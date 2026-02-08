Новини
Край Враца са намерени телата на Ивайло Калушев и двете момчета

Край Враца са намерени телата на Ивайло Калушев и двете момчета

8 Февруари, 2026 13:55 8 250 172

  • тела-
  • ивайло калушев-
  • момчета-
  • мъртви

Те са открити близо до връх Околчица при акция на МВР

Край Враца са намерени телата на Ивайло Калушев и двете момчета - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намериха мъртъв Ивайло Калушев край Враца. Той е бил открит при акция на МВР. Заедно с него са открити и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23- годишният Николай Златков. И те са мъртви, съобщават от "24 часа".
Те са открити близо до връх Околчица.

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа "Петрохан". Тя е негова собственост. Там бяха открити телата на неговите приятели Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Тримата живеели в хижата. Те са застреляни с по един изстрел в главата.

Очаквайте подробности


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    102 5 Отговор
    Нови Искър - 2❗
    КойТ разбрал-разбрал❗

    Коментиран от #7

    14:03 08.02.2026

  • 3 Жалко

    86 3 Отговор
    за невинните

    14:03 08.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    118 55 Отговор
    В хижата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.Идва нов шеф на МВР и Бойко изнесе Черната каса на ГЕРБ в Турция а излишните свидетели разчисти.

    Коментиран от #16, #42, #166

    14:04 08.02.2026

  • 5 Хмм

    118 31 Отговор
    сега разследване на министъра сандов, който е разрешил превръщането на планината в частна зона с верига на пътя и табела "Стреля се без предупреждение"

    Коментиран от #80

    14:05 08.02.2026

  • 6 Разорана държава.

    106 11 Отговор
    Всичко ще се потули! Жалко за младите хора! Другите са си били стари откаченяци! С дълбоко пропит мозък от сектите! Без семейство. Без деца! Водили са нинормален живот!

    14:06 08.02.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    46 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Естествено. И със същия резИлтат.

    14:06 08.02.2026

  • 8 Майна

    106 4 Отговор
    И?
    Къде бяха службите, които бяха съзирани за..окупацията ,загражденията от 2022г.
    Чадърът е от цялото управление!!!!

  • 9 Спете и се страхувайте!

    126 8 Отговор
    Това разследване е идеален повод за разформироване на службите за некадърност и нелоялност към данъкоплатците!
    Пепетата ще протестират ли, или ще преглътнат гаврата?

    14:07 08.02.2026

    Бащата на детето на 15 г. още ли му има доверие на Калушев и смята, че щом детето му е с него няма проблем и всичко е ОК????

    Коментиран от #15, #57, #59

    14:07 08.02.2026

  • 11 Хайде сега ще излезе

    135 9 Отговор
    Калушев убиец на всички и накрая самоубийство. Типично за МВР

    14:09 08.02.2026

  • 12 Майна

    82 6 Отговор
    Дойде пратеникът на Тръмп
    Среща с Борисов и министрите по вътрешна и външна сигурност
    Полага им ,че знаят ,имат информация какво става в България!!!
    На 26 януари пристигна!!!
    Започна..триене! Пак ли не разбрахте?

    14:09 08.02.2026

    71 6 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Муфтаджийски":

    рейнджър в Камбоджа , генералЯ лекар на Бою и ортак при COVID ваксинните ! Много милиони прилапаха и с купища лъжи засипаха обществото .

    Коментиран от #27

    14:09 08.02.2026

  • 14 Сила

    97 8 Отговор
    "Бащата " още ли е чувства спокоен и сигурен за сина си ....идиот !!!

    Коментиран от #28, #76

    14:10 08.02.2026

  • 15 Налудник

    71 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ник":

    То той е следващият. Жив замесен не трябва да остава. За да не каже нЕкои неудобни неща.

    14:10 08.02.2026

  • 16 нещо да ви говори

    71 9 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Той боко затова се е покрил и от месеци се появява само на клипове!

    14:10 08.02.2026

  • 17 Абсолютен трилър

    99 2 Отговор
    Очакваше се такава ужасна развръзка. Само бащата на момчето беше много спокоен и уверен, че всичко е наред. И няколко други приятели на убитите също така бяха спокойни, а какво излезе! Сега изникват още въпроси - кой е убил издирваните и другите трима, защо се е стигнало до това и много други подобни. Още отначало много смърдеше тази история! Жалко за младежите

    Коментиран от #21

    14:10 08.02.2026

  • 18 Майна

    27 48 Отговор
    Всички са замесени!!!
    Всички, които се сглобяваха!!!
    Къде са?
    Къде е и Радев!
    Само Възраждане поставят въпроса!!

    Коментиран от #78

    14:11 08.02.2026

  • 19 Пeдeрастка

    33 22 Отговор
    секта. никому няма да липсват

    Коментиран от #23, #38

    14:11 08.02.2026

  • 20 Христо

    51 6 Отговор
    Да, това най-вероятно са някакви перверзни хора, на които не им е чиста работата. Ама, защо палят хижата и унищожават документи, след като в крайна сметка всички са мъртви. Жалко за младите момчета, какво ли са преживели..

    Коментиран от #26

    14:13 08.02.2026

  • 21 Майна

    54 4 Отговор

    Само тези ли са жертвите?
    Ти наясно ли си ,бе
    Какво значи канал, знаеш ли?
    Течяло е...
    По времето на демократите
    Тръмп вкара в затвора Епщайн..
    И се постараха ,някои да се обеси..!

    Коментиран от #104

    14:14 08.02.2026

  • 22 Дупничанин

    78 3 Отговор
    Сметай за ква безнаказаност иде реч, нема спирка, чистката си продължава след още неизстиналите трупове. Явно акцията е мащабна.

    14:14 08.02.2026

  • 23 Сила

    40 8 Отговор

    А после твърдят , че педофилите дебнат само в интернет ....навсякъде са !!!

    14:14 08.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    33 5 Отговор
    Северозапада пак се прочу.

    14:14 08.02.2026

  • 25 Бащата

    44 11 Отговор
    Бащата предполагам днес е още по спокоен

    14:14 08.02.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    54 3 Отговор

    До коментар #20 от "Христо":

    Не убитите са запалили хижата ❗

    14:15 08.02.2026

  • 28 да да

    22 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    А какво да каже...Сигурно така му било заповядано..няма тън-мън..

    14:16 08.02.2026

  • 29 със смирение

    46 2 Отговор
    Откъдето и да се погледне - истинска трагедия за семействата.

    14:16 08.02.2026

  • 30 Герги

    66 1 Отговор
    Едно е ясно,случаят е много заплетен и много трудно ще се разплете...с всеки изминал ден се намалява възможността да се разкрие....Колкото намериха убиеца на Трактора,толкова ще намерят и този...

    Коментиран от #51, #53, #126, #133

    14:16 08.02.2026

  • 31 Бойко Българоубиец

    45 9 Отговор
    Да се знае който се изправя срещу моята дървена мафия какво го чака 😏😈 ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:16 08.02.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    19 4 Отговор
    Иманьето за кой ще остане? Сигур за майка му.

    14:17 08.02.2026

  • 33 Де го

    38 4 Отговор
    Боко ? В зайчарника ? В кучкарника ? Дани и той спотаен , милиционерите депутати на шайката и те , оня църния киноман сега в Пеевското начало и той без мнение......

    Коментиран от #119

    14:17 08.02.2026

  • 34 Пич

    74 2 Отговор
    Както ви казах , така и стана !!! Работата е много дебела , щом са убили и децата !!! Никой видял, чул, и знаел нещо - не остана !!! Не вярвайте на нищо от глупостите , които казват !!!

    Коментиран от #50

    14:18 08.02.2026

  • 36 Мътна и кървава

    74 3 Отговор
    Чистачът си е свършил работата....
    Нищо чудно да са убити още в хижата и да са преместени с кемпера за заплитане на случая...

    14:18 08.02.2026

  • 38 Не е случайно

    47 14 Отговор

    До коментар #19 от "Пeдeрастка":

    че и Терзиев се познават. Той също е с по-мека киткa, та ясно са си от една комуна.

    Коментиран от #41

    14:18 08.02.2026

  • 39 Радев

    48 8 Отговор
    Нареждам на Су-25 да бомбардират къщата в банкя в отговор на масовите убийства!

    14:18 08.02.2026

  • 40 Майна

    43 12 Отговор
    Това е било търговия с хора!!
    Вие пак не схващате..
    Педофилия като стока..
    Канал за емиграция и всичко ,което е съпътвасщо..
    Това е било под охрана на държавни органи..
    Тръмп им показа..данни- посланика му,бкойто беше дни преди случилото се
    Наивници сте..

    Коментиран от #121

    14:19 08.02.2026

  • 41 Следите

    19 6 Отговор

    До коментар #38 от "Не е случайно":

    Водят нстам. Родителите им от ДС чиствт игралната площадка на, децата.

    14:20 08.02.2026

  • 42 123

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И истина да е това дето го пишеш - ЩОМ ПРОИЗЛИЗА ОТ ТЕБ, ЗНАЧИ Е ЛЪЖА !!!

    14:20 08.02.2026

  • 43 БОЙС ТУ МЕН

    10 4 Отговор
    ОЩЕ ПРЕДИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ
    ИЗПРАВЕНИЯ ЧОВЕК
    Е НАПУСНАЛ ПЕЩЕРИТЕ И ПЛАНИНИТЕ....
    АПРОПО....СЕГА ВСИЧКИ. ФРЕНДС И ФАДЪР ДА
    ИЗПАДНАТ В ....ТРАНС ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ....

    Коментиран от #72

    14:20 08.02.2026

  • 44 А50

    35 5 Отговор
    Бащата знае много, но дали ще доживее да попадне при правилните разследващи. Сега всичко се замазва, а може и някой мамник да броди из гората

    Коментиран от #95

    14:20 08.02.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    23 12 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, всичките 6ма са поръчени от дървената мафия на герб

    Коментиран от #67, #161

    14:21 08.02.2026

  • 46 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "кой му дреме":

    На теб Киселова ли ти е виновна или колкото да напишеш нещо...

    14:22 08.02.2026

  • 47 1234

    41 4 Отговор
    Спокойният баща сега е още по спокоен....Наказания в ДАНС МВР и Агенция за защита на детето ще има ли??
    Дискусия за отнемане на децата на такива "откачалки" ще има ли?

    14:22 08.02.2026

  • 48 Ядосан

    24 2 Отговор
    Мъртви, а как са умъртвени? Чрез задушаване със зарин? Или може би са се удавили?!

    14:22 08.02.2026

  • 49 Жалко за загиналите

    27 4 Отговор
    и съболезнования на близките.
    Едва ли има връзка, но последните убити са открити до връх Околчица, а последният пост на Калушев във фейсбук е стихотворението на Ботев "Борба"

    14:22 08.02.2026

  • 50 Гого

    54 7 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Самоубили са ги, това беше ясно...Вероятно още на хижата и преместени , за да ги обявят за бягащите убийци (и съответно самоубийци). Народът вече може да си отдъхне...убийците сами са се изтребили, барабар с децата, вЕрвайте...

    14:22 08.02.2026

  • 51 Майна

    15 4 Отговор

    До коментар #30 от "Герги":

    Ха ха ха
    Пак ли да обясняваме
    Какъв убиец да открият и кой го търси..
    Кой е извършителят на поръчката ли?
    Той ли е виновника?
    На " служебната поръчка"?

    Коментиран от #62

    14:23 08.02.2026

  • 52 Исторически парк

    33 8 Отговор
    Герб вижда,че губи властта и стартира масови убийства! Без кръв няма да дадат България!

    14:23 08.02.2026

  • 54 Това

    41 3 Отговор
    определено е наказателна акция на държавата,проведена от нейни наказателни отряди,с каквито разполагат,МВР,ДАНС и НСО.Поръчката навярно е дошла отвън.Да.Невинни хора,платиха с живота си чужди грехове.А стадото ще поблее седмица,две и ще забрави.И така до следващата акция на дълбоката държава.Това сме ний.Така живеем.Така си мрем.Елате ни вижте.

    14:24 08.02.2026

  • 55 Хм мм

    26 4 Отговор
    Да го питам сега оня, спокойния баща…..

    14:24 08.02.2026

  • 56 ОСТАВКА

    29 4 Отговор
    Сарафа!ОСТАВКА!!

    14:24 08.02.2026

  • 57 Няма надежда

    24 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ник":

    Със службите и държавата, с медийния слугинаж е проблемът с доверието.
    Жалко за детето, жалко за почтените българи!
    Само нова държава и нови държавници могат да спасят българите!

    14:25 08.02.2026

  • 58 Да не съм на неговото място

    22 3 Отговор
    Бащата на 15 г. бил спокоен, много спокоен. Сега какво ще каже и добави?!

    Коментиран от #64, #70, #83

    14:25 08.02.2026

  • 59 жалко

    32 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ник":

    Охо, вече излезе опорката , че Калушев е убил детето...това беше и целта на замислилите целия сценарий.

    14:26 08.02.2026

  • 60 Мафията на мутрите в бгто

    26 4 Отговор
    С наемниците от службите бяха решени на всичко да ги намерят и доликвидират...и през трупове на деца ще минат само на власт да останат и престъпленията им да се покрият.... като йти застраши гробарската мафия, винаги завършва убит ,а случая бива заглушен

    14:26 08.02.2026

  • 61 Aлфа Bълкът

    22 6 Отговор
    НА МАЙМУНИ НИ НАПРАВИХА ОТ ДС ПАК 🤬🤬🤬🤬🤬.
    Поне снощи един коментар във фейса беше много точен, че на баш комунистите и ДС милиционерите всичките им деца са от левия бряг, ако на някой синчето му се разминало, на внука му няма.

    14:26 08.02.2026

  • 62 Хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "Майна":

    Много американски филми гледаш и им вярваш.....

    14:26 08.02.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Муфтаджийски":

    Новите "90 -те" Години. Честито. Копаете гроб на Русия...

    Коментиран от #106

    14:27 08.02.2026

  • 65 Чистач в действие

    35 3 Отговор
    Със сигурност кемпера е засечен по камерите но умишлено казаха че са на морето за да ги заблудят че не знаят къде са....Въпросът е кой е знаел за тяхната локация. Да не се окаже че пак дансаджии са били на мястото преди всички други. При ритуално самоубийство не бягаш и не се криеш.

    Коментиран от #85, #105, #117, #142

    14:28 08.02.2026

  • 66 Георги Илиев Митев

    16 6 Отговор
    За всички тези престъпления са изцяло виновни правителствата ни след "промяната" на 10-ти Ноември на 1989 година. С действията си и бездействията си те спомагат за създаването и развитието на въоръжени секти действащи на територията на Република България !

    14:28 08.02.2026

  • 68 Откритите

    29 1 Отговор
    на Околчица с какво са разстреляни ? Както и предишните трима от хижата ? Шест екзекутирани вече и пълен мрак ! Значи , че всичко е известно на милицията , щом не търсят съдействие и информация !

    Коментиран от #148

    14:28 08.02.2026

  • 72 Глупости

    23 3 Отговор

    До коментар #43 от "БОЙС ТУ МЕН":

    А убийството в Нови Искър? А всичките мафиотски убийства останали неразкрити?
    Иначе е много удобно да се припише причината на "секта"...

    14:29 08.02.2026

  • 73 Ти и мутрата от банкя

    11 5 Отговор

    До коментар #69 от "Aлфа Bълкът":

    ...сте убийците

    14:29 08.02.2026

  • 74 Пешо от панелката

    20 3 Отговор
    Тъпите милиционери освен да се крият в храстите друго не могат. Една седмица не могат да открият един коскоджа ми ти кемпер, добре че се обади бай Вълчо овчарят

    14:30 08.02.2026

  • 75 Дедо Мраз

    22 3 Отговор
    Удобна развръзка за мафията.

    14:30 08.02.2026

  • 76 хайде, бе

    21 7 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Бащата е вярвал на Калушев, но не и на МВР и шишовото ДАНС! Неговото мълчание пред службите точно това говори...хайде малко си поръзмърдай сивите клетки...не се опитвай да прокарваш опорките на Туин Пийкс.

    14:31 08.02.2026

  • 77 Майна

    9 4 Отговор
    Ти също си участвал в канал за п,р,о,с,ти,тутки
    Дори си го заявяваш като нещо , Абе, ей така
    Развозвал си ги до клиенти!!!
    Киро Брейка- самопризнания като нещо велико как продавал в Испания к у рв,и!!
    По ЗОО му носили и ги бел, щото се скатавали
    Ами Павел -- черен печат в Италия за канал
    Величие- сводници ,бтова е безумие!!!
    Партия на сводници,

    14:31 08.02.2026

  • 78 Ей шушляк копанарски

    11 4 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Радев още не се е сглобявал, а Възраждане сте малкото ОПГ ГЕРБ.

    14:31 08.02.2026

  • 79 Пламен

    13 4 Отговор
    Май наистина на някои малоумници трябва да им се отнемат децата .
    За справка - това и по Тошово време го имаше .Децата на алкохолиците ги поемаше Държавата и ги вземаше в интернат . Там децата живееха по-добре , отколкото у дома .

    Коментиран от #87, #88

    14:31 08.02.2026

  • 80 ганев

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    ХА..ХАА.РАСЛЕДВАНЕ...НЕЕ САМО...К.....Р...ШУМ

    14:31 08.02.2026

  • 81 Майна

    5 3 Отговор
    Ивелин Михайлов е участвал в канал за - от о с т и т у ц и я.
    Разкарвате ги, разбирате ли до ..клиенти..
    Няма нищо работа, ха ха

    14:33 08.02.2026

  • 82 Фънки

    12 4 Отговор
    Пари са пазили тия ,много пари на тоя боко що души му висят на убити от него,жална ви майка

    14:33 08.02.2026

  • 83 Новак

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Да не съм на неговото място":

    Може да излезе, че цялата работа е извършил той?

    14:33 08.02.2026

  • 84 Бойко Българоубиец

    8 3 Отговор
    Казах на мвр да ги очистят и сега ще кажем по новините, че са нюги намирили убити 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #89

    14:33 08.02.2026

  • 85 Не се знае

    12 2 Отговор

    До коментар #65 от "Чистач в действие":

    дали не са убити на друго място, а после натоварени в кемпера и закарани до Околчица.

    Коментиран от #92

    14:34 08.02.2026

  • 86 да бе

    13 2 Отговор
    пет години не знаеха че има въоръжени хора тормозещи туристи на главната пътека, сега за пет дена ги намериха криещи се в гората. хайде сега остана да извадят и самопризнанието за другите убийства.

    14:34 08.02.2026

  • 88 Новак

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "Пламен":

    Да, и после станаха гръбнакът на организираната, престъпност - наемниците.

    Коментиран от #169

    14:35 08.02.2026

  • 89 Пламен

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Бойко Българоубиец":

    Имаше и хубави неща , не го отричам .

    14:35 08.02.2026

  • 90 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    В Северозапада винаги са се случвали странни неща. Но този път местните пройдохи май не са замесени. Всичко е работа на политици.

    Коментиран от #103

    14:35 08.02.2026

  • 91 Буха ха

    13 0 Отговор
    Защо цъкаш минус бе, имат камери през половин километър, виждат дали си без колан, но не могат да открият кемпера. Ама вярно ли?

    14:35 08.02.2026

  • 92 Разбира се че са убити и тези трима души

    12 3 Отговор

    До коментар #85 от "Не се знае":

    Службите в България убиват и деца вече

    14:35 08.02.2026

  • 93 От чужбина

    7 3 Отговор
    Абедо вчера казваха, че този кемпер отишъл към морето и там му се губят следите по третокласната пътна мрежа. По-късно казаха, че МВР го издирват в района на Враца. КОе е верно и кое не е? КОЙ и ЗАЩО пуска неверни информации??? Ако е същия кемпер няма как да е стигнал обратно до Враца без да го засекат никъде камерите. Вече ясно прозира, че поне значителна част от информацията е била лъжлива. При това тези "новини" са скорошни, от 1-2 дена. Т.е хората си спомнят добре, не е като да е от преди "не помня колко време..." Сега кака ви Мара бърза да обяви, че са намерени точно тези тримата, ама самите полицаи може да не знаят кого точно са намерили. Информацията НЕ е официална. Нали трябва да дойдат криминалисти и да уточнят, че това е трупа на точния човек.

    14:36 08.02.2026

  • 94 Бойко Българоубиец

    6 3 Отговор
    Първо ги чистим, после ги обявяваме за педосамоубийци-сектанти 😎

    Коментиран от #125

    14:36 08.02.2026

  • 95 Мамник?

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "А50":

    Какво е това Мамник? Нещо като шарлатан измамник?

    14:36 08.02.2026

  • 96 ПиК 34

    6 3 Отговор
    Ако се пинтересувате и поровите по този модел о изненада ще откриете N: брой неразкрити случай в българия и архивирани. Родителите са в правото си да вярват на Калушев, защото той и хората му са били много добре подготвени за природата, но не и за неочаквано нападение от неизвестни. Изводите : Загуба на доверие към всички офиц. структори и на база деиствията им , съмнения който ще останат без отговор. А що се отнася до сценария за трапезните революционери МВР вече е направило нужните изявления, за да може всеки културен човек в България да няма смелостта да прояви загриженост и обществената уморато по случая да натделее.

    14:36 08.02.2026

  • 97 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Бог да ги прости.Какво са виновни децата за да заслужат тази екзекуция?

    14:37 08.02.2026

  • 98 Ивелин Михайлов

    4 5 Отговор
    Сега гледайте как гората около хижата ще бъде изсечена от гербавата мафия за отрицателно време 😉😏

    14:37 08.02.2026

  • 99 ...

    1 3 Отговор
    радев...

    14:37 08.02.2026

  • 100 Майна

    4 2 Отговор
    ТИвелим Михайлов също е
    Кой ги допусна въпреки тези тяхно официални признания да направят Партия?! участвал в канал за п,р,о,с,ти,тутки
    Дори си го заявяваш като нещо , Абе, ей така
    Развозвал си ги до клиенти!!!
    Киро Брейка- самопризнания като нещо велико как продавал в Испания к у рв,и!!
    По ЗОО му носили и ги бел, щото се скатавали
    Ами Павел -- черен печат в Италия за канал
    Величие- сводници ,бтова е безумие!!!
    Партия на сводници,

    14:37 08.02.2026

  • 101 ШЕФА

    8 2 Отговор
    И те са се самоубили хахахаххаа на ДАНС мизерийте и лъжите !

    14:38 08.02.2026

  • 102 Бойко Българоубиец

    7 2 Отговор
    Колкото и да бягаха дори и в планината не могат да се спасят от дългата ми ръка 😈

    14:38 08.02.2026

  • 103 Даньо

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "Данко Харсъзина":

    А любимата ти мутра от село Банкя замесена ли е пак?

    14:38 08.02.2026

  • 104 Я, по спокойно

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    На "бе" ще говориш на баща си, ясно! Какво е това заяждане на дребно! Естествено, че никой от нас със сигурност не знае какво точно се е случило, колко дълбоки може да са нещата всъщност. Включително и ти. Това не е причина за злобни коментари! Аман от дребни душици!

    Коментиран от #113

    14:38 08.02.2026

  • 105 подозирам,

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Чистач в действие":

    че са били на мястото и преди овчаря. Сега, ако кажат, че са убийства, последвани от самоубийства и хвърлят цялата вина на Калушев, значи наистина са били там часове преди овчаря, който ей така си обикаля в снега из трудно достъпните места в планината. Също толкова достоверно звучеше и версията за самоубилия се убиец от Нови Искър.

    14:38 08.02.2026

  • 106 Спокойно бе мамул....

    2 5 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тя Русия сама си копае гроба.

    Коментиран от #153

    14:38 08.02.2026

  • 107 Пийпинг ТОМ

    5 2 Отговор
    Всичко изглежда като излязло от един девиз на една ПП - ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ !

    14:38 08.02.2026

  • 108 Вчера казаха че колата на Калушев

    11 1 Отговор
    ...е намерена от наемниците в полицията край Бургас....Днес труповете подхвърлени на връх Околчица!? Според вас дали не са убити от службите!?

    14:39 08.02.2026

  • 109 МАФИЯТА НЕ ПРОЩАВА.

    5 2 Отговор
    Убива дори и деца. Мафията не. Но службарите ДА, прощават на мафиотите. И както съм писал. Ще си отиде някоя кокошка без прошка. И това се случва при правителството на шишко и ТУУЛУПо. И цените и това с тези хора всичко Е планирано но да стани при други. И пак пиша вчера от зайчарника се обади той. И каза::Йотова прави правителство НЕЗАБАВНО. ЗАЩОТО той знае че идват големи сътресения и друг не неговото правителство калая да обере.

    Коментиран от #135

    14:39 08.02.2026

  • 110 Тоз Лама

    4 1 Отговор
    Тоз Лама пак бая издаянил до 50-60 годишна възраст.

    Обикновено такива откачалки не доживяват 30

    14:39 08.02.2026

  • 111 Майна

    1 4 Отговор
    Партия " Величие"
    Всички замесени са били сводници
    Има и доказателства и техни признания,бчебтова не е нещо незаконно, напротив
    Предприемчивост!

    14:40 08.02.2026

  • 112 Варна

    6 1 Отговор
    Никой нищо не пише за Къдравата Сю,тя също трябва да бъде разследвана за това че нищо не е направено,а даже е потулвано след толкова сигнали.

    14:41 08.02.2026

  • 113 Сигурното е че са убити

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Я, по спокойно":

    И че не са се самоубили, щото били "секта-педофили".. сигурно е че Сарафов и службите проявиха огромна злоба, докато намерят и последните трима мъртви....сега случая ще бъде изтрит отвсякъде и забранен за конентар

    14:41 08.02.2026

  • 114 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ПАРАВОЕННАТА БАНДА НА ПРОМЯНАТА ....................... И ТЕХНИЯ "BOEHEN" ПРОЕКТАНТ - ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ..................... ПРИКРИВАТ СЛЕДИТЕ ....................... ЗА ДЕЙНОСТТА СИ , ЧРЕЗ УБИЙСТВА ....................... ФАКТ !

    14:41 08.02.2026

  • 115 Той е бил открит при акция на МВР

    7 1 Отговор
    Кой е подал сигнала?Кой е преместил телата от Петрохан до Околчица?

    14:41 08.02.2026

  • 116 Факти

    9 1 Отговор
    Казах ви, че всички са мъртви. Мафията ги очисти. Сега ще изкарат Калушев виновен и след месец всичко ще е забравено.

    Коментиран от #143

    14:41 08.02.2026

  • 117 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Чистач в действие":

    Това може да е методика на МВР, но тя не може да заблуди издирвания, защото той знае къде е бил и къде не е и ще му светне веднага.
    Може само нас да направят на маймуни.

    14:41 08.02.2026

  • 118 сайко килър

    6 2 Отговор
    Докога нашата , родна ПОЛИЦИЯ ще продължава да НЕ СИ ВЪРШИ работата ?
    Докога КОМПЕТЕНТНИТЕ органи - Съд , Прокуратура само ще имитират някаква работа , а резултатите ги няма НИКАКВИ ?
    Как да имаш вяра в силата и защитата от ДЪРЖАВАТА , като нея я няма никаква , начело с тези , които са я яхнали ?

    Коментиран от #123

    14:42 08.02.2026

  • 119 Даа

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Де го":

    А Шиши май пак е в Дубай

    Коментиран от #128, #170

    14:42 08.02.2026

  • 120 Ватманяк

    6 1 Отговор
    Никой не може да ме разубеди, че вината е на ПП-ДБ и либерално джендърската извратена сган

    14:42 08.02.2026

  • 121 Абе, майна...

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Майна":

    Много филми си гледал. Тръмп, викаш и той виновен!?? Ти специално нищо не знаеш по случая, както и всички ние, ама на теб много ти е развинтена фантазията.

    14:42 08.02.2026

  • 122 Инспектор ДЮДЮ

    7 1 Отговор
    Каква акция на МВР? Намерени са от овчар случайно. Ме Ве Ре са там да замажат доказателствата в полза на задкулисието. Дано да не се загубят по чукарите.

    14:43 08.02.2026

  • 123 отговорът

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "сайко килър":

    докато са завладяни от политико-олигархичната мафия

    14:43 08.02.2026

  • 124 Само Питам

    5 0 Отговор
    Който трябва , сега явно е доволен ! Вече Няма кой да проговори !

    Коментиран от #141

    14:43 08.02.2026

  • 125 Тити на Кака

    3 5 Отговор

    До коментар #94 от "Бойко Българоубиец":

    Кой изчисти тия хора, я сподели експертиза, различна от фундаменталното "Шиши и Буци са виновни за всичко"!
    Кой накара първата тройка екзекутирани да подпалят виличката на гуруто си пред очите му? Буци, скрит в гората?
    Кой и как откри насред пущинаците трима души с изключени и захвърлени телефони, за да изчисти и тях? Шиши Туристо ли?
    Давай, раздуй!
    А после иди при ДСУшко в Общината, да си получиш паричките за раздувките. И той е от ДС, както повечето от героите на тази история. Пари можеш да получиш и от Росатом, ядрените руснаци също са забъркани, защото Буци за гърлата ги е държал.
    Давай!

    Коментиран от #157, #162

    14:44 08.02.2026

  • 126 Ха де

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Герги":

    Че как да го намерят? Нали са те самите. Сценаристи, чадъродържачи, извършители.

    14:44 08.02.2026

  • 127 Само един от зайчарника убива и деца

    7 0 Отговор
    Този е опасен болен социопат, ако и след тези убийства този izrod остане на власт, всички се самоубийте по- добре...

    Коментиран от #145

    14:45 08.02.2026

  • 128 Зайо Байо

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Даа":

    Не само май , а и Юни , и Юли , и Август - там лятото ще е в разгара си !

    14:45 08.02.2026

  • 129 Хората

    2 3 Отговор
    Хората все търсят под вола теле.
    Искат сложни конспирации.

    А това си е най обикновенно битово психарско убийство със самоубийство с елементи на педофилия

    14:45 08.02.2026

  • 130 Е как така?!

    5 1 Отговор
    Та нали бащата на момчето,бе много спокоен и едва ли не щастлив,че е под закрилата на Калушев...?!

    14:45 08.02.2026

  • 131 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    РИТУАЛНО САМОУБИЙСТВО! ВЕРВАЙТЕ МИ!!! ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:45 08.02.2026

  • 132 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Най-подходящата версия на ченгетата ще е тази,че Ивайло Калушев е убил децата и след това се е самоубил.
    Версия удобна за всички,освен за жертвите,роднини,приятели и всички останали нормални хора,които не повярваха на всички помии,които се изляха .
    Съболезнования .

    14:45 08.02.2026

  • 133 Исторически парк

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Герги":

    Как мвр ще разкрие нещо като мвр е извършителят бе🤡

    14:46 08.02.2026

  • 135 Нашийник

    5 0 Отговор

    До коментар #109 от "МАФИЯТА НЕ ПРОЩАВА.":

    Мръсникът винаги е киснел други за золумите, които той е вършил. Не е нещо ново. Но тук не му мина номерът.

    14:46 08.02.2026

  • 136 Мвр

    7 0 Отговор
    Първо ги очистваме после ги "намираме" 😏😎

    14:47 08.02.2026

  • 137 КГБ

    2 0 Отговор
    Наемните убийци са ги намерили и са изпълнили държавната поръчка,жалко.

    14:47 08.02.2026

  • 138 Къде е

    4 0 Отговор
    Пеевски?
    Борисов и той се покри!

    Коментиран от #168, #172

    14:47 08.02.2026

  • 140 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Щом е замесена ДАНС тази паразитна организация от калинки,некадърници,безделници и продажници,та даже и на убитият престъпник Нотариуса жена му работеше там,работата е ясна,много пари,наркотици и оръжия,а това води до Тулупа или Прасето.

    14:47 08.02.2026

  • 141 Тити на Кака

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Само Питам":

    Изчакай малко за да чуеш разказа на веществените доказателства, тъППопитеко.
    Ще е поучително и за тъППопитеци, особано ако се разприказва и необезпокоеният баща с отсъстващата, досега скрита в килера майка на 15 годишното хлапе, булка на екорейнджьра.

    Коментиран от #160

    14:47 08.02.2026

  • 142 Само се замисли

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чистач в действие":

    Кой бяга с кемпер от преследвачите си?

    14:47 08.02.2026

  • 143 ннтнт

    4 0 Отговор

    До коментар #116 от "Факти":

    Дали отново ще има въоръжени хора покрай хижата, охраняващи птичките и пчеличките с дронове?

    14:48 08.02.2026

  • 144 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Много дълбоко са му бръкнали на боко отзад за да направи такава масова чистка

    14:48 08.02.2026

  • 145 райберЪТ

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Само един от зайчарника убива и деца":

    Не стига , че е СОЦИОПАТ и ПСИХОПАТ , ами и ще продължи да управлява , да Коли и Беси , не стига това , ами и в тандем с другия ШИШКО !

    14:48 08.02.2026

  • 146 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Не се знае нищо конкретно, може да са ги разпердушинили ора на некой засегнат родител или каналжиите. Дрон носещ сто кила у хижа на осем километра од границата е много съмнително нещо. Хижата е на най високата точка на Петрохан,оператора на дрона е имал винаги пряка видимост между дистанционното и дрона. За четирсе минути може спокойно да мине около 25 км с товарене/разтоваране при непрекъсната видеовръзка.

    14:48 08.02.2026

  • 147 Доньо

    2 0 Отговор
    Накрая ги обявиха и за руско шпионско гнездо, щото онзи адвокат членуващ в адвокатска кантора (американска) бил защитавал Росатом. Че те нарочно нашите "изгубиха" делото, трябваше да връщат едни 600мил.евро, попикаха се от страх когато Путин им го напомни...

    14:48 08.02.2026

  • 148 ДА ИЗВЕСТНО ИМ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Откритите":

    Това което искат полис СЛУЖБАРИ управленци да видят. Две момчета и Калушев УБИТИ МЪРТВИ. И СЕГА СА СТИКОВАТ СЪС УПРАВЛЕНЦИТЕ И ДА ГИ ПОКРИВАТ. Видяха и нищо не ""разбраха"" защото това им трябваше. И тези мъртви. И ПОСЛЕ ЗАГАСЕТЕ ЛАМПИТЕ МЪРТВИЛО. РЕВОЛЮЦИЯ ТРЕБЕ НО СМЕ НЕ НАРОД А М...ША КАЗАЛ ПОЕТА ПРЕДИ СТ0 ГОДИНИ.

    14:48 08.02.2026

  • 149 Странно

    4 0 Отговор
    бяха казали, че кемпера е тръгнал за морето, а той се оказа във врчанаския балкан.
    Егато бгтоол камерите, егати мвр-то , нищо не знаят. То бива лъжи, ама чак толкова.

    14:49 08.02.2026

  • 150 логично

    2 0 Отговор
    Нещо много по голямо явно се прикрива .Има 6 жертви , които са знаели някакви неща и не трябва да се говори .Мисля ,че обществото никога няма да научи истината .

    14:49 08.02.2026

  • 152 Каква акция на МВР?

    2 0 Отговор
    Намерил ги е овчар!
    Браво на човека!

    14:49 08.02.2026

  • 153 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Спокойно бе мамул....":

    Мамул, е туй с което си пъхан, там, от дето си излязъл.
    Целия кръжок на Джерито Апщайна, копате Русия, ама нема стане... Хахахах

    14:49 08.02.2026

  • 154 !!!?

    2 0 Отговор
    Мистерията е пълна !
    Нищо чудно да се появят още трупове !
    Службите заминат съучастие...!!!?

    14:49 08.02.2026

  • 155 Давяйте

    1 1 Отговор
    Давайте бащата да му гледаме тъпата физиономия и да му се смеем.
    Калуша трябваше и на него да му тегли един контролен в простата мутра.

    Коментиран от #163

    14:50 08.02.2026

  • 156 Никой

    0 0 Отговор
    Малоумници , я си представете ,че службите са накарали бащата да каже тези думи в интервюто . Абе вие " човеци ли сте или изроди ! Ба х ти племето .

    14:50 08.02.2026

  • 157 Ами тия от службите са го направили

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Тити на Кака":

    По заповед на тоя от зайчарника...другия от новото начало има други методи - той действа през Сарафов и и праща в арестите за години наред без присъди, тоя от Банкя обаче праща наемниците си от службите да ликвидират...спомням си Перата как успя да оцелее след като го преследваха с маски и го стреляха едни също от службите , които го причаха пред блока му след като се върна от затвора Панкрац в Чехия, където беше правил разследване за тия Банкя , който е лежал там 1 година ефективно за кражба на коли....Перата оцеля по чудо, гледах му разказа от болници цара, бяха го уцелили в крака все пак с куршум....Преди да почнат да стрелят по Перата, са му извикали "стой, полиция"...

    14:51 08.02.2026

  • 158 В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!

    2 0 Отговор
    МИСИРКИ НЕПОРЪБЕНИ ЛЪЖЛИВИ! НАЛИ БЕХА ИЗБЕГАЛИ В ТУРЦИЯ?

    14:51 08.02.2026

  • 159 Пламен

    4 1 Отговор
    Заплатаджиите от ,,Защита не детето" не забелязаха ли , че тези деца не ходят научилище?

    14:51 08.02.2026

  • 160 Само Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Тити на Кака":

    Ама защо си така раздразнен и озлобен на чуждо мнение , различно от твоето ? Опитай с хапчета или друго , за да се поуспокоиш. Хайде , със здраве и умната следващия път !

    14:51 08.02.2026

  • 161 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    Ти си участвал в канал на п р ос ти ти го я - видео признание при ..знае кой
    Това е участие

    14:52 08.02.2026

  • 162 кака на Тити

    2 2 Отговор

    До коментар #125 от "Тити на Кака":

    А ти откъде знаеш, че първите трима убити са запалили хижата пред очите на Калушев? Видя ли записите от камерите или само прочете, че имало такива и това се виждало? Толкова сте лековерни, че каквато и безумна версия да измислят, ще се вържете. То не бяха секти, не бяха педофилски лагери, а хората мъртви и не могат да се защитят. Добре де, самоубили са се. Първите се самоубиха ритуално в понеделник, следващите не толкова ритуално в неделя. Така става ли?

    14:52 08.02.2026

  • 163 Ти си убиеца

    0 1 Отговор

    До коментар #155 от "Давяйте":

    Мръсен боклук

    14:52 08.02.2026

  • 164 "при акция на МВР"

    1 0 Отговор
    Така ли им приключват акциите?

    14:52 08.02.2026

  • 165 зимата в началото на 2026-та

    2 0 Отговор
    усеща се като зимата в началото на 1997-ма - повсеместна спекула, голяма инфлация, народа мизерства, мутрите колят и бесят, наглите политици пируват и... всеки ден купища трупове

    14:53 08.02.2026

  • 166 Само глупости си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    написалМалоумник

    14:53 08.02.2026

  • 168 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Къде е":

    Ами скриха се, както при убийството на А.Петров. И тогава няколко дни бяха поизчезнали и не се чуваха баш словоохотливците, дето като видят камера и все пред нея застават.

    14:53 08.02.2026

  • 169 Почти

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Новак":

    Хаха, да, кой не е чувал за опасната групировка на Сираците или Отнетите. А борци или други от силовите среди са съвсем невинни, нали!

    14:53 08.02.2026

  • 170 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Даа":

    ПЕЕВСКИ и БОЙКО СА В БЪЛГАРИЯ ......................... ПИГИ ЙОТОВА Е В ИТАЛИЯ НА ЕКСКУРЗИЯ ........................ ФАКТ !

    14:53 08.02.2026

  • 171 Дедо Мраз

    0 0 Отговор
    Оня с наградата от 100 000 $ сега ще трябва да я дава на килърите, щото те са ги открили първи.

    14:53 08.02.2026

  • 172 Рижа ЛИСИЦА

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Къде е":

    Много искате от тях. Те да не са БОГОВЕ ? Засега са само ниво ПОЛУбогове ! Почакайте още малко и тогава.

    14:54 08.02.2026