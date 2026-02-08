Новини
Ботьо Ботев за случая "Петрохан": Има изявена форма на агресивна педофилия

Ботьо Ботев за случая "Петрохан": Има изявена форма на агресивна педофилия

8 Февруари, 2026 20:04

Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става. Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично, коментира още криминалистът

Ботьо Ботев за случая "Петрохан": Има изявена форма на агресивна педофилия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Подобен случай не е имало. Това убийство е необикновено, нестандартно", коментира в предаването "120 минути" по bTV криминалистът Ботьо Ботев.

"Много странни неща има в самото начало. Труповете намерени пред хижата, като за показ. Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става. Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично. Нестандартно поведение на самия извършител. Оттук много неща още в първичната оценка на инцидента е, че има нещо нелогично. Нямаме в практиката такова убийство - да оставиш труповете по този начин", коментира още криминалистът.

Припомняме, че днес бяха намерени три трупа в кемпер - на Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и Николай Златков на 22 г. край Враца, около вр. Околчица.

Според експерта би могло да има принуда, но по-логично е доброволно да са тръгнали с него. "Тръгват от първото престъпление в Петрохан. Оттам пътуват спокойно в колата с него. Единият е непълнолетен. Другият е мъж, който може да окаже съпротива. Това са необичайни, нестандартни факти. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги ликвидира , в Петрохан, за да може да се укрие по-добре, по-ефективно", заяви Ботьо Ботев.

Според него няма данни за съпротива в първото убийство: "Самото връзване на трима мъже, които са едри, биха указали съпротива, трудно ще се справи един човек. Трудно е да се прави оценка. Къде са застреляни, как са застреляни като последователност, не е известно дали има други изстрели".

За Ботев най-същественото е какви са резултатите от аутопсиите - как си представяте трима мъже - застрелват един, а другите чакат, освен ако не е с тяхно съгласие.

Той твърди, че в криминалната практика няма стандартизация.

"Действията на обекта са много странни. Онова, което е подхождал в различни сфери на държавността, би трябвало е да се обърне внимание, че нещо не е в ред. Мен ме притеснява изключително много, че той е имал афинитет към малки деца и то предимно момчета. На мен ми се струва, че при този обект е изявена форма на агресивна педофилия", коментира още Ботев.


България
  • 1 Ботьо Ботев е

    153 46 Отговор
    е жертва на агресивна некрофилия

    Коментиран от #50, #90, #199

    20:08 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    103 22 Отговор
    Ботьо Пищова ....брата на Митьо !!!

    20:08 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    60 8 Отговор
    мевере каза че било секта

    20:09 08.02.2026

  • 7 Хипотетично

    93 2 Отговор
    Формата на педофилия налична или не налична е евентуално само съпътстваща към някаква друга по-основна дейност, носеща пари.

    20:09 08.02.2026

  • 8 хаха

    119 13 Отговор
    "Хижата запалена, но не напълно изгоряла."

    Ноу шит Шерлок? Сякаш колкото да се заличат следите а? хахахаха
    И какво общо има педофилията с автоматично оръжие, окрана на периметър, дронове, уреди нощно виждане??? Викаш пари с педофилия са били изкарвали а?

    Леле че тъпи балкано-ориенталски същества.
    Като в Нови Искър а? Изтрепал там хората и после се самоубил?
    хахаха!

    Коментиран от #57

    20:11 08.02.2026

  • 9 Тото 1 и Тото 2

    86 4 Отговор
    Показват ни и ни казват това , което искат да знаем ! Другото си е за тяхна лична употреба. Да живеят и УРА !

    20:12 08.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хаха

    83 7 Отговор
    Този ли беше на Карамански кукловода?

    Толкова им е акъла и на двамата...

    20:15 08.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 възмутително

    48 11 Отговор

    До коментар #5 от "кой му дреме":

    Какъв колан на Сияна? Не спекулирай с причините за трагедията! Дядото й е отбил в дясно и спрял и затова той и баба й са оцеляли, а ремаркето на тира премазва главата на детето.

    20:15 08.02.2026

  • 17 Гост

    100 8 Отговор
    Този става само да разправя криминални хипотези в някой селска кръчма.

    20:16 08.02.2026

  • 18 кумчо ВЪЛЧО

    71 5 Отговор
    Това ли е нашенския Шерлок Холмс и Еркюл Поаро , Мегре и доктор Уотсън ?
    Защо не работи , а стои встрани и само го викат за мнения ?

    20:16 08.02.2026

  • 19 Потрес

    106 6 Отговор
    Този коментиращ обект има изявена агресивна форма на некадърност?

    20:17 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айдеее, и този се

    92 7 Отговор
    опитва да покрие държавните поръчки за трафик на дрога и хора чрез обвинение педофилство...

    20:18 08.02.2026

  • 22 хаха

    60 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тоалетната хартия":

    "Защо Държавата нищо не е напранила и ги е криела."

    След като е имало сигнали срещу тези означава, че са подпомагани от "държавата".

    20:21 08.02.2026

  • 23 Морски

    92 4 Отговор
    Този е такова поръчково ченге, че направо се чудя на журналистите защо го канят!

    Коментиран от #59

    20:23 08.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    86 7 Отговор
    Всичко е ясно. Ще изкарат мъртвите педофили, людоеди и прочие. Случаят е приключил.

    20:23 08.02.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    51 2 Отговор
    АМИ ДА - И ТЕЖКО ДЕТСТВО ....
    ПОМАЦИТЕ ОТ СИК , ВСИЧКИ ИЗНАСИЛЕНИ
    КАТО МАЛКИ В ДЖАМИЯТА
    ......
    И РАЗВИЛИ ТЕЖКИ ФОРМИ НА ПЕДОФИЛИЯ
    ОЩЕ В БЕЛИТЕ БРЕЗИ :)

    20:24 08.02.2026

  • 26 Кую

    40 3 Отговор
    Удобно.Нещо за иманярство!?!

    20:25 08.02.2026

  • 27 Да,бе

    57 6 Отговор
    Убил ги е значи да не му опъват "децата"...Егоист с една дума,а можеше просто да им продаде органите и Квот остане да си го хапне...От 35 години няма милиция в България,но милиционерите свършване нямат..

    20:28 08.02.2026

  • 28 Механик

    53 3 Отговор
    Аз съм убеден, че при съвременните средства с които разполагат крим. експерти и лаборатории, установяването на това дали има самоубийство е нещо, което може да се направи за 2-3 часа.
    До сега според официалните източници, няма категорични данни дали се има самоубийство. А си мисля, че точно това е най-важното да се узнае в самото начало на разследването.
    Всички останали изводи на разните му полу-експерти по медиите, са едно голямо НИЩО.

    Коментиран от #29

    20:29 08.02.2026

  • 29 Тъй,тъй

    44 5 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Съвременни са им само корупционните практики,заплатите и родовообщинския феодализъм по сексуална линия.Иначе са айрян без кисело мляко,а и водата е кът.

    20:33 08.02.2026

  • 30 Цък

    60 6 Отговор
    Защо този тъпак го представят постоянно като топ ченге. Не е разкрил нищо значимо.

    20:34 08.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тома

    23 7 Отговор
    Тогава проверете веднага зайчарника

    20:41 08.02.2026

  • 33 Шест

    37 8 Отговор
    А, специалиста от ГЕРБ по сигурността кога ще се изходи по въпроса да предложи незабавно увеличаване на заплатите и възраста.Егати толкова време не са могли да разберат какво се случва в тази хижа.сега коментари а,бай Милан кога ще се изкаже,дано не го пропуснете.

    20:42 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Приказки за лека нощ деца...

    55 7 Отговор
    На времето топ ченгето Ботьо Ботев беше закарал заподозрените за убийството на политик в една хижа и агресивно беше издевателствал над тях , за да си признаят за престъплението. Измъчвал ги като средновековната инквизиция с кибритени клечки под ноктите. И така след тези агресивни мъчения , не само заподозрените, а и всички ние коментиращите ще си признаем всичко от убийството на Кенеди до кой стреля по Папата.Тактиката ако достатъчно дълго ни бият, всичко ще си кажем. След като другаря топ милиционер Ботьо Ботев навърши пенсионна възраст го направиха почетен член на комисията по обществен ред и сигурност в община София от квотота на ... ГЕРБ Победа !!! Има и една друга приказка за едни млади момчета барети и милиционери където са изпозастреляха в кв. Белите Брези , но нея ще ви я разкажа друг път. А сега всички по леглата !!! Топ ченгетата бдя над вашата безопасност ! Спете спокойно деца !

    20:50 08.02.2026

  • 40 Хахаха

    61 4 Отговор
    Този е пълен некадърник!
    Убийството на Луканов не можа да разкрия.

    Тия момчета са изпълнявали поръчка на ДАНС, за какво не знам.
    Накрая са отказали и са ги очистили, включително и детето, което говори колко безскруполни са убийците, и колко мръсна работа са поели.

    Според мен е канал на бившето ДС, по който в едната посока вървят пари, а в другата дрога.

    Спомнете си колко дрога хванаха на Капитан Андреево и българските и турските митничари.

    Това не остава без последствия ...
    Напомням и изчезването на трима без следа, след залавянето на 1,5 тона хероин в камион на Пимк.

    ПИМК се ползва за каналджийство по канали на ДС

    Коментиран от #107

    20:51 08.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Защо

    43 4 Отговор
    Кой му дава трибуна, на този велик професионалист, един от хората Причина да нямаме разкрити убийства в началото на прехода. А защо Причина, ми толкова си можеше тогава

    20:53 08.02.2026

  • 43 Пенчо

    27 43 Отговор
    Най-сетне се загатна истината за тази паравоенна организация (НПО), носеща името Държавна... Създадена и подкрепяна усилено от правителството на Просто Киро, при чието управление негов министър сключва безсрочно споразумение с тези "герои"! По това време чегъртат ГЕРБ, арестуват Борисов, но политици по високите етажи от ПП (включително и софийският кмет Терзиев) ги подкрепят финансово за да си купят оръжия, джипове, АТВ-та, бронежилетки и всякакво оборудване! Няма информация Ивайло Калушев да е бил женен и да има деца. Същото важи и за останалите убити авери! Явни знаци за сексуални действия с малолетни. Сега се разбира, че именно Калушев (Иво, както го нарича Терзиев) е убил детето и 22-годишния младеж! Боже, каква промяна ни готвеха тези умнокрасиви!!!

    20:53 08.02.2026

  • 44 Банкя

    29 7 Отговор
    Е заровено кучето

    20:53 08.02.2026

  • 45 Дии

    50 4 Отговор
    Топ криминалист ?!? Че тоя има ли 1 разкрито убийство? Но пък всички са чували за Къщата на Ужасите в Копривщица. Този вместо да лежи в затвора или в психиатрията обикаля телевизиите и ръси акъл. Грозна работа.

    20:57 08.02.2026

  • 46 Не разбрах

    48 7 Отговор
    Тоя герберастки некадърник кой го нарочи за специалист и експерт.

    20:59 08.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Случайно

    50 4 Отговор
    Веднага пускат слугата мафията Ботьо тъпото

    21:01 08.02.2026

  • 49 Давид

    33 1 Отговор
    Ботйо Ботев ти лъжец . Държавата е знаела за всичко , но не си е мръднала пръста . За назидание на останалите подобни групи . И така драги зрители , тази крава , такова мляко дава .

    21:03 08.02.2026

  • 50 Дюран , Дюран

    40 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ботьо Ботев е":

    Има форма на агресивна манипулация от страна на разни случайни експерти.

    21:03 08.02.2026

  • 51 Смешник

    30 2 Отговор
    Дайте да видим записи, жертви да говорят, поне анонимни показания, какви актове са правили, е така си говорят тия шамандури

    21:06 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Анонимен

    22 5 Отговор
    Всички розови понита са извратеняци

    21:09 08.02.2026

  • 54 Този

    14 6 Отговор
    Този Калуш е пълен дилетант.
    Джим Джоунс е самоубил 900 сектанта в Гвиана

    21:09 08.02.2026

  • 55 Шогун

    50 1 Отговор
    Ботьооо, Ботьооо гола вода си, един случай нямаш разкрит!
    Кой може да обезоръжи 4-5 мъже?
    1-служби?
    2-ударна група килъри?
    3-вътрешен човек?
    И защо му е на последния да разхожда останалите двама до Враца, не можеше ли да ги просне и тях на Петрохан ?

    Коментиран от #81

    21:10 08.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Оръжието

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Им е трябвало .
    Можело е някой да ги ,,изнасили,, в гората .

    21:10 08.02.2026

  • 58 кауш

    13 3 Отговор
    Този Калушев наложил много добър ,защо не пусна тези деца?
    Счетоводителят смятал колко калинки и малинки има,а юристът представлявал боровете пред животните

    21:10 08.02.2026

  • 59 Защото

    41 2 Отговор

    До коментар #23 от "Морски":

    Така им е разпоредено. Да ни пускат димки за педофилия, секти и прочее небивалици. Много сериозни интереси са нагазени на много високо ниво. Употребили са ги , тва е, станала е много сериозна "засечка" някъде и бам по един контролен, да не говориш. "Ако тръгнеш по пътя на парите, ще стигнеш до греха". Много целенасочено ни внушаваха цяла седмица, какво трябва да се случи. Те така, щото били педофили , разбираш ли, са си документирали всичко с камери, че да им е лесно на разследващите....., аман от простотии

    21:11 08.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 агресивна педофилия

    23 2 Отговор
    Ама само в главата на Ботьо. Това само при евреите го има. При будистите си имат свещенни кравички

    21:13 08.02.2026

  • 64 Какви

    27 2 Отговор
    са тези перверзни мисли у главата му на този ?

    21:15 08.02.2026

  • 65 И пак няма журналенце

    19 3 Отговор
    Което да го пита тоя дали хижата в Перохан е била явочна квартира и колко пъти е ходил там в годините

    21:15 08.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Айде бе,

    45 0 Отговор
    "Ботьо Ботев за случая "Петрохан": Има изявена форма на агресивна педофилия"

    Не знам каква форма има, но има замесени политици на много високо ниво. Дали е наркотици, дали е оръжие, дали е мигранти, но точно затова никога нищо няма да научим. Тия и да не са замесени са знаели неща които никой друг извън агитката не трябва да знае.

    21:17 08.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Смърфиета

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "ченгела се прави на луд":

    Защо, малки момченца не съществуват ли?

    21:19 08.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хаха

    19 2 Отговор
    Тоя да не им е светил или е част от схемата, та знае?

    Коментиран от #73

    21:20 08.02.2026

  • 72 Смърфиета

    13 3 Отговор

    До коментар #68 от "БОЙС ТУ МЕН":

    Сарафов трябва да разпореди арест на всички, присъстващи на погръбението, но и патоанатомите трябва да вземат достатъчно токсикологични проби. От трупен материал при добър аналитичен капацитет, могат да разберат много неща, но трябва да ги пратят в чужбина.

    21:21 08.02.2026

  • 73 Смърфиета

    8 3 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    Изглежда е светил и все още е светнат, защото иначе няма да загине ламата с момченцата на връх Околчица.

    21:23 08.02.2026

  • 74 Д-р Марин Белчев

    24 3 Отговор
    Като родител тази трагедия ме ужасява и ме кара да се замисля колко лесно едно дете може да попадне в опасна среда. Присъствието на 15-годишно момче в подобен случай повдига сериозни въпроси за влиянията, на които са изложени децата ни, и за хората, с които общуват. Понякога „интересни“ или харизматични личности със странни разбирания могат да изглеждат безобидни, но всъщност да въвличат младите в рискови и разрушителни ситуации.

    Затова родителите не бива да се страхуват да проверяват, да питат и да бъдат активно ангажирани с живота на децата си. Нужно е да знаят кой има достъп до тяхното доверие и дали средите и организациите, в които участват, имат ясни правила, ценности и реална отговорност. Грижата не е контрол, а защита, и понякога тя може да се окаже решаваща.

    Коментиран от #84

    21:23 08.02.2026

  • 75 Айде и тоя го изтъпанчиха

    31 3 Отговор
    Когато се вадят "доводи" за педофилия, въпросите се очаква да спрат и да не се рови, очаква се обществото да се успокои и да не се интересува повече от екзекуцията на 6 човека за 1 седмица!!!, очаква се страстите да утихнат - затова се изтъпнчиха всички да ги обвиняват в педофилия и сектанство. Защото тази версия им е най-удобна да заметат това, коет иначе трябва да обясняват. Така потулват случая и край.

    Коментиран от #83, #88

    21:24 08.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Никой

    1 0 Отговор
    Примерно казано.

    21:27 08.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този ми напомня

    25 1 Отговор
    За шефа на полицията от поредицата Такси, комисар Жибер, само е малко по-смешен с измислиците си. Абе, някой знае ли поне един разкрит случай от тоя паляк?

    21:30 08.02.2026

  • 81 Уффффффф

    29 0 Отговор

    До коментар #55 от "Шогун":

    Питай го защо не казва нищо за четирите джипа? Все някоя камера ги е заснела, защо досега не е изяснено на кого са тези коли и какво са правили там в деня на убийството на първите трима?

    Коментиран от #86

    21:33 08.02.2026

  • 82 Не търсят убийците

    26 4 Отговор
    Вместо това се ровят в бельото на хората и тълкуват само отделни факти така, както им е изгодно, пренебрегвайки други факти. Нямало било сведения за съпруги и деца на убитите. Но колко пъти вече се спомена какво е казала приятелката на един или на друг от тях? Непременно ли човек трябва да има граждански брак? Подминава се и това, че Калушев е представил на един от свидетелите свой син.

    21:36 08.02.2026

  • 83 Смърфиета

    11 11 Отговор

    До коментар #75 от "Айде и тоя го изтъпанчиха":

    Ако разнищят рейнджърите и освен природозащитници, започнат да разследват и "Орловия кръг", ще стигнат до много интересни неща за същината на сектата на Лама Иво. Все някой вече ще проговори и всички по веригата ще се нас.рат. Но мисля, че самата Прокракрува не иска да задълбава толкова навьтре. За тях е излишно. Цялостната престъпна дейност няма как да бъде изяснена. Няма как да изкорениш хомосексуалистите от софийския център, те шест поколения си бъркат по дубките. Е, ще ми е интересно, когато излезат достатъчно подробности по случая. Полицаят от София изглеждаше в потрес. Вътре е било месомелачка. Въпросът е какво е имал в главата си ламата.

    21:37 08.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Оракула от Делфи

    32 2 Отговор
    Защо всички са се вкопчили в "педофилската теза", като удавник за сламка, като има фактология за поне още три версий защо всички са избити???
    Колкото повече ги слушам и гледам толкова повече ми се гади , това не са Специалисти и Психиятри
    те сами са за психиятрията!!!
    ДЪРЖАВАТА СЕ КЛАТИ ТА СЕ НЕ ТРАЕ????

    21:41 08.02.2026

  • 86 Шогун

    22 0 Отговор

    До коментар #81 от "Уффффффф":

    Е то е ясно и кмета го потвърди в първото интервю!
    “ извикаха ме за поемно лице, когато се качихме трябваше да изчакаме ДАНС да свършат с огледа и да влезнем ние”
    Въпроса е службите ли са били или килъра маскирани шапки и жилетки на службите!
    И в двата случая са се издънили!

    21:41 08.02.2026

  • 87 Графски

    26 3 Отговор
    Нека да признаем никой не вярва на мвр

    21:43 08.02.2026

  • 88 Смърфиета

    9 2 Отговор

    До коментар #75 от "Айде и тоя го изтъпанчиха":

    Ще стане истински интересно в съдэбна зала. Лама Никодимов, и тути кванти лешояди ще разнищят лама Иво Келещев

    Коментиран от #104

    21:43 08.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Митьо джибрата

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ботьо Ботев е":

    От моята ,,секта" е...гуру...

    21:46 08.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 листчето

    16 3 Отговор
    Бях се притеснил за Потьо Потев, но явно му отнема повече време вече да наизусти заучени и купешки фрази.

    21:48 08.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дедо

    10 24 Отговор
    За всички умници !! Ботьо Ботев има повече разкрити убийства от колкото ви сте се къпали до сега !!! Нещастници !!! Готови сте да оплюете и малкото останали специалисти !!! Това ПП-ДБ ше излезете и по голямо нещастие и от турското робство !!!

    Коментиран от #103

    21:49 08.02.2026

  • 95 Трябва да си много нагъл

    26 2 Отговор
    Че след « ювелирната акция» а кв Белите брези, където взаимно се избиха полицаи под мъдрото ръклводство на тоя олфрен, сега на пръскаш мозък.
    Ай бегай, че ми се повдига от такива бивши величия!

    21:49 08.02.2026

  • 96 Римска монетарница

    22 1 Отговор

    До коментар #31 от "Аман от идиотии":

    Слушай какво ти говори онзи спец Ботю Ботев и му вервай ,ще те изведе на Убава поляна да рупаш зелена тревица

    21:50 08.02.2026

  • 97 Сатана Z

    24 6 Отговор
    Поне да беше изказал съболезнования на близките на тези хора бе,Ботев.Що се излагаш бе,ченге?Ако на Петрохан имаше агресивна педофилия щеше да има върволица от туристи с кемпери от Западна Европа,САЩ и Канада да участват в този евент.Няма как в педофилските среди да не се разчуе,че там правят това—онова с момченца.
    Удобна версия за нищомежожещите копои на 5 цифрена заплата,която ние плащаме.

    Коментиран от #113

    21:53 08.02.2026

  • 98 Абсолютен

    22 2 Отговор
    Провал на МВР

    21:55 08.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 гост

    29 1 Отговор
    Хубавото при вас бeдните и глaдни xoрица че не сте заплаха с нищо за борисов и с нищо не му пречите освен да ви крaде. Да си спомним записа "Aло Baньо". Всеки знае подробностите и политическия чадър и злоупотреба с власт на премиера тогава борисов. След месеци мишo бирaта на 47 години почина от инфаркт и не в тях а в хотела на валентин златев в който беше извикан. След 9 месеца почина от инфaркт и съпругата му на 48 години а след известно време и ваньо танов също от инфaркт на 55 години. Няма вече жив свидетел от аферата "Aлo Baньо". Помните ли шефа на фирмата "Агромакс" Методи Бачев която печелеше всички обществени поръчки и последната за 7 млн.и 900 хил.лв.? И който поръчваше фoлк пeвици и манекенки и на едно такова сборище заяви че "кмета на Cимитли е такoвал бойко борисов". След време си замина от този свят след усложнение при липocyкция. Свършват символите защото ще ви напиша още десетки случаи на хора които по някакъв начин са били заплаха за борисов. Управляват ни yбийци не в преносния а буквалния смисъл.

    21:58 08.02.2026

  • 101 Бившия евродепутат...Бареков при

    12 2 Отговор
    Карбовски преди малко -

    🚨🅱️И Пеевски като Путин да плати вноската в Съвета на Тръмп с 1 милиард долара от замразените си активи от САЩ и Великобритания💰‼️

    Пеевски Путин Магнитски

    Адвокатите на Пеевски вече са пращали срамната оферта на Великобритания за дарение на част от едни 2,5 милиарда паунда, които стоят замразени в едни офшорни сметки в Британските Вирджински острови – любимата дестинация до 2021 година на шишковите адвокатски кантори.

    22:01 08.02.2026

  • 102 Графски

    23 1 Отговор
    Нека да признаем никой не вярва на мвр

    22:02 08.02.2026

  • 103 Малкия холандец

    8 1 Отговор

    До коментар #94 от "Дедо":

    Дай едно поръчково, убиец и поръчител?
    Не битово, надявам се да правиш разлика между двете!

    22:02 08.02.2026

  • 104 ха, ха, ха...

    12 1 Отговор

    До коментар #88 от "Смърфиета":

    Да ти имам лековерната фантазия. Никога ли не ползваш това, което носиш на раменете си? Най елементарните признаци са налице, споделяли с приятели и колеги за заплахи с разстрел, но не посочват причината. Аз никога не бих споделил нещо подобно ако не желая да съобщя а причината, а ако някой близък, който ми има доверие, сподели нещо подобно с мен първия ми въпрос ще бъде защо? Тук обаче нищо не се съобщава за причини защото още не е измислено.

    22:08 08.02.2026

  • 105 Оня

    17 1 Отговор
    Едни и същи ,,експерти" се въртят от години по телевизиите и разправят врели некипели. Оплетени от тъмни субекти, корумпирани, тъпи и зависими. Жалко, никога няма да научим истината, поредното убийство ще се замете под килима, след като мине медийния интерес.

    Коментиран от #117

    22:09 08.02.2026

  • 106 Защо не се е вдигнал изстребител

    8 3 Отговор
    Миг29 да направи въздушен полисинг от петрохан над пътищата излизащи от хижата
    Тия изстребители само за хубост ли ги имаме
    Полицията и военните нямат ли дронове за наблюдение от високо на голяма площ

    Коментиран от #123

    22:12 08.02.2026

  • 107 пимк

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хахаха":

    беше на доган и бойко ги купи от доган преди години!!! всеки сам да си прави изводите!!! карах към пимк беше ми казано че има забран да ни спират полицаите карах само в българия…

    22:13 08.02.2026

  • 108 ВВП

    9 4 Отговор
    ,ботю,е дрът пидифил.По очите го познавам..и по лъжите дето плямпа..

    22:15 08.02.2026

  • 109 Оракула от Делфи

    23 1 Отговор
    След като изчетох повечето коментари в този саит, според Българската Полиция , педофилите
    са най- примерните хора в нашето общество!
    Не са крали от Европейските фондове, или Български програми ???
    Не се занимават с трафик на наркотици?
    Не се занимават с трафик на бежанци?
    Не се интересуват от антики?
    Всичко което правят го правят , като волонтери и без пари?
    Никой не провери за наркотици, ако си летище София и ти направят натривки за 4 секунди ще цъфне ,
    всичко каквото си правил последните дни, наркотици барут , тъка не чух за проби от наркотици никъде???
    Излизат смахнати милиционери и Психиятри които като ги слушаш ти идва да ги арестуваш за отклонение на следствието в погрешна следа!
    Толкова ли е трудно да се води разследването в три различни версий???
    Убийството било единственното по рода си в България, но вече всички в Полицията и Прокуратурата са
    сигурни че това е педофилия!
    Добре ама за какво са въоръжени бе джанъм, закаво им тези погранищни скривалища като има перфектни
    апартаменти за сношение дори и за педофили???
    Къде са тези 4 черни джипа с висока проходимост???
    И трябва ли да ходи този Иво на връх "Вола" , да убие деца и колеги е да се самоубие???
    Тези хора са бягали от някого и не са успели да избягат от Мексиканската вендета ,
    мексиканеца от селото и и той избягал но никой не знае къде?????

    Коментиран от #121

    22:15 08.02.2026

  • 110 Тия дето правят аборти 35 години

    7 5 Отговор
    Педофоби ли са
    Защо са разрешени абортите и разводите
    И няма вероучение в училищата
    Защо не са задължителни за християните църковните бракове

    22:17 08.02.2026

  • 111 Терзиев

    15 1 Отговор
    Не разбрах само Ламата от добрите педофили ли беше?

    22:18 08.02.2026

  • 112 ВВП

    15 3 Отговор
    Ботю е тежка форма на пидифилия и манипулация на обществото..

    22:18 08.02.2026

  • 113 Гост

    9 5 Отговор

    До коментар #97 от "Сатана Z":

    Да бе, тъпана ще бият да "заповядат" педофили от всички земни кълбета на Петрохан за масова оргия, че и медии да извикат!?
    Отвсякъде трагедията буквално смърди на гей/педофилна лама секта! Всички дърти, над 45 годишни отшелници в гората, без жени и деца, привличат за "обучения" 13-15 годишни момченца! Всички "родители, дали децата си, софийския кмет, разни спонсори, Сандов, Денков, директорите на училищата, сключили договор с ламата за "обучения" трябва да дават обяснения в следствието! Също така отговори на обществото дължат данс, мвр, горски, агенция за закрила на детето и пр. институции, "благодарение" на чието бездействие стана тази трагедия!
    Тази трагедия е повод да се сложи край на всички зелени и всякакви секти и закрият със закон всички нпо-та... Ако не сега, никога няма да стане!

    22:20 08.02.2026

  • 114 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 10 Отговор
    БОТЬО БОТЕВ Е КРИМИНАЛИСТ СЛЕДОВАТЕЛ ОТ ....................... ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА , НА КОЙТО НЕ СЪМ ФЕН , НО ........................ БОТЬО БОТЕВ МИ Е НАПРАВИЛ ВПЕЧАТЛЕНИЕ , ЧЕ .................... ВИНАГИ Е ОБЕКТИВЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМ (ЗА РАЗЛИКА ОТ) БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #156

    22:20 08.02.2026

  • 115 Цън цър цър

    16 4 Отговор
    Очевидно е че розовите понита бранят реномето на педофилската секта

    22:21 08.02.2026

  • 116 Може може

    6 1 Отговор
    Възможно е ,щом държа детето толкова време

    Коментиран от #212

    22:22 08.02.2026

  • 117 ако не знаеш да те светна

    6 2 Отговор

    До коментар #105 от "Оня":

    "...поредното убийство ще се замете под килима, след като мине медийния интерес."

    Медийния интерес ще мине след като минат изборите. Сега предстоят избори, а политиците нямат интерес да се обсъждат едни или други кандидати. По добре да обсъждат няккви убийства, за които никога няма да научат нищо съществено, но да не се коментира какви са нагласите за изборите на роднини, познати или приятели.

    Коментиран от #143

    22:24 08.02.2026

  • 118 А бе

    12 4 Отговор
    кмета на София защо финансира педофилските НПО?

    Коментиран от #142

    22:24 08.02.2026

  • 119 Специалист

    12 3 Отговор
    Ботьо Ботев едно небитово убийство не е разкрил, сега го цитират навсякъде. По-добре Бай Х да извикат да “фане” убийците

    Коментиран от #148

    22:26 08.02.2026

  • 120 .на такъв прилича

    7 3 Отговор
    Тоз и той ще е от мафията

    22:26 08.02.2026

  • 121 Орка и делфин

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "Оракула от Делфи":

    Държавата е разграден двор шенген и еврозона евро от цял свят
    Виж какви филми се продуцират от БНТ с държавни пари
    И тов НПО също с държавни пари
    Този КалУшев защо не е правил научно популярни филми които филми да ги дават по телевизията ами се деца е гледал да обучава

    22:29 08.02.2026

  • 122 Евгени от Алфапласт

    4 3 Отговор
    Тоя ми мяза на оня петел от Looney Tunes.

    22:29 08.02.2026

  • 123 Е, изстребител?

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "Защо не се е вдигнал изстребител":

    Нали трябва да се развият други хипотези. Ако се зърне нещо отгоре, желаните хипотези ще станат на пух и прах.

    22:37 08.02.2026

  • 124 Въпросът е

    7 4 Отговор
    защо Сандов подписа договор с педофила Ламата?

    22:40 08.02.2026

  • 125 Емигрант

    12 3 Отговор
    Бг- куките са идеалното олицетворение на тая държава. В нормалните страни има разследване, после съд и тогава се казва кой какъв е. БГ-куката знае всичко, от два репортажа на миcиpките вече е завършил разследването и е произнесъл присъдата. Има-няма, ден-два, не повече. Много смешно беше, че заградиха зона почваща 3 километра от мястото.Цирк! Ако стане нещо на жилтите павета, сигурно ще заградят София. хи хи

    22:40 08.02.2026

  • 126 Пешо

    18 1 Отговор
    Питайте ДАНС какво са правили в хижа Петрохан преди криминалистите?!

    Коментиран от #131, #136, #140

    22:40 08.02.2026

  • 127 ДЖЕН ДЖЕКИ ЧАН ДЗИ

    9 6 Отговор
    ПП означава „Поддържаме перверзиите“

    22:41 08.02.2026

  • 128 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    ПП са будисти педофили

    22:42 08.02.2026

  • 129 Нещастници

    9 3 Отговор
    агресивна е! софия всяка година организира прайд! Американ срещу България го спонсорира, както и фондацията на калушев, всички служби си траят само подписват разреширелни ! деца не ходят с години на училище, но МОН И ДАНС СИ МЪЛЧАТ, вместо това им подписват всичко, за нпо за хижа за какво искат! мвр участък им закриват, да им е спокойно! Но пък българите гласуват за ппдб, с председател който е съшия!

    22:42 08.02.2026

  • 130 Пешо

    6 0 Отговор
    Мирише на кока!...

    Коментиран от #138

    22:44 08.02.2026

  • 131 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #126 от "Пешо":

    Питаме защо Васко е давал пари на въоръжени сектанти педофили?

    22:48 08.02.2026

  • 132 Жорж

    13 2 Отговор
    Ботьо нещо е загубил форма.
    Тука има, тука нема. Глупости.
    Трима се самоубиват и след това се подреждат един зо друг.

    Коментиран от #137

    22:49 08.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Ален ПроЗд

    5 0 Отговор
    Столична Община стана спонсор на източна секта с педофилски уклон

    22:54 08.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Пешо":

    ДАНС СА "ХОРА" НА ЧОРАПА .................... ТОЙ ГИ НАZHAЧИ 2022 година .......................... ФАКТ !

    22:55 08.02.2026

  • 137 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "Жорж":

    Ей, гениален си бе Петрашвили.

    22:57 08.02.2026

  • 138 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "Пешо":

    На кока, на трева, и може да има нещо трето. В даркнета имаш сайтове с цялото меню. Случайно видях един огледален. Няма да изброявам, защото не е поучително. Ако това беше в лавките за тютюн, нямаше толко лесно да дават децата си на ламата Иво.

    23:00 08.02.2026

  • 139 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #135 от "Факти":

    Внушаваш че Ламата е живял достойно и чисто?Достойно ли е да си сектант и педофил?

    23:00 08.02.2026

  • 140 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Пешо":

    ДАНС, ако е бил агент, или ако вече е бил разследван за противодържавна дейност, което следва от самото наименование на формированието на ламата. Но те не разследват самото убийство, а на огледа са полиция и задължително БОП. ДАНС ако наистина са били там, значи държавата ефективно си върши работата, независимо дали харесваме Деню и Сарафов. Тук проблемът от леко естетичен приминава в дълбоко етичен. Не може да сме съгласни едни отпадъци да заменят други отпадъци, и то объркани и с нисък хоризонт. Эбани у главу, както казват братята отвъд границата.

    Коментиран от #161

    23:04 08.02.2026

  • 141 ченге

    4 1 Отговор
    Най-лесно е да кажем че всички замесени са мъртви за да продължаваме спокойно да си гледаме видео клипчета на телефона.

    23:06 08.02.2026

  • 142 Смърфиета

    6 1 Отговор

    До коментар #118 от "А бе":

    Да не би кмета на София да не е обратен?
    Те се подкрепят.

    23:07 08.02.2026

  • 143 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "ако не знаеш да те светна":

    До разкриване или прекратяване, сроковете за разследване се продължават с по един месец.

    23:09 08.02.2026

  • 144 Факти

    1 5 Отговор
    Гледайте в ютюб видеото със заглавие "Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят".

    23:09 08.02.2026

  • 145 Бгг

    6 1 Отговор
    Ботьо голям си, сам ли достигна до извода , че нещо не е наред ??? Колко знакови убийства имаш разкрити, не питам за битовите???

    23:09 08.02.2026

  • 146 Стивън Дарси...

    4 2 Отговор
    Педофилската е хомо шорошка секта ППДБ трябва веднага да бъде забранена и поставена извън закона ..

    23:15 08.02.2026

  • 147 От чужбина

    3 0 Отговор
    Не е нужно човек да знае и разбира как работят разследващите и полицията, но възникват много въпроси. Първо около регистрацията и дейсността на НПО-то. Кой и защо позволи регистрация с подобно подвеждащо име, сякаш е държавна агенция? Следващ въпрос е кой и от къде е финансирал тази организация. Явно е, че са разполагали със значителни средства, но от къде са идвали тези средства? От МВР казват, че в хижата и в кемпера имало оръжия. Какви са и колко са тези оръжия? Ако са няколко пищова и 1-2 пушки минава за нормално, но някои "новини" споменават за много оръжия или арсенал! След като тази организация, това НПО се е занимавало с опазване на горите, възниква въпроса дали са подавали сигнали и колко пъти за незаконна сечи или за незаконни дейности из горите? Някак си не се връзва занимавката по опазване на горите да се хвърлят толкова много средства, при това дори не от държавата, а от някъде другаде, ама и без да се знае от къде!?!? Отделно почват да се появяват разни "новини", че били заплашвани, ама пак не се знае от къде!?!?

    Коментиран от #149

    23:16 08.02.2026

  • 148 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Специалист":

    Е то у България се разкриват само битови убийства ! И пияниците дето се доказват като мъже като плескат женичките си, щото у България е бая разпространено, лепят същия етикет и тук с елементи на сатанизъм, щото били будисти, а не християни със зачервени бузи разбийш ли.

    23:17 08.02.2026

  • 149 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #147 от "От чужбина":

    Едно малко по читаво ченге каза, че две пушки и един пистолет далеч не са много оръжия.

    23:18 08.02.2026

  • 150 Госあ

    1 3 Отговор
    Гмуркат се в пещери, пазят природата, харесват хармонията с природата и да не дават боговете, ако са слушали метъл !!! За ганчетата и ганките тʼва е сатанизъм !

    23:22 08.02.2026

  • 151 Дядо поп

    7 0 Отговор
    Интересни са коментарите. Дано и журналистите ги четат, да питат по-адекватни въпроси. Не че им отговарят видимо притеснените пазители на закона. Чудя се само, как кемпера от Странджа се телепортира във Враца, без да го засекат? Дано пита някой, че да разберем.

    Коментиран от #162

    23:23 08.02.2026

  • 152 Чукундури

    9 0 Отговор
    Много слаби криминалисти на територията. При по-голяма адекватност и оперативност сега младежите можеха да са живи ,а Каушев да е в кауша.Вижте жалкия им импровизиран брифинг от Околчица.Единственото, което се разбра е, че нищо не се разбра.Тогава защо въобще застанаха пред микрофоните.Да се карат на журналистите.

    23:25 08.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Коста

    6 2 Отговор
    А дали не са убити от други защото са станали свидетели?

    Коментиран от #177

    23:27 08.02.2026

  • 155 От чужбина

    3 0 Отговор

    До коментар #153 от "Лия":

    Бащата на детето твърдеше, че е спокоен. Може да ви звъчи грозно, но в случая да питат майката. ДА, майката, защото тя е по-сигурна отколкото бащата. Може и ДНК тест. Отделно някои свидетелстват, че Калушев е представял едното момче за негов син.

    Коментиран от #163

    23:34 08.02.2026

  • 156 Анджело

    5 2 Отговор

    До коментар #114 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ААА лицето Рашков няма да пипате! Той е Пуделът на Промяната

    23:36 08.02.2026

  • 157 Женска ти е логиката

    1 1 Отговор

    До коментар #153 от "Лия":

    Тия дни само му е било до перверзии.

    Коментиран от #160

    23:36 08.02.2026

  • 158 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор
    Алоууу, хептен ни взехте за малоумни и продължавате с глупостите… Повече от очевадно е, че успелите да избягат от първата екзекуция са били настигнати, вие не престанахте с тъпотиите си, чак да се предадат изисквахте, ако били невинни … Само и само да отклонявате темата от това какво всъщност е ставало там …

    Коментиран от #172, #198

    23:37 08.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #157 от "Женска ти е логиката":

    Няма как да е мъжка.
    Но съм съгласна с Вас, логично е това, което казвате.

    23:41 08.02.2026

  • 161 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #140 от "Смърфиета":

    Не е баш така. Пожар преди танцьорите, пожар след тях (уж самозапалване естествено), полицаите когато отиват какво точно да оглеждат, като всичко е попиляно? Абсолютни локуми се разпъват…

    23:42 08.02.2026

  • 162 От чужбина

    4 1 Отговор

    До коментар #151 от "Дядо поп":

    И аз зададох този въпрос по-рано. Предишните дни казаха, че кемпера се придвижил до морето и там му се губят следите по третокласната пътна мрежа. Малко след това имаше новини, че полицията претърсва около Враца. Е как така този кемпер се върна от морето и не е засечен от нито една камера? Също и местния кмет каза, че първо са чакали от ДАНС да излязат от мястото на хижата. После казаха, че от ДАНС изобщо не са били на мястото. Абе почва да намирисва на мърша.

    Коментиран от #164

    23:42 08.02.2026

  • 163 Кога са връщаш

    3 0 Отговор

    До коментар #155 от "От чужбина":

    Представил е за свой син 23 годишния,не Макулев, които не на 15

    23:43 08.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Сарафов МАНС Бай Г

    5 0 Отговор
    Само пари вземат, а никаква работа не вършат

    Коментиран от #170

    23:48 08.02.2026

  • 168 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #166 от "Пилотът Гошу":

    дУбре, Гошу

    23:48 08.02.2026

  • 169 Язък за обучението по оцеляване

    2 0 Отговор
    Щом е обичал младото,нищо не му е коствало да им пощади живота, така и така е решил да отнеме своя,защо и на учениците си.

    Коментиран от #175

    23:52 08.02.2026

  • 170 Мвр-то

    4 0 Отговор

    До коментар #167 от "Сарафов МАНС Бай Г":

    Те обичат само заплатите си. Ние им плащаме големите заплати, те се правят че работят…

    23:55 08.02.2026

  • 171 Селянин

    2 0 Отговор
    На тоя защо му викат криминалиста?Убийците са убитите.

    23:57 08.02.2026

  • 172 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #158 от "Пилотът Гошу":

    Ако са се измъкнали и опитали да избягат и се скрият с тоя кемпер, то полицията е помогнала на убийците да ги намерят. При положение, че лицата се издирват и се знае кемпера на Калушев е елементарно да се прегледат камерите по пътищата. Това дори се прави с ИИ по развитите страни. Това е кемпер, а не високопроходим джип или атв да карат по горите. Движили са се по пътната мрежа пълна с камери.

    Коментиран от #176, #193

    00:03 09.02.2026

  • 173 Гост

    5 0 Отговор
    Бих попитал, как така между Петрохан и Враца са около 70 км и нито една камера не е засякла кемпера. Специално за Враца знам на изходите е бъкано с камери. Къде е истината?

    Коментиран от #183

    00:03 09.02.2026

  • 174 Лия

    2 0 Отговор
    По друг начин казано (с извинение към Гошу) - @утопсия би могла да потвърди или отхвърли твърдението в заглавието. Евентуално.

    Коментиран от #181

    00:03 09.02.2026

  • 175 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #169 от "Язък за обучението по оцеляване":

    Защото не е знаел как и с какво да се дрогирга, да взема по малко от точно определени невролептици с тревата (освен при прием на стимуланти и ЛСД) и да не се изживява много пред мунченцата. Плюс тежки комплексари той и цялата му среда, естествено, с произтичащото муфтене за скъпи джаджи и експедиции.

    00:03 09.02.2026

  • 176 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "Госあ":

    Китаец, скрий се на тази дето ти е дарила живот у задния вход!

    Коментиран от #178, #180

    00:05 09.02.2026

  • 177 Сега се прибирам

    6 1 Отговор

    До коментар #154 от "Коста":

    в къщи. Три пъти ме спряха в центъра на София. Гъмжи от полиция по улиците. П.оверяват багажници на автомобили и бусове. По лична карта се правят дълги справки. Милиционерите са неадекватно притеснени.Ако тези са се самоубили не помня за самоубийци да е имало такива проверки.

    Коментиран от #182, #218

    00:06 09.02.2026

  • 178 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #176 от "Смърфиета":

    Ти от там ли си мислиш, че излиза живота ве вертолетке ?

    00:07 09.02.2026

  • 179 Абе топ криминале

    1 1 Отговор
    Първо: Калуша не е прикривал деянието, за да се чуди ушатия от фотото що това, а не онова.Телата са ги изнесли с младежите да могат близките да ги пигребът подобаващо.
    Второ Палежа не е да прикрие следи, а преди да се самоубие да разруши наследството си.Такова са били и убитите с него младежи.

    Коментиран от #190

    00:09 09.02.2026

  • 180 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #176 от "Смърфиета":

    Земи си намери некой да те оправя където трябва. Това е хетеросексуален секс. А не да те дънят само отзад.

    Коментиран от #185

    00:09 09.02.2026

  • 181 патоанатом

    5 1 Отговор

    До коментар #174 от "Лия":

    Чета ви. В работата си съм. Трябва някой да ги пази, и шестимата са при мен. Утре ще продължа. На решето са, за мен е чест да имам такова предизвикателство, ама да ме извинявате, много писане, много проби, гледката, а и миризмата са отвратителни, заради стомашното съдържимо. Знаем какво са яли и т.н. Толкова от мен. По-нататък ще има още. Ботю Ботев не ви лъже и не прави внушения. Не е много в неговия стил. Той е от старата школа, и методите му се считаха за доста крути и дори спорни, ако мога меко да се изразя. Ама не е важен цветът на котката....

    Коментиран от #189

    00:09 09.02.2026

  • 182 Данчо

    4 0 Отговор

    До коментар #177 от "Сега се прибирам":

    Митов, който май е неженен и без деца, съвсем от профила на дружинката, симулира дейност. Спокойно

    00:10 09.02.2026

  • 183 Лия

    3 1 Отговор

    До коментар #173 от "Гост":

    Логично е да са тръгнали веднага по този маршрут. Едва ли издирването е започнало в момента на намиране на телата в хижата.

    00:10 09.02.2026

  • 184 Дедо Мраз

    6 1 Отговор
    Тъжна история, мафията пак победи.

    00:10 09.02.2026

  • 185 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #180 от "Госあ":

    Под достоинството ми е да ти отговарям на това, защото то касае изключително теб, Китаец. Ти си го знаеш, че не ставаш, така че....

    Коментиран от #191

    00:12 09.02.2026

  • 186 Жмотьо Жмотев

    2 1 Отговор
    Този Ботью още от онова време беше алкохолик и взяткаджия от мутрите. Прикрил е повече престъпления отколкото е разкрил. Опъваше им ва големите бандити чадъри а те му даваха на гюме по дребни риби. Разследваше с доносници и мъчения. Това му е Топа на Топа. Алкохол и мъчения. Голяма част от работата му я вършеше една друга шушомига полковник Дражев. И той беше пиянка.

    00:14 09.02.2026

  • 187 Госあ

    3 0 Отговор
    Според герберчетата, два пистолета и една пушка е голем арсенал ! ха ха ха ха аве селяци, ако разровят зайчарника у Банкя кво ли ше намерят ???

    00:16 09.02.2026

  • 188 Този

    5 1 Отговор
    Криминалист го свързвам единствено със смъртта на баретите които бяха застреляни от полицейски патрул. Същият е отишъл на среща с Карамански придружаван от баретите цивилно облечени но въоръжени. Деца са ги видял да влизат във входа и са казали на патрулката която неофициално е пазела Карамански. От там става и мазалото. Не съм чул да е разплел някакво мистериозно убийство.

    Коментиран от #192

    00:17 09.02.2026

  • 189 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #181 от "патоанатом":

    Разбираем е сарказма Ви, но не дали е необходим? Вие си знаете.
    Все пак е редно да получим отговори, а не голи твърдения на някакви си. Дори и не го зная какъв е този пореден спец.

    Коментиран от #194, #197

    00:18 09.02.2026

  • 190 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #179 от "Абе топ криминале":

    Има едно подобно лице в античността, Херострат се казва. Калушът е искал да се оприличи на него, да запали храма на Артемида, който той е обърнал в храм на Ганимед.

    00:18 09.02.2026

  • 191 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #185 от "Смърфиета":

    като те гледам как тролиш и накъде биеш във всеки втори коментар, не мисля че имаш достойнство.

    Коментиран от #195

    00:19 09.02.2026

  • 192 Бай Х

    1 1 Отговор

    До коментар #188 от "Този":

    Бай Х му беше дал някаква позицийка да си дочака до ранната и богата пенсия, след като се беше провалил в нещо

    00:21 09.02.2026

  • 193 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #172 от "Госあ":

    И накрая овчар бил подал сигнала…

    00:23 09.02.2026

  • 194 патоанатом

    4 2 Отговор

    До коментар #189 от "Лия":

    Казвам Ви, на кайма са, главите са засегнати, вътре проектили, торсове засегнати, охлузвания и натъртвания, следи от връзване, нетипични травми, говорят за изтезание, да не пропусна, следите от половите им привички, пробите им също така са положителни. Друго да Ви интересува още?

    Коментиран от #196, #209

    00:23 09.02.2026

  • 195 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #191 от "Госあ":

    Свободен си да правиш заключения, каквито си искаш.

    00:25 09.02.2026

  • 196 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #194 от "патоанатом":

    Да. Но не бих попитала Вас.
    Съжалявам, че съм засегнала чувствата Ви.

    Коментиран от #205

    00:26 09.02.2026

  • 197 Дедо Мраз

    4 1 Отговор

    До коментар #189 от "Лия":

    Ботьо ли? Не ти и трябва. Грозна история. Както тогава, така и до днес органите на реда работят с мафията.

    Коментиран от #201

    00:26 09.02.2026

  • 198 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #158 от "Пилотът Гошу":

    Може, ама ако са стреляли един срещу друг в кемпера, както уповестиха, нещата стават по-прости. А когато нещата са прости, обикновено са така.

    Коментиран от #200

    00:29 09.02.2026

  • 199 ИСТИНАТА

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ботьо Ботев е":

    Рейджърите край Петрохан, случайно са открили наркоканал на Борисов.
    Всичките са били убити в хижата на Петрохан.
    Труповете на тримата рейнджъри са оставени пред вилата.
    след това, Кемперът с другите три трупа / на Ивайло Калушев и двете момчета/,
    са закарани от убийците във врачанският Балкан.
    И открити случайно от овчар/без стадо!?!/ в планината. Без стадо!?!

    Кои са убийците?
    Близко е до ума:
    Две и две прави четири, нали?
    МВР казаха, че в хижата не са отишли първо те, а са отишли първо ДАНС.
    Питаме защо?
    След като това по закон е задължение на дознателите от полицията!
    И това го знае всеки редови полицай!

    Другите държави си имат мафия.
    Мафиотът Борисов си има държава!

    Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
    Настояваме!
    Не българските служби МВР и ДАНС, а
    ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
    да разследват "мистериозните" убийства
    в хижата на Петрохан
    и във врачанският Балкан.

    Коментиран от #203

    00:30 09.02.2026

  • 200 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #198 от "Смърфиета":

    Това го нема даже у “Добрия, лошия и грозния” Накрая остава един

    Коментиран от #208

    00:35 09.02.2026

  • 201 патоанатом

    2 1 Отговор

    До коментар #197 от "Дедо Мраз":

    Ботю е в пенсия, но има огромен опит. И оцеля, защото когато притискаха моя професор, проф. Стойчо Раданов, накрая той се обеси една сутрин сравнително там, където живее в една градинка за катерушките. Близките му мислеха, че е бил повикан да излезе, но когато криминалистите дойдоха, гражданите, които бяха видяли тялото бяха изпотъпкали мисля тревата, в крайна сметка се прекрати. Всичко говореше, че е самоубийство. Иронията на съдбате е жестока: аз трябваше да направя аутопсия на своя професор. Постарах се да я направя така, както той ме беше обучил. Светла му памет. Не ме питайте самият аз как се чувствах.

    Коментиран от #207

    00:35 09.02.2026

  • 202 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Тоз гербер да не им е светил

    00:35 09.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Ска фандър

    1 1 Отговор
    Водолаза пе дофил е невинен. Пеевски и Бою са виновни че сте про сти и за два лева работа немое свършите

    00:39 09.02.2026

  • 205 патоанатом

    2 0 Отговор

    До коментар #196 от "Лия":

    Не разбирам. Нали искахте експертизи? Да Ви дадат криминалистичните експертизи ли искате? Докато има разследване и има голям обществен интерес? Ами питайте журналистите тогава да ви сдъвчат информацията от нас, и да ви я подадат в човчицата. Имате привилегия да чуете от източника част от фактите и обстоятелствата по делото, и когато ви го кажат от съответната институция, се правите на интересна. За психолог сте. И не си забравяйте лазарната епилация преди това. Апропо, Ламата и част от другите имат, и то включително на едно доста интересно място. Спирам дотук.

    Коментиран от #213

    00:41 09.02.2026

  • 206 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Хайде и тоя Мики Маус да се изкаже и да затварят случая. Всяко чудо за три дни, останаха още два, и каквото и да ни излъжат след това,
    го местим в другия.
    Тези за някакъв канал ли отговаряха – 100% ДА!
    Те ли се избиха помежду си – 100% НЕ!
    Изкълченяци и извратеняци ли са – 100% ДА!
    Само им вижте и защитниците, има един платен ПП-ДБ
    анализатор дето е нещо между Рейдън и прасето Порки.
    Онзи вчера дето имаше статия дето мяза, че бие камбаната на Нотр Дам и те самите как изглеждаха.
    Навсякъде у всеки блок, у всяко село има поне по един такъв особняк, ама те са сред нас, а там са ги събрали баш особняците, сякаш кастинг правили за тирльо-мирльо. Да може, ако стане нещо и ги светнат, да стане както стана сега. Кажат от МВР — "те са изкълченяци и сами се избиха" и ти ги виждаш, че са такива и край на случая.

    00:42 09.02.2026

  • 207 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #201 от "патоанатом":

    Благодаря Ви, че споделихте, макар и към друг коментиращ. Бих искала да Ви попитам нещо.

    Коментиран от #210

    00:43 09.02.2026

  • 208 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #200 от "Госあ":

    Не гледам никакво кино, Китаец. А и май ти теглих една преди малко и то точно на място.

    00:44 09.02.2026

  • 209 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #194 от "патоанатом":

    И тримата от кемпера ли са на кайма, с множескво проектили по телата или само жертвите от хижата?

    Коментиран от #211

    00:44 09.02.2026

  • 210 патоанатом

    2 0 Отговор

    До коментар #207 от "Лия":

    Да. Нека чуя.

    Коментиран от #214

    00:45 09.02.2026

  • 211 патоанатом

    1 0 Отговор

    До коментар #209 от "Питане":

    Разбирате сама, че това аз не мога да Ви открия, драга. Това, ще бъде оповестено по-късно. Но мисля, че задавате грешния въпрос. От това, което аз съм ви написал и което вече знаете, можете сама да си извадите изводите.

    00:48 09.02.2026

  • 212 патоанатом

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Може може":

    Парадоксално е, че поне по мое мнение, момчето, както и другото, са го е приемали за игра. Мисля, че казах всичко. Анатомията я изчерпахме. Останалото е токсикология. На прима виста реагира положително, но това е за по-нататък.

    00:51 09.02.2026

  • 213 Лия

    0 2 Отговор

    До коментар #205 от "патоанатом":

    Моля да ме извините, първоначално не повярвах, че сте патоанатом, признавам. А и грубостт@ Ви...
    И мисля, че сте останали с погрешно впечатление относно написаноно от мен по-горе. Плаках за горкото момче днес. Черно ми е пред очите. Но случващото се е толкова тежко и шокиращо, че може би е нормална човешка реакция да искаме да разберем истината - т.е. вярно ли е твърдението в заглавието на статията.

    Коментиран от #216

    00:54 09.02.2026

  • 214 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #210 от "патоанатом":

    Попитах най-общо в ком. 213.
    Ако се е случило преди време, а не в последните дни, може ли да се констатира?

    00:57 09.02.2026

  • 215 Случая

    1 1 Отговор
    Случая "Калъф pедалов" ще се изучава с години в академията на МВР. Но пещерняка е пълен дилетант в тая област. Опитал се да копира случая в Гвинея 78 година, но не му достигат 910 трупа

    00:59 09.02.2026

  • 216 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #213 от "Лия":

    Не бъди наивна, т.провъзгласилия се патоанатом ви лъже. Проф.Стойчо Раданов беше аутопсиран от свой ученик,хващан многократно да шофира пиян, риск на професията, който обаче също е покойник от доста време.Толкова.

    Коментиран от #217

    01:04 09.02.2026

  • 217 Лия

    0 1 Отговор

    До коментар #216 от "Абе":

    Благодаря Ви.

    01:07 09.02.2026

  • 218 анализатор

    4 0 Отговор

    До коментар #177 от "Сега се прибирам":

    Аз смятам, че са били отвлечени, имало е преговори с Макулев, трябвало е да ги пуснат живи, но не са и сега МВР отново не може да обяви резултати от аутопсии (може би заради следи от мъчения), понеже няма убиййци. Поне 80 процента от българите може да са "дебили" за проф. Христов, но и 80 процента от българите не вярват във версиите за ритуално и други самоубийства, МВР версията за педофилята е малко по-успешна сред масите, заради отвращението на българина да мисли по теми, свързани с л... изход и затова ги приема или отхвърля веднага без анализ, тоест там сме 50 на 50.

    01:22 09.02.2026

  • 219 Рядко неадекватен анализ на Ботев!

    3 1 Отговор
    Да беше си направил труда да вникне в психологията на будистката секта в хижата. Тези хора вярват в прераждането, за тях смъртта е САМО преход, а не трагедия.
    Те са пожелали НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ на своите земни тела- телата се оставят на висок връх, на открито, за да могат дивите животни и птици да се нахранят с тях. Това е последен принос към живота, това е събиране на добра карма за прераждането на душата. Ако много птици и животни се нахранят с телата им, значи че душата им е добра!
    За това хижата е запалена, това е отказ от земните блага. А телата им са отпред. На открито.

    Коментиран от #220

    01:26 09.02.2026

  • 220 Никаква агресивна педофилия

    5 1 Отговор

    До коментар #219 от "Рядко неадекватен анализ на Ботев!":

    няма в сектата Петрохан. А доброволна, дори споделена. Свободна любов между мъже. Много рядко жени са посещавали хижата. Като гостенки, за малко. Били са едно цяло, начело с духовен водач - Лама Иво.
    Хомосексуализъм и педофилия. Не са ги смятали за грях! В древността дори са били привилегия. За сектата Петрохан- също.

    01:40 09.02.2026

  • 221 смех

    6 0 Отговор
    Ще умра това е върха и на виц да е нема да го повярвам пещерния водолаз гмуркач чедофило пе дал с моторна шейна и пушкало обикаля да гони гъбарите за да защитава пчеличките и мухичките подкрепян от други умопобъркани водолази катерачи и ски скачачи даващи му добровошно дупетата на синовоете си за да стават мъже.

    02:42 09.02.2026

  • 222 Хайде стига басни

    5 0 Отговор
    С това непрекъснато повтаряне на думата педофилия се стремят да създадат негативни настроения спрямо загиналите.
    Но всеки нормален човек може да си представи какви са условията за трениране на бъдещи рейнджъри, пещерняци, гмуркачи и тем подобни. Подходящи ли са тези условия за подрастващи момичета? Не. Тогава?

    02:47 09.02.2026

  • 223 Пак подчертавам

    3 1 Отговор
    Защо се замита под килима фактът, че в деня, в който са загинали първите трима, някакви 4 джипа са забелязани да минават там. Какво ли са търсили?

    02:58 09.02.2026

  • 224 Румен

    1 0 Отговор
    Е тая пияница дава акъл. Хората са убити заради дрога. Пътя е от Капитан Адреево за Сърбия . Парите са вземали Бойко и ДС. Айде стига с професори. Дронове до 20 килограма товар са летели към Сърбия. Бойко убива всичко което може да го компрометира. Спомнете си колко убити от прехода когато той беше шев на МВР. После Танев, Мишо Бирата и жена му, Къро, единия от братя Галеви, другия от ДАНС , и сега. Бойко е убиец,

    03:03 09.02.2026

  • 225 Щом казвате, така е

    0 0 Отговор
    Ние сме амеби неспособни на мисъл

    06:33 09.02.2026