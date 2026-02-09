Холанд разкритикува червения картон на Собослай: „Честно казано, жал ми е за него“

Ерлинг Холанд открито критикува решението, довело до червения картон на Доминик Собослай, като го определи за прекалено сурово и показателно за проблемите в съвременното съдийство.

Унгарският халф на Ливърпул беше изгонен за спиране на очевидна голова ситуация, въпреки че Манчестър Сити все пак отбеляза гол в същата атака. В резултат Собослай ще трябва да изтърпи наказание от три мача. Санкция, която според ,Холанд е напълно несъразмерна.

„Съдията трябва да следва правилата… но в крайна сметка честно казано ми е жал за Доминик“, заяви ,Холанд. „Сега той получава наказание от три мача. Просто признай гола и не вади червен картон. Толкова е просто. Но явно такива са правилата, така стоят нещата.“

Случаят отново разпали дебата около ВАР и строгото, механично прилагане на правилата. Според много фенове и анализатори това решение е класически пример за това как технологията, вместо да поправя несправедливости, отнема спонтанността и емоционалната същност на футбола.

Червен картон, показан след като голът вече е отбелязан, за мнозина изглежда като наказание без логика – такова, което влияе на мачовете, води до наказания на играчи и поражда сериозно недоволство. С нарастващата критика призивите за сериозна реформа или дори премахване на ВАР стават все по-силни, като противниците му твърдят, че системата „убива духа, емоцията и страстта“, които правят футбола това, което е.