„Калашников“ започа масово производство на нови боеприпаси

Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжейни системи – разузнавателно-ударни системи, отбеляза концернът.

Стартирането на масовото производство на най-новата преносима разузнавателно-ударна система „Рус-ПЕ“ с управляеми боеприпаси (УБ) е планирано за близко бъдеще. Това съобщи пред ТАСС официален представител на концерна „Калашников“ на Световното изложение за отбрана 2026 в Рияд, Саудитска Арабия.

„Подобни баржиращи боеприпаси са световна тенденция. Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжия – разузнавателно-ударни системи. Когато разработваме всеки продукт, ние винаги проучваме опита на нашите конкуренти. Този прототип е първият продукт от този вид в Русия и ние сме пионери в тази област. Планираме да го пуснем в серийно производство в близко бъдеще“, каза официален представител на организацията.

Според него, уникалната характеристика на „Рус-ПЕ“ е двуканалната ѝ самонасочваща глава, която ѝ позволява да открива и насочва цели както в автоматичен, така и в полуавтоматичен режим, използвайки елементи на изкуствен интелект.

Боеприпасът е носител с X-образна аеродинамична система за монтаж, оборудван с бойна глава, оборудване за управление и самонасочваща глава. „Рус-ПЕ“ се изстрелва от преносим транспортно-пусков контейнер с помощта на пневматична пускова установка. Боеприпасът може да се използва в напълно автономен режим, като в процеса на откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект.