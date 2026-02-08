Новини
Слави Ангелов: Имаше предостатъчно факти, че Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв

Слави Ангелов: Имаше предостатъчно факти, че Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв

8 Февруари, 2026

Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години, коментира още Ангелов

Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години.

Това публикува на страницата си във фейсбук разследващият журналист Слави Ангелов след информацията, че край Враца в кемпер са намерени телата на Ивайло Калушев и другите двама младежи. Ето и още от неговия коментар:

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не. Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство. Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата. Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи.


  • 2 Както винаги!

    77 73 Отговор
    Много точен!

    Коментиран от #160, #201

    16:00 08.02.2026

  • 3 Тома

    191 22 Отговор
    Най много мафиотски убийства имаше когато бати Бойко тиквата беше главен секретар на мвр.

    Коментиран от #35, #84, #104

    16:00 08.02.2026

  • 4 00014

    103 31 Отговор
    Този и той трупа точки за актив пред НЕправосъдната система.

    Коментиран от #19, #129

    16:01 08.02.2026

  • 6 123456

    172 25 Отговор
    Г-н Ангелов , защо вярвате , че Калушев е убил всички и се е самоубил? Не е ли възможно някой танцуващ да е свършил нещо ! С много бели конци е съшито , не мислите ли !

    16:01 08.02.2026

  • 7 наивник

    179 14 Отговор
    Готово ! Разреши случая ! Имаме един удобен Гуру , които е застреля всички , а те послушно са стояли и чакали да ги гръмне !

    16:02 08.02.2026

  • 9 Тираджия

    164 4 Отговор
    Нали кемпера се движеше към морето? Как се озова на Околчица?

    Коментиран от #27, #31

    16:02 08.02.2026

  • 11 Дзак

    64 3 Отговор
    Въпросният дописник определя Общественото мнение!

    16:03 08.02.2026

  • 12 Тонев

    62 12 Отговор
    Бивш рейнджър в Камбоджа , генералЯ лекар на Бою и ортак при COVID ваксинните ! Много милиони прилапаха и с купища лъжи засипаха обществото .

    16:04 08.02.2026

  • 13 Горски

    125 4 Отговор
    Очакваше се такава ужасна развръзка. Само бащата на момчето беше много спокоен и уверен, че всичко е наред. И няколко други приятели на убитите също така бяха спокойни, а какво излезе! Сега изникват още въпроси - кой е убил издирваните и другите трима, защо се е стигнало до това и много други подобни. Още отначало много смърдеше тази история! Жалко за младежите

    Коментиран от #48, #51

    16:04 08.02.2026

  • 14 Майна

    51 13 Отговор
    Ха ха ха
    Щом и ЛГТБ изкараха за анализи, леле..

    16:05 08.02.2026

  • 16 само питам

    120 6 Отговор
    Дали още отначало не са били 6 жертви от които , три качени в кемпер и преместени далеч от хижата

    Коментиран от #22, #25

    16:05 08.02.2026

  • 17 Хасковски каунь

    109 4 Отговор
    Как така бе . Убити подредени в редица.
    Сега и тия убити. Никой ли не е оказал съпротива - джапане бол.

    16:05 08.02.2026

  • 18 Биско Чекмеджето

    30 17 Отговор
    Топ криминалиста позна, Слави. Детето беше отвлечено, за да изнудват бащата. След като се разбраха, го пуснаха. Не съм топ, но бях криминалист над 20 години и работех в това направление

    16:05 08.02.2026

  • 19 ,,Този" ли...?!

    45 40 Отговор

    До коментар #4 от "00014":

    Та той е един от малкото,разбиращи от тази материя...!
    Смел,дългогодишен разследващ журналист!
    Нямащ нищо общо,с празнодумци,като Ленче Коремче,Хубавото ,Наде,Алгафари,Огнян Минчев Иво Инджев,Шаламанов...и тем подобни...да не казвам какво,че трият...!

    Коментиран от #205

    16:06 08.02.2026

  • 21 Този е

    108 19 Отговор
    толкова мазен. Преди няколко дни казаха, че са намерили кемпера празен. После, че ходил до морето, движел се по селски пътища. Вярвам само на Иван Христанов от Единение, който каза, че са ликвидирани от бойна група на Таки, защото са били свидетели на нещо зловещо. И тия три мата още тогава са били ликвидирани, но разиграваха версии за заблуда. Само един бивш от МВР каза, че и другите трима са мъртви.

    16:07 08.02.2026

  • 22 АЙ СЯ...?!

    15 9 Отговор

    До коментар #16 от "само питам":

    Ти пък...?!
    Къде ни засили в 160-та версия...

    16:07 08.02.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    127 2 Отговор
    Шест трупа с огнестрелни рани.За няколко дни.Има ли министър или мафията е навсякъде?Такова убийство не се помни от много години.

    Коментиран от #66

    16:08 08.02.2026

  • 24 Ааааа

    27 1 Отговор
    Моля , моля без такива !

    16:08 08.02.2026

  • 25 Да той

    45 3 Отговор

    До коментар #16 от "само питам":

    един от МВР го каза по радиото преди няколко дни.

    16:09 08.02.2026

  • 26 русоляв

    62 18 Отговор
    Пишете едно -Путин е виновен и край на мистерията !

    16:09 08.02.2026

  • 27 Мунчо

    55 25 Отговор

    До коментар #9 от "Тираджия":

    Много добре са знаели накъде се движи кемпера, а "фалшивата" информация е за вас, които си мислите, че всички световни сили, Борисов и Пеевски, дървената мафия, мексиканските картели и извънземните са ги убили....ама такъв е материала ни(както го беше казал преди време Борисов)......толкова "неумен" народ не може да се срещне никъде по света, убеден съм в това! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #42

    16:10 08.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АГЕНТ МЪЛДЪР

    21 6 Отговор
    А ПАТОАНАТОМИ
    ДА ВЗЕМАТ ОТ
    СЕКСТЕТА ПРОБИ ЗА АЛК.НАРК.И СЕМ.ТЕЧ. ...

    Коментиран от #149

    16:11 08.02.2026

  • 32 Висящият от колесник

    ние по принцип сме много малка държава и нямаме много големи събития в ежедневието
    така че това си е събитие от много голямо значение
    не само за мижавите журналисти, а и за полицаите който се изсипват със стотици на такива събития и то по скоро да клюкарят защото винаги чакат големи специалисти от София от от Враца и Монтана е имало 200 човека около една каравана
    а ти си велик журналист
    16:12 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 наблюдател

    Един овчар,свърши работата на цялото МВР

    Коментиран от #55, #172

    16:14 08.02.2026

    14 2 Отговор
  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Реалист

    43 7 Отговор
    Виновни са тези дето им наливат парите на тези малаумници

    16:15 08.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Майна

    22 14 Отговор

    Не ,бе, просто е видно,че е канал ..,за който американците ( Тръмп ) знаят! Пак казвам- не случайно Пат Фалън пристигна тук на 26 януари, срещна се специално с Борисов , вътрешния и външния министър. Тръмп е против тези " лондонсити" канали!

    16:16 08.02.2026

  • 43 Фънки

    81 4 Отговор
    Всички са хванати и избити вхижата още в неделя,а това с бягството е за да го изкарат ламата ,че е убил всички,не мога да разбера ,трима убити,а другите иьбягали и кой ще гипусне да избягат

    Коментиран от #180

    16:17 08.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Здрасти

    48 8 Отговор
    Мене тези мутри не ме интересуват. Но ме вълнува въпроса: Кой през последните 4 години направи Държава в Държавата? С какви пари и кой затвори очите на държавните служби за сигурност?

    16:18 08.02.2026

    23 41 Отговор
    СЛЕД ЮМРУКА ДОЙДЕ ПРОМЯНАТА, СЕКТАТА, ПЕДОФИЛИЯТА И НАКРАЯ 6 ТРУПА!

    16:18 08.02.2026

  • 48 Панчаревската кметица

    52 4 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    бащата е знаел че няма какво лошо да се случи на детето му там с този ламата
    но вижте как някой ги самоуби и разреши този случай със замах той ги убил и след това се самоубил и всички са доволни

    16:18 08.02.2026

  • 49 така се прави

    71 4 Отговор
    в родната ни демокрация - хвърляш цялата вина на мъртвия и опазваш истинските извършители. И в съдилищата се случва същото. За умрелите презумпцията за невинност не се прилага. А Ангелов от криминален репортер, вече се е превърнал в криминалист, на който от пръв поглед всичко му е ясно. То и кучето така станало касапин. А сега Ангелов да ни каже какъв е мотивът Калушев да избие приятелите си и дори 15-годишното дете? Факти имало предостатъчно, смешник. Сега телевизиите ще почернеят от такива като Ангелов да ни обясняват как било напълно ясно, че Калушев е избил всичките.

    16:18 08.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тити на Кака

    31 4 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    По време на екзекуцията в района на виличката са били само тримата екзекутирани и тримата от колата. Нито една друга кола или лице не са регистрирани от камерите по дърветата в района
    И аз се чудя кой ли би могъл да убие първите трима...Изпитвам силно затруднение да съобразя, чувствам се като представител на МААЕ, който вече трета година не може да разбере кой, по дяволите, обстрелва ЗАЕС....

    Коментиран от #127, #211

    16:19 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 така е

    18 30 Отговор
    Избори идват. Нов играч се появи на политическата сцена. Не може да допусне грешки, някой да му знае кирливите ризи.

    16:20 08.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гела

    73 9 Отговор

    До коментар #36 от "наблюдател":

    Няма никакъв овчар,всичко е изфабрикувано от службите

    16:21 08.02.2026

  • 56 Някой

    25 11 Отговор
    Със сигурност има нещо по-сложно от спречкване на приятели. Не е толкова стар, че чак сега да е изкукал дотолкова да изпозастреля приятели от десетилетия. А сигнали за "игри" с деца е имало през годините, това не знам защо се смита под килима.

    16:23 08.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Цвете

    34 6 Отговор
    ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ ТАКАВА УВЕРЕНОСТ У СЛАВИ АНГЕЛОВ? КОЕ ТИ ДАВА ПРАВОТО ДА МИСЛИШ ,ЧЕ КАЛУШЕВ Е УБИЕЦЪТ НА ПЕТИМАТА ? АБСОЛЮТНО ПОГРЕШЕН ХОД.Е ,СЕГА ДА СЕ ПОЯВИ МИТОВ И ДА РАЗПЛИТА ВЪЗЕЛА ЗА СМЪРТТА НА 6 ЧОВЕКА? 🇧🇬🤔🇧🇬

    Коментиран от #105

    16:23 08.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Гинци е удобно място за престъпници

    48 0 Отговор
    Някъде през 1996-97 год в необитавана къща в Гинци беше отвлечено детето на сирийски дипломат!
    Ама тогава още имаше служители на спец службите, а не сега такива, които мислят само за пари!
    Детето беше намерено и похитителите осъдени!

    Коментиран от #81

    16:24 08.02.2026

  • 61 Цвете

    26 5 Отговор
    ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ ТАКАВА УВЕРЕНОСТ У СЛАВИ АНГЕЛОВ? КОЕ ТИ ДАВА ПРАВОТО ДА МИСЛИШ ,ЧЕ КАЛУШЕВ Е УБИЕЦЪТ НА ПЕТИМАТА ? АБСОЛЮТНО ПОГРЕШЕН ХОД.Е ,СЕГА ДА СЕ ПОЯВИ МИТОВ И ДА РАЗПЛИТА ВЪЗЕЛА ЗА СМЪРТТА НА 6 ЧОВЕКА? 🇧🇬🤔🇧🇬

    16:24 08.02.2026

  • 62 СЕКТАТА ПП-ДБ УМРЕ!

    18 25 Отговор
    ЧЕ ТО БЕШЕ ЯСНО ОТ САМОТО НАЧАЛО КОЙ ТРЕПЕ НАРЕД. ПОЛИЦИЯТА НЕ ВДИГАШЕ ШУМ ЗА ДА НЕ ИЗПЛАШИ УБИЕЦА, ЗАЩОТО ДЕЦАТА БЯХА С НЕГО. А ВЕРСИИ И РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ТВ И ТЪПИ ВЪПРОСИ ОТ ЖУРНАЛЯТА САМО РАЗСМИВАХА.

    16:25 08.02.2026

  • 65 Как

    61 3 Отговор
    Кой им махна сайтовете 24 ч след като ги убиха? Убитите нямат тази възможност.

    16:26 08.02.2026

  • 66 И аз това питам!

    54 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дон Корлеоне":

    Има ли министър на МВР?!
    Къде се крие Къдравата Сю,да даде информация по случая и успокои обществото...?!
    Или и МВР е замесено в случая и затова Сю мълчи,като Комунист на разпит...?!

    16:26 08.02.2026

  • 72 И за какво му е на

    43 6 Отговор
    Ивайло Калушев да застрелва хората в хижата ? Щото сигурно наема не са си платили а?

    16:29 08.02.2026

  • 73 1111111111

    67 4 Отговор
    И каква е логиката Калушев да ги е убил и после да се е самоубил. Ако е искал да го направи е щяло да стане още в хижата. Съвсем явно е, че Калушев и двете момчета са се опитвали да се скрият и да избягат от някого. Но не са успели.

    16:30 08.02.2026

  • 74 Ако е намерен мъртав Калушев не означа,

    57 3 Отговор
    Че тойе Убиеца в Хижата! Те са Поредните 3 Жертви на на Някои!

    16:30 08.02.2026

  • 77 овчи мозъци

    41 2 Отговор
    Този нали итой беше шамаросан от опг и лежа доста време в болница и сигурно са го предопредили че трябва да роботи за опг както в момента лъже че калушев е извършителя Обикновен чавек няма да повярва на думите на тоя боклук и на другите от управлението на държавата

    16:30 08.02.2026

  • 78 Цветанов

    44 1 Отговор
    Това,че е репортер,не означава специалист! Той не хвалеше ли онова МВР на физкултурника ?

    16:31 08.02.2026

  • 80 И веднага

    43 5 Отговор
    трубадурите на престъпното статуква запяха очакваната официална версия на ОПГ-тата. А Банкята и Глигана никакви ги няма по екраните.

    16:32 08.02.2026

  • 81 нищо общо

    9 11 Отговор

    До коментар #60 от "Гинци е удобно място за престъпници":

    Искали са откуп и са го държали живо. Сега случая е мистериозен с шест жертви и свободни съчинения от професионалисти не се очакват. Упреци от професионални лаици е забелязъл и С.Ангелов.

    16:32 08.02.2026

  • 82 000

    44 0 Отговор
    Нали мвр твърдят, че след убийствата трите жертви на околчица напускат къщата. Дайде да видим записите.

    16:32 08.02.2026

  • 83 БеГемот

    22 2 Отговор
    В България няма барим един глупак който да не се смята за умен...а с тия социални мрежи направо се почувстваха като тиквина бунище...

    16:32 08.02.2026

  • 84 Имаше

    38 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    един период тогава - за месец-два новините през ден имаха извънредни емисии за успешни и неуспешни атентати по цялата страна, че чак и до мирната тогава Холандия и все още мирния остров Аруба. Нет още имаше невсеки, гледаше се някой от няколкото канали по телевизията. И Боко обикаляше като погребален агент - коментира, обяснява, ту облечен като филмов герой от мафиотски екшън, ту нахлупил вълнената шапка, облечен в палто. Нелепо сценки. Тогава одобрението за него беше огромно - борил престъпността, ау-ау, припадащи по него мисирки и лелки по администрацията, а през ден поръчково и неразкрито убийство. Горе-долу тогава разбрах какъв народ сме българите и защо сме и ще сме на този хал. Иначе това убийство, ако наистина е извършено от някой в кемпера, не е за нищо и за мен не е заради пари, а заради нещо лично. Малко ми е странно как тримата в хижата са екзекутирани с по изстрел в главата с малокалибрен 22мм - първият ще стои да кажем, не знае дали не е сплашване, ама другите чакат ли да ги гръмне? После младежите - примерно шофьорът Калушев ги е гръмнал и се е самоубил, ама те знаят какво е станало в хижата, и те чакат да ги гръмне? Отделно това наистина изглежда като екзекуции от професионални килъри, това не е в стила на наркосите в Мексико - там се стреля с цели пълнители, показни екзекуции, рязане и прочие диващини. Не знам, малко ми е трудно да си представя как този хладнокръвно убива така трима, после още двама и се приключва. Странна история и то мног

    16:33 08.02.2026

  • 87 Славчо Ангелов

    23 3 Отговор
    То вероятно с кемпер ще да е щото два трупа не можеш в багажник на кола вероятно да ги събереш или да ги заровиш някъде ? И за какво са му заложници да те питам като с дрон който може 200 кг да носи може и в средиземно море даже върху някой танкер да ги метне?

    16:34 08.02.2026

  • 88 Българин

    6 42 Отговор
    Много точен коментар на Слави,браво! Всичко остало е бля,бля.

    Коментиран от #207

    16:34 08.02.2026

  • 89 Ели

    41 10 Отговор
    Точно и от писмото ставаше ясно,че ще захвърли всичко и като причина трябвало дете да бъде "освободено",,как?Като го убие ли?Сега всички родители участвали и водили децата си там да се разследват!Да се разследва и училището, което набляга на психологическото развитие в което са учили повечето деца!Ако разни богаташи си въобразяват,че у нас може да се отглеждат деца в секти ,няма да стане.Всички спонсори да излезнат наяве и да се види има ли заплаха за обществото,след като има 6 трупа в това число дете!

    Коментиран от #92, #191

    16:34 08.02.2026

  • 90 Абе този Слави

    22 3 Отговор
    не беше ли от ЛГТБ,дето го отвличаха за откуп и му залепиха четирсет и пети номер памперс за цял живот.

    16:35 08.02.2026

  • 91 Българин

    0 7 Отговор

    До коментар #35 от "мнение":

    Подкрепям те с двете ръце!

    16:36 08.02.2026

  • 92 000

    21 11 Отговор

    До коментар #89 от "Ели":

    Терзиев е бил спонсор. Оставка? Разследване?

    16:36 08.02.2026

  • 93 Пита се

    42 5 Отговор
    Славчо колко ти платиха да ръсиш тия глупости

    16:36 08.02.2026

  • 94 Дайте да чуем!

    34 16 Отговор
    Оня супер-спокойният баща на 15 г. си син...,че нямал никакви,ама никакви притеснения,че синът му бил в сигурните ръце на Калушев...!
    Болен мозък...!

    Коментиран от #117

    16:37 08.02.2026

  • 95 гения

    13 4 Отговор

    До коментар #85 от "Още един генийами търсил е изгубена овца":

    Кога се е изгубила овцата? През септември ли?

    16:37 08.02.2026

  • 96 Подозирам

    38 4 Отговор
    Вътрешният министър и главният секретар на МВР. Много са ми подозрителни и ми приличат на поръчители

    Коментиран от #103

    16:37 08.02.2026

  • 97 Всичко е ок,нема свидетели.

    40 4 Отговор
    ЕДИН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЗАЙЧАРНИКА ИЗБИ СВИДЕТЕЛИТЕ, СЕГА СЕ СПЕЦИАЛИЗИРА ПО ИЗБИВАНЕТО НА ДЕЦА. КАКВО Казва къдравата Сю? НА ОКОЛЧИЦА ВСИЧКО Е СПОКОЙНО! СПЕТЕ СПОКОЙНО ДЕЦА!

    16:38 08.02.2026

  • 98 Хер Флик от Гестапо

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "ЗДрасти":

    "брал" си е прасенца и зайчета, и е ходил да прибере текчето, не че не е имал обхват. Компрендо?

    16:39 08.02.2026

  • 99 Майко мила

    9 35 Отговор
    Колко много разбирачи в тоя сайт. Оня ден имаше голямо земетресение на остров,,Ява" и да знаете,че Бойко го е предизвикал.

    Коментиран от #210

    16:39 08.02.2026

  • 101 Левски

    27 7 Отговор
    На тебе за това то строшиха кокалите преди време . Клеветник !!! Журналист разследващ , ако си такъв , аз съм космонафт . Ама не съм !!!

    16:40 08.02.2026

  • 102 И преди и сега, винаги

    18 8 Отговор
    Атлантиците са били терористите и престъпниците.

    16:40 08.02.2026

  • 103 Иван

    10 11 Отговор

    До коментар #96 от "Подозирам":

    Имаш предвид Бойко Рашков ?

    16:41 08.02.2026

  • 104 Търновец

    32 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Има Български новинарски сайт който цитира Американско разследване а преди това и Швейцарско разследване: ....фирма Ипон подизпълнител на СИК и подозрения за 30 мокри дела нито едно разкрито, а когато Баце става главен секретар вече се говори за 150 поръчкови убийства на конкурентни мафиоти и нито едно разкрито. FBI u Secret Service са разследвали Баце и към посолството ни да отправени въпроси но без отговор. А наскоро наркобарона Йосич излезе на свобода. - живял е близо до София

    16:41 08.02.2026

  • 105 Aлфа Bълкът

    28 2 Отговор

    До коментар #58 от "Цвете":

    Нали го сякоха с мачета и колко време се възстановява, поне половин година по доктори и психолози. Вече е загубил журналистическия си нюх и може да е само говорител на службите, и МВР.
    Интересно къде се губи топ-мега-гига супер-дупер криминалиста Ботьо Ботев? 🤣

    16:42 08.02.2026

  • 106 иво

    38 9 Отговор
    В дъното е ДАНС.Наркотрафик под шапката на Боко и Шиши.

    Коментиран от #115, #116, #209

    16:43 08.02.2026

  • 107 Шестимата са или убити в хижата

    37 7 Отговор
    или са се самоубили в хижата?

    ДАНС покрива следите, камерите, пожара и тям подобни, Слави Ангелов фърля боб и позна, я виж ти?

    16:43 08.02.2026

  • 108 А50

    26 3 Отговор
    А как се вписва във всичко това убийството на детито и младежа. Ако ги нямаше тях версията на службите минава, но сега ще трабва още малко да се напънат и за да се предотвратят подобни ужаси какви мерки ще предприемат срещу нпота и ппта

    16:43 08.02.2026

  • 109 Мдаа

    36 2 Отговор
    Много е лесно и удобно да изпълзиш постфактум като кози плъх и да кажеш Аз знаех, ама нарочно мълчах. Лесно се познават печелившите числа след теглене на тиража.

    16:44 08.02.2026

  • 110 "Кандидат" оператор на дрон

    20 2 Отговор
    И колко кемпера още има модифицирани като мобилни центрове за управление на дрони със системата Starlink Minis в България ?

    16:45 08.02.2026

  • 111 Мдаааа

    15 19 Отговор
    По времетона ПП създадени- ББ е виновен, крещи жълтопаветника!
    От ПП елита спонсрирани - Прасето е виновно пак крищи жълтопаветника!

    16:45 08.02.2026

  • 112 Анонимен

    17 16 Отговор
    Всичко стана ясно около педофилската секта на ПП

    16:45 08.02.2026

  • 114 Лама от ПП

    12 9 Отговор
    Бойко и Шиши са виновни.Те ни накараха насила.

    16:47 08.02.2026

  • 115 Боко и Шиши

    17 15 Отговор

    До коментар #106 от "иво":

    А мутрата Бойко Рашков им разчистил терена, да работят без проблеми, а? А Васко Ухото софийския кмет им бил спонсор.

    16:47 08.02.2026

  • 116 Aлфа Bълкът

    15 7 Отговор

    До коментар #106 от "иво":

    Под шапката на ПП, но защо ги светнаха тия момчета. Това е удар и по ПП несъмнено, но защо сега преди изборите? Да не би да се скрият неща от рода на Епстийн или сега ще ни ги разкриват едно по едно?

    Коментиран от #119

    16:47 08.02.2026

  • 117 Че той и кмета на София-Терзиев...

    16 6 Отговор

    До коментар #94 от "Дайте да чуем!":

    ...се счупи,да ги хвали тЕА съмнителни горски рейнджъри от...,,Националната Агенция по дрън...дрън...дрън...!"...?!

    16:48 08.02.2026

  • 118 Вярвам му на тоя, ъхъъъ...

    23 2 Отговор
    Калушев бил некрофил и си ги мъкнал с него убитите в кемпера като секс кукли нали, щото било будистко ?

    16:49 08.02.2026

  • 119 защото

    8 13 Отговор

    До коментар #116 от "Aлфа Bълкът":

    На изборите се появи нов играч. Не може да допусне да смърди около него.

    16:49 08.02.2026

  • 120 Славчо Ангелов е пълен идиот,

    49 4 Отговор
    кой ще убие трима и ще разкарва няколко дни още двама живи за да ги убие и тях и да се самоубие накрая?

    Точно тези хора и характери, пълен абсурд.

    Славчо Ангелов е платен разбирач и гадае на боб.

    16:50 08.02.2026

  • 121 КОЛКО ТРЯБВА ДА СИ ТЪП?????

    10 20 Отговор
    ДА ИМАШ СЛЯПО ДОВЕРИЕ НА ЧУЖД ЧОВЕК И ЗА МУ ПОВЕРИШ ДЕТЕТО СИ ЗА МЕСЕЦИ И ГОДИНИ, ДА МУ СНАСЯШ ПАРИ, МИЛИОНИ? НЕМА НАЧИН, ТРЯБВА ДА СИ ОТ ПП-ДБ ИЛИ ОТ ПАРТИЯТА НА РАДЕВ!

    16:50 08.02.2026

  • 123 Тука

    24 2 Отговор
    Има два вида профайлъри и криминални журналисти, едните говорят глупости и небивалици преди развръзката, а някои като тоя търсят и те своята изява след като мача е свирен.И едните и другите след три дена ни лук яли ни лук мирисали.

    16:51 08.02.2026

  • 124 Бою стой

    23 4 Отговор

    До коментар #113 от "Данко Харсъзина":

    Зад всяко второ убийство за послвдните 20 години ! И ги копаха с багери с Цветанов ама сега нафта няма за да ги закопат и за туй така

    16:52 08.02.2026

  • 125 Анонимен

    19 14 Отговор
    Къде са Пандов и Терзиев да обяснят за Добрият Лама.

    16:52 08.02.2026

  • 126 Хахаха

    45 6 Отговор
    И шестимата са убити в хижата. Килърите са били в полицейски униформи, както свитнаха Къро.

    ФАКТ е че първи в хижата отиват от ДАНС, което говори за престъпна дейност нолерирана от държавата.
    Замесени са знакови политици

    Коментиран от #128

    16:53 08.02.2026

  • 127 в такъв случай

    33 3 Отговор

    До коментар #51 от "Тити на Кака":

    камерите са запечатали убийството на тримата мъже и сега разследващите трябва да ни покажат записите, за да ни уверят в тезата си, че Калушев ги е убил. Не може камерите да са записали едно, а друго да не са, нали тъй? Ако не ни покажат видеозаписите от камерите, значи убиецът не е Калушев. Толкова е просто.

    Коментиран от #131, #143

    16:55 08.02.2026

  • 128 Разбира се!

    25 5 Отговор

    До коментар #126 от "Хахаха":

    Така е!
    Затова и Къдравата Сю -мълчи...!

    16:56 08.02.2026

  • 129 Мериленд

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "00014":

    Напълно съм съгласна, по скоро е нещо което са видяли или знаят. Тези тримата може да са убити и преди другите трима, но ние никога няма да научим нищо. Бог да ги прости всичките

    16:56 08.02.2026

  • 130 Добре е че свърши

    6 6 Отговор
    Писма , стрелба, неизвестни хора . Сега ще почиват всички. Без разрешение работели. Избили са се . Какво ли има под Околчица . Бягали са от полицията. В мрежите 6 м се трие профил . Седят неизползвани по 6-7 години. Няма как решаваш и профила изчезва изтрит . В спрените сайтове за филми с печалба е също толкова трудно. То да си пещерняк много ум не трябва. За сайтове и профили е друго . Не ги знам тези 6 . Не ме интересуват много . Ще се изгради основна хипотеза . Няма 30г. да се търси виновен. Остават милионите за жената. Или не .

    16:57 08.02.2026

  • 133 Мафията си има държава

    23 3 Отговор
    Държавата си паэи мафията

    17:00 08.02.2026

  • 134 Да бе

    29 3 Отговор
    А този сладур Ангелов се самопреби преди години почти до смърт...

    17:01 08.02.2026

  • 135 Труповете в хижата са и горени

    22 4 Отговор
    И тях ли калишев е горил

    17:01 08.02.2026

  • 136 дебилчик,

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "мнение":

    назови едно .

    17:02 08.02.2026

  • 137 Овратен

    37 4 Отговор
    И защо ще ги разкарва нагоре - надолу тия деца преди да ги убие и после да се самоубие !?

    17:02 08.02.2026

  • 138 Здрасти

    19 2 Отговор
    Тоя побърза ха да го активират

    17:03 08.02.2026

  • 139 КОЛКО ТРЯБВА ДА СИ ТЪП?????

    10 12 Отговор
    ШИШИ ГИ ГРЪМНА, ВИДЯХ ГО ДА ГИ НОСИ ПО БАИРА И ДА ГИ РЕДИ. БЕШЕ СЕ МАСКИРАЛ КАТО ДЕНКОВ.

    17:03 08.02.2026

  • 140 искаш да кажеш

    17 6 Отговор

    До коментар #131 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    че полицията ще ни покаже видеозаписи, направени от изкуствен интелект? Е, чак дотам ли могат да стигнат? Не вярвам, не са такива хора. А вчера Борисов отиде да нагледа изкуствения интелект, та, като се замисля, може и затова да се е присетил.

    17:04 08.02.2026

  • 141 Дансаджиите

    11 5 Отговор
    Са го разпнали човека на кръста на Околчица и някакъв овчар го бил свалил да не го кълват враните

    17:06 08.02.2026

  • 143 123

    5 8 Отговор

    До коментар #127 от "в такъв случай":

    Ако убийствата са станали във хижата, която после е запалена, нормално е да няма записи, а външните камери по дърветата да показват прибирането на кучетата и как кауша с помоща на 23 г Златков и 15 г. Макулев изнасят трупове и ги редят до кучешката колиба да не обгорят вътре, все пак са били повече от колеги и заради близките, които трябва да ги погребват.

    Коментиран от #174

    17:08 08.02.2026

  • 144 анонимен

    30 3 Отговор
    Поредната пионка която разпространява дезинформация тоест лъжа поръчано от господарите си. Сега ще се осветят много слуги на мафията или ДАНС да замитат да се скрие истината.

    17:08 08.02.2026

  • 145 мисирчо

    31 3 Отговор
    Този бил криминален журналист!!! От самото начало си личало , че Калушев е изпозастрелял всички (и накрая удобно се самоубива?)? Браво, Слави Ангелов! Браво, накрая тежко, тежко (след дълго мълчание) се задейства (или те задействаха ) като тежка артилерия...И версиите за дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти, че накрая и за руско шпионско гнездо, ги пускаха "твоите" хора, дето чрез теб сега приключват разследването, щото всичко вече е ясно (всъщност било ясно от самото начало, но не бяха излишни партенките за Бургас, за село около Странджа и т.н.). Само не обясни защо ДАНС са били първи вътре в хижата, нали е просто криминално престъпление? Те не бяха ли защитници на националната ни сигурност? Издиша ти яко обобщението!

    17:10 08.02.2026

  • 146 е..........

    24 2 Отговор
    Мъртвите не могат да се защитят.

    17:10 08.02.2026

  • 147 Иво

    19 7 Отговор
    Ако Борисов и Пеевски бяха вкарани навреме в затвора, това имаше да се случи.

    Коментиран от #188

    17:11 08.02.2026

  • 148 ??????

    34 1 Отговор
    По БНТ-кемпера с телата е намерен в непроходима местност, към която разследващите, ще вървят пеша около 700м.А кемпера как е стигнал до там, на ръце ли са го носили?

    17:11 08.02.2026

  • 149 патоанатом

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "АГЕНТ МЪЛДЪР":

    Следствена тайна.

    17:13 08.02.2026

  • 150 Приказливия кмет на Гинци

    19 0 Отговор
    Вътре, не вън е било пълно с гилзи. Изстрели са чути късния следобед в селото. Постоянно пребиваващите по думите на кмета на Гинци и са били около 10 човека.Застреляни са вътре, видно от факта,че на един от убитите Пламен Сталев му е била обгорена брадата и дрехите на гърба до кожа, после са изнесени и наредени до кучешката колиба за2дно с оръжията им, не са  влачени, което забруждава,че са убити на местооткриването.
    Живота е скучен и тривиален,затова човешкана фантазия е измислила седмото изкуство-киното.

    17:14 08.02.2026

  • 151 бай Петър

    22 4 Отговор
    Абсолютно удобен за разследващите анализ, или поръчан от тях! Цяла седмица мълчал, макар всичко да му било ясно от първия момент.? Но не ни обясни защо първи на местопрестъплението са били дансаджиите? Колкото до версиите за дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти, че накрая дори за руско шпионско гнездо, то те се пускаха от службите, все пак помним...

    17:16 08.02.2026

  • 152 Анонимен

    14 10 Отговор
    Защо ПП са подписали договор с тази секта?Защо Терзиев ги е финансирал?

    Коментиран от #155, #158, #186

    17:18 08.02.2026

  • 154 Терзиев

    9 6 Отговор
    С моите пари са купени куршумите убили децата

    17:22 08.02.2026

  • 156 За умрелите само хубаво или нищо

    3 1 Отговор
    Не се знае знае ли се

    Коментиран от #196

    17:24 08.02.2026

  • 157 Aлфа Bълкът

    11 0 Отговор

    До коментар #153 от "Слави":

    Когато го пребиха и сякоха с маче, от тогава не е съшия 2-3 се е появявал за 5г по различни убийства. Но вече беше в унисон с "разследващите".

    17:24 08.02.2026

  • 158 Кой им е дал разрешително

    9 1 Отговор

    До коментар #152 от "Анонимен":

    За оръжие

    Коментиран от #170

    17:25 08.02.2026

  • 160 Спомени по аналогия

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Както винаги!":

    Издирваният за шесторното убийство в Нови Искър се е самоубил

    17:26 08.02.2026

  • 162 Цецо

    18 0 Отговор
    Най ценния свидетел е мъртвия свидетел

    17:27 08.02.2026

  • 163 А ако се окаже че

    21 2 Отговор
    Калушев НЕ е застрелял хората ? Ще има ли предостатъчно основания за съд ? А Ангелов ?

    Коментиран от #166

    17:27 08.02.2026

  • 164 рибаря

    13 3 Отговор

    До коментар #38 от "Рима":

    Чу се,че бил и мореплавател?Като слушах една седянка само космонавт не е.Никой не ни даде обяснение какво прави това оръжие там и за какво им е служило.Защо не са допускали никой в района?Така се охраняват погреби.Да няма силоз за балистична ракета?

    17:28 08.02.2026

  • 166 Данъкоплатец

    21 4 Отговор

    До коментар #163 от "А ако се окаже че":

    Гешев, Борисов и сарафов са скачени съдове.

    Вече са спокойни.
    Копоите на бандита Борисов ликвидирали край морето
    и захвърлили труповете им във Врачанския Балкан.
    на Ивайло Калушев и двете момчета-
    последните свидетели за случайно открития наркоканал край Петрохан на наркобарона Борисов.

    Има ли толкова глупав българин да вярва,
    че при толкова камери по села, градове и по пътищата,
    нито една не е засякла от морето, до врачанския балкан???
    Последните свидетели за наркоканала на Борисов!!!

    Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера на мафиота Борисов.

    Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
    Настояваме
    ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
    да разследват "мистериозните" убийства
    на хижарите от Петрохан.

    17:29 08.02.2026

  • 167 Щом са ги намерили към враца

    6 2 Отговор
    Може да са искали да стигнат пещерата леденика да се скрият от преследвачи

    17:30 08.02.2026

  • 168 анонимен

    19 1 Отговор
    Поредната пионка която разпространява дезинформация тоест лъжа поръчано от господарите си. Сега ще се осветят много слуги на мафията или ДАНС да замитат да се скрие истината и да разпространяват убедително дезинформация.

    17:31 08.02.2026

  • 170 Анонимен

    7 6 Отговор

    До коментар #158 от "Кой им е дал разрешително":

    Бойко Рашков им е да разрешение да носят автоматично оръжие

    Коментиран от #171, #212

    17:35 08.02.2026

  • 173 Да ама не

    23 2 Отговор
    Между "не атрактивни" и "нелогични" версии има голяма разлика, Ангелов. А това да застреляш най-близките си приятели и след това да караш стотици километри, за да се застреляш и ти, е доста Нелогично...

    17:38 08.02.2026

  • 174 не е нормално

    16 0 Отговор

    До коментар #143 от "123":

    защото труповете не са били овъглени, както и етажът на който са били. Това означава, че камерите на този етаж не са били повредени и трябва да има записи от тях. Или си мислиш, че е имало камери на всяко дърво и на хижата отвън, а вътре не е имало нито една? Дори в стаите да не е имало, то в коридорите е имало, а това е достатъчно.

    17:38 08.02.2026

  • 175 Демек е

    27 3 Отговор
    Откачил застрелял хора, запалил пожар и взел 2 заложника и избягал!!!После осъзнал всичко убил заложниците и после себе!!!Не знам що но не се връзва!!По скоро тези дето са убили в Петрохан са открили бегълците и са довършили и тях!!!Жалко, че ни подхвърлят от тъпа по тъпа версия и човек се отказва да нищи историята!!!

    17:38 08.02.2026

  • 176 Лама от ПП

    10 8 Отговор
    Сектата е била финансирана и подкрепяна от ПП ДБ.Факт.Лъжите за някакви еколози въоражени законно с автомати лъснаха пред фактите.

    17:41 08.02.2026

  • 177 Между другото

    21 1 Отговор
    Още няма официална информация, дали хората в кемпера са убити или са се самоубили, но този вече коментира самоубийства... Доста фрапиращо за човек, който претендира да е експерт

    Коментиран от #179

    17:41 08.02.2026

  • 179 Въпросът е

    4 4 Отговор

    До коментар #177 от "Между другото":

    защо кмета им е давал пари?Защо?

    17:45 08.02.2026

  • 180 Еха

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Фънки":

    Лесно доказуем е момента на смъртта. Ще се установи времевата разлика. Приказвате преди да мислите(или никак не ви се отдава)

    Коментиран от #204

    17:45 08.02.2026

  • 181 хаха

    23 2 Отговор
    Пълни глупости! Прикриват операцията в момента, след като са разчистили следите.

    3-ма ще се оставят на 1 льольо да ги екзекутира ей така? Мхм...ще стане то.
    Милиционерите са съучастници.

    17:46 08.02.2026

  • 183 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #178 от "Анонимен":

    о всички данни и свидетелства на хората от Гинци, както и на туристи и ловджии, охраната се е осъществявала с автоматични оръжия. Такива са намерени и в сградата.

    У нас е забранено притежаването на автоматични оръжия, включително и от охранителни фирми. Те са привилегия само на армията и специалните части.

    Тъпак!

    17:50 08.02.2026

  • 184 Гражданин.

    18 1 Отговор
    Един от най-простите журналисти.Този е и най-удобен на властта.

    17:52 08.02.2026

  • 185 Ти копейките

    5 9 Отговор

    До коментар #161 от "Рейнджър":

    Не ги мисли какво ги чака. По-добре мисли какво ги чака соросоидите от ПП-ДБ които са подкрепяли НПО-то от хижа Петрохан.

    17:55 08.02.2026

  • 186 Щото

    13 7 Отговор

    До коментар #152 от "Анонимен":

    И те са от сектата. Всички европейци са сбъркани в главите. За пример посочвам Урсула и Кая Калас. Останалите по нищо не им отстъпват.

    Коментиран от #194

    17:58 08.02.2026

  • 187 Оракула от Делфи

    23 1 Отговор
    Слави Ангелов , този път се направо изака, на Персийския килим , не разбрах за какво въобще говори???
    Явно не е трезвен, един тип познал, че Този с Кемпера ги е застрелял всичките
    и накрая от кеф се гръмнал??????
    Някой си" алан коолу " бил познал???
    Ами нормално е от 20 различни версий някой да познае???

    Но ти Слави, какво Позна не разбрах, след като си мълчал и гледал в една точка???

    18:00 08.02.2026

  • 188 Не само тия двамата.

    9 8 Отговор

    До коментар #147 от "Иво":

    Всички които гласуваха против провеждането на референдумите за €-то са за затвора.

    Коментиран от #202

    18:02 08.02.2026

  • 189 Франсиско

    18 2 Отговор
    Замитате яко. Знаем много добре че това е разчистване на свидетели. Властта се сменя и започна чистка.

    18:03 08.02.2026

  • 190 Сарафарфарафов

    13 3 Отговор
    Не е ли редно да приключи разследването и тогава да се говори кой кого застрелял. Сидебната експертиза може да направи разлика между убит и самоубил се. Експерти тук с багер да риеш, по всичко компетентни, изпълзяват като мишки от дупки разни динозаври

    18:06 08.02.2026

  • 191 Какво, защо, кой...

    20 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ели":

    Елче, кой е убиецът и защо ликвидира шест човека и два пъти предизвика пожар във вилата?
    Смислен отговор с факти и доказателства от службите няма. Няма!
    Всичко, което се знае, е по фантазиите и догадките на набедени "спецове".
    Подгрявката вървеше с окепазявате на групата по всякакъв начин и обявяването на убиеца. На четвъртия ден с психо портрета на неизвестния плевенски психиатър беше обявена съдбата на Калушев и момчетата, и финалът на историята с Калушев убиецът.
    За да бъде гаврата с жертвите пълна, пуснаха бащата по телевизора...
    Убийците трябва да бъдат намерени, а не жертвите им да бъдат поругавани.
    Шест дни с недоказана фактология и спекулации ни водят евристична беседа по медиите, за да стигнем по собствен път до измислицата им...Обиграни манипулатори, не може да им се отрече.
    Много жалко за хората, но така се живее в мафиотска държава. Поединично спасение няма.

    18:15 08.02.2026

  • 192 Мишо

    19 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дори":

    Е, нали се произнесоха, че смс-а е завоялиран, кодиран едва ли не, и със стихотворение от Ботев. Демек, "мамо аз съм на Околчица", затова ти пращам стих от Ботев? Бре, ама умници... Пределно ясно е, че смс е от убийците на 6-мата. С това отвличаха вниманието цяла седмица, че е жив и бяга. Ангелов, тъп ли си, или се опитваш нас да ни правиш на тъпи? Но да не ти се сърдим, че пишеш статии по заповед, бая бой изяде, вероятно от същите дето сеят смърт. Наплашен си, че може и да не издържиш 2-ри бой? Само, обаче, си представи- тук не става дума за разстрел с автомат (така би действал сам човек, който иска да убие други 3-ма, или 5-ма). Тук, убийствата се извършват ред поред, не от разярен човек, а от хладнокръвни професионалисти, т.е. извършва се целенасочена екзекуция. Забележи, единия с изстрел под брадичката...а другите 4-ма седят мирно и очакват своя край? После следващият, с изстрел в слепоочието. Другите пак кротки и мирни, следващия- пак с изстрел в слепоочието и т.н. И ако е искал да избие и младежите и накрая да свърши със себе си, защо трябва да го извърши разстрела на друго място? Значи след екзекуцията на 3-мата, качва младежите в кемпера , за да ги убие в непроходима местност. И накрая себе си. През това време младежите също кротко се качват в кемпера? Ако си решил да избиеш всички и накрая себе си, защо ще се правиш на интересен и ще сменяш сцената? Не е ли все едно къде ще умреш, ако си започнал всичко ти, сам? И защо данс са първи на местопр

    18:29 08.02.2026

  • 193 фоко

    9 0 Отговор
    като нови искър

    18:36 08.02.2026

  • 194 един лава

    3 2 Отговор

    До коментар #186 от "Щото":

    идва за теб

    18:42 08.02.2026

  • 196 забравяш

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "За умрелите само хубаво или нищо":

    ПРОДЪЛЖЕНИЕТО...ИЛИ САМО ИСТИНАТА

    19:11 08.02.2026

  • 198 Кмета

    9 0 Отговор
    Калушев не е застрелялал никой ,това са братятя сърби!

    19:30 08.02.2026

  • 199 Живеем в мафиотска държава а в

    9 0 Отговор
    Службите и министерствата са намърда и не качествени ,образовани и работещи професионалисти ,а наши , послушни , неработещи и неспособни "експерти. "Такава е тъжната действителност , ако не беше така веднага след първите убийства тези от кемпера щяха да бъдат открити и задържани и спасени

    19:52 08.02.2026

  • 200 Трико

    4 0 Отговор
    Казва че психологиеския профил на психолога от Плевен е върху писаното от Калушев във фейсбука но то може да се е писаоно от него. Страхотна логика...

    20:26 08.02.2026

  • 201 Пара петчето и офшорко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Както винаги!":

    Какво си говориш, като Сейко е !

    21:00 08.02.2026

  • 202 Чети Конституцията!

    1 1 Отговор

    До коментар #188 от "Не само тия двамата.":

    Депутатите не носят съдебна отговорност за гласуванията си.

    21:05 08.02.2026

  • 203 Трезвиев и КоМорчо

    0 3 Отговор
    И други са замесени .
    Там е било вертеп на ..............сещате се .

    21:07 08.02.2026

  • 204 Яко замитане пада

    6 0 Отговор

    До коментар #180 от "Еха":

    Той е доказуем но става дума за сьдебна медицина която е под шапката на кого...? Точно така!

    21:16 08.02.2026

  • 205 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от ",,Този" ли...?!":

    Изобщо не е специалист Винаги е бил платен

    21:48 08.02.2026

  • 206 Като зачетох коментарите

    2 1 Отговор
    Си правя два извода -
    1.Всеки има компетентно мнение, защото ТВ-тата са запълнени само с такъв тип филми и филмчета. Затова всички са капацитети в тази област, без да имат и грам представа от същината на работата.
    2. Прекалено много хора без работа!

    21:51 08.02.2026

  • 207 иван

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Българин":

    Слави е платен глашатай на престъпника Борисов.

    21:55 08.02.2026

  • 208 Отговарям ти: КОЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Здрасти":

    КОЙ
    КОЙ

    22:09 08.02.2026

  • 209 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "иво":

    Оставка и разследване дейността на шефовете на ДАНС и МВР от новото служебно правителство. Чистка на калинките на ГЕРБ.

    22:14 08.02.2026

  • 210 Петър

    4 0 Отговор

    До коментар #99 от "Майко мила":

    Бойко е престъпник защо го защитнаваш ?

    22:16 08.02.2026

  • 211 Ама ЗАЩО трябва да има

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тити на Кака":

    ДРУГА засечена в района кола??? Евентуалните убийци са се придвижили и пристигнали пеш!!! Както горе долу е станало с трактора преди няколко години!!! След реализиране на акцията пак тихомълком се измъкват пеш! Чудя се как хората си поверяват децата на чужди хора ей така, набързо. Но в същото време за да поврвМ, че лама е убиецът, наистина трябват преки доказателства!!! Също НЕ ми се връзва много някой от тези хора да е с лабилна психика, че да изтрършка съратниците си и после да свърши и себе си. Водолаз не би могъл да стане човек с лабилна психика! За мен някой ги е поръчал, изпълнена е поръчката и това е. Ако разследващите захапят здраво хипотезата, че лама е психар, нарцис, манипулатор или лабилна личност, то тотално ще пропуснат важни доказателства и ще гонят дивото!!! Истинския поръчител, както и убийците, ще останат инкогнито. Точно както стана с трактора.

    22:19 08.02.2026

  • 212 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #170 от "Анонимен":

    Нямали са автоматично оръжие не пиши глупости

    22:25 08.02.2026

  • 213 Репортер

    2 0 Отговор
    Колега, вие сте "криминален репортер" от 31 години, а борисов е "криминален политик" от над 40. Само казвам...

    01:47 09.02.2026