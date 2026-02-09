Новини
Томислав Дончев: Прегласуване на бюджета ще отвори състезание по грозен левичарски популизъм

9 Февруари, 2026 07:16 1 052 24

Вицепремиерът в оставка заяви, че връщането на проектобюджета на кабинета „Желязков“ е политически невъзможно

След трагичното разкритие от днес и намерените три тела на издирваните Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното дете Александър Макулев в кемпер край Враца, в обществото отекна ясна и отчетлива теза през последните часове: „Няма държава, няма институции, те мълчат, а престъплението ще остане неразкрито“. Затова в предаването „Защо“ питаме вицепремиера в оставка Томислав Дончев къде има, или няма държава?

„Първо, по йерархия на приоритетите, най-важното, на което трябва да отговорят и МВР, и прокуратура, е „Какво се е случило и кои са отговорните лица?“. Тук, разбира се, комуникацията е изключително деликатна тема. МВР трябва да говори, когато има какво да каже. И когато има, трябва да го каже веднага, защото обществото иска отговор на това какво се е случило“, каза той.

„Очевидно повече от това, което са казали, няма. Не е редно представител на МВР да ви каже „утре ще търсим този еди-къде си“, това не е сериозно, пречи на следствието. Разбира се, покрай този случай, освен кой е отговорен, има много други въпроси за всичко, което се е случило последните 4-5 години и за действието или бездействието на различни държавни институции“, обясни още Дончев.

Той определи използването на подобна кървава трагедия за политически спекулации като изключително грозно. И уточни, че това не би донесло полза на никого.

Предстоящите избори и промените в Изборния кодекс

През изминалата седмица парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

В подкрепа на ограничаването на броя на секциите до 20 гласуваха от ГЕРБ – СДС, „Възраждане“, „БСП – Обединена левица“ и ИТН. Против бяха от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, АПС, „Величие“ и трима нечленуващи в парламентарна група. От „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) се въздържаха.

„Ние инициатива за промяна на Изборния кодекс нямаме. Оспорвате правото на народните представители в парламентарната ни група да гласуват?“, каза Томислав Дончев на въпрос защо от ГЕРБ са подкрепили предложението.

„Аз не знам колко трябва да са секциите. Нашето предложение беше да са 30, но то не беше прието. Има различни аргументи, подозирам, че основният е гарантиране на честност и прозрачност на изборите“, каза той.

По думите му това е връщане към стария ред отпреди 7-8 години. Според него винаги, когато „се пипат изборните права преди избори, тегне латентното съмнение, че някой се опитва да изкара половин, един или някакъв процент електорален бонус от това“.

Ако президентът Илияна Йотова все пак наложи вето на тези промени в Изборния кодекс, е възможно от ГЕРБ да го приемат.

Това става ясно от отговора на Дончев „всичко е възможно, стига да има достатъчно солидни документи“, на въпрос дали ГЕРБ биха го подкрепили.

Ще гърмят ли бомби в ръцете на служебния кабинет, заложени от кабинета „Желязков“?

По време на консултациите на президента Илияна Йотова с всички партии зам.-председателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков обяви, че на служебния кабинет сега му предстои да се озове на бойното поле и трябва да осветли всички бомби, които са заложени по министерствата.

„Аз не съм сапьор, че да залагам бомби. Дори се опитвам да свърша неща, които би трябвало да са отговорност на следващото правителство – например всички реформи, свързани с четвърто и пето плащане от Националния план за възстановяване“, коментира Дончев.

На въпрос дали високите сметки за ток през януари не е именно такава бомба, той обясни:

„То по какъв начин е предизвикано от правителството? КЕВР проверява дали става дума за надписани сметки, за повишена консумация, не мога да дам отговор на този въпрос, колкото до тока за бизнеса – това е отделен разговор“.

Прегласуване на бюджета

В първите месеци от еврозоната страната ни остана без редовен бюджет. А БСП предложиха да бъде проявен разум и държавническо поведение и отново в парламента да бъде вкаран за гласуване проектобюджета, който в крайна сметка свали от власт кабинета „Желязков“.

„Технически това има логика, политически – няма как да се случи“, категоричен беше Дончев.

„Има всички рискове един дебат по бюджета да се превърне в едно политическо състезание по грозен левичарски популизъм, което се е случвало и друг път“, каза още той.

„За мен по-скоро трябва да се работи в посока дали трябва да бъде добавено нещо към удължителния закон. Предизборен дебат на тема бюджет е много опасна технология“, обобщи вицепремиерът в оставка.

Той коментира и избора на служебен премиер, като заяви, че от ГЕРБ нямат „абсолютно никакви претенции“.

Парите по НПВУ

Бившият вицепремиер Атанас Пеканов каза преди няколко дни, че ситуацията с Плана за възстановяване и устойчивост е критична, както и че има риск да загубим 2,5 милиарда евро.

„Тя ситуацията с националния план е критична от 3 години. От 3 г. България не беше получавала плащания. Досега сме получили около 6 милиарда евро“, каза Дончев.

По думите му четвърто и пето плащане са свързани с промени в осем закона, два от които са гласувани от НС, четири се разглеждат в комисии и два са на ниво МС.

„Всички текстове са изработени и съгласувани с Европейската комисия. Тоест, ние сме си свършили работата по четвърто и пето плащане. Възможно е това Народно събрание да приеме всички законови промени, необходими да получим оставащите 2,5 млрд. евро по НПВУ“, добави още той“, заяви още той.


  • 1 Дзак

    3 4 Отговор
    Важното да тръгне икономиката. Бюджета трябва да бъде справедливо разпродаден!

    Коментиран от #4, #5

    07:27 09.02.2026

  • 2 Никой

    9 3 Отговор
    Работим от сутрин до вечер - а едни хора ни "съветват" - това е също неприятно.

    Коментиран от #6

    07:28 09.02.2026

  • 3 събудете се робиии

    19 1 Отговор
    ГРАБ убиха държавата и народа , и искат да продължавата да убиват безнаказано !!

    Коментиран от #13, #15

    07:29 09.02.2026

  • 4 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Важното е да тръгне икономиката. Бюджетът да бъде справедливо разпределен!

    07:39 09.02.2026

  • 5 Пътник към затвора

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Този е герберски крадец на европейски средства.

    07:39 09.02.2026

  • 6 Балонът издиша

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Къде?

    07:39 09.02.2026

  • 7 Ставри

    12 1 Отговор
    тъпослав дарадончев очаквам те

    07:40 09.02.2026

  • 8 Сиганин

    13 1 Отговор
    Бате връщай парите!

    07:41 09.02.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    Според умника Дончев, грозен левичарски популизъм било, да не оставиш кръвопийците капиталисти да се подуват, като кърлежи на гърба на трудовия народ. Вижте , кво направиха с цените при еврото. Маркс е бил прав " И най-малкия капиталист е експлоататор По логика партия като ГЕРБ дясно ориентирана , защитаваща едрия капитал, никога не би трябвало да печели избори. Само , че с парите на капитала те успяват да манипулират бедните и трудови хора.

    07:58 09.02.2026

  • 10 Име

    6 1 Отговор
    Бюджет в предизборна кампания!

    08:00 09.02.2026

  • 11 За да решаваш съдбата

    3 1 Отговор
    На един народ, задължително трябва да си родител! Тогава мисленето е друго!

    08:10 09.02.2026

  • 12 Лост

    2 1 Отговор
    Дончев да не се прави на мъж.Преди години за едни золуми в Габрово само жена му каза,че са виновни лилавите.А той тогава като вицепремиер само мънкаше пред камерите.

    08:14 09.02.2026

  • 14 9689

    3 1 Отговор
    Да поканиш в студиото Томи-мазмантията е кощунство.

    08:37 09.02.2026

  • 15 Фашизиран ГЕРБАДЖИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "събудете се робиии":

    Забравихте снимката му с униформа на СС И ШМАЙЗЕР В РЪЦЕ. ТОЯ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ФАШИСТИТЕ УНИОЖИТЕЛИ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ МАСИ. ИЗПЕЧЕН ГЕРБЕРСКИ ШАЙКАДЖИЯ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ДАЛАВЕРИ.

    08:40 09.02.2026

  • 17 20 милиарда заеми

    3 1 Отговор
    за заплати на бюджетници, какво е?
    Най-голямата сума в бюджета за бюджетници 650 000?
    Да ме извинят държавните експерти с ниски заплати.
    Следващото най-голямо перо в бюджета е НЗОК, 11 милиарда предвидини 2026 в кацата
    без дъно, и 6 милиарда лева доплащане от пациенти.
    Територията е с най висок процент в ЕС
    по доплащане.. Увеличихте МРЗ,
    и натоварихте най-бедните с високи осигуровки.
    Какви са тези увеличения на депутатски заплати на всеки 3 месеца????
    Къде по света го има това Чудо?
    Повече от пенсии.
    За какво ви беше въвеждането на Юро.
    Защо премахвате КЕШ от НАП, ГРАО, Паспортни, КАТ.
    Народът питахте ли го?
    Или за вас Референдум е мръсна дума.
    Ч.у.д.овищни инфлация, дефицит, повишение цени ток, вода,
    данъци предстоят, лекарства, храни.
    Да отиват данъците ни за фондовете на
    неизбирани от европейците лица.
    Какви са тези Концесии на кабинети в оставка,
    то не бяха летища, БДЖ, редкоземни метали, Лукойл?
    Какво ще правите с цените.
    Назряват протести и избягахте!
    Сътворихте Кризите избори Конституция и избягахте.
    Махнахте граници, български лЪв и избягахте.
    Сега сте на етап подаряване Концесии.
    С БКП и ДПС.

    08:48 09.02.2026

  • 18 наглост габровска

    1 1 Отговор
    Този престъпник габровски, дето открадна два милиарда уж за "електронно правителство", защо още не е в затвора?! Пък и много е гадна мутрата му, прилича на медуза!

    08:55 09.02.2026

  • 19 Тома

    2 1 Отговор
    По грозен от теб няма бе батко

    09:11 09.02.2026

  • 20 Мнение

    2 0 Отговор
    15-годишен е правилно да се нарече ЮНОША.
    ДЕТЕ е до началото на пубертета (около 12–13 г.)
    ЮНОША е приблизително от 13 до 18 г.
    Може да се нарече и НЕПЪЛНОЛЕТНО МОМЧЕ – юридически термин (от 14 до 18 г.) или ТИЙНЕЙДЖЪР.

    ✅ тийнейджър – препоръчително
    ⚠️ тинейджър – допустимо, но по-разговорно
    📘 юноша – книжовно българско

    09:29 09.02.2026

  • 21 Габрово

    1 0 Отговор
    Този наглец и крадец на мииларди е по-отвратителен като виизя дори от банкянската слугиня ГЕРБачева, пардон- - Сачево, чиято физиономия силно наподобява тепсия! И двамата са отврат!

    09:44 09.02.2026

  • 22 Хамстер

    1 0 Отговор
    Да вземат да включат и затворите в програмата за саниране, че не се знае, знае ли се. И на остров Болшевик може да направят нещо като Алкатраз. Когато депутатите приемаха проектозакон за държавния герб, вместо емблемата на Пежо, трябваше да вземат тази на Рено. Така тези мишки нямаше да мислят за лъвове.

    11:14 09.02.2026

  • 23 Къде е електронното правителство?

    0 0 Отговор
    БОЙКО БОРИСОВ ЧЕКМЕДЖАРЯ КРАДНА ЕДНИ 2 МИЛЯРДА ОТ ЗДРАВНАТА КАСА, ШАЙКАДЖИЯТА ТОМИСЛАВ КРАДНА 2 МИЛЯРДА ЗА ЕЛЕКТОННО ПРАВИТЕЛСТВО. ТОМИСЛАВ Е ДЕ САА.ПАРИТЕ ? КЪДЕ Е ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО? ШАЙКА КРАДЦИ ИЗПЕЧЕНИ. ПАК ГЛАСУВАТЕ ЗА ШАЙКАТА КРАДЛИВА.

    11:35 09.02.2026

  • 24 Спондж

    0 0 Отговор
    Този е много умен - излъчва естествен интелект! Направо струи от него и сигурно си е самодостатъчен!

    12:48 09.02.2026

