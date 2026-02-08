„Калашников“ започа масово производство на нови боеприпаси

Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжейни системи – разузнавателно-ударни системи, отбеляза концернът.
Стартирането на масовото производство на най-новата преносима разузнавателно-ударна система „Рус-ПЕ“ с управляеми боеприпаси (УБ) е планирано за близко бъдеще. Това съобщи пред ТАСС официален представител на концерна „Калашников“ на Световното изложение за отбрана 2026 в Рияд, Саудитска Арабия.
„Подобни баржиращи боеприпаси са световна тенденция. Водещи чуждестранни компании в момента се фокусират върху прости, евтини и компактни оръжия – разузнавателно-ударни системи. Когато разработваме всеки продукт, ние винаги проучваме опита на нашите конкуренти. Този прототип е първият продукт от този вид в Русия и ние сме пионери в тази област. Планираме да го пуснем в серийно производство в близко бъдеще“, каза официален представител на организацията.
Според него, уникалната характеристика на „Рус-ПЕ“ е двуканалната ѝ самонасочваща глава, която ѝ позволява да открива и насочва цели както в автоматичен, така и в полуавтоматичен режим, използвайки елементи на изкуствен интелект.
Боеприпасът е носител с X-образна аеродинамична система за монтаж, оборудван с бойна глава, оборудване за управление и самонасочваща глава. „Рус-ПЕ“ се изстрелва от преносим транспортно-пусков контейнер с помощта на пневматична пускова установка. Боеприпасът може да се използва в напълно автономен режим, като в процеса на откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект.
3 Пич
- Хич да не ме плашат !!! Моите храбри бандери ще поемат изобретението......
- Ах , как ми се иска да не бях в чужбина , а на фронта , но някой трябва да върши и тази работа...
11:11 08.02.2026
4 Гагауза копейката
Коментиран от #74
11:11 08.02.2026
5 Колю с двуцевката
Коментиран від #16, #41
11:12 08.02.2026
7 Посейдон Буревестников
Коментиран от #39, #77
11:14 08.02.2026
9 Омазана ватенка
11:15 08.02.2026
10 Само питам
11:16 08.02.2026
11 Учи и чети!
До коментар #1 от "аха":Руснаците когато имаха цветни телевизори,ние нямахме и черно бели!
Коментиран от #15, #50
11:16 08.02.2026
13 Османлия
11:16 08.02.2026
14 555
Явно тези нови технологии ще се развиват в целия свят. Иначе, без да имам претенции, че много разбирам, изкуственият интелект засега прави много грешки. Например на доста хора даде грешни отговори при решаване на листовки. На мен ми състави тест от въпроси и отговори (в областта на конкретен спорт) и някои от "верните" отговори се оказаха грешни. Но явно всичко ще се развива и усъвършенства.
Коментиран от #22
11:17 08.02.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Учи и чети!":Велико Търново с японски кинескоп-помниш ли ги?
11:18 08.02.2026
16 Ха ха ха
До коментар #5 от "Колю с двуцевката":Минусите са ти поставили някои,които не са били в казармата
11:20 08.02.2026
17 Механик
Коментиран от #26, #34, #35, #62
11:22 08.02.2026
19 Технолог
До коментар #18 от "БАРС":С мелничка за черен пипер.
11:26 08.02.2026
20 Владимир Путин, президент
Така е било, е, бъде !!! Понятно ? 😁
Коментиран от #30
11:28 08.02.2026
23 Али Турчинът
Какво очакваше Саудитска Арабия? Калашников да произвежда перални ли?
Ами новина за главите на арабин. Да си правят молитвите и да се молят на Аллах, че са толкова богати на петрол.
11:30 08.02.2026
24 az СВО Победа 80
1. Стрелецът е доставен от ОАЕ в Москва и е в ръцете на ФСБ.
Името му е Любомир Корба, на 66 г., роден в Тернопол, днешна бивша Укрсйна.
2. Заловен е и неговият съучастник Виктор Васин. Третият съучастник е жена - Зинаида Серебрицкая. Тя е избягала в бивша Украйна.
3. Оръжието на покушението е пистолет "Макаров" със заглушител.
4. Очакваме СМЕРШ да я посети....
Коментиран от #31
11:31 08.02.2026
25 виктория
До коментар #18 от "БАРС":ше дига поличката!!!
11:32 08.02.2026
27 велики сме
11:33 08.02.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има за цел глупаците.
Коментиран от #47
11:33 08.02.2026
29 Ха ХаХа
11:35 08.02.2026
31 Смех с ватенки
До коментар #24 от "az СВО Победа 80":Те генералите си не могат да опазят в Москва чак до ОАЕ стигнали 😂😂😂
Коментиран от #43
11:36 08.02.2026
32 Руснаци
11:36 08.02.2026
33 Не преписвай
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":успехите на СССР като руски. Руснаците бяха 1/3 от населението на СССР.
Коментиран от #37, #49
11:38 08.02.2026
37 Глупак
До коментар #33 от "Не преписвай":200%
11:45 08.02.2026
38 ру БЛАТА
До коментар #34 от "Али Турчинът":Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
11:45 08.02.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Посейдон Буревестников":Твоят монголоиден го знаем по добре
11:46 08.02.2026
41 Хехехе
До коментар #5 от "Колю с двуцевката":най-доброто оръжие - руски автомат и най-добрата кола - руски Москвич...😆
11:48 08.02.2026
42 Олга
Коментиран от #45
11:49 08.02.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Смех с ватенки":Що бе, всички американски и евро генерали ли ходят с охрана?
Знаеш ли че по времето на Виетнамската война са убити 11 генерала американски?
11:49 08.02.2026
44 Али Турчинът
Коментиран от #52
11:52 08.02.2026
45 Олга
До коментар #42 от "Олга":Отговорът на № 7
11:52 08.02.2026
46 Хе!
Коментиран от #48
11:53 08.02.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Така е руската пропаганда има за цел ВАС, гкупаците розови. Умните хора по презумпция са русофили. Но руската пропаганда е слаба. Не е като американската. Тя направо сменя пола, хахахх
11:53 08.02.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Хе!":Малииии, какви глупости си писал.. Сега годината е 2026
11:55 08.02.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Не преписвай":Не разделяй СССР на нации, щото тук хората никога не са били националисти, клпак
11:57 08.02.2026
50 БАРС
До коментар #11 от "Учи и чети!":БАШ ТАКА Е.ТЕ ИМАХА МНОГО ПОВЕЧЕ ТЕХНИКА БИТОВА БАРАБАР С РОЛКОВИ МАГНИТОФОНИ И КАСЕТОФОНИ И ТО ДОСТА МОДЕЛИ СТЕРИО ТЕХНИ.ОТ ИЯ МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ И МАГНЕТОФОНИ САМО ДВА МОДЕЛА СЕ ПРОДАВАХА У НАС КАКТО И ТЕЛЕВИЗОРИ СССР ПРОИЗВОДСТВО.НИЕ ИМАХМЕ ТОГАВА ЧЕРНОБЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ КАКТО КАСЕТОФОНИ МОНО ОКТАВИЯ ОГОСТА И МОНТАНА ПАРОДИЯ НА КАСЕТОФОН ГОВОРЯ ПРЕЗ 70-80 ГОД.ДА ДА ТИЯ ДЕТО ПЛЮЯТ ПО РАШКИТЕ ЗАЩО НЕ НАПИШАТ НИЕ КАКВО ПРОИЗВЕЖДАМЕ.ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ЗАПЪРВИ ПЪТ ВИДЯХ МАЛКА ПРЕНОСИМА ФУРНА КОЯТО ПЕЧЕ СУПЕР И НА НЕЯ ПИШЕШЕ СДЕЛАНО В СССР.ПО ВРЕМЕ НА КУМОНИЗМА А НИЕ КГА ГИ ВИДЯХМЕ ПОСЛЕ ДЕМОКРАЦИЯТА.
11:57 08.02.2026
51 Али Турчинът
Мога да споря с всички вас, че Русия е сила.
12:00 08.02.2026
52 Механик
До коментар #44 от "Али Турчинът":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #56, #60
12:02 08.02.2026
53 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #55
12:04 08.02.2026
54 да питам
Коментиран от #57, #58
12:05 08.02.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Стигастига с тея пропаНганди от най долното ниво на Дойче Велле. Само вие си вярвате
12:11 08.02.2026
56 Али Турчинът
До коментар #52 от "Механик":Ама са та излъгали с бобони, като в Майдана през 2014 г.в Киев. Ще бъдете в ЕС, Ще бъдете в Нато, демокрация, без олигархи, Ще носите гащи "прашки"...и т.н.
И до къде стигнахте?
12:12 08.02.2026
57 Али Турчинът
До коментар #54 от "да питам":Верно е, ходи купи. Имаш ли пари?
12:13 08.02.2026
58 Два поста, едни и същи
До коментар #54 от "да питам":един след друг.
Имаш мозък колкото една тухла четворка.
12:16 08.02.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:17 08.02.2026
60 Али Турчинът
До коментар #52 от "Механик":Носят ли жените ви гащи "прашки "?Имате ли поне свещи да се осветлявате? Или пак ще ми говорите геройски?"Сколько надо, столько и стерпим ".Герои от дивана на топло.
12:22 08.02.2026
61 Али Турчинът
12:26 08.02.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Механик":Русия е една от петте държави които могут да правят реактивни двигатели.
Само Русия прави Малки атомни централи
Русия е втора в света по производство на атомни централи
Русия е втора в света по производство на оръжейни системи.
Русия е първата космическа страна
Коментиран от #63, #76
12:29 08.02.2026
63 Блогър от Китай
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сибир е Китайски Продължаваме напред
12:35 08.02.2026
64 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #67
12:36 08.02.2026
65 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
12:36 08.02.2026
66 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #68
12:36 08.02.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Хахахах, не толкова т1по бе аналколу, хахахах. Напомним, че границите от 1991 ги искала украина. Ама, на ставает, нали, хахахах, а руснаците сив и варшавски договор не са искали. Имат Брикс. Мозъка ти е чисто бял лист
12:44 08.02.2026
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Защото живеете в България, страна на втора скорост в ЕС. За сега. После ще станет зад на, хахахх
Коментиран от #69
12:46 08.02.2026
69 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защото чакаме да ни асвабадят, стоически търпим и свикване с еврото🤩
12:52 08.02.2026
71 Олга
Коментиран от #75
12:57 08.02.2026
74 Евераст Еверастов
До коментар #4 от "Гагауза копейката":Милея за задните ти чаркове .
13:17 08.02.2026
75 Я па тая!
До коментар #71 от "Олга":Също карикатурно изглежда и гол мъж, ама накичен с оръжие като Коледна елха! Неяастна страна, изпила мозъка на населяващите я дотам, че да защитават една ГРЕШНА, БЕЗСМИСЛЕНА и АНТИХУМАННА война! Война, която Русия НИКОГА няма да спечели в истинскич смисъл на думата! Защото дори и да спечели, то каква ще е печалбата? Една разорена, изпотрошена с разрушени градове страна, Страна, която трчбша да се възстанвява, а на завареното население трябва да се осигури работа, заплати пенсии.Това не е същото като да ограбиш Германия, така както я ограби СССР - с цели влакови композиции и милиони германци да работят без пари!
14:12 08.02.2026
76 Я се скривай
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ако ще тролиш тук, то поне научи БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! на него се казва МОГАТ, а не могут! Айде метла!
14:15 08.02.2026
77 себестиан
До коментар #7 от "Посейдон Буревестников":Изглежда не знаеш и нямаш понятие от света в който живееш ,че далечната 1987 година бяха създадени две подобни на шатли но се изстрелват от самолет Руслан наречени " Буран " като само единят беше довършен и изстрелян . Като на пълен автоматичен режим обиколи планетата като ползваше програма написана на програмен език Минск- 16 и цялата програма се състоеше от 478 Хиляди реда ? (например хартия А4 за принтери е с стандартен 24 реда ) - команди като в един ред може да има 10 команди може и 25 ,30 според зависи . Бил съм там и знам тогава като студент 4 Курс програмиране като ни подбраха бяхме включени в програмирането на системата . (ние като участници сме съставили по елементарните програми за модулите които не са много важни казваше се Е.В.М тогава компютер не беше толкова известен там като термин ) Ракетата беше планирана да унищожава Американските Военни спътници и както спътници носещи тези ракети като мислеха да изградят цяла система от спътници които ще дежурят в космоса и при необходимост да нанесат Ядрен ракетен удар на СССР.) Като цяло във военната област тогава работеха около 5 Милиона и то най -добрите специалисти . Американците с години имаха шатли на при навлизане в атмосферата според ъгъла температурата достига до 18 Хиляди градуса като ракетата е покрита с керамични плочи но при най малък ъгъл на неточност (екипажа им се състоеше от 7 човека много сложна и отговорна и е най- трудната част беше за шатли те ) се разрушават от
14:29 08.02.2026
78 себестиан
14:32 08.02.2026