Силен Христо Стоичков: Не предадох България!

Най-успелият български футболист Христо Стоичков говори в началото на реалити епизода "Вече играеш... Стоичков", след който ще стане ясно кой ще изиграе носителя на "Златната топка" в биографичния игрален филм "Стоичков - Филмът".
"Няма как да се променя. Не съжалявам за нищо. Защото ако съжаляваш, значи си пропуснал много неща. Сбъднах моите детски мечти, доколкото мога. Благодарен съм на семейството ми, благодарен съм на всички мои треньори, на всички мои колеги, защото без тях абсолютно е невъзможно да постигнеш неща. Трудно успях, докъдето можах. Не предадох България, дадох всичко от себе си и съм горд с всичко, което съм постигнал", каза суперзвездата на сцената в Народния театър "Иван Вазов" в София.
Както е известно, днес великият футболист празнува своя 60-годишен юбилей.
1 кой му дреме
🤔🤔🤔 😕
Коментиран от #10
22:01 08.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Яшар
22:03 08.02.2026
4 Не предадох България!
Коментиран от #13
22:05 08.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сталин
22:06 08.02.2026
7 велик си Батее
Коментиран от #12
22:06 08.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #29, #40
22:06 08.02.2026
9 Последния Софиянец
22:07 08.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Казуар
22:07 08.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дика
Коментиран от #33
22:10 08.02.2026
15 Сатана Z
-“Да не сте обиден на България?
-България ли? България нищо не ми е дала като държава. България какво ми е дала на мен? Нищо. Аз я напуснах много малък”
Хр.Стоичков
Христо Стоичков е вторият футболист, търсен за неплатени данъци 18 000 лева за 1995—97 год.
Даниел Боримиров вече е осъден да заплати на държавата 7 000 лева.
Следователно Ицо е Българин отвсякъде.
22:15 08.02.2026
16 Разни
22:15 08.02.2026
17 8888
Жив и здрав! Благодаря за незабравимите футболни спомени от моята младост, които ни подари на мен и другите поколения, които имаха щастоето да гледат твоята игра и великите победи на България и ЦСКА от края на миналия и началото на този век!
За протокола - левскар съм..
По-точно бивш левскар...Сега просто зрител по Б, В и областните групи, тъй като искам да гледам българи, а не папуси и аборигени в българските отбори!
22:16 08.02.2026
18 Запорираха 9 имота на Христо Стоичков
Коментиран от #23
22:20 08.02.2026
19 Чудо голямо
22:22 08.02.2026
20 По по най
22:28 08.02.2026
21 Мюмюн
22:31 08.02.2026
22 Онзи
Какво ми е дала България? Нищо! М????
22:35 08.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пецата
22:40 08.02.2026
25 Гост
Днешното шоу беше гротеска! На кренвиршчийте! Какво падение, какво лицемерие, какъв цирк...
22:42 08.02.2026
26 Барцилоната е кух
22:52 08.02.2026
27 ЧЕВЕРМЕТО
22:53 08.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факт
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Най-великият български футбулист е Георги Аспарухов-Гунди.
Коментиран от #35
22:56 08.02.2026
30 Златен (в кавички) Цървул
22:58 08.02.2026
31 ИЦО СЪМ
23:00 08.02.2026
32 Сега Стоичков
23:02 08.02.2026
33 Така е.
До коментар #14 от "Дика":Кюрда го е яд много, че Гунди бе обявен за футболист №1 на 20-ти век...
23:03 08.02.2026
34 Нещо явно някой е решил
„Казах го още през 1994 г. Това е най-голямата мафия в света на спорта“, каза бившият играч на Барселона...
„Отказвам да приема факта, че някои хора могат да бъдат във ФИФА и УЕФА в продължение на 20-30 години, без да бъдат сменени. Сменяме играчи, сменяме треньори, а тези хора.....
23:04 08.02.2026
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #29 от "Факт":не го зная човека , все пак не съм толкова стар да съм го гледал , но мотора на отбора беше Балъков- и то за доста време//и като човек е стока// за мен е той най-добрия
23:06 08.02.2026
36 Кройф го направи човек
23:12 08.02.2026
37 Ква кама бре ?
Коментиран от #42
23:16 08.02.2026
38 Бай Ганьо
Погледнете коментарите! Човека има рожден ден, 60 години прославил България, повече от никой футболист! Да оставим настрана човека Стоичков с всичките негови човешки недостатъци! Пишат тука ..Кауфланд, ма не обичал България, ама псува, ама тва онова...А щеше ли да стане велик футболист ако нямаше такъв особен (противоречив) характер?
Ама ви беше кеф като вкарва на Германия или Аржентина, ама гледахте Барселона срещу Реал, Милан или Байерн заради него, ама му пляскахте като стана носител на Златната топка, нали?! А!?
Ама сега рекламира чушки и лютеница..Ми не ходете в Кауфланда бе..Аз го уважавам като футболист и затова, че е донесъл слава и победи на България като спортист...Какво продава, купува, рекламира не ми харесва и нито ходя в Кауфланд, нито ме интересува!
Жив и здрав Ицо! Благодаря за хубавите спомени, които си ми донесъл на мен и нашето поколение! Щастлив съм, че съм те глаедал наживо, а тези които те плюят само са им разказвали за тебе или са те гледали като футболист само в Ютюба!
Ама такива - ти занеш къде да си ги поставиш!
С уважение :Бивш левскар (сега само зрител без отбор)
Коментиран от #41
23:22 08.02.2026
39 Комплексар, нагъл
23:24 08.02.2026
40 има нещо такова
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":котьо тука съм съгласен с теб че Балъка > Камата като футболист а от звездния отбор на мен любимец си ми беше Туньо
Коментиран от #43
23:59 08.02.2026
41 Софийски селянин,
До коментар #38 от "Бай Ганьо":Бабината ти трънкина....
00:04 09.02.2026
42 ПyткoMaфaни
До коментар #37 от "Ква кама бре ?":Гаранция, че речникът му не се е увеличил и подобрил след толкова години.
00:06 09.02.2026
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #40 от "има нещо такова":ей..Тунката...никой не минаваше през него!!! легенда на Рапид и фенове техни и ние ///вълка му викат-чел съм им коментарите след смърта му -да почива в мир
Коментиран от #44
00:08 09.02.2026
44 Димитър Иванков - Митко Талисмана
До коментар #43 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За разлика от Ицката Уинбетя, за сърцатия болярин лоша дума няма да чуете.
00:16 09.02.2026
45 Христо
00:39 09.02.2026
46 Ивелин Михайлов
00:51 09.02.2026
47 Ръп
01:23 09.02.2026