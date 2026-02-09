Реал Мадрид продължава победната серия след 2:0 над Валенсия на „Местая“

Реал Мадрид постигна ценна победа с 2:0 като гост на Валенсия в двубой от 23-ия кръг на испанската Ла Лига, игран на стадион „Местая“. Успехът е седми пореден за тима в първенството и затвърди отличната форма на „кралете“.

С тези три точки, от Мадрид вече са втори в класирането с 57 точки, само на една от лидера Барселона. В следващия кръг съставът на Алваро Арбелоа ще приеме Реал Сосиедад. Валенсия от своя страна остава на 17-ото място с 23 точки и се готви за градското дерби срещу Леванте на „Сиудад де Валенсия“.

Домакинската публика изпрати треньора Карлос Корберан с бурни освирквания след последния съдийски сигнал, размахвайки бели кърпички и скандирайки „Оставка!“, изразявайки недоволството си от поредното разочарование.

В първата част Реал Мадрид контролираше играта, но трудно стигаше до чисти положения. В 24-ата минута Килиан Мбапе стреля от добра позиция, но ударът му не затрудни вратаря Столе Димитриевски. Малко по-късно младият Давид Хименес опита късмета си от движение, но отново право във вратаря на Валенсия.

Резултатът беше открит в 65-ата минута, когато Алваро Карерас направи впечатляващ индивидуален пробив по левия фланг, премина през трима защитници и хладнокръвно прати топката в мрежата за 0:1. Шест минути по-късно Белтран можеше да изравни, но шансът му се размина на сантиметри.

Важен момент за Реал бе и завръщането в игра на Трент Александър-Арнолд, който не бе стъпвал на терена от няколко месеца. В 83-ата минута Мбапе бе близо до втори гол, но ударът му срещна външната страна на мрежата. Във втората минута на добавеното време обаче френската звезда не сбърка, като отблизо той реализира 23-ото си попадение в Ла Лига за сезона и оформи крайното 0:2.

Победата затвърди амбициите на Реал Мадрид в битката за титлата, докато Валенсия остава под сериозен натиск в борбата за оцеляване.