Силен Христо Стоичков: Не предадох България!

8 Февруари, 2026 22:00

Няма как да се променя

Силен Христо Стоичков: Не предадох България! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-успелият български футболист Христо Стоичков говори в началото на реалити епизода "Вече играеш... Стоичков", след който ще стане ясно кой ще изиграе носителя на "Златната топка" в биографичния игрален филм "Стоичков - Филмът".

"Няма как да се променя. Не съжалявам за нищо. Защото ако съжаляваш, значи си пропуснал много неща. Сбъднах моите детски мечти, доколкото мога. Благодарен съм на семейството ми, благодарен съм на всички мои треньори, на всички мои колеги, защото без тях абсолютно е невъзможно да постигнеш неща. Трудно успях, докъдето можах. Не предадох България, дадох всичко от себе си и съм горд с всичко, което съм постигнал", каза суперзвездата на сцената в Народния театър "Иван Вазов" в София.

Както е известно, днес великият футболист празнува своя 60-годишен юбилей.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    40 4 Отговор
    Христо Стоичков: България нищо не ми е дала!
    🤔🤔🤔 😕

    Коментиран от #10

    22:01 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яшар

    26 3 Отговор
    Друго има ли...зе да се излагаш

    22:03 08.02.2026

  • 4 Не предадох България!

    32 6 Отговор
    но ви продавам от рекламите на кауфланд от години за ваша радост

    Коментиран от #13

    22:05 08.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    28 3 Отговор
    Виждам Култ към личността.

    22:06 08.02.2026

  • 7 велик си Батее

    11 32 Отговор
    Добер че беше Камата за да разбере света ,че има държава с името България ,защото за нашата територия никой не беше чувал за нея !!!

    Коментиран от #12

    22:06 08.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 4 Отговор
    изключително противоречива личност , и то меко казано//заради САЩ 94 , дето ме е радвал ще млъкна и спра дотук///най великия ни футболист и човек беше Балъчето

    Коментиран от #29, #40

    22:06 08.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Малко скромност няма да му е излишна.

    22:07 08.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Казуар

    31 2 Отговор
    Преди години Стоичков каза, че няма да се занимава с българи.

    22:07 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дика

    31 5 Отговор
    Тц тц тц, пародия, комплексарщина и подмазване. Какъв филм, направо на мястото на Моча слагайте утре паметник. И жалко, че събориха мавзолея, можеше да се премести да живее там зад стъклена витрина и да се кланяме като минаваме там всеки ден на новия култ. При жив човек, игрален филм ще правят. Направиха за Гунди и някои не можаха да го преживеят.

    Коментиран от #33

    22:10 08.02.2026

  • 15 Сатана Z

    29 4 Отговор
    Из интервю на Ицата

    -“Да не сте обиден на България?
    -България ли? България нищо не ми е дала като държава. България какво ми е дала на мен? Нищо. Аз я напуснах много малък”
    Хр.Стоичков
    Христо Стоичков е вторият футболист, търсен за неплатени данъци 18 000 лева за 1995—97 год.

    Даниел Боримиров вече е осъден да заплати на държавата 7 000 лева.

    Следователно Ицо е Българин отвсякъде.

    22:15 08.02.2026

  • 16 Разни

    11 25 Отговор
    Смачкани от безсилие злобари плюят по Христо Стоичков. Неможачите винаги мразят можещите без никакви други причини!

    22:15 08.02.2026

  • 17 8888

    11 16 Отговор
    Честит Рожден Ден г--н Стоичков!
    Жив и здрав! Благодаря за незабравимите футболни спомени от моята младост, които ни подари на мен и другите поколения, които имаха щастоето да гледат твоята игра и великите победи на България и ЦСКА от края на миналия и началото на този век!
    За протокола - левскар съм..
    По-точно бивш левскар...Сега просто зрител по Б, В и областните групи, тъй като искам да гледам българи, а не папуси и аборигени в българските отбори!

    22:16 08.02.2026

  • 18 Запорираха 9 имота на Христо Стоичков

    17 4 Отговор
    Статията е от 2.02.2015 г Има я в нета! ......Частен съдебен изпълнител наложи възбрана върху имоти на най-успешния наш футболист Христо Стоичков, съобщава "Преса". До неприятната ситуация се стига заради необслужван дълг към банка. Институцията си търси от футболната легенда 345 000 евро главница, 178 286 евро лихва, 178 286 евро наказателна лихва и 35 551 лв. присъдени разноски по изпълнителното дело. Запорирани са жилища на Камата в София, в Пловдив, в Смолян, ваканционен апартамент в Свети Влас, както и 29 декара земи в с. Ясна поляна, община Марица, и 15 декара ниви край Етрополе. По време на правителството на Симеон Сакскобургготски Христо Стоичков се съди с данъчните, тъй като те претендираха за неплатени близо 18 000 лв. данък общ доход за периода 1995-1999 г. В крайна сметка съдът отмени актовете на бирниците...... После обаче перача изведнъж взе че рязко забогатя.....

    Коментиран от #23

    22:20 08.02.2026

  • 19 Чудо голямо

    13 6 Отговор
    български футболист навършил 60 години. Няма живи дето да го помнят и почнал и на младите да досажда. Педофиллл...

    22:22 08.02.2026

  • 20 По по най

    15 4 Отговор
    Не бе, рекламно лице си на хазарт. Туй че лансираш зависимости хич не предавал България

    22:28 08.02.2026

  • 21 Мюмюн

    12 3 Отговор
    имам си лютеничка подписана от него

    22:31 08.02.2026

  • 22 Онзи

    21 3 Отговор
    А помните ли когато преди време зададе риторичният въпрос?
    Какво ми е дала България? Нищо! М????

    22:35 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пецата

    17 4 Отговор
    Кво ме занимавате с некъф галфон дето се снима в реклами разбираш ли аз ракиа от кауфланд не купувам 🤣

    22:40 08.02.2026

  • 25 Гост

    17 3 Отговор
    Мен ме кефи да гледам как всички му се слагат!
    Днешното шоу беше гротеска! На кренвиршчийте! Какво падение, какво лицемерие, какъв цирк...

    22:42 08.02.2026

  • 26 Барцилоната е кух

    17 3 Отговор
    Точно ти предаде България и се отказа няколко пъти от нея и то в ефир. Даже и не помниш, но не е учудващо предвид колко си кух. И не можеш да говориш добре български.

    22:52 08.02.2026

  • 27 ЧЕВЕРМЕТО

    4 5 Отговор
    САМО ГЕНЕРАЛ РАДЕВ И ХРИСТО СТОЙЧКОВ

    22:53 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факт

    19 6 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Най-великият български футбулист е Георги Аспарухов-Гунди.

    Коментиран от #35

    22:56 08.02.2026

  • 30 Златен (в кавички) Цървул

    16 4 Отговор
    "Стоичков се отказа от родителите си". Потърсете това заглавие в Гугъл.

    22:58 08.02.2026

  • 31 ИЦО СЪМ

    4 10 Отговор
    ДА ВИ ГО ТУРА НА СИНИТЕ ПРЯТЕЛКИ ОТ СУХАТА РЕКА

    23:00 08.02.2026

  • 32 Сега Стоичков

    2 5 Отговор
    Трябва да отпразнува 88=64 юбилей а после 1010=100ичков

    23:02 08.02.2026

  • 33 Така е.

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дика":

    Кюрда го е яд много, че Гунди бе обявен за футболист №1 на 20-ти век...

    23:03 08.02.2026

  • 34 Нещо явно някой е решил

    11 2 Отговор
    че ще има някаква полза Стоичков да изглежда твърде излъскан и стерилизиран. Да припомня за едни негови откровения..... „Златната топка е нагласена сделка, от която ми става лошо. Платини е плавен играч, а Рибери е французин и е спечелил много трофеи“, заяви той, след като връчи „Златната топка“ на Меси през ноември 2013 г. Междувременно в личния му живот е поредица от скандали и простотии...Българският футболист Христо Стоичков също обвини ФИФА, че действа като мафия
    „Казах го още през 1994 г. Това е най-голямата мафия в света на спорта“, каза бившият играч на Барселона...
    „Отказвам да приема факта, че някои хора могат да бъдат във ФИФА и УЕФА в продължение на 20-30 години, без да бъдат сменени. Сменяме играчи, сменяме треньори, а тези хора.....

    23:04 08.02.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    не го зная човека , все пак не съм толкова стар да съм го гледал , но мотора на отбора беше Балъков- и то за доста време//и като човек е стока// за мен е той най-добрия

    23:06 08.02.2026

  • 36 Кройф го направи човек

    12 2 Отговор
    .... „Христо дойде от Източна Европа. Хората там са бедни, не знаят стойността на парите. Казах му да поиска каквато заплата иска“, каза Кройф пред пресата....А Стоичков какво се изцепи? ...„Кройф завижда, той ми обяви война, защото аз, като играч, спечелих всичко с „блаугранас“, а той не спечели почти нищо.“  В същото време Ван Гаал реши да остави Христо на пейката и дори го определи трети в йерархията на голмайсторите. Стоичков, нежелаейки да приеме това се върна за кратко, в ЦСКА София. После Христо е поканен да поеме българския национален отбор и остава три години, от 2004 до 2007 г., преди да замине за шестмесечен престой в Селта Виго. След това, както и в края на играчката си кариера, той се мести от клуб в клуб: Иран, Южна Африка, преди да се завърне отново в София за един сезон...

    23:12 08.02.2026

  • 37 Ква кама бре ?

    17 2 Отговор
     „Кучето“ го наричаха всички на времето щото лаеше а не говореше нормално. Речника му беше от стотина думи и то все свързани с псувни. То тъпоооо.... ама неописуемо просто..

    Коментиран от #42

    23:16 08.02.2026

  • 38 Бай Ганьо

    3 12 Отговор
    Злобен и завистлив...Това е българина! Не народ, а диво и ограничено племе за което е най важно шопския принцип Я не гледам на мене да ми е добре, а на Вуте да му е зле!
    Погледнете коментарите! Човека има рожден ден, 60 години прославил България, повече от никой футболист! Да оставим настрана човека Стоичков с всичките негови човешки недостатъци! Пишат тука ..Кауфланд, ма не обичал България, ама псува, ама тва онова...А щеше ли да стане велик футболист ако нямаше такъв особен (противоречив) характер?
    Ама ви беше кеф като вкарва на Германия или Аржентина, ама гледахте Барселона срещу Реал, Милан или Байерн заради него, ама му пляскахте като стана носител на Златната топка, нали?! А!?
    Ама сега рекламира чушки и лютеница..Ми не ходете в Кауфланда бе..Аз го уважавам като футболист и затова, че е донесъл слава и победи на България като спортист...Какво продава, купува, рекламира не ми харесва и нито ходя в Кауфланд, нито ме интересува!
    Жив и здрав Ицо! Благодаря за хубавите спомени, които си ми донесъл на мен и нашето поколение! Щастлив съм, че съм те глаедал наживо, а тези които те плюят само са им разказвали за тебе или са те гледали като футболист само в Ютюба!
    Ама такива - ти занеш къде да си ги поставиш!
    С уважение :Бивш левскар (сега само зрител без отбор)

    Коментиран от #41

    23:22 08.02.2026

  • 39 Комплексар, нагъл

    13 3 Отговор
    и голям злобар. И данъци укрива

    23:24 08.02.2026

  • 40 има нещо такова

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    котьо тука съм съгласен с теб че Балъка > Камата като футболист а от звездния отбор на мен любимец си ми беше Туньо

    Коментиран от #43

    23:59 08.02.2026

  • 41 Софийски селянин,

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Бай Ганьо":

    Бабината ти трънкина....

    00:04 09.02.2026

  • 42 ПyткoMaфaни

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ква кама бре ?":

    Гаранция, че речникът му не се е увеличил и подобрил след толкова години.

    00:06 09.02.2026

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "има нещо такова":

    ей..Тунката...никой не минаваше през него!!! легенда на Рапид и фенове техни и ние ///вълка му викат-чел съм им коментарите след смърта му -да почива в мир

    Коментиран от #44

    00:08 09.02.2026

  • 44 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 0 Отговор

    До коментар #43 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За разлика от Ицката Уинбетя, за сърцатия болярин лоша дума няма да чуете.

    00:16 09.02.2026

  • 45 Христо

    7 3 Отговор
    Стоичкпв какъв е по етнос? От селото на цар Киро с.Катуница е.Еднн познат оттам беше казал,че е от техноя етнос.....Не,че има значение.....

    00:39 09.02.2026

  • 46 Ивелин Михайлов

    10 3 Отговор
    само я продаде на хазарта и немските канцерогени от кауфланд

    00:51 09.02.2026

  • 47 Ръп

    0 1 Отговор
    Chouchaa, беше фаворит

    01:23 09.02.2026

