма - не работи.
    Демократичната държава означава: ред, здравеопазване, морал и образование !
    Скачането по площадите, капитализма и бизнеса не са достатъчни за градене на държава(пиенето по кръчмите също).
    Изграждането на държавата не става от самосебе си а иска обединение на народа и много работа.

    01:37 09.02.2026

  • 149 спец части

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "Експерт":

    Отлично чувство за хумор !!!
    Ама ти сигурен ли си че овчаря беше първи?

    01:39 09.02.2026

  • 150 Някой си

    2 0 Отговор
    Мили хора след всичко случило се си представете нивото на националната сигурност в страната ни!Без безмилостният с рязане до здраво няма да стане!Дано проумеем и се оправим!Не остана време.

    02:41 09.02.2026

  • 151 Винкел

    1 1 Отговор
    Така е..Още първото излизане на нелигитимния И.Ф.гл..прокурор беше нелепо и се започна едно очерняне на хора,които интелектуално са няколко класи над тези поръчкови държавни уж пионки.И това продължава.Какви резултати очаквате?Същите при убийството Алексей-никакви.Същите при убийството на Нотариуса-никакви.Каметите показват всичко,но обществото ще бъде лъгано.Както и за предишните няма отговори и няма и да има.Но някои ясно казаха,че това е пътят на дрогата.А КОЙ,КОЙ,КОй в тая държава има частен ДАНС,частно МВР , НСО което да го охранява,Ами това са двата шопара.Те знаят всичко от техните слуги,но се опитват да замаймутват ПП-ДБ предизборно.Е трябва тази институална паплач,която ни лъже начело с Къдравото Сю да се измиете.Как ни лъжеше за Русе спомняте ли си, докато камери не показа истината за пияницата шеф на МВР.Е още ли е шеф този боклук?А тази седмица разбрах,че е МВР гр Харманли случайно имах контакт с две момчета работещи там,че има млади,начетени ,интелигентни служители,но колко са те?Такива бяха и на входа.А не говоря и за други,които по цял ден обикалят по кафетата крайните и се крият по пресечки да им мине работния ден.Материал всякакъв.Но има надежда ако пенсионерите си отидат от МВР и не тежат на системата.

    04:07 09.02.2026

