Холанд разкритикува червения картон на Собослай: „Честно казано, жал ми е за него“

9 Февруари, 2026 07:00 1 657 5

  • доминик собослай-
  • ерлинг холанд-
  • манчестър сити-
  • ливърпул-
  • висша лига

Безпрецедентен червен картон в Англия

Холанд разкритикува червения картон на Собослай: „Честно казано, жал ми е за него“ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ерлинг Холанд открито критикува решението, довело до червения картон на Доминик Собослай, като го определи за прекалено сурово и показателно за проблемите в съвременното съдийство.

Унгарският халф на Ливърпул беше изгонен за спиране на очевидна голова ситуация, въпреки че Манчестър Сити все пак отбеляза гол в същата атака. В резултат Собослай ще трябва да изтърпи наказание от три мача. Санкция, която според ,Холанд е напълно несъразмерна.

„Съдията трябва да следва правилата… но в крайна сметка честно казано ми е жал за Доминик“, заяви ,Холанд. „Сега той получава наказание от три мача. Просто признай гола и не вади червен картон. Толкова е просто. Но явно такива са правилата, така стоят нещата.“

Случаят отново разпали дебата около ВАР и строгото, механично прилагане на правилата. Според много фенове и анализатори това решение е класически пример за това как технологията, вместо да поправя несправедливости, отнема спонтанността и емоционалната същност на футбола.

Червен картон, показан след като голът вече е отбелязан, за мнозина изглежда като наказание без логика – такова, което влияе на мачовете, води до наказания на играчи и поражда сериозно недоволство. С нарастващата критика призивите за сериозна реформа или дори премахване на ВАР стават все по-силни, като противниците му твърдят, че системата „убива духа, емоцията и страстта“, които правят футбола това, което е.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василеску

    8 1 Отговор
    Футболистите, особено добрите, най-добре разбират играта. Съдията и помощниците му се оплескаха още преди това - при "(без)"спорната дузпа.

    07:37 09.02.2026

  • 2 Ура,,Ура

    9 1 Отговор
    Пак подпряха Гуардиола с измислената дузпа и подарък от незаслужени три точки.

    07:53 09.02.2026

  • 3 Гриша Филипов

    3 1 Отговор
    Вар трябва да се премахне. Всичко става роботизирано. Смях.

    08:40 09.02.2026

  • 4 Справедливо

    9 1 Отговор
    Жал ми е за сити. Подариха им мача.

    08:43 09.02.2026

  • 5 Картона...

    1 1 Отговор
    ...се показва като санкция за груба игра. Освен това е и средство за възпитание. Има разлика в сивото вещество на играчите и съдиите, които преценяват степента на наказанието. Аз имах малко талант за футболист, но бързо приключих, защото не можах да свикна с грубостите. При нарушение винаги скачах на бой вместо да си трая и да се превивам. Именно това не разбира Холанд за червения картон на унгареца и го жали. На негово място щях да скоча на Слобослай, защото беше много подло нарушение.

    10:02 09.02.2026

