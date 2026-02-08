Слави Ангелов: Имаше предостатъчно факти, че Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв

Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години.
Това публикува на страницата си във фейсбук разследващият журналист Слави Ангелов след информацията, че край Враца в кемпер са намерени телата на Ивайло Калушев и другите двама младежи. Ето и още от неговия коментар:
Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не. Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство. Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата. Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #38
15:58 08.02.2026
2 Както винаги!
Коментиран от #160, #201
16:00 08.02.2026
3 Тома
Коментиран от #35, #84, #104
16:00 08.02.2026
4 00014
Коментиран от #19, #129
16:01 08.02.2026
6 123456
16:01 08.02.2026
7 наивник
16:02 08.02.2026
9 Тираджия
Коментиран от #27, #31
16:02 08.02.2026
11 Дзак
16:03 08.02.2026
12 Тонев
16:04 08.02.2026
13 Горски
Коментиран от #48, #51
16:04 08.02.2026
14 Майна
Щом и ЛГТБ изкараха за анализи, леле..
16:05 08.02.2026
16 само питам
Коментиран от #22, #25
16:05 08.02.2026
17 Хасковски каунь
Сега и тия убити. Никой ли не е оказал съпротива - джапане бол.
16:05 08.02.2026
18 Биско Чекмеджето
16:05 08.02.2026
19 ,,Този" ли...?!
До коментар #4 от "00014":Та той е един от малкото,разбиращи от тази материя...!
Смел,дългогодишен разследващ журналист!
Нямащ нищо общо,с празнодумци,като Ленче Коремче,Хубавото ,Наде,Алгафари,Огнян Минчев Иво Инджев,Шаламанов...и тем подобни...да не казвам какво,че трият...!
Коментиран от #205
16:06 08.02.2026
21 Този е
16:07 08.02.2026
22 АЙ СЯ...?!
До коментар #16 от "само питам":Ти пък...?!
Къде ни засили в 160-та версия...
16:07 08.02.2026
23 Дон Корлеоне
Коментиран от #66
16:08 08.02.2026
24 Ааааа
16:08 08.02.2026
25 Да той
До коментар #16 от "само питам":един от МВР го каза по радиото преди няколко дни.
16:09 08.02.2026
26 русоляв
16:09 08.02.2026
27 Мунчо
До коментар #9 от "Тираджия":Много добре са знаели накъде се движи кемпера, а "фалшивата" информация е за вас, които си мислите, че всички световни сили, Борисов и Пеевски, дървената мафия, мексиканските картели и извънземните са ги убили....ама такъв е материала ни(както го беше казал преди време Борисов)......толкова "неумен" народ не може да се срещне никъде по света, убеден съм в това! 🤣🤣🤣
Коментиран от #42
16:10 08.02.2026
30 АГЕНТ МЪЛДЪР
ДА ВЗЕМАТ ОТ
СЕКСТЕТА ПРОБИ ЗА АЛК.НАРК.И СЕМ.ТЕЧ. ...
Коментиран от #149
16:11 08.02.2026
32 Висящият от колесник
медиите са пълни със сметки от кръчми коментари на глупави формати по телевизията за където всъщност също нямаме материал - 10 души са жури в 10 формата - участниците сменят грип брадър с гответе с мен и там врякащите формати
така че това си е събитие от много голямо значение
не само за мижавите журналисти, а и за полицаите който се изсипват със стотици на такива събития и то по скоро да клюкарят защото винаги чакат големи специалисти от София от от Враца и Монтана е имало 200 човека около една каравана
а ти си велик журналист
да не искаш по телевизията
16:12 08.02.2026
36 наблюдател
Коментиран от #55, #172
16:14 08.02.2026
37 Кую
16:14 08.02.2026
39 Реалист
16:15 08.02.2026
42 Майна
До коментар #27 от "Мунчо":Не ,бе, просто е видно,че е канал ..,за който американците ( Тръмп ) знаят! Пак казвам- не случайно Пат Фалън пристигна тук на 26 януари, срещна се специално с Борисов , вътрешния и външния министър. Тръмп е против тези " лондонсити" канали!
16:16 08.02.2026
43 Фънки
Коментиран от #180
16:17 08.02.2026
46 Здрасти
Коментиран от #208
16:18 08.02.2026
47 САНДОВ ТЕРЗИЕВ АСЕН КИРО В ЦСЗ
16:18 08.02.2026
48 Панчаревската кметица
До коментар #13 от "Горски":бащата е знаел че няма какво лошо да се случи на детето му там с този ламата
но вижте как някой ги самоуби и разреши този случай със замах той ги убил и след това се самоубил и всички са доволни
16:18 08.02.2026
49 така се прави
16:18 08.02.2026
51 Тити на Кака
До коментар #13 от "Горски":По време на екзекуцията в района на виличката са били само тримата екзекутирани и тримата от колата. Нито една друга кола или лице не са регистрирани от камерите по дърветата в района
И аз се чудя кой ли би могъл да убие първите трима...Изпитвам силно затруднение да съобразя, чувствам се като представител на МААЕ, който вече трета година не може да разбере кой, по дяволите, обстрелва ЗАЕС....
Коментиран от #127, #211
16:19 08.02.2026
53 така е
16:20 08.02.2026
55 Гела
До коментар #36 от "наблюдател":Няма никакъв овчар,всичко е изфабрикувано от службите
16:21 08.02.2026
56 Някой
16:23 08.02.2026
58 Цвете
Коментиран от #105
16:23 08.02.2026
60 Гинци е удобно място за престъпници
Ама тогава още имаше служители на спец службите, а не сега такива, които мислят само за пари!
Коментиран от #81
16:24 08.02.2026
61 Цвете
16:24 08.02.2026
62 СЕКТАТА ПП-ДБ УМРЕ!
16:25 08.02.2026
65 Как
16:26 08.02.2026
66 И аз това питам!
До коментар #23 от "Дон Корлеоне":Има ли министър на МВР?!
Къде се крие Къдравата Сю,да даде информация по случая и успокои обществото...?!
Или и МВР е замесено в случая и затова Сю мълчи,като Комунист на разпит...?!
16:26 08.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 И за какво му е на
16:29 08.02.2026
73 1111111111
16:30 08.02.2026
74 Ако е намерен мъртав Калушев не означа,
16:30 08.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 овчи мозъци
16:30 08.02.2026
78 Цветанов
16:31 08.02.2026
80 И веднага
16:32 08.02.2026
81 нищо общо
До коментар #60 от "Гинци е удобно място за престъпници":Искали са откуп и са го държали живо. Сега случая е мистериозен с шест жертви и свободни съчинения от професионалисти не се очакват. Упреци от професионални лаици е забелязъл и С.Ангелов.
16:32 08.02.2026
82 000
16:32 08.02.2026
83 БеГемот
16:32 08.02.2026
84 Имаше
До коментар #3 от "Тома":един период тогава - за месец-два новините през ден имаха извънредни емисии за успешни и неуспешни атентати по цялата страна, че чак и до мирната тогава Холандия и все още мирния остров Аруба. Нет още имаше невсеки, гледаше се някой от няколкото канали по телевизията. И Боко обикаляше като погребален агент - коментира, обяснява, ту облечен като филмов герой от мафиотски екшън, ту нахлупил вълнената шапка, облечен в палто. Нелепо сценки. Тогава одобрението за него беше огромно - борил престъпността, ау-ау, припадащи по него мисирки и лелки по администрацията, а през ден поръчково и неразкрито убийство. Горе-долу тогава разбрах какъв народ сме българите и защо сме и ще сме на този хал. Иначе това убийство, ако наистина е извършено от някой в кемпера, не е за нищо и за мен не е заради пари, а заради нещо лично. Малко ми е странно как тримата в хижата са екзекутирани с по изстрел в главата с малокалибрен 22мм - първият ще стои да кажем, не знае дали не е сплашване, ама другите чакат ли да ги гръмне? После младежите - примерно шофьорът Калушев ги е гръмнал и се е самоубил, ама те знаят какво е станало в хижата, и те чакат да ги гръмне? Отделно това наистина изглежда като екзекуции от професионални килъри, това не е в стила на наркосите в Мексико - там се стреля с цели пълнители, показни екзекуции, рязане и прочие диващини. Не знам, малко ми е трудно да си представя как този хладнокръвно убива така трима, после още двама и се приключва. Странна история и то мног
16:33 08.02.2026
87 Славчо Ангелов
16:34 08.02.2026
88 Българин
Коментиран от #207
16:34 08.02.2026
89 Ели
Коментиран от #92, #191
16:34 08.02.2026
90 Абе този Слави
16:35 08.02.2026
91 Българин
До коментар #35 от "мнение":Подкрепям те с двете ръце!
16:36 08.02.2026
92 000
До коментар #89 от "Ели":Терзиев е бил спонсор. Оставка? Разследване?
16:36 08.02.2026
93 Пита се
16:36 08.02.2026
94 Дайте да чуем!
Болен мозък...!
Коментиран от #117
16:37 08.02.2026
95 гения
До коментар #85 от "Още един генийами търсил е изгубена овца":Кога се е изгубила овцата? През септември ли?
16:37 08.02.2026
96 Подозирам
Коментиран от #103
16:37 08.02.2026
97 Всичко е ок,нема свидетели.
16:38 08.02.2026
98 Хер Флик от Гестапо
До коментар #52 от "ЗДрасти":"брал" си е прасенца и зайчета, и е ходил да прибере текчето, не че не е имал обхват. Компрендо?
16:39 08.02.2026
99 Майко мила
Коментиран от #210
16:39 08.02.2026
101 Левски
16:40 08.02.2026
102 И преди и сега, винаги
16:40 08.02.2026
103 Иван
До коментар #96 от "Подозирам":Имаш предвид Бойко Рашков ?
16:41 08.02.2026
104 Търновец
До коментар #3 от "Тома":Има Български новинарски сайт който цитира Американско разследване а преди това и Швейцарско разследване: ....фирма Ипон подизпълнител на СИК и подозрения за 30 мокри дела нито едно разкрито, а когато Баце става главен секретар вече се говори за 150 поръчкови убийства на конкурентни мафиоти и нито едно разкрито. FBI u Secret Service са разследвали Баце и към посолството ни да отправени въпроси но без отговор. А наскоро наркобарона Йосич излезе на свобода. - живял е близо до София
16:41 08.02.2026
105 Aлфа Bълкът
До коментар #58 от "Цвете":Нали го сякоха с мачета и колко време се възстановява, поне половин година по доктори и психолози. Вече е загубил журналистическия си нюх и може да е само говорител на службите, и МВР.
Интересно къде се губи топ-мега-гига супер-дупер криминалиста Ботьо Ботев? 🤣
16:42 08.02.2026
106 иво
Коментиран от #115, #116, #209
16:43 08.02.2026
107 Шестимата са или убити в хижата
ДАНС покрива следите, камерите, пожара и тям подобни, Слави Ангелов фърля боб и позна, я виж ти?
16:43 08.02.2026
108 А50
16:43 08.02.2026
109 Мдаа
16:44 08.02.2026
110 "Кандидат" оператор на дрон
16:45 08.02.2026
111 Мдаааа
От ПП елита спонсрирани - Прасето е виновно пак крищи жълтопаветника!
16:45 08.02.2026
112 Анонимен
16:45 08.02.2026
114 Лама от ПП
16:47 08.02.2026
115 Боко и Шиши
До коментар #106 от "иво":А мутрата Бойко Рашков им разчистил терена, да работят без проблеми, а? А Васко Ухото софийския кмет им бил спонсор.
16:47 08.02.2026
116 Aлфа Bълкът
До коментар #106 от "иво":Под шапката на ПП, но защо ги светнаха тия момчета. Това е удар и по ПП несъмнено, но защо сега преди изборите? Да не би да се скрият неща от рода на Епстийн или сега ще ни ги разкриват едно по едно?
Коментиран от #119
16:47 08.02.2026
117 Че той и кмета на София-Терзиев...
До коментар #94 от "Дайте да чуем!":...се счупи,да ги хвали тЕА съмнителни горски рейнджъри от...,,Националната Агенция по дрън...дрън...дрън...!"...?!
16:48 08.02.2026
118 Вярвам му на тоя, ъхъъъ...
16:49 08.02.2026
119 защото
До коментар #116 от "Aлфа Bълкът":На изборите се появи нов играч. Не може да допусне да смърди около него.
16:49 08.02.2026
120 Славчо Ангелов е пълен идиот,
Точно тези хора и характери, пълен абсурд.
Славчо Ангелов е платен разбирач и гадае на боб.
16:50 08.02.2026
121 КОЛКО ТРЯБВА ДА СИ ТЪП?????
16:50 08.02.2026
123 Тука
16:51 08.02.2026
124 Бою стой
До коментар #113 от "Данко Харсъзина":Зад всяко второ убийство за послвдните 20 години ! И ги копаха с багери с Цветанов ама сега нафта няма за да ги закопат и за туй така
16:52 08.02.2026
125 Анонимен
16:52 08.02.2026
126 Хахаха
ФАКТ е че първи в хижата отиват от ДАНС, което говори за престъпна дейност нолерирана от държавата.
Замесени са знакови политици
Коментиран от #128
16:53 08.02.2026
127 в такъв случай
До коментар #51 от "Тити на Кака":камерите са запечатали убийството на тримата мъже и сега разследващите трябва да ни покажат записите, за да ни уверят в тезата си, че Калушев ги е убил. Не може камерите да са записали едно, а друго да не са, нали тъй? Ако не ни покажат видеозаписите от камерите, значи убиецът не е Калушев. Толкова е просто.
Коментиран от #131, #143
16:55 08.02.2026
128 Разбира се!
До коментар #126 от "Хахаха":Така е!
Затова и Къдравата Сю -мълчи...!
16:56 08.02.2026
129 Мериленд
До коментар #4 от "00014":Напълно съм съгласна, по скоро е нещо което са видяли или знаят. Тези тримата може да са убити и преди другите трима, но ние никога няма да научим нищо. Бог да ги прости всичките
16:56 08.02.2026
130 Добре е че свърши
16:57 08.02.2026
133 Мафията си има държава
17:00 08.02.2026
134 Да бе
17:01 08.02.2026
135 Труповете в хижата са и горени
17:01 08.02.2026
136 дебилчик,
До коментар #35 от "мнение":назови едно .
17:02 08.02.2026
137 Овратен
17:02 08.02.2026
138 Здрасти
17:03 08.02.2026
139 КОЛКО ТРЯБВА ДА СИ ТЪП?????
17:03 08.02.2026
140 искаш да кажеш
До коментар #131 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":че полицията ще ни покаже видеозаписи, направени от изкуствен интелект? Е, чак дотам ли могат да стигнат? Не вярвам, не са такива хора. А вчера Борисов отиде да нагледа изкуствения интелект, та, като се замисля, може и затова да се е присетил.
17:04 08.02.2026
141 Дансаджиите
17:06 08.02.2026
143 123
До коментар #127 от "в такъв случай":Ако убийствата са станали във хижата, която после е запалена, нормално е да няма записи, а външните камери по дърветата да показват прибирането на кучетата и как кауша с помоща на 23 г Златков и 15 г. Макулев изнасят трупове и ги редят до кучешката колиба да не обгорят вътре, все пак са били повече от колеги и заради близките, които трябва да ги погребват.
Коментиран от #174
17:08 08.02.2026
144 анонимен
17:08 08.02.2026
145 мисирчо
17:10 08.02.2026
146 е..........
17:10 08.02.2026
147 Иво
Коментиран от #188
17:11 08.02.2026
148 ??????
17:11 08.02.2026
149 патоанатом
До коментар #30 от "АГЕНТ МЪЛДЪР":Следствена тайна.
17:13 08.02.2026
150 Приказливия кмет на Гинци
Живота е скучен и тривиален,затова човешкана фантазия е измислила седмото изкуство-киното.
17:14 08.02.2026
151 бай Петър
17:16 08.02.2026
152 Анонимен
Коментиран от #155, #158, #186
17:18 08.02.2026
154 Терзиев
17:22 08.02.2026
156 За умрелите само хубаво или нищо
Коментиран от #196
17:24 08.02.2026
157 Aлфа Bълкът
До коментар #153 от "Слави":Когато го пребиха и сякоха с маче, от тогава не е съшия 2-3 се е появявал за 5г по различни убийства. Но вече беше в унисон с "разследващите".
17:24 08.02.2026
158 Кой им е дал разрешително
До коментар #152 от "Анонимен":За оръжие
Коментиран от #170
17:25 08.02.2026
160 Спомени по аналогия
До коментар #2 от "Както винаги!":Издирваният за шесторното убийство в Нови Искър се е самоубил
17:26 08.02.2026
162 Цецо
17:27 08.02.2026
163 А ако се окаже че
Коментиран от #166
17:27 08.02.2026
164 рибаря
До коментар #38 от "Рима":Чу се,че бил и мореплавател?Като слушах една седянка само космонавт не е.Никой не ни даде обяснение какво прави това оръжие там и за какво им е служило.Защо не са допускали никой в района?Така се охраняват погреби.Да няма силоз за балистична ракета?
17:28 08.02.2026
166 Данъкоплатец
До коментар #163 от "А ако се окаже че":Гешев, Борисов и сарафов са скачени съдове.
Вече са спокойни.
Копоите на бандита Борисов ликвидирали край морето
и захвърлили труповете им във Врачанския Балкан.
на Ивайло Калушев и двете момчета-
последните свидетели за случайно открития наркоканал край Петрохан на наркобарона Борисов.
Има ли толкова глупав българин да вярва,
че при толкова камери по села, градове и по пътищата,
нито една не е засякла от морето, до врачанския балкан???
Последните свидетели за наркоканала на Борисов!!!
Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
разкрил амфетаминната афера на мафиота Борисов.
Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
Настояваме
ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
да разследват "мистериозните" убийства
на хижарите от Петрохан.
17:29 08.02.2026
167 Щом са ги намерили към враца
17:30 08.02.2026
168 анонимен
17:31 08.02.2026
170 Анонимен
До коментар #158 от "Кой им е дал разрешително":Бойко Рашков им е да разрешение да носят автоматично оръжие
Коментиран от #171, #212
17:35 08.02.2026
173 Да ама не
17:38 08.02.2026
174 не е нормално
До коментар #143 от "123":защото труповете не са били овъглени, както и етажът на който са били. Това означава, че камерите на този етаж не са били повредени и трябва да има записи от тях. Или си мислиш, че е имало камери на всяко дърво и на хижата отвън, а вътре не е имало нито една? Дори в стаите да не е имало, то в коридорите е имало, а това е достатъчно.
17:38 08.02.2026
175 Демек е
17:38 08.02.2026
176 Лама от ПП
17:41 08.02.2026
177 Между другото
Коментиран от #179
17:41 08.02.2026
179 Въпросът е
До коментар #177 от "Между другото":защо кмета им е давал пари?Защо?
17:45 08.02.2026
180 Еха
До коментар #43 от "Фънки":Лесно доказуем е момента на смъртта. Ще се установи времевата разлика. Приказвате преди да мислите(или никак не ви се отдава)
Коментиран от #204
17:45 08.02.2026
181 хаха
3-ма ще се оставят на 1 льольо да ги екзекутира ей така? Мхм...ще стане то.
Милиционерите са съучастници.
17:46 08.02.2026
183 хаха
До коментар #178 от "Анонимен":о всички данни и свидетелства на хората от Гинци, както и на туристи и ловджии, охраната се е осъществявала с автоматични оръжия. Такива са намерени и в сградата.
У нас е забранено притежаването на автоматични оръжия, включително и от охранителни фирми. Те са привилегия само на армията и специалните части.
Тъпак!
17:50 08.02.2026
184 Гражданин.
17:52 08.02.2026
185 Ти копейките
До коментар #161 от "Рейнджър":Не ги мисли какво ги чака. По-добре мисли какво ги чака соросоидите от ПП-ДБ които са подкрепяли НПО-то от хижа Петрохан.
17:55 08.02.2026
186 Щото
До коментар #152 от "Анонимен":И те са от сектата. Всички европейци са сбъркани в главите. За пример посочвам Урсула и Кая Калас. Останалите по нищо не им отстъпват.
Коментиран от #194
17:58 08.02.2026
187 Оракула от Делфи
Явно не е трезвен, един тип познал, че Този с Кемпера ги е застрелял всичките
и накрая от кеф се гръмнал??????
Някой си" алан коолу " бил познал???
Ами нормално е от 20 различни версий някой да познае???
Но ти Слави, какво Позна не разбрах, след като си мълчал и гледал в една точка???
18:00 08.02.2026
188 Не само тия двамата.
До коментар #147 от "Иво":Всички които гласуваха против провеждането на референдумите за €-то са за затвора.
Коментиран от #202
18:02 08.02.2026
189 Франсиско
18:03 08.02.2026
190 Сарафарфарафов
18:06 08.02.2026
191 Какво, защо, кой...
До коментар #89 от "Ели":Елче, кой е убиецът и защо ликвидира шест човека и два пъти предизвика пожар във вилата?
Смислен отговор с факти и доказателства от службите няма. Няма!
Всичко, което се знае, е по фантазиите и догадките на набедени "спецове".
Подгрявката вървеше с окепазявате на групата по всякакъв начин и обявяването на убиеца. На четвъртия ден с психо портрета на неизвестния плевенски психиатър беше обявена съдбата на Калушев и момчетата, и финалът на историята с Калушев убиецът.
За да бъде гаврата с жертвите пълна, пуснаха бащата по телевизора...
Убийците трябва да бъдат намерени, а не жертвите им да бъдат поругавани.
Шест дни с недоказана фактология и спекулации ни водят евристична беседа по медиите, за да стигнем по собствен път до измислицата им...Обиграни манипулатори, не може да им се отрече.
Много жалко за хората, но така се живее в мафиотска държава. Поединично спасение няма.
18:15 08.02.2026
192 Мишо
До коментар #31 от "Дори":Е, нали се произнесоха, че смс-а е завоялиран, кодиран едва ли не, и със стихотворение от Ботев. Демек, "мамо аз съм на Околчица", затова ти пращам стих от Ботев? Бре, ама умници... Пределно ясно е, че смс е от убийците на 6-мата. С това отвличаха вниманието цяла седмица, че е жив и бяга. Ангелов, тъп ли си, или се опитваш нас да ни правиш на тъпи? Но да не ти се сърдим, че пишеш статии по заповед, бая бой изяде, вероятно от същите дето сеят смърт. Наплашен си, че може и да не издържиш 2-ри бой? Само, обаче, си представи- тук не става дума за разстрел с автомат (така би действал сам човек, който иска да убие други 3-ма, или 5-ма). Тук, убийствата се извършват ред поред, не от разярен човек, а от хладнокръвни професионалисти, т.е. извършва се целенасочена екзекуция. Забележи, единия с изстрел под брадичката...а другите 4-ма седят мирно и очакват своя край? После следващият, с изстрел в слепоочието. Другите пак кротки и мирни, следващия- пак с изстрел в слепоочието и т.н. И ако е искал да избие и младежите и накрая да свърши със себе си, защо трябва да го извърши разстрела на друго място? Значи след екзекуцията на 3-мата, качва младежите в кемпера , за да ги убие в непроходима местност. И накрая себе си. През това време младежите също кротко се качват в кемпера? Ако си решил да избиеш всички и накрая себе си, защо ще се правиш на интересен и ще сменяш сцената? Не е ли все едно къде ще умреш, ако си започнал всичко ти, сам? И защо данс са първи на местопр
18:29 08.02.2026
193 фоко
18:36 08.02.2026
194 един лава
До коментар #186 от "Щото":идва за теб
18:42 08.02.2026
196 забравяш
До коментар #156 от "За умрелите само хубаво или нищо":ПРОДЪЛЖЕНИЕТО...ИЛИ САМО ИСТИНАТА
19:11 08.02.2026
198 Кмета
19:30 08.02.2026
199 Живеем в мафиотска държава а в
19:52 08.02.2026
200 Трико
20:26 08.02.2026
201 Пара петчето и офшорко
До коментар #2 от "Както винаги!":Какво си говориш, като Сейко е !
21:00 08.02.2026
202 Чети Конституцията!
До коментар #188 от "Не само тия двамата.":Депутатите не носят съдебна отговорност за гласуванията си.
21:05 08.02.2026
203 Трезвиев и КоМорчо
Там е било вертеп на ..............сещате се .
21:07 08.02.2026
204 Яко замитане пада
До коментар #180 от "Еха":Той е доказуем но става дума за сьдебна медицина която е под шапката на кого...? Точно така!
21:16 08.02.2026
205 Иван
До коментар #19 от ",,Този" ли...?!":Изобщо не е специалист Винаги е бил платен
21:48 08.02.2026
206 Като зачетох коментарите
1.Всеки има компетентно мнение, защото ТВ-тата са запълнени само с такъв тип филми и филмчета. Затова всички са капацитети в тази област, без да имат и грам представа от същината на работата.
2. Прекалено много хора без работа!
21:51 08.02.2026
207 иван
До коментар #88 от "Българин":Слави е платен глашатай на престъпника Борисов.
21:55 08.02.2026
208 Отговарям ти: КОЙ
До коментар #46 от "Здрасти":КОЙ
КОЙ
22:09 08.02.2026
209 Иван
До коментар #106 от "иво":Оставка и разследване дейността на шефовете на ДАНС и МВР от новото служебно правителство. Чистка на калинките на ГЕРБ.
22:14 08.02.2026
210 Петър
До коментар #99 от "Майко мила":Бойко е престъпник защо го защитнаваш ?
22:16 08.02.2026
211 Ама ЗАЩО трябва да има
До коментар #51 от "Тити на Кака":ДРУГА засечена в района кола??? Евентуалните убийци са се придвижили и пристигнали пеш!!! Както горе долу е станало с трактора преди няколко години!!! След реализиране на акцията пак тихомълком се измъкват пеш! Чудя се как хората си поверяват децата на чужди хора ей така, набързо. Но в същото време за да поврвМ, че лама е убиецът, наистина трябват преки доказателства!!! Също НЕ ми се връзва много някой от тези хора да е с лабилна психика, че да изтрършка съратниците си и после да свърши и себе си. Водолаз не би могъл да стане човек с лабилна психика! За мен някой ги е поръчал, изпълнена е поръчката и това е. Ако разследващите захапят здраво хипотезата, че лама е психар, нарцис, манипулатор или лабилна личност, то тотално ще пропуснат важни доказателства и ще гонят дивото!!! Истинския поръчител, както и убийците, ще останат инкогнито. Точно както стана с трактора.
22:19 08.02.2026
212 Иван
До коментар #170 от "Анонимен":Нямали са автоматично оръжие не пиши глупости
22:25 08.02.2026
213 Репортер
01:47 09.02.2026