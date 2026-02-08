Силен Христо Стоичков: Не предадох България!

Най-успелият български футболист Христо Стоичков говори в началото на реалити епизода "Вече играеш... Стоичков", след който ще стане ясно кой ще изиграе носителя на "Златната топка" в биографичния игрален филм "Стоичков - Филмът".

"Няма как да се променя. Не съжалявам за нищо. Защото ако съжаляваш, значи си пропуснал много неща. Сбъднах моите детски мечти, доколкото мога. Благодарен съм на семейството ми, благодарен съм на всички мои треньори, на всички мои колеги, защото без тях абсолютно е невъзможно да постигнеш неща. Трудно успях, докъдето можах. Не предадох България, дадох всичко от себе си и съм горд с всичко, което съм постигнал", каза суперзвездата на сцената в Народния театър "Иван Вазов" в София.

Както е известно, днес великият футболист празнува своя 60-годишен юбилей.