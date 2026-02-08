"Ботьо Ботев за случая "Петрохан": Има изявена форма на агресивна педофилия"

"Подобен случай не е имало. Това убийство е необикновено, нестандартно", коментира в предаването "120 минути" по bTV криминалистът Ботьо Ботев.
"Много странни неща има в самото начало. Труповете намерени пред хижата, като за показ. Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става. Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично. Нестандартно поведение на самия извършител. Оттук много неща още в първичната оценка на инцидента е, че има нещо нелогично. Нямаме в практиката такова убийство - да оставиш труповете по този начин", коментира още криминалистът.
Припомняме, че днес бяха намерени три трупа в кемпер - на Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и Николай Златков на 22 г. край Враца, около вр. Околчица.
Според експерта би могло да има принуда, но по-логично е доброволно да са тръгнали с него. "Тръгват от първото престъпление в Петрохан. Оттам пътуват спокойно в колата с него. Единият е непълнолетен. Другият е мъж, който може да окаже съпротива. Това са необичайни, нестандартни факти. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги ликвидира , в Петрохан, за да може да се укрие по-добре, по-ефективно", заяви Ботьо Ботев.
Според него няма данни за съпротива в първото убийство: "Самото връзване на трима мъже, които са едри, биха указали съпротива, трудно ще се справи един човек. Трудно е да се прави оценка. Къде са застреляни, как са застреляни като последователност, не е известно дали има други изстрели".
За Ботев най-същественото е какви са резултатите от аутопсиите - как си представяте трима мъже - застрелват един, а другите чакат, освен ако не е с тяхно съгласие.
Той твърди, че в криминалната практика няма стандартизация.
"Действията на обекта са много странни. Онова, което е подхождал в различни сфери на държавността, би трябвало е да се обърне внимание, че нещо не е в ред. Мен ме притеснява изключително много, че той е имал афинитет към малки деца и то предимно момчета. На мен ми се струва, че при този обект е изявена форма на агресивна педофилия", коментира още Ботев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ботьо Ботев е
Коментиран от #50, #90, #199
20:08 08.02.2026
3 Сила
20:08 08.02.2026
6 1488
20:09 08.02.2026
7 Хипотетично
20:09 08.02.2026
8 хаха
Ноу шит Шерлок? Сякаш колкото да се заличат следите а? хахахаха
И какво общо има педофилията с автоматично оръжие, окрана на периметър, дронове, уреди нощно виждане??? Викаш пари с педофилия са били изкарвали а?
Леле че тъпи балкано-ориенталски същества.
Като в Нови Искър а? Изтрепал там хората и после се самоубил?
хахаха!
Коментиран от #57
20:11 08.02.2026
9 Тото 1 и Тото 2
20:12 08.02.2026
14 хаха
Толкова им е акъла и на двамата...
20:15 08.02.2026
16 възмутително
До коментар #5 от "кой му дреме":Какъв колан на Сияна? Не спекулирай с причините за трагедията! Дядото й е отбил в дясно и спрял и затова той и баба й са оцеляли, а ремаркето на тира премазва главата на детето.
20:15 08.02.2026
17 Гост
20:16 08.02.2026
18 кумчо ВЪЛЧО
Защо не работи , а стои встрани и само го викат за мнения ?
20:16 08.02.2026
19 Потрес
20:17 08.02.2026
21 Айдеее, и този се
20:18 08.02.2026
22 хаха
До коментар #12 от "Тоалетната хартия":"Защо Държавата нищо не е напранила и ги е криела."
След като е имало сигнали срещу тези означава, че са подпомагани от "държавата".
20:21 08.02.2026
23 Морски
Коментиран от #59
20:23 08.02.2026
24 Данко Харсъзина
20:23 08.02.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОМАЦИТЕ ОТ СИК , ВСИЧКИ ИЗНАСИЛЕНИ
КАТО МАЛКИ В ДЖАМИЯТА
......
И РАЗВИЛИ ТЕЖКИ ФОРМИ НА ПЕДОФИЛИЯ
ОЩЕ В БЕЛИТЕ БРЕЗИ :)
20:24 08.02.2026
26 Кую
20:25 08.02.2026
27 Да,бе
20:28 08.02.2026
28 Механик
До сега според официалните източници, няма категорични данни дали се има самоубийство. А си мисля, че точно това е най-важното да се узнае в самото начало на разследването.
Всички останали изводи на разните му полу-експерти по медиите, са едно голямо НИЩО.
Коментиран от #29
20:29 08.02.2026
29 Тъй,тъй
До коментар #28 от "Механик":Съвременни са им само корупционните практики,заплатите и родовообщинския феодализъм по сексуална линия.Иначе са айрян без кисело мляко,а и водата е кът.
20:33 08.02.2026
30 Цък
20:34 08.02.2026
32 Тома
20:41 08.02.2026
33 Шест
20:42 08.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Приказки за лека нощ деца...
20:50 08.02.2026
40 Хахаха
Убийството на Луканов не можа да разкрия.
Тия момчета са изпълнявали поръчка на ДАНС, за какво не знам.
Накрая са отказали и са ги очистили, включително и детето, което говори колко безскруполни са убийците, и колко мръсна работа са поели.
Според мен е канал на бившето ДС, по който в едната посока вървят пари, а в другата дрога.
Спомнете си колко дрога хванаха на Капитан Андреево и българските и турските митничари.
Това не остава без последствия ...
Напомням и изчезването на трима без следа, след залавянето на 1,5 тона хероин в камион на Пимк.
ПИМК се ползва за каналджийство по канали на ДС
Коментиран от #107
20:51 08.02.2026
42 Защо
20:53 08.02.2026
43 Пенчо
20:53 08.02.2026
44 Банкя
20:53 08.02.2026
45 Дии
20:57 08.02.2026
46 Не разбрах
20:59 08.02.2026
48 Случайно
21:01 08.02.2026
49 Давид
21:03 08.02.2026
50 Дюран , Дюран
До коментар #1 от "Ботьо Ботев е":Има форма на агресивна манипулация от страна на разни случайни експерти.
21:03 08.02.2026
51 Смешник
21:06 08.02.2026
53 Анонимен
21:09 08.02.2026
54 Този
Джим Джоунс е самоубил 900 сектанта в Гвиана
21:09 08.02.2026
Кой може да обезоръжи 4-5 мъже?
2-ударна група килъри?
3-вътрешен човек?
И защо му е на последния да разхожда останалите двама до Враца, не можеше ли да ги просне и тях на Петрохан ?
Коментиран від #81
21:10 08.02.2026
57 Оръжието
До коментар #8 от "хаха":Им е трябвало .
Можело е някой да ги ,,изнасили,, в гората .
21:10 08.02.2026
58 кауш
Счетоводителят смятал колко калинки и малинки има,а юристът представлявал боровете пред животните
21:10 08.02.2026
59 Защото
До коментар #23 от "Морски":Така им е разпоредено. Да ни пускат димки за педофилия, секти и прочее небивалици. Много сериозни интереси са нагазени на много високо ниво. Употребили са ги , тва е, станала е много сериозна "засечка" някъде и бам по един контролен, да не говориш. "Ако тръгнеш по пътя на парите, ще стигнеш до греха". Много целенасочено ни внушаваха цяла седмица, какво трябва да се случи. Те така, щото били педофили , разбираш ли, са си документирали всичко с камери, че да им е лесно на разследващите....., аман от простотии
21:11 08.02.2026
63 агресивна педофилия
21:13 08.02.2026
64 Какви
21:15 08.02.2026
65 И пак няма журналенце
21:15 08.02.2026
67 Айде бе,
Не знам каква форма има, но има замесени политици на много високо ниво. Дали е наркотици, дали е оръжие, дали е мигранти, но точно затова никога нищо няма да научим. Тия и да не са замесени са знаели неща които никой друг извън агитката не трябва да знае.
До коментар #11 от "ченгела се прави на луд":Защо, малки момченца не съществуват ли?
21:19 08.02.2026
71 Хаха
Коментиран от #73
21:20 08.02.2026
72 Смърфиета
До коментар #68 от "БОЙС ТУ МЕН":Сарафов трябва да разпореди арест на всички, присъстващи на погръбението, но и патоанатомите трябва да вземат достатъчно токсикологични проби. От трупен материал при добър аналитичен капацитет, могат да разберат много неща, но трябва да ги пратят в чужбина.
21:21 08.02.2026
73 Смърфиета
До коментар #71 от "Хаха":Изглежда е светил и все още е светнат, защото иначе няма да загине ламата с момченцата на връх Околчица.
21:23 08.02.2026
74 Д-р Марин Белчев
Затова родителите не бива да се страхуват да проверяват, да питат и да бъдат активно ангажирани с живота на децата си. Нужно е да знаят кой има достъп до тяхното доверие и дали средите и организациите, в които участват, имат ясни правила, ценности и реална отговорност. Грижата не е контрол, а защита, и понякога тя може да се окаже решаваща.
Коментиран от #84
21:23 08.02.2026
75 Айде и тоя го изтъпанчиха
Коментиран от #83, #88
21:24 08.02.2026
78 Никой
21:27 08.02.2026
80 Този ми напомня
21:30 08.02.2026
81 Уффффффф
До коментар #55 от "Шогун":Питай го защо не казва нищо за четирите джипа? Все някоя камера ги е заснела, защо досега не е изяснено на кого са тези коли и какво са правили там в деня на убийството на първите трима?
Коментиран от #86
21:33 08.02.2026
82 Не търсят убийците
21:36 08.02.2026
83 Смърфиета
До коментар #75 от "Айде и тоя го изтъпанчиха":Ако разнищят рейнджърите и освен природозащитници, започнат да разследват и "Орловия кръг", ще стигнат до много интересни неща за същината на сектата на Лама Иво. Все някой вече ще проговори и всички по веригата ще се нас.рат. Но мисля, че самата Прокракрува не иска да задълбава толкова навьтре. За тях е излишно. Цялостната престъпна дейност няма как да бъде изяснена. Няма как да изкорениш хомосексуалистите от софийския център, те шест поколения си бъркат по дубките. Е, ще ми е интересно, когато излезат достатъчно подробности по случая. Полицаят от София изглеждаше в потрес. Вътре е било месомелачка. Въпросът е какво е имал в главата си ламата.
21:37 08.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
Колкото повече ги слушам и гледам толкова повече ми се гади , това не са Специалисти и Психиятри
те сами са за психиятрията!!!
ДЪРЖАВАТА СЕ КЛАТИ ТА СЕ НЕ ТРАЕ????
21:41 08.02.2026
86 Шогун
До коментар #81 от "Уффффффф":Е то е ясно и кмета го потвърди в първото интервю!
“ извикаха ме за поемно лице, когато се качихме трябваше да изчакаме ДАНС да свършат с огледа и да влезнем ние”
Въпроса е службите ли са били или килъра маскирани шапки и жилетки на службите!
И в двата случая са се издънили!
21:41 08.02.2026
87 Графски
21:43 08.02.2026
88 Смърфиета
До коментар #75 от "Айде и тоя го изтъпанчиха":Ще стане истински интересно в съдэбна зала. Лама Никодимов, и тути кванти лешояди ще разнищят лама Иво Келещев
Коментиран от #104
21:43 08.02.2026
90 Митьо джибрата
До коментар #1 от "Ботьо Ботев е":От моята ,,секта" е...гуру...
21:46 08.02.2026
92 листчето
21:48 08.02.2026
94 Дедо
Коментиран от #103
21:49 08.02.2026
95 Трябва да си много нагъл
Ай бегай, че ми се повдига от такива бивши величия!
21:49 08.02.2026
96 Римска монетарница
До коментар #31 от "Аман от идиотии":Слушай какво ти говори онзи спец Ботю Ботев и му вервай ,ще те изведе на Убава поляна да рупаш зелена тревица
21:50 08.02.2026
97 Сатана Z
Удобна версия за нищомежожещите копои на 5 цифрена заплата,която ние плащаме.
Коментиран от #113
21:53 08.02.2026
98 Абсолютен
21:55 08.02.2026
100 гост
21:58 08.02.2026
101 Бившия евродепутат...Бареков при
🚨🅱️И Пеевски като Путин да плати вноската в Съвета на Тръмп с 1 милиард долара от замразените си активи от САЩ и Великобритания💰‼️
Пеевски Путин Магнитски
Адвокатите на Пеевски вече са пращали срамната оферта на Великобритания за дарение на част от едни 2,5 милиарда паунда, които стоят замразени в едни офшорни сметки в Британските Вирджински острови – любимата дестинация до 2021 година на шишковите адвокатски кантори.
22:01 08.02.2026
102 Графски
22:02 08.02.2026
103 Малкия холандец
До коментар #94 от "Дедо":Дай едно поръчково, убиец и поръчител?
Не битово, надявам се да правиш разлика между двете!
22:02 08.02.2026
104 ха, ха, ха...
До коментар #88 от "Смърфиета":Да ти имам лековерната фантазия. Никога ли не ползваш това, което носиш на раменете си? Най елементарните признаци са налице, споделяли с приятели и колеги за заплахи с разстрел, но не посочват причината. Аз никога не бих споделил нещо подобно ако не желая да съобщя а причината, а ако някой близък, който ми има доверие, сподели нещо подобно с мен първия ми въпрос ще бъде защо? Тук обаче нищо не се съобщава за причини защото още не е измислено.
22:08 08.02.2026
105 Оня
Коментиран от #117
22:09 08.02.2026
106 Защо не се е вдигнал изстребител
Тия изстребители само за хубост ли ги имаме
Полицията и военните нямат ли дронове за наблюдение от високо на голяма площ
Коментиран от #123
22:12 08.02.2026
107 пимк
До коментар #40 от "Хахаха":беше на доган и бойко ги купи от доган преди години!!! всеки сам да си прави изводите!!! карах към пимк беше ми казано че има забран да ни спират полицаите карах само в българия…
22:13 08.02.2026
108 ВВП
22:15 08.02.2026
109 Оракула от Делфи
са най- примерните хора в нашето общество!
Не са крали от Европейските фондове, или Български програми ???
Не се занимават с трафик на наркотици?
Не се занимават с трафик на бежанци?
Не се интересуват от антики?
Всичко което правят го правят , като волонтери и без пари?
Никой не провери за наркотици, ако си летище София и ти направят натривки за 4 секунди ще цъфне ,
всичко каквото си правил последните дни, наркотици барут , тъка не чух за проби от наркотици никъде???
Излизат смахнати милиционери и Психиятри които като ги слушаш ти идва да ги арестуваш за отклонение на следствието в погрешна следа!
Толкова ли е трудно да се води разследването в три различни версий???
Убийството било единственното по рода си в България, но вече всички в Полицията и Прокуратурата са
сигурни че това е педофилия!
Добре ама за какво са въоръжени бе джанъм, закаво им тези погранищни скривалища като има перфектни
апартаменти за сношение дори и за педофили???
Къде са тези 4 черни джипа с висока проходимост???
И трябва ли да ходи този Иво на връх "Вола" , да убие деца и колеги е да се самоубие???
Тези хора са бягали от някого и не са успели да избягат от Мексиканската вендета ,
мексиканеца от селото и и той избягал но никой не знае къде?????
Коментиран от #121
22:15 08.02.2026
110 Тия дето правят аборти 35 години
Защо са разрешени абортите и разводите
И няма вероучение в училищата
Защо не са задължителни за християните църковните бракове
22:17 08.02.2026
111 Терзиев
22:18 08.02.2026
112 ВВП
22:18 08.02.2026
113 Гост
До коментар #97 от "Сатана Z":Да бе, тъпана ще бият да "заповядат" педофили от всички земни кълбета на Петрохан за масова оргия, че и медии да извикат!?
Отвсякъде трагедията буквално смърди на гей/педофилна лама секта! Всички дърти, над 45 годишни отшелници в гората, без жени и деца, привличат за "обучения" 13-15 годишни момченца! Всички "родители, дали децата си, софийския кмет, разни спонсори, Сандов, Денков, директорите на училищата, сключили договор с ламата за "обучения" трябва да дават обяснения в следствието! Също така отговори на обществото дължат данс, мвр, горски, агенция за закрила на детето и пр. институции, "благодарение" на чието бездействие стана тази трагедия!
Тази трагедия е повод да се сложи край на всички зелени и всякакви секти и закрият със закон всички нпо-та... Ако не сега, никога няма да стане!
22:20 08.02.2026
114 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #156
22:20 08.02.2026
115 Цън цър цър
22:21 08.02.2026
116 Може може
Коментиран от #212
22:22 08.02.2026
117 ако не знаеш да те светна
До коментар #105 от "Оня":"...поредното убийство ще се замете под килима, след като мине медийния интерес."
Медийния интерес ще мине след като минат изборите. Сега предстоят избори, а политиците нямат интерес да се обсъждат едни или други кандидати. По добре да обсъждат няккви убийства, за които никога няма да научат нищо съществено, но да не се коментира какви са нагласите за изборите на роднини, познати или приятели.
Коментиран от #143
22:24 08.02.2026
118 А бе
Коментиран от #142
22:24 08.02.2026
119 Специалист
Коментиран от #148
22:26 08.02.2026
120 .на такъв прилича
22:26 08.02.2026
121 Орка и делфин
До коментар #109 от "Оракула от Делфи":Държавата е разграден двор шенген и еврозона евро от цял свят
Виж какви филми се продуцират от БНТ с държавни пари
И тов НПО също с държавни пари
Този КалУшев защо не е правил научно популярни филми които филми да ги дават по телевизията ами се деца е гледал да обучава
22:29 08.02.2026
122 Евгени от Алфапласт
22:29 08.02.2026
123 Е, изстребител?
До коментар #106 от "Защо не се е вдигнал изстребител":Нали трябва да се развият други хипотези. Ако се зърне нещо отгоре, желаните хипотези ще станат на пух и прах.
22:37 08.02.2026
124 Въпросът е
22:40 08.02.2026
125 Емигрант
22:40 08.02.2026
126 Пешо
Коментиран от #131, #136, #140
22:40 08.02.2026
127 ДЖЕН ДЖЕКИ ЧАН ДЗИ
22:41 08.02.2026
128 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:42 08.02.2026
129 Нещастници
22:42 08.02.2026
130 Пешо
Коментиран от #138
22:44 08.02.2026
131 Анонимен
До коментар #126 от "Пешо":Питаме защо Васко е давал пари на въоръжени сектанти педофили?
22:48 08.02.2026
132 Жорж
Тука има, тука нема. Глупости.
Трима се самоубиват и след това се подреждат един зо друг.
Коментиран от #137
22:49 08.02.2026
134 Ален ПроЗд
22:54 08.02.2026
136 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #126 от "Пешо":ДАНС СА "ХОРА" НА ЧОРАПА .................... ТОЙ ГИ НАZHAЧИ 2022 година .......................... ФАКТ !
22:55 08.02.2026
137 Смърфиета
До коментар #132 от "Жорж":Ей, гениален си бе Петрашвили.
22:57 08.02.2026
138 Смърфиета
До коментар #130 от "Пешо":На кока, на трева, и може да има нещо трето. В даркнета имаш сайтове с цялото меню. Случайно видях един огледален. Няма да изброявам, защото не е поучително. Ако това беше в лавките за тютюн, нямаше толко лесно да дават децата си на ламата Иво.
23:00 08.02.2026
139 Анонимен
До коментар #135 от "Факти":Внушаваш че Ламата е живял достойно и чисто?Достойно ли е да си сектант и педофил?
23:00 08.02.2026
140 Смърфиета
До коментар #126 от "Пешо":ДАНС, ако е бил агент, или ако вече е бил разследван за противодържавна дейност, което следва от самото наименование на формированието на ламата. Но те не разследват самото убийство, а на огледа са полиция и задължително БОП. ДАНС ако наистина са били там, значи държавата ефективно си върши работата, независимо дали харесваме Деню и Сарафов. Тук проблемът от леко естетичен приминава в дълбоко етичен. Не може да сме съгласни едни отпадъци да заменят други отпадъци, и то объркани и с нисък хоризонт. Эбани у главу, както казват братята отвъд границата.
Коментиран от #161
23:04 08.02.2026
141 ченге
23:06 08.02.2026
142 Смърфиета
До коментар #118 от "А бе":Да не би кмета на София да не е обратен?
Те се подкрепят.
23:07 08.02.2026
143 Смърфиета
До коментар #117 от "ако не знаеш да те светна":До разкриване или прекратяване, сроковете за разследване се продължават с по един месец.
23:09 08.02.2026
144 Факти
23:09 08.02.2026
145 Бгг
23:09 08.02.2026
146 Стивън Дарси...
23:15 08.02.2026
147 От чужбина
Коментиран от #149
23:16 08.02.2026
148 Госあ
До коментар #119 от "Специалист":Е то у България се разкриват само битови убийства ! И пияниците дето се доказват като мъже като плескат женичките си, щото у България е бая разпространено, лепят същия етикет и тук с елементи на сатанизъм, щото били будисти, а не християни със зачервени бузи разбийш ли.
23:17 08.02.2026
149 Госあ
До коментар #147 от "От чужбина":Едно малко по читаво ченге каза, че две пушки и един пистолет далеч не са много оръжия.
23:18 08.02.2026
150 Госあ
23:22 08.02.2026
151 Дядо поп
Коментиран от #162
23:23 08.02.2026
152 Чукундури
23:25 08.02.2026
154 Коста
Коментиран от #177
23:27 08.02.2026
155 От чужбина
До коментар #153 от "Лия":Бащата на детето твърдеше, че е спокоен. Може да ви звъчи грозно, но в случая да питат майката. ДА, майката, защото тя е по-сигурна отколкото бащата. Може и ДНК тест. Отделно някои свидетелстват, че Калушев е представял едното момче за негов син.
Коментиран от #163
23:34 08.02.2026
156 Анджело
До коментар #114 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ААА лицето Рашков няма да пипате! Той е Пуделът на Промяната
23:36 08.02.2026
157 Женска ти е логиката
До коментар #153 от "Лия":Тия дни само му е било до перверзии.
Коментиран от #160
23:36 08.02.2026
158 Пилотът Гошу
Коментиран от #172, #198
23:37 08.02.2026
160 Лия
До коментар #157 от "Женска ти е логиката":Няма как да е мъжка.
Но съм съгласна с Вас, логично е това, което казвате.
23:41 08.02.2026
161 Пилотът Гошу
До коментар #140 от "Смърфиета":Не е баш така. Пожар преди танцьорите, пожар след тях (уж самозапалване естествено), полицаите когато отиват какво точно да оглеждат, като всичко е попиляно? Абсолютни локуми се разпъват…
23:42 08.02.2026
162 От чужбина
До коментар #151 от "Дядо поп":И аз зададох този въпрос по-рано. Предишните дни казаха, че кемпера се придвижил до морето и там му се губят следите по третокласната пътна мрежа. Малко след това имаше новини, че полицията претърсва около Враца. Е как така този кемпер се върна от морето и не е засечен от нито една камера? Също и местния кмет каза, че първо са чакали от ДАНС да излязат от мястото на хижата. После казаха, че от ДАНС изобщо не са били на мястото. Абе почва да намирисва на мърша.
Коментиран от #164
23:42 08.02.2026
163 Кога са връщаш
До коментар #155 от "От чужбина":Представил е за свой син 23 годишния,не Макулев, които не на 15
23:43 08.02.2026
167 Сарафов МАНС Бай Г
Коментиран от #170
23:48 08.02.2026
168 Лия
До коментар #166 от "Пилотът Гошу":дУбре, Гошу
23:48 08.02.2026
169 Язък за обучението по оцеляване
Коментиран от #175
23:52 08.02.2026
170 Мвр-то
До коментар #167 от "Сарафов МАНС Бай Г":Те обичат само заплатите си. Ние им плащаме големите заплати, те се правят че работят…
23:55 08.02.2026
171 Селянин
23:57 08.02.2026
172 Госあ
До коментар #158 от "Пилотът Гошу":Ако са се измъкнали и опитали да избягат и се скрият с тоя кемпер, то полицията е помогнала на убийците да ги намерят. При положение, че лицата се издирват и се знае кемпера на Калушев е елементарно да се прегледат камерите по пътищата. Това дори се прави с ИИ по развитите страни. Това е кемпер, а не високопроходим джип или атв да карат по горите. Движили са се по пътната мрежа пълна с камери.
Коментиран от #176, #193
00:03 09.02.2026
173 Гост
Коментиран от #183
00:03 09.02.2026
174 Лия
Коментиран от #181
00:03 09.02.2026
175 Смърфиета
До коментар #169 от "Язък за обучението по оцеляване":Защото не е знаел как и с какво да се дрогирга, да взема по малко от точно определени невролептици с тревата (освен при прием на стимуланти и ЛСД) и да не се изживява много пред мунченцата. Плюс тежки комплексари той и цялата му среда, естествено, с произтичащото муфтене за скъпи джаджи и експедиции.
00:03 09.02.2026
176 Смърфиета
До коментар #172 от "Госあ":Китаец, скрий се на тази дето ти е дарила живот у задния вход!
Коментиран от #178, #180
00:05 09.02.2026
177 Сега се прибирам
До коментар #154 от "Коста":в къщи. Три пъти ме спряха в центъра на София. Гъмжи от полиция по улиците. П.оверяват багажници на автомобили и бусове. По лична карта се правят дълги справки. Милиционерите са неадекватно притеснени.Ако тези са се самоубили не помня за самоубийци да е имало такива проверки.
Коментиран от #182, #218
00:06 09.02.2026
178 Госあ
До коментар #176 от "Смърфиета":Ти от там ли си мислиш, че излиза живота ве вертолетке ?
00:07 09.02.2026
179 Абе топ криминале
Второ Палежа не е да прикрие следи, а преди да се самоубие да разруши наследството си.Такова са били и убитите с него младежи.
Коментиран от #190
00:09 09.02.2026
180 Госあ
До коментар #176 от "Смърфиета":Земи си намери некой да те оправя където трябва. Това е хетеросексуален секс. А не да те дънят само отзад.
Коментиран от #185
00:09 09.02.2026
181 патоанатом
До коментар #174 от "Лия":Чета ви. В работата си съм. Трябва някой да ги пази, и шестимата са при мен. Утре ще продължа. На решето са, за мен е чест да имам такова предизвикателство, ама да ме извинявате, много писане, много проби, гледката, а и миризмата са отвратителни, заради стомашното съдържимо. Знаем какво са яли и т.н. Толкова от мен. По-нататък ще има още. Ботю Ботев не ви лъже и не прави внушения. Не е много в неговия стил. Той е от старата школа, и методите му се считаха за доста крути и дори спорни, ако мога меко да се изразя. Ама не е важен цветът на котката....
Коментиран от #189
00:09 09.02.2026
182 Данчо
До коментар #177 от "Сега се прибирам":Митов, който май е неженен и без деца, съвсем от профила на дружинката, симулира дейност. Спокойно
00:10 09.02.2026
183 Лия
До коментар #173 от "Гост":Логично е да са тръгнали веднага по този маршрут. Едва ли издирването е започнало в момента на намиране на телата в хижата.
00:10 09.02.2026
184 Дедо Мраз
00:10 09.02.2026
185 Смърфиета
До коментар #180 от "Госあ":Под достоинството ми е да ти отговарям на това, защото то касае изключително теб, Китаец. Ти си го знаеш, че не ставаш, така че....
Коментиран от #191
00:12 09.02.2026
186 Жмотьо Жмотев
00:14 09.02.2026
187 Госあ
00:16 09.02.2026
188 Този
Коментиран от #192
00:17 09.02.2026
189 Лия
До коментар #181 от "патоанатом":Разбираем е сарказма Ви, но не дали е необходим? Вие си знаете.
Все пак е редно да получим отговори, а не голи твърдения на някакви си. Дори и не го зная какъв е този пореден спец.
Коментиран от #194, #197
00:18 09.02.2026
190 Смърфиета
До коментар #179 от "Абе топ криминале":Има едно подобно лице в античността, Херострат се казва. Калушът е искал да се оприличи на него, да запали храма на Артемида, който той е обърнал в храм на Ганимед.
00:18 09.02.2026
191 Госあ
До коментар #185 от "Смърфиета":като те гледам как тролиш и накъде биеш във всеки втори коментар, не мисля че имаш достойнство.
Коментиран от #195
00:19 09.02.2026
192 Бай Х
До коментар #188 от "Този":Бай Х му беше дал някаква позицийка да си дочака до ранната и богата пенсия, след като се беше провалил в нещо
00:21 09.02.2026
193 Госあ
До коментар #172 от "Госあ":И накрая овчар бил подал сигнала…
00:23 09.02.2026
194 патоанатом
До коментар #189 от "Лия":Казвам Ви, на кайма са, главите са засегнати, вътре проектили, торсове засегнати, охлузвания и натъртвания, следи от връзване, нетипични травми, говорят за изтезание, да не пропусна, следите от половите им привички, пробите им също така са положителни. Друго да Ви интересува още?
Коментиран от #196, #209
00:23 09.02.2026
195 Смърфиета
До коментар #191 от "Госあ":Свободен си да правиш заключения, каквито си искаш.
00:25 09.02.2026
196 Лия
До коментар #194 от "патоанатом":Да. Но не бих попитала Вас.
Съжалявам, че съм засегнала чувствата Ви.
Коментиран от #205
00:26 09.02.2026
197 Дедо Мраз
До коментар #189 от "Лия":Ботьо ли? Не ти и трябва. Грозна история. Както тогава, така и до днес органите на реда работят с мафията.
Коментиран от #201
00:26 09.02.2026
198 Смърфиета
До коментар #158 от "Пилотът Гошу":Може, ама ако са стреляли един срещу друг в кемпера, както уповестиха, нещата стават по-прости. А когато нещата са прости, обикновено са така.
Коментиран от #200
00:29 09.02.2026
199 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Ботьо Ботев е":Рейджърите край Петрохан, случайно са открили наркоканал на Борисов.
Всичките са били убити в хижата на Петрохан.
Труповете на тримата рейнджъри са оставени пред вилата.
след това, Кемперът с другите три трупа / на Ивайло Калушев и двете момчета/,
са закарани от убийците във врачанският Балкан.
И открити случайно от овчар/без стадо!?!/ в планината. Без стадо!?!
Кои са убийците?
Близко е до ума:
Две и две прави четири, нали?
МВР казаха, че в хижата не са отишли първо те, а са отишли първо ДАНС.
Питаме защо?
След като това по закон е задължение на дознателите от полицията!
И това го знае всеки редови полицай!
Другите държави си имат мафия.
Мафиотът Борисов си има държава!
Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
Настояваме!
Не българските служби МВР и ДАНС, а
ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
да разследват "мистериозните" убийства
в хижата на Петрохан
и във врачанският Балкан.
Коментиран от #203
00:30 09.02.2026
200 Госあ
До коментар #198 от "Смърфиета":Това го нема даже у “Добрия, лошия и грозния” Накрая остава един
Коментиран от #208
00:35 09.02.2026
201 патоанатом
До коментар #197 от "Дедо Мраз":Ботю е в пенсия, но има огромен опит. И оцеля, защото когато притискаха моя професор, проф. Стойчо Раданов, накрая той се обеси една сутрин сравнително там, където живее в една градинка за катерушките. Близките му мислеха, че е бил повикан да излезе, но когато криминалистите дойдоха, гражданите, които бяха видяли тялото бяха изпотъпкали мисля тревата, в крайна сметка се прекрати. Всичко говореше, че е самоубийство. Иронията на съдбате е жестока: аз трябваше да направя аутопсия на своя професор. Постарах се да я направя така, както той ме беше обучил. Светла му памет. Не ме питайте самият аз как се чувствах.
Коментиран от #207
00:35 09.02.2026
202 Ивелин Михайлов
00:35 09.02.2026
204 Ска фандър
00:39 09.02.2026
205 патоанатом
До коментар #196 от "Лия":Не разбирам. Нали искахте експертизи? Да Ви дадат криминалистичните експертизи ли искате? Докато има разследване и има голям обществен интерес? Ами питайте журналистите тогава да ви сдъвчат информацията от нас, и да ви я подадат в човчицата. Имате привилегия да чуете от източника част от фактите и обстоятелствата по делото, и когато ви го кажат от съответната институция, се правите на интересна. За психолог сте. И не си забравяйте лазарната епилация преди това. Апропо, Ламата и част от другите имат, и то включително на едно доста интересно място. Спирам дотук.
Коментиран от #213
00:41 09.02.2026
206 Aлфа Bълкът
го местим в другия.
Тези за някакъв канал ли отговаряха – 100% ДА!
Те ли се избиха помежду си – 100% НЕ!
Изкълченяци и извратеняци ли са – 100% ДА!
Само им вижте и защитниците, има един платен ПП-ДБ
анализатор дето е нещо между Рейдън и прасето Порки.
Онзи вчера дето имаше статия дето мяза, че бие камбаната на Нотр Дам и те самите как изглеждаха.
Навсякъде у всеки блок, у всяко село има поне по един такъв особняк, ама те са сред нас, а там са ги събрали баш особняците, сякаш кастинг правили за тирльо-мирльо. Да може, ако стане нещо и ги светнат, да стане както стана сега. Кажат от МВР — "те са изкълченяци и сами се избиха" и ти ги виждаш, че са такива и край на случая.
00:42 09.02.2026
207 Лия
До коментар #201 от "патоанатом":Благодаря Ви, че споделихте, макар и към друг коментиращ. Бих искала да Ви попитам нещо.
Коментиран от #210
00:43 09.02.2026
208 Смърфиета
До коментар #200 от "Госあ":Не гледам никакво кино, Китаец. А и май ти теглих една преди малко и то точно на място.
00:44 09.02.2026
209 Питане
До коментар #194 от "патоанатом":И тримата от кемпера ли са на кайма, с множескво проектили по телата или само жертвите от хижата?
Коментиран от #211
00:44 09.02.2026
210 патоанатом
До коментар #207 от "Лия":Да. Нека чуя.
Коментиран от #214
00:45 09.02.2026
211 патоанатом
До коментар #209 от "Питане":Разбирате сама, че това аз не мога да Ви открия, драга. Това, ще бъде оповестено по-късно. Но мисля, че задавате грешния въпрос. От това, което аз съм ви написал и което вече знаете, можете сама да си извадите изводите.
00:48 09.02.2026
212 патоанатом
До коментар #116 от "Може може":Парадоксално е, че поне по мое мнение, момчето, както и другото, са го е приемали за игра. Мисля, че казах всичко. Анатомията я изчерпахме. Останалото е токсикология. На прима виста реагира положително, но това е за по-нататък.
00:51 09.02.2026
213 Лия
До коментар #205 от "патоанатом":Моля да ме извините, първоначално не повярвах, че сте патоанатом, признавам. А и грубостт@ Ви...
И мисля, че сте останали с погрешно впечатление относно написаноно от мен по-горе. Плаках за горкото момче днес. Черно ми е пред очите. Но случващото се е толкова тежко и шокиращо, че може би е нормална човешка реакция да искаме да разберем истината - т.е. вярно ли е твърдението в заглавието на статията.
Коментиран от #216
00:54 09.02.2026
214 Лия
До коментар #210 от "патоанатом":Попитах най-общо в ком. 213.
Ако се е случило преди време, а не в последните дни, може ли да се констатира?
00:57 09.02.2026
215 Случая
00:59 09.02.2026
216 Абе
До коментар #213 от "Лия":Не бъди наивна, т.провъзгласилия се патоанатом ви лъже. Проф.Стойчо Раданов беше аутопсиран от свой ученик,хващан многократно да шофира пиян, риск на професията, който обаче също е покойник от доста време.Толкова.
Коментиран от #217
01:04 09.02.2026
217 Лия
До коментар #216 от "Абе":Благодаря Ви.
01:07 09.02.2026
218 анализатор
До коментар #177 от "Сега се прибирам":Аз смятам, че са били отвлечени, имало е преговори с Макулев, трябвало е да ги пуснат живи, но не са и сега МВР отново не може да обяви резултати от аутопсии (може би заради следи от мъчения), понеже няма убиййци. Поне 80 процента от българите може да са "дебили" за проф. Христов, но и 80 процента от българите не вярват във версиите за ритуално и други самоубийства, МВР версията за педофилята е малко по-успешна сред масите, заради отвращението на българина да мисли по теми, свързани с л... изход и затова ги приема или отхвърля веднага без анализ, тоест там сме 50 на 50.
01:22 09.02.2026
219 Рядко неадекватен анализ на Ботев!
Те са пожелали НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ на своите земни тела- телата се оставят на висок връх, на открито, за да могат дивите животни и птици да се нахранят с тях. Това е последен принос към живота, това е събиране на добра карма за прераждането на душата. Ако много птици и животни се нахранят с телата им, значи че душата им е добра!
За това хижата е запалена, това е отказ от земните блага. А телата им са отпред. На открито.
Коментиран от #220
01:26 09.02.2026
220 Никаква агресивна педофилия
До коментар #219 от "Рядко неадекватен анализ на Ботев!":няма в сектата Петрохан. А доброволна, дори споделена. Свободна любов между мъже. Много рядко жени са посещавали хижата. Като гостенки, за малко. Били са едно цяло, начело с духовен водач - Лама Иво.
Хомосексуализъм и педофилия. Не са ги смятали за грях! В древността дори са били привилегия. За сектата Петрохан- също.
01:40 09.02.2026
221 смех
02:42 09.02.2026
222 Хайде стига басни
Но всеки нормален човек може да си представи какви са условията за трениране на бъдещи рейнджъри, пещерняци, гмуркачи и тем подобни. Подходящи ли са тези условия за подрастващи момичета? Не. Тогава?
02:47 09.02.2026
223 Пак подчертавам
02:58 09.02.2026
224 Румен
03:03 09.02.2026
225 Щом казвате, така е
06:33 09.02.2026