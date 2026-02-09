Новини
Ювентус измъкна точка от Лацио в драматичен мач с четири гола

9 Февруари, 2026 06:12 380 0

„Бианконерите“ стигнаха до 2:2 с попадение в добавеното време след зрелищен двубой в Торино

Ювентус измъкна точка от Лацио в драматичен мач с четири гола - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус и Лацио завършиха 2:2 в дербито от 24-ия кръг на Серия А, играно на „Алианц Стейдиъм“. Домакините спасиха точката в самия край на срещата, след като бяха изостанали с два гола, а мачът предложи множество положения и високо темпо.

След равенството Ювентус заема четвъртото място в класирането с 46 точки, докато Лацио е осми с 33 пункта. В следващия кръг „бианконерите“ гостуват на Интер, а тимът на Маурицио Сари ще се изправи срещу Болоня като гост в четвъртфинал за Купата на Италия.

Ювентус доминираше в притежанието на топката още от началото, но срещна добре организираната халфова линия на гостите. Първите сериозни опасности дойдоха след четвърт час игра, когато Проведел спаси удари на Йълдъз и Бремер. В 26-ата минута гол на Копмайнерс бе отменен след намеса на ВАР заради засада.

Въпреки натиска на домакините, Лацио нанесе своя удар в добавеното време на първата част. Педро Родригес получи подаване в наказателното поле и с точен удар откри резултата. Малко след почивката гостите шокираха Юве с втори гол – Густав Исаксен завърши отлична контраатака за 0:2 в 47-ата минута.

Ювентус реагира и в 59-ата минута върна интригата, след като Уестън Маккени се разписа с глава след центриране на Камбиазо. Натискът на „старата госпожа“ продължи, като второ попадение бе отменено заради засада, но в шестата минута на добавеното време дойде заслуженото изравняване. Жереми Бога центрира, а Пиер Калулу остана непокрит и с глава оформи крайното 2:2.

Равенството остави усещане за пропусната възможност и за двата тима, но донесе на Ювентус ценна точка, изтръгната в самия край на един от най-зрелищните мачове за кръга.


