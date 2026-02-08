Край Враца са намерени телата на Ивайло Калушев и двете момчета

Намериха мъртъв Ивайло Калушев край Враца. Той е бил открит при акция на МВР. Заедно с него са открити и другите двама издирвани - дете на 15 години и 23- годишният Николай Златков. И те са мъртви, съобщават от "24 часа".
Те са открити близо до връх Околчица.
Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа "Петрохан". Тя е негова собственост. Там бяха открити телата на неговите приятели Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Тримата живеели в хижата. Те са застреляни с по един изстрел в главата.
Очаквайте подробности
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
КойТ разбрал-разбрал❗
Коментиран от #7
14:03 08.02.2026
3 Жалко
14:03 08.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #42, #166
14:04 08.02.2026
5 Хмм
Коментиран от #80
14:05 08.02.2026
6 Разорана държава.
14:06 08.02.2026
7 Евгени от Алфапласт
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Естествено. И със същия резИлтат.
14:06 08.02.2026
8 Майна
Къде бяха службите, които бяха съзирани за..окупацията ,загражденията от 2022г.
Чадърът е от цялото управление!!!!
14:06 08.02.2026
9 Спете и се страхувайте!
Пепетата ще протестират ли, или ще преглътнат гаврата?
14:07 08.02.2026
10 Ник
Коментиран от #15, #57, #59
14:07 08.02.2026
11 Хайде сега ще излезе
14:09 08.02.2026
12 Майна
Среща с Борисов и министрите по вътрешна и външна сигурност
Полага им ,че знаят ,имат информация какво става в България!!!
На 26 януари пристигна!!!
Започна..триене! Пак ли не разбрахте?
14:09 08.02.2026
13 Бивш
До коментар #1 от "Генерал Муфтаджийски":рейнджър в Камбоджа , генералЯ лекар на Бою и ортак при COVID ваксинните ! Много милиони прилапаха и с купища лъжи засипаха обществото .
Коментиран от #27
14:09 08.02.2026
14 Сила
Коментиран от #28, #76
14:10 08.02.2026
15 Налудник
До коментар #10 от "Ник":То той е следващият. Жив замесен не трябва да остава. За да не каже нЕкои неудобни неща.
14:10 08.02.2026
16 нещо да ви говори
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Той боко затова се е покрил и от месеци се появява само на клипове!
14:10 08.02.2026
17 Абсолютен трилър
Коментиран от #21
14:10 08.02.2026
18 Майна
Всички, които се сглобяваха!!!
Къде са?
Къде е и Радев!
Само Възраждане поставят въпроса!!
Коментиран от #78
14:11 08.02.2026
19 Пeдeрастка
Коментиран от #23, #38
14:11 08.02.2026
20 Христо
Коментиран от #26
14:13 08.02.2026
21 Майна
До коментар #17 от "Абсолютен трилър":Само тези ли са жертвите?
Ти наясно ли си ,бе
Какво значи канал, знаеш ли?
Течяло е...
Заличават следи..
По времето на демократите
Тръмп вкара в затвора Епщайн..
И се постараха ,някои да се обеси..!
Коментиран от #104
14:14 08.02.2026
22 Дупничанин
14:14 08.02.2026
23 Сила
До коментар #19 от "Пeдeрастка":А после твърдят , че педофилите дебнат само в интернет ....навсякъде са !!!
14:14 08.02.2026
24 Данко Харсъзина
14:14 08.02.2026
25 Бащата
14:14 08.02.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Христо":Не убитите са запалили хижата ❗
14:15 08.02.2026
28 да да
До коментар #14 от "Сила":А какво да каже...Сигурно така му било заповядано..няма тън-мън..
14:16 08.02.2026
29 със смирение
14:16 08.02.2026
30 Герги
Коментиран от #51, #53, #126, #133
14:16 08.02.2026
31 Бойко Българоубиец
14:16 08.02.2026
32 Данко Харсъзина
14:17 08.02.2026
33 Де го
Коментиран от #119
14:17 08.02.2026
34 Пич
Коментиран от #50
14:18 08.02.2026
36 Мътна и кървава
Нищо чудно да са убити още в хижата и да са преместени с кемпера за заплитане на случая...
14:18 08.02.2026
38 Не е случайно
До коментар #19 от "Пeдeрастка":че и Терзиев се познават. Той също е с по-мека киткa, та ясно са си от една комуна.
Коментиран от #41
14:18 08.02.2026
39 Радев
14:18 08.02.2026
40 Майна
Вие пак не схващате..
Педофилия като стока..
Канал за емиграция и всичко ,което е съпътвасщо..
Това е било под охрана на държавни органи..
Тръмп им показа..данни- посланика му,бкойто беше дни преди случилото се
Наивници сте..
Коментиран от #121
14:19 08.02.2026
41 Следите
До коментар #38 от "Не е случайно":Водят нстам. Родителите им от ДС чиствт игралната площадка на, децата.
14:20 08.02.2026
42 123
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И истина да е това дето го пишеш - ЩОМ ПРОИЗЛИЗА ОТ ТЕБ, ЗНАЧИ Е ЛЪЖА !!!
14:20 08.02.2026
43 БОЙС ТУ МЕН
ИЗПРАВЕНИЯ ЧОВЕК
Е НАПУСНАЛ ПЕЩЕРИТЕ И ПЛАНИНИТЕ....
АПРОПО....СЕГА ВСИЧКИ. ФРЕНДС И ФАДЪР ДА
ИЗПАДНАТ В ....ТРАНС ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ....
Коментиран от #72
14:20 08.02.2026
44 А50
Коментиран от #95
14:20 08.02.2026
45 Ивелин Михайлов
Коментиран от #67, #161
14:21 08.02.2026
46 гост
До коментар #35 от "кой му дреме":На теб Киселова ли ти е виновна или колкото да напишеш нещо...
14:22 08.02.2026
47 1234
Дискусия за отнемане на децата на такива "откачалки" ще има ли?
14:22 08.02.2026
48 Ядосан
14:22 08.02.2026
49 Жалко за загиналите
Едва ли има връзка, но последните убити са открити до връх Околчица, а последният пост на Калушев във фейсбук е стихотворението на Ботев "Борба"
14:22 08.02.2026
50 Гого
До коментар #34 от "Пич":Самоубили са ги, това беше ясно...Вероятно още на хижата и преместени , за да ги обявят за бягащите убийци (и съответно самоубийци). Народът вече може да си отдъхне...убийците сами са се изтребили, барабар с децата, вЕрвайте...
14:22 08.02.2026
51 Майна
До коментар #30 от "Герги":Ха ха ха
Пак ли да обясняваме
Какъв убиец да открият и кой го търси..
Кой е извършителят на поръчката ли?
Той ли е виновника?
На " служебната поръчка"?
Коментиран от #62
14:23 08.02.2026
52 Исторически парк
14:23 08.02.2026
54 Това
14:24 08.02.2026
55 Хм мм
14:24 08.02.2026
56 ОСТАВКА
14:24 08.02.2026
57 Няма надежда
До коментар #10 от "Ник":Със службите и държавата, с медийния слугинаж е проблемът с доверието.
Жалко за детето, жалко за почтените българи!
Само нова държава и нови държавници могат да спасят българите!
14:25 08.02.2026
58 Да не съм на неговото място
Коментиран от #64, #70, #83
14:25 08.02.2026
59 жалко
До коментар #10 от "Ник":Охо, вече излезе опорката , че Калушев е убил детето...това беше и целта на замислилите целия сценарий.
14:26 08.02.2026
60 Мафията на мутрите в бгто
14:26 08.02.2026
61 Aлфа Bълкът
Поне снощи един коментар във фейса беше много точен, че на баш комунистите и ДС милиционерите всичките им деца са от левия бряг, ако на някой синчето му се разминало, на внука му няма.
14:26 08.02.2026
62 Хихи
До коментар #51 от "Майна":Много американски филми гледаш и им вярваш.....
14:26 08.02.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Генерал Муфтаджийски":Новите "90 -те" Години. Честито. Копаете гроб на Русия...
Коментиран от #106
14:27 08.02.2026
65 Чистач в действие
Коментиран от #85, #105, #117, #142
14:28 08.02.2026
66 Георги Илиев Митев
14:28 08.02.2026
68 Откритите
Коментиран от #148
14:28 08.02.2026
72 Глупости
До коментар #43 от "БОЙС ТУ МЕН":А убийството в Нови Искър? А всичките мафиотски убийства останали неразкрити?
Иначе е много удобно да се припише причината на "секта"...
14:29 08.02.2026
73 Ти и мутрата от банкя
До коментар #69 от "Aлфа Bълкът":...сте убийците
14:29 08.02.2026
74 Пешо от панелката
14:30 08.02.2026
75 Дедо Мраз
14:30 08.02.2026
76 хайде, бе
До коментар #14 от "Сила":Бащата е вярвал на Калушев, но не и на МВР и шишовото ДАНС! Неговото мълчание пред службите точно това говори...хайде малко си поръзмърдай сивите клетки...не се опитвай да прокарваш опорките на Туин Пийкс.
14:31 08.02.2026
77 Майна
Дори си го заявяваш като нещо , Абе, ей така
Развозвал си ги до клиенти!!!
Киро Брейка- самопризнания като нещо велико как продавал в Испания к у рв,и!!
По ЗОО му носили и ги бел, щото се скатавали
Ами Павел -- черен печат в Италия за канал
Величие- сводници ,бтова е безумие!!!
Партия на сводници,
14:31 08.02.2026
78 Ей шушляк копанарски
До коментар #18 от "Майна":Радев още не се е сглобявал, а Възраждане сте малкото ОПГ ГЕРБ.
14:31 08.02.2026
79 Пламен
За справка - това и по Тошово време го имаше .Децата на алкохолиците ги поемаше Държавата и ги вземаше в интернат . Там децата живееха по-добре , отколкото у дома .
Коментиран от #87, #88
14:31 08.02.2026
80 ганев
До коментар #5 от "Хмм":ХА..ХАА.РАСЛЕДВАНЕ...НЕЕ САМО...К.....Р...ШУМ
14:31 08.02.2026
81 Майна
Разкарвате ги, разбирате ли до ..клиенти..
Няма нищо работа, ха ха
14:33 08.02.2026
82 Фънки
14:33 08.02.2026
83 Новак
До коментар #58 от "Да не съм на неговото място":Може да излезе, че цялата работа е извършил той?
14:33 08.02.2026
84 Бойко Българоубиец
Коментиран от #89
14:33 08.02.2026
85 Не се знае
До коментар #65 от "Чистач в действие":дали не са убити на друго място, а после натоварени в кемпера и закарани до Околчица.
Коментиран от #92
14:34 08.02.2026
86 да бе
14:34 08.02.2026
88 Новак
До коментар #79 от "Пламен":Да, и после станаха гръбнакът на организираната, престъпност - наемниците.
Коментиран от #169
14:35 08.02.2026
89 Пламен
До коментар #84 от "Бойко Българоубиец":Имаше и хубави неща , не го отричам .
14:35 08.02.2026
90 Данко Харсъзина
Коментиран от #103
14:35 08.02.2026
91 Буха ха
14:35 08.02.2026
92 Разбира се че са убити и тези трима души
До коментар #85 от "Не се знае":Службите в България убиват и деца вече
14:35 08.02.2026
93 От чужбина
14:36 08.02.2026
94 Бойко Българоубиец
Коментиран от #125
14:36 08.02.2026
95 Мамник?
До коментар #44 от "А50":Какво е това Мамник? Нещо като шарлатан измамник?
14:36 08.02.2026
96 ПиК 34
14:36 08.02.2026
97 Сатана Z
14:37 08.02.2026
98 Ивелин Михайлов
14:37 08.02.2026
99 ...
14:37 08.02.2026
100 Майна
Кой ги допусна въпреки тези тяхно официални признания да направят Партия?! участвал в канал за п,р,о,с,ти,тутки
Дори си го заявяваш като нещо , Абе, ей така
Развозвал си ги до клиенти!!!
Киро Брейка- самопризнания като нещо велико как продавал в Испания к у рв,и!!
По ЗОО му носили и ги бел, щото се скатавали
Ами Павел -- черен печат в Италия за канал
Величие- сводници ,бтова е безумие!!!
Партия на сводници,
14:37 08.02.2026
101 ШЕФА
14:38 08.02.2026
102 Бойко Българоубиец
14:38 08.02.2026
103 Даньо
До коментар #90 от "Данко Харсъзина":А любимата ти мутра от село Банкя замесена ли е пак?
14:38 08.02.2026
104 Я, по спокойно
До коментар #21 от "Майна":На "бе" ще говориш на баща си, ясно! Какво е това заяждане на дребно! Естествено, че никой от нас със сигурност не знае какво точно се е случило, колко дълбоки може да са нещата всъщност. Включително и ти. Това не е причина за злобни коментари! Аман от дребни душици!
Коментиран от #113
14:38 08.02.2026
105 подозирам,
До коментар #65 от "Чистач в действие":че са били на мястото и преди овчаря. Сега, ако кажат, че са убийства, последвани от самоубийства и хвърлят цялата вина на Калушев, значи наистина са били там часове преди овчаря, който ей така си обикаля в снега из трудно достъпните места в планината. Също толкова достоверно звучеше и версията за самоубилия се убиец от Нови Искър.
14:38 08.02.2026
106 Спокойно бе мамул....
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тя Русия сама си копае гроба.
Коментиран от #153
14:38 08.02.2026
107 Пийпинг ТОМ
14:38 08.02.2026
108 Вчера казаха че колата на Калушев
14:39 08.02.2026
109 МАФИЯТА НЕ ПРОЩАВА.
Коментиран от #135
14:39 08.02.2026
110 Тоз Лама
Обикновено такива откачалки не доживяват 30
14:39 08.02.2026
111 Майна
Всички замесени са били сводници
Има и доказателства и техни признания,бчебтова не е нещо незаконно, напротив
Предприемчивост!
14:40 08.02.2026
112 Варна
14:41 08.02.2026
113 Сигурното е че са убити
До коментар #104 от "Я, по спокойно":И че не са се самоубили, щото били "секта-педофили".. сигурно е че Сарафов и службите проявиха огромна злоба, докато намерят и последните трима мъртви....сега случая ще бъде изтрит отвсякъде и забранен за конентар
14:41 08.02.2026
114 ЕДГАР КЕЙСИ
14:41 08.02.2026
115 Той е бил открит при акция на МВР
14:41 08.02.2026
116 Факти
Коментиран от #143
14:41 08.02.2026
117 Aлфа Bълкът
До коментар #65 от "Чистач в действие":Това може да е методика на МВР, но тя не може да заблуди издирвания, защото той знае къде е бил и къде не е и ще му светне веднага.
Може само нас да направят на маймуни.
14:41 08.02.2026
118 сайко килър
Докога КОМПЕТЕНТНИТЕ органи - Съд , Прокуратура само ще имитират някаква работа , а резултатите ги няма НИКАКВИ ?
Как да имаш вяра в силата и защитата от ДЪРЖАВАТА , като нея я няма никаква , начело с тези , които са я яхнали ?
Коментиран от #123
14:42 08.02.2026
119 Даа
До коментар #33 от "Де го":А Шиши май пак е в Дубай
Коментиран от #128, #170
14:42 08.02.2026
120 Ватманяк
14:42 08.02.2026
121 Абе, майна...
До коментар #40 от "Майна":Много филми си гледал. Тръмп, викаш и той виновен!?? Ти специално нищо не знаеш по случая, както и всички ние, ама на теб много ти е развинтена фантазията.
14:42 08.02.2026
122 Инспектор ДЮДЮ
14:43 08.02.2026
123 отговорът
До коментар #118 от "сайко килър":докато са завладяни от политико-олигархичната мафия
14:43 08.02.2026
124 Само Питам
Коментиран от #141
14:43 08.02.2026
125 Тити на Кака
До коментар #94 от "Бойко Българоубиец":Кой изчисти тия хора, я сподели експертиза, различна от фундаменталното "Шиши и Буци са виновни за всичко"!
Кой накара първата тройка екзекутирани да подпалят виличката на гуруто си пред очите му? Буци, скрит в гората?
Кой и как откри насред пущинаците трима души с изключени и захвърлени телефони, за да изчисти и тях? Шиши Туристо ли?
Давай, раздуй!
А после иди при ДСУшко в Общината, да си получиш паричките за раздувките. И той е от ДС, както повечето от героите на тази история. Пари можеш да получиш и от Росатом, ядрените руснаци също са забъркани, защото Буци за гърлата ги е държал.
Давай!
Коментиран от #157, #162
14:44 08.02.2026
126 Ха де
До коментар #30 от "Герги":Че как да го намерят? Нали са те самите. Сценаристи, чадъродържачи, извършители.
14:44 08.02.2026
127 Само един от зайчарника убива и деца
Коментиран от #145
14:45 08.02.2026
128 Зайо Байо
До коментар #119 от "Даа":Не само май , а и Юни , и Юли , и Август - там лятото ще е в разгара си !
14:45 08.02.2026
129 Хората
Искат сложни конспирации.
А това си е най обикновенно битово психарско убийство със самоубийство с елементи на педофилия
14:45 08.02.2026
130 Е как така?!
14:45 08.02.2026
131 Бойко Българоубиец
14:45 08.02.2026
132 Сатана Z
Версия удобна за всички,освен за жертвите,роднини,приятели и всички останали нормални хора,които не повярваха на всички помии,които се изляха .
Съболезнования .
14:45 08.02.2026
133 Исторически парк
До коментар #30 от "Герги":Как мвр ще разкрие нещо като мвр е извършителят бе🤡
14:46 08.02.2026
135 Нашийник
До коментар #109 от "МАФИЯТА НЕ ПРОЩАВА.":Мръсникът винаги е киснел други за золумите, които той е вършил. Не е нещо ново. Но тук не му мина номерът.
14:46 08.02.2026
136 Мвр
14:47 08.02.2026
137 КГБ
14:47 08.02.2026
138 Къде е
Борисов и той се покри!
Коментиран от #168, #172
14:47 08.02.2026
140 ШЕФА
14:47 08.02.2026
141 Тити на Кака
До коментар #124 от "Само Питам":Изчакай малко за да чуеш разказа на веществените доказателства, тъППопитеко.
Ще е поучително и за тъППопитеци, особано ако се разприказва и необезпокоеният баща с отсъстващата, досега скрита в килера майка на 15 годишното хлапе, булка на екорейнджьра.
Коментиран от #160
14:47 08.02.2026
142 Само се замисли
До коментар #65 от "Чистач в действие":Кой бяга с кемпер от преследвачите си?
14:47 08.02.2026
143 ннтнт
До коментар #116 от "Факти":Дали отново ще има въоръжени хора покрай хижата, охраняващи птичките и пчеличките с дронове?
14:48 08.02.2026
144 Ивелин Михайлов
14:48 08.02.2026
145 райберЪТ
До коментар #127 от "Само един от зайчарника убива и деца":Не стига , че е СОЦИОПАТ и ПСИХОПАТ , ами и ще продължи да управлява , да Коли и Беси , не стига това , ами и в тандем с другия ШИШКО !
14:48 08.02.2026
146 Архимандрисандрит Бибиян
14:48 08.02.2026
147 Доньо
14:48 08.02.2026
148 ДА ИЗВЕСТНО ИМ Е
До коментар #68 от "Откритите":Това което искат полис СЛУЖБАРИ управленци да видят. Две момчета и Калушев УБИТИ МЪРТВИ. И СЕГА СА СТИКОВАТ СЪС УПРАВЛЕНЦИТЕ И ДА ГИ ПОКРИВАТ. Видяха и нищо не ""разбраха"" защото това им трябваше. И тези мъртви. И ПОСЛЕ ЗАГАСЕТЕ ЛАМПИТЕ МЪРТВИЛО. РЕВОЛЮЦИЯ ТРЕБЕ НО СМЕ НЕ НАРОД А М...ША КАЗАЛ ПОЕТА ПРЕДИ СТ0 ГОДИНИ.
14:48 08.02.2026
149 Странно
Егато бгтоол камерите, егати мвр-то , нищо не знаят. То бива лъжи, ама чак толкова.
14:49 08.02.2026
150 логично
14:49 08.02.2026
152 Каква акция на МВР?
Браво на човека!
14:49 08.02.2026
153 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #106 от "Спокойно бе мамул....":Мамул, е туй с което си пъхан, там, от дето си излязъл.
Целия кръжок на Джерито Апщайна, копате Русия, ама нема стане... Хахахах
14:49 08.02.2026
154 !!!?
Нищо чудно да се появят още трупове !
Службите заминат съучастие...!!!?
14:49 08.02.2026
155 Давяйте
Калуша трябваше и на него да му тегли един контролен в простата мутра.
Коментиран от #163
14:50 08.02.2026
156 Никой
14:50 08.02.2026
157 Ами тия от службите са го направили
До коментар #125 от "Тити на Кака":По заповед на тоя от зайчарника...другия от новото начало има други методи - той действа през Сарафов и и праща в арестите за години наред без присъди, тоя от Банкя обаче праща наемниците си от службите да ликвидират...спомням си Перата как успя да оцелее след като го преследваха с маски и го стреляха едни също от службите , които го причаха пред блока му след като се върна от затвора Панкрац в Чехия, където беше правил разследване за тия Банкя , който е лежал там 1 година ефективно за кражба на коли....Перата оцеля по чудо, гледах му разказа от болници цара, бяха го уцелили в крака все пак с куршум....Преди да почнат да стрелят по Перата, са му извикали "стой, полиция"...
14:51 08.02.2026
158 В СВИНСКАТА КОЧИНА ЩЕ СТАНЕ МНОГО ЗЛЕ!
14:51 08.02.2026
159 Пламен
14:51 08.02.2026
160 Само Питам
До коментар #141 от "Тити на Кака":Ама защо си така раздразнен и озлобен на чуждо мнение , различно от твоето ? Опитай с хапчета или друго , за да се поуспокоиш. Хайде , със здраве и умната следващия път !
14:51 08.02.2026
161 Майна
До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":Ти си участвал в канал на п р ос ти ти го я - видео признание при ..знае кой
Това е участие
14:52 08.02.2026
162 кака на Тити
До коментар #125 от "Тити на Кака":А ти откъде знаеш, че първите трима убити са запалили хижата пред очите на Калушев? Видя ли записите от камерите или само прочете, че имало такива и това се виждало? Толкова сте лековерни, че каквато и безумна версия да измислят, ще се вържете. То не бяха секти, не бяха педофилски лагери, а хората мъртви и не могат да се защитят. Добре де, самоубили са се. Първите се самоубиха ритуално в понеделник, следващите не толкова ритуално в неделя. Така става ли?
14:52 08.02.2026
163 Ти си убиеца
До коментар #155 от "Давяйте":Мръсен боклук
14:52 08.02.2026
164 "при акция на МВР"
14:52 08.02.2026
165 зимата в началото на 2026-та
14:53 08.02.2026
166 Само глупости си
До коментар #4 от "Последния Софиянец":написалМалоумник
14:53 08.02.2026
168 Хаха
До коментар #138 от "Къде е":Ами скриха се, както при убийството на А.Петров. И тогава няколко дни бяха поизчезнали и не се чуваха баш словоохотливците, дето като видят камера и все пред нея застават.
14:53 08.02.2026
169 Почти
До коментар #88 от "Новак":Хаха, да, кой не е чувал за опасната групировка на Сираците или Отнетите. А борци или други от силовите среди са съвсем невинни, нали!
14:53 08.02.2026
170 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #119 от "Даа":ПЕЕВСКИ и БОЙКО СА В БЪЛГАРИЯ ......................... ПИГИ ЙОТОВА Е В ИТАЛИЯ НА ЕКСКУРЗИЯ ........................ ФАКТ !
14:53 08.02.2026
171 Дедо Мраз
14:53 08.02.2026
172 Рижа ЛИСИЦА
До коментар #138 от "Къде е":Много искате от тях. Те да не са БОГОВЕ ? Засега са само ниво ПОЛУбогове ! Почакайте още малко и тогава.
14:54 08.02.2026