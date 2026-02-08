Край Враца са намерени телата на Ивайло Калушев и двете момчета

Намериха мъртъв Ивайло Калушев край Враца. Той е бил открит при акция на МВР. Заедно с него са открити и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23- годишният Николай Златков. И те са мъртви, съобщават от "24 часа".

Те са открити близо до връх Околчица.

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа "Петрохан". Тя е негова собственост. Там бяха открити телата на неговите приятели Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Тримата живеели в хижата. Те са застреляни с по един изстрел в главата.

